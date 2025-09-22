Macron cere eliberarea ostaticilor israelieni din Fâșia Gaza pentru a deschide o AMBASADĂ pe teritoriul palestinian

17:40

Artmark scoate la licitație obiecte de colectie rare, din aur, precum lingouri cu o greutate care variază între 100 de grame și un kilogram, dar și o selecție de numismatică exclusiv din aur. Simona Chiș, Art Advisor, a precizat, pentru Gândul, că este cea mai lichidă licitație, din punct de vedere monetar, care a existat […]