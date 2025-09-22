Balonul de Aur se ACORDĂ luni. Lista nominalizărilor la toate categoriile
Balonul de Aur, trofeu care recompensează cel mai bun fotbalist din sezonul trecut, are loc luni, 22 septembrie, la Théâtre du Châtelet, din Paris. Festivitatea începe la ora 21:00 și e prezentată de Ruud Gullit şi jurnalista Kate Scott. În sezonul trecut, Balonul de Aur l-a primit Rodri şi Aitanei Bonmati, la feminin. Acum, favoriţi […]
Prima înfrângere, primul scandal la RAPID. Ce le-a putut striga Dobre suporterilor, chiar pe Giulești, după 1-2 cu Hermannstadt # Gândul
Prima înfrângere a sezonului, venită în etapa a 10-a, 1-2 acasă, în Giulești, cu Hermannstadt, a adus și primul scandal la Rapid. Antrenorul Costel Gâlcă a fost apostrofat de suporteri, iar jucătorii, inclusiv căpitanul Alexandru Dobre, înjurați ca la ușa cortului. Eșecul de duminică seară a deraiat Rapidul, care urmărea să se apropie la un […]
MOLDOVA, sub presiunea Kremlinului. Strategia în 4 pași a Rusiei pentru a răsturna cursul pro-UE al Chișinăului # Gândul
Kremlinul a pus în aplicare un plan secret, în patru puncte, similar cu cel folosit pentru influențarea alegerilor prezidențiale din România, pentru destabilizarea Republicii Moldova la alegerile parlamentare de la finalul lui septembrie. Documente obținute de Bloomberg indică o strategie complexă a Rusiei, cu patru direcții principale, menită să influențeze scrutinul parlamentar din Republica Moldova, […]
Macron cere eliberarea ostaticilor israelieni din Fâșia Gaza pentru a deschide o AMBASADĂ pe teritoriul palestinian # Gândul
Președintele francez, Emmanuel Macron, cere eliberarea ostaticilor israelieni deținuți de gruparea Hamas în Fâșia Gaza, luând în considerare deschiderea unei ambasade pe teritoriul palestinian. „Eliberarea ostaticilor este o condiție clară înainte de a deschide o ambasadă”, a declarat Emmanuel Macron. Franța va recunoaște un stat palestinian, alături de alte zeci de țări, la un summit […]
Balonul de Aur, trofeu care recompensează cel mai bun fotbalist din sezonul trecut, are loc luni, 22 septembrie, la Théâtre du Châtelet, din Paris. Festivitatea începe la ora 21:00 și e prezentată de Ruud Gullit şi jurnalista Kate Scott. În sezonul trecut, Balonul de Aur l-a primit Rodri şi Aitanei Bonmati, la feminin. Acum, favoriţi […]
Un sfert din tinerii României sunt șomeri. Ce soluție are Roxana Mînzatu, eurodeputat: „Ceea ce se învață în școli nu se potrivește mereu cu cerințele pieței muncii” # Gândul
În programul de relansare economică pe care-l propune PSD sunt inserate mai multe aspecte care țin de piața muncii, în special pentru tinerii absolvenți din România. Liderul interimar al partidului, Sorin Grindeanu, a declarat că va cere ajutorul colegei sale social-democrate, Roxana Mânzatu, vicepreședinte al Parlamentului European. Eurodeputatul a declarat, pentru Gândul, care ar fi […]
VIRUSUL „păpușa rusească”, ascuns într-o ciupercă mortală, face infecțiile și mai greu de tratat. Avertismentul specialiștilor # Gândul
Virusul „A. fumigatus Polymycovirus-1”, supranumit „păpușa rusească”, a fost identificat în interiorul ciupercii patogene Aspergillus fumigatus și îi crește rezistența, îngreunând tratamentul – mai ales la pacienții cu imunitate scăzută sau boli pulmonare. Noul studiu arată că virusul, denumit A. fumigatus Polymycovirus-1 (AfuPmV-1M), conferă ciupercii avantaje cheie de supraviețuire și virulență. Aspergillus fumigatus se transmite […]
Rapid a PIERDUT cu Hermannstadt, după ce a condus pe tabelă. Costel Gâlcă: „Nu am urlat niciodată în viața mea atât” # Gândul
Rapid a fost învinsă cu 2-1 de Hermannstadt, într-un meci din etapa a zecea a Superligii, după ce a condus cu 1-0. Dobre a deschis scorul, iar sibienii au egalat prin Buș. Chițu a marcat golul victoriei, în minutul 90+3. Hermannstadt a obținut prima victorie în deplasare în acest sezon și Rapid a ratat ocazia […]
BRAZILIA se confruntă cu proteste masive împotriva unei legi privind imunitatea parlamentară/ Lula da Silva sprijină manifestațiile # Gândul
Zeci de mii de oameni au protestat, duminică, în Brazilia împotriva unei legi propuse, care ar crește imunitatea parlamentarilor și posibilitatea de amnistie pentru fostul președinte de extremă dreapta Jair Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare pentru o tentativă de lovitură de stat. Mișcarea s-a transformat într-un concert la Rio de Janeiro, unde […]
Problema traficului din BUCUREȘTI, fără rezolvare în 2025. România are o capitală înghesuită, cu infrastructură insuficientă # Gândul
Bucureștiul continuă să fie una dintre cele mai aglomerate capitale europene, iar problema traficului aglomerat pare fără soluție. Cele mai recente statistici Eurostat plasează capitala României pe locurile fruntașe la densitatea populației, iar lipsa unei dezvoltări metropolitane coerente îngreunează și mai mult mobilitatea urbană. În tot acest timp, politicienii promit de fiecare dată să facă […]
Se dau bani persoanelor cu dizabilități. Fiecare copil sau adult poate primi aproape 40.000 lei # Gândul
Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD) a publicat metodologia prin care vor fi acordate e-vouchere de până la 39.900 lei per beneficiar, în cadrul proiectului TECH-ASSIST, cofinanțat din fonduri europene. Beneficiarii sunt persoanele cu dizabilități din România, copii și adulți, care vor primi sprijin financiar consistent pentru achiziționarea de tehnologii asistive și […]
Alertă în școlile din București: mail anonim anunță un MASACRU cu arme de foc în unitățile de învățământ: „Toți meritați să suferiți” # Gândul
Un mesaj anonim trimis către Inspectoratul Școlar al Sectorului 2 a stârnit panică în Capitală, după ce autorul a amenințat că va intra luni dimineața într-o școală cu două pistoale Beretta pentru a ucide elevi la întâmplare. Poliția și directorii de școli au fost mobilizați de urgență. Un email anonim, expediat duminică seara către Inspectoratul […]
Kim Jong-Un este favorabil reluării dialogului cu Statele Unite/ Coreea de Nord respinge planul DENUCLEARIZĂRII promovat de Trump # Gândul
Președintele nord-coreean, Kim Jong-Un a declarat că este deschis reluării dialogului cu Statele Unite, în cazul în care acestea renunță la planul de a opri programul nuclear al Phenianului. „Dacă Statele Unite își abandonează obsesia delirantă cu denuclearizarea și, recunoscând realitatea, doresc cu adevărat să coexiste pașnic cu noi, atunci nu există niciun motiv pentru […]
Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva Dianei Buzoianu, citită și dezbătută astăzi, în Camera Deputaților. Votul va avea loc miercuri # Gândul
Ședința de plen a Camerei Deputaților va începe luni, la ora 16.00, cu citirea și dezbaterea moțiunii pe care AUR a depus-o săptămâna trecută împotriva Dianei Buzoianu, ministrul Mediului. Moțiunea a fost semnată de 61 de deputați AUR și este intitulată „Slăbirea securității energetice a României prin politici de mediu care obstrucționează punerea în funcțiune […]
Cât mai costă un VOT în diaspora pentru alegerile din Republica Moldova. Suma s-a triplat și se transferă prin criptomonede # Gândul
Coruperea alegătorului rămâne una dintre cele mai mari provocări ale procesului electoral din Republica Moldova. Această realitate prezintă nu doar intențiile anumitor actori politici de a-și atinge obiectivele, ci și vulnerabilitatea votanților moldoveni. Potrivit Poliției din țara vecină, pe teritoriul Republicii Moldova un vot poate fi „achiziționat” cu 150 de euro, iar în diaspora, unde […]
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 717. Netanyahu anunță că Israelul vrea extinderea colonizării în Cisiordania # Gândul
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat, duminică, 21 septembrie, că guvernul său va extinde așezările evreiești în Cisiordania ocupată. Este răspunsul pe care Israelul îl dă la recunoaștera statului Palestina de către țările occidentale, notează AFP. „Ani de zile am împiedicat crearea acestui stat” „Ani de zile am împiedicat crearea acestui stat terorist, în ciuda […]
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1307. Rușii au intrat în Kupiansk, important nod feroviar în regiunea Harkov # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat luni, 22 septembrie 2025, în a 1.307-a zi, iar GÂNDUL vă p ezintă principalele evenimente din țara vecină. Înaintarea forțelor ruse spre Kupiansk suscită îngrijorări în Ucraina cu privire la soarta acestui important centru logistic situat în partea de est a regiunii Harkov, unde sunt în desfășurare lupte crâncene, relatează […]
22 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: David Coverdale împlinește 74 de ani, Andrea Bocelli 67/ Ziua Europeană fără mașini # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 22 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. David Coverdale este un cântăreț și compozitor britanic de rock, născut pe 22 septembrie 1951 în Saltburn-by-the-Sea, Anglia. Și-a început cariera muzicală în anii ‘70, iar momentul decisiv a venit când a […]
Ce s-ar întâmpla dacă România ar ataca drone rusești pe cerul Ucrainei, așa cum propune Zelenski. Un comandor (r) avertizează: „Rusia se va grăbi să o vadă ca pe un război cu România” # Gândul
Sandu Valentin Mateiu – comandor în rezervă și analist militar – a explicat într-un interviu acordat Gândul, ce ar însemna pentru România, în actualul context, colaborarea cu Polonia și Ucraina pentru doborârea dronelor rusești care ajung deasupra Ucrainei. Expertul militar consultat de Gândul a făcut o distincție clară între ceea ce înseamnă să oferi ajutor […]
Donald Trump îl consideră pe Charlie Kirk „MARTIR al libertății” și „patriot” /„Salvăm națiunea” # Gândul
Charlie Kirk este un ”martir al libertății americane”, a afirmat Donald Trump la ceremonia funerară organizată în Arizona, salutând lupta pentru dreptate a activistului conservator american. ”Charlie Kirk este un martir al libertății americane și un erou american. Arma cu care a fost atacat ne-a vizat pe noi toți. Glonțul ne-a vizat pe toți. Charlie […]
Văduva lui Charlie Kirk nu vrea MOARTEA asasinului. De ce a insistat să-și vadă soțul la MORGĂ # Gândul
Văduva defunctului Charlie Kirk, Erika, a susținut într-un interviu acordat anterior publicației New York Times (NYT) motivele pentru care nu vrea moartea celui care a luat viața soțului său și de ce a insistat să îl vadă la morgă. După șocul de a-și vedea soțul asasinat în fața propriilor copii, Erika Kirk a mers direct […]
Vicepreședintele SUA, James David Vance, a omagiat, la ceremonia funerară din Arizona, activitatea lui Charlie Kirk, notând că activistul conservator avea curajul de a spune adevărul și promova principiile creștine. ”Criminalul malefic care l-a luat pe Charlie de lângă noi se așteaptă să avem o înmormântare astăzi, dar, în schimb, avem o reînviere și o […]
Anca Alexandrescu l-a dat pe Caramitru jr. pe mâna POLIȚIEI. Care sunt acuzațiile jurnalistei # Gândul
Anca Alexandrescu l-a reclamat pe Caramitru jr. la Poliție. Jurnalista îl acuză pe activist de amenințări fără echivoc la adresa sa. Anca susține că Andrei că ar fi trecut-o pe listele negre ale mercenarilor Gettica, grupare militară care activează în Ucraina. Gettica și veteranii Azov ar avea în vizor, la propriu, conservele pro-ruse din România […]
Trump și Musk, din nou împreună, la funeraliile lui Charlie Kirk. Urmează discursul președintelui SUA. Au ținut cuvântări Marco Rubio și directorul Serviciilor Naționale de Informații, Tulsi Gabbard și Donald Trump Jr. # Gândul
Elon Musk a fost fotografiat pentru prima dată alături de președintele Donald Trump, după ce, în urmă cu câteva luni, s-au certat. Fotografia a fost realizată la funeraliile activistului american Charlie Kirk.
Jucătorii s-au trezit cu câștiguri FABULOASE: Aplicația Superbet a dat o eroare de 30 de milioane de euro # Gândul
O eroare a aplicației Superbet a generat pentru jucători câștiguri pe bandă rulantă. Este vorba de o sumă de peste 30 de milioane de euro, așa cum a dezvăluit, în exclusivitate, ProSport. Compania de jocuri de noroc Superbet a încasat o lovitură de proporții, în numai câteva ore: din cauza unui „bug”, unul dintre jocurile […]
Mihaela Bilic a ajuns în vizorul Colegiului Medicilor. Este acuzată că promovează informații false. De la ce a pornit totul # Gândul
Mihaela Bilic se află în vizorul Colegiului Medicilor, după câteva afirmații pe care medicul nutriționist le-a făcut în spațiul public. Aceasta este acuzată de promovarea unor informații false în cadrul unei postări de pe Facebook. Medicul nutriționist afirmase într-o postare pe internet că statinele „scad dramatic producția de colesterol”. În urma afirmațiilor sale, au apărut […]
Cum sunt influențate zodiile în săptămâna 22-28 septembrie 2025, după eclipsa de Soare. Alina Bădic spune care este zodia care va străluci # Gândul
Săptămâna 22-28 septembrie 2025 aduce vești noi pentru toate zodiile. Alina Bădic a explicat cum vor fi influențați nativii, după eclipsa de Soare. Săptămâna viitoare va fi una înfloritoare pentru unele dintre zodii. Alina Bădic a explicat, la B1TV, cum vor fi influențați nativii, după eclipsa parțială de Soare din data de 21 septembrie 2025 […]
Marius Tucă Show începe luni, 22 septembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan # Gândul
Marius Tucă Show începe luni, 22 septembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan. Invitatul zilei este prof. univ. dr. Valentin Stan, analist și istoric. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
Au început FUNERALIILE lui Charlie Kirk. Trump se numără printre cei care vor ține discurs. Întreaga conducere politică a SUA este prezentă # Gândul
ȘTIRE INIȚIALĂ Mii de oameni au umplut stadionul din Glendale, Arizona, acolo unde se ține slujba de pomenire a activistului conservator, Charlie Kirk. Printre invitați se numără președintele Donald Trump, vicepreședintele JD Vance și multe alte personalități importante din sfera conservatoare. Înainte de începerea evenimentului, cântece evanghelice și rugăciuni întreținut atmosfera pe State Farm. Peste […]
România cheltuie miliarde de lei pentru pensiile speciale. Adrian Codîrlașu: „Datoria statului, față de viitorii pensionari, este de 385% din PIB” # Gândul
În ultimii șase ani, România a cheltuit peste 8 miliarde de lei pentru pensiile speciale. Din această sumă, peste 7 miliarde de lei au fost încasați de foștii magistrați. Toți contribuabilii plătesc miliarde de lei, de 6 ani, pentru un sistem aparte de pensii speciale. Între 2018 și 2024, peste 11.500 de cetățeni au beneficiat […]
Elena Lasconi, primul candidat care a vehiculat numele lui Ilie Bolojan pentru funcția de premier în campania prezidențială a spus, duminică, la Antena 3 CNN că nu l-ar mai nominaliza în această funcție având în vedere măsurile de austeritate pe care le-a promovat și care au „lovit în oameni”. Mai mult, fosta candidată la prezidențiale […]
Oana Țoiu și-a șters postarea în care condamna asasinarea lui Charlie Kirk, chiar în ziua înmormântării activistului. Gestul, pe pământ american, vine după dezvăluirea GÂNDUL despre SALA GOALĂ unde oficialul a vorbit prima și ultima dată despre crimă # Gândul
Oana Țoiu și-a șters postarea în care condamna asasinarea lui Charlie Kirk, chiar în ziua înmormântării activistului. Gestul, pe pământ american, vine după dezvăluirea GÂNDUL despre sala goală unde oficialul a vorbit prima și ultima dată despre crimă După dezvăluirile Gândul că a ținut un discurs într-o sală goală, ministrul de Externe Oana Țoiu a […]
Ce spune Elena Lasconi despre o eventuală SUSPENDARE a lui Nicușor Dan: „Asta le atrag atenția celor care guvernează România” # Gândul
Elena Lasconi, edil de Câmpulung și fost prezidențiabil, a fost întrebată în cadrul emisiunii „Ora de foc”, de la Antena 3, dacă ia în calcul – ținând cont de contextul actual de nemulțumire – o eventuală suspendare a lui Nicușor Dan. Anticipează Lasconi o suspendare din funcție a președintelui Dan? „Eu pot să cred orice, […]
Vremea în România, luni, 22 septembrie 2025. Temperaturi de până la 32°C în vestul țării. Câte grade va avea apa mării # Gândul
Vremea în România, luni, 22 septembrie 2025. Meteorologii au emis prognoza pentru următoarele 24 de ore. Se vor înregistra temperaturi maxime de până la 32°C, iar vântul va sufla cu putere în anumite zone. Toamnă în calendar, vară în termometre. Ultima săptămână a lunii septembrie va aduce temperaturi de 32°C și o vreme similară cu […]
Au apărut mesajele între ASASINUL lui Charlie Kirk și iubitul său. Tyler Robinson: Îmi pare rău, eu am fost # Gândul
Procurorii au dezvăluit ce a vorbit ucigașul lui Charlie Kirk cu partenerul său de viață, la scurt timp după ce a comis asasinatul. Mesajele incriminatoare arată cum Tyler Robinson a recunoscut în fața iubitului, care face tranziția de la bărbat la femeie, cum a procedat pentru a-l lichida pe activistul Charlie Kirk. Conversația celor doi […]
Elena Lasconi dezvăluie cine conduce România cu Nicușor Dan președinte: „SISTEMUL este puternic și s-a folosit de frica care a cuprins întreaga țară” # Gândul
Elena Lasconi, primarul din Câmpulung și fost candidat la prezidențiale a dezvăluit, în cadrul emisiunii „Ora de foc”, de la Antena 3, cine conduce România în momentul de față, avându-l președinte pe Nicușor Dan. Edilul de la Câmpulung susține că frica și ura sunt două sentimente care au pus stâpânire pe România de astăzi. Lasconi […]
Anunț important pentru SUA. Trump va vorbi luni națiunii Americii despre AUTISM. Ținta, industria farmaceutică # Gândul
Donald Trump a declarat sâmbătă că administraţisa a va face luni un anunţ legat de concluziile privind autismul, fără a oferi detalii suplimentare, relatează Reuters. Anunțul ambiguu lasă totuși de înțeles că președintele are un plan legat de industria farmaceutică din SUA. Trump afirma încă din primăvară că țara sa va introduce în curând „un tarif […]
Mihai Trăistariu (48 de ani) a dezvăluit dacă are în plan s meargă în emisiunea Insula Iubirii de la Antena 1, după ce în spațiul public au apărut zvonuri legate de acest aspect. Cântărețul nu s-a sfiit să mărturisească faptul că are „un farmec al său”. În cadrul unui interviu televizat, Mihai Trăistariu a făcut […]
George Simion și-a sărbătorit ziua de naștere în curtea partidului, printre voievozi, artificii și în uralele membrilor AUR # Gândul
George Simion a fost ovaționat de membrii partidului AUR de ziua sa, care l-au asaltat cu artificii și urări de sănătate. El a împlinit 39 de ani duminică. Liderul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) și-a serbat ziua de naștere duminică. Imaginile postate pe Facebook îl arată în curtea sediului partidului, înconjurat de membrii, care îi […]
Cât costă o noapte de cazare la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Cât plătești pentru un sejur de Crăciun # Gândul
Puțini sunt cei care știu că Simona Halep (33 de ani) patronează un hotel din stațiunea Poiana Brașov. Vezi mai jos, în articol, cât costă o noapte de cazare la hotel, dar și cât plătesc turiștii pentru un sejur cu ocazia Crăciunului. Multe persoane încep din această perioadă să caute cazări pentru sărbătorile de iarnă, […]
Foto-video. Premieră auto la București. A fost lansat un model de hypercar Koenigsegg, ultra-rar, cu o valoare de peste 4 milioane de dolari # Gândul
Duminică, 21 septembrie 2025, împătimiții bijuteriilor pe patru roți au putut fi martori la o super lansare: un model de hypercar Koenigsegg, ultra-rar, cu o valoare de peste 4 milioane de dolari. Intrarea în scenă a captat privirile tuturor vizitatorilor. În ropote de aplauze și sunetele melodioase ale motorului V8, supercarul a fost fotografiat și […]
PMW avertizează ONU: Statul palestinian fără reformarea Autorității Palestiniene va încuraja mai mult TERORISMUL # Gândul
Palestinian Media Watch (PMW) este o organizație neguvernamentală din Israel care avertizează că fără reformarea Autorității Palestiniene, recunoașterea unui stat palestinian ar încuraja terorismul. ONG-ul a realizat un raport special pentru a fi analizat de Adunarea Generală a Națiunilor Unite, în care susține că reprezentanții Autorității Palestiniene nu au făcut suficient pentru a diminua sentimentul […]
Este panică în mai multe localități din Dolj, foarte aproape de Craiova, precum Palilula, unde a fost semnalată prezența unui urs. Autoritățile din Dolj sunt în alertă. Un urs și-a făcut apariția la aproximativ 10 kilometri de Craiova. Asta după ce în urmă cu săptămână animalul sălbatic fusese văzut într-o altă localitate din apropiere. Atunci […]
Ion Cristoiu: O știre care ar trebui să-i trezească pe ațipiții pentru totdeauna din PSD și PNL: USR a pus mâna și pe București # Gândul
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a comentat numirea lui Andrei Nistor pe poziția de prefect al Capitalei. „USR a anunțat desemnarea lui Andrei Nistor drept prefect al Capitalei, în urma unei împărțeli, fără nicio legătură cu democrația, europenismul, între PSD-PNL și USR. Potrivit acordului de guvernare, adică […]
Gigi Becali a anunțat echipa din meciul cu Go Ahead Eagles. Surprize în primul 11 al celor de la FCSB # Gândul
Gigi Becali, patronul de la FCSB, a spus cum va arăta echipa în meciul cu Go Ahead Eagles, din prima etapă a Europa League. Go Ahead Eagles – FCSB se joacă joi de la ora 19:45. Gigi Becali a spus că FCSB va folosi echipa a doua în această partidă. Dar, în echipa de start […]
Obiecte de colecție rare, din aur, sunt scoase la LICITAȚIE de Artmark:”Lingourile sunt produse de cele mai prestigioase turnătorii din lume” # Gândul
Artmark scoate la licitație obiecte de colectie rare, din aur, precum lingouri cu o greutate care variază între 100 de grame și un kilogram, dar și o selecție de numismatică exclusiv din aur. Simona Chiș, Art Advisor, a precizat, pentru Gândul, că este cea mai lichidă licitație, din punct de vedere monetar, care a existat […]
Este oficial. Marea Britanie, Canada și Australia au RECUNOSCUT Statul Palestina. Urmează Portugalia. Liniște la Tel Aviv # Gândul
Marea Britanie ar urma să recunoască statul Palestina duminică, anunță vicepremierul britanis David Lammy. Decizia a fost făcută publică mai târziu în cursul zilei de premierul Keir Starmer, iar Lammy a subliniat că recunoaşterea trebuie privită ca parte a unui proces de pace menit să ducă la o soluţie de tip două state. Alte ţări, […]
Cele mai bizare cazări din Europa. Locurile în care turiștii dorm în închisoare sau chiar într-o macara # Gândul
V-ați gândit unde ar putea fi cele mai bizare cazări din Europa? Tot mai multe persoane urmează concepte ieșite din comun pentru a oferi turiștilor experiențe de neuitat. Iată mai jos, în articol, câteva locuri europene unde cazarea capătă o cu totul altă dimensiune și transformă simplul act de a închiria o cameră într-o aventură […]
