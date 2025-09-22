Echipaje de poliție suplimentate în jurul școlilor din Sectorul 2 după amenințări pe email
Buletin de București, 22 septembrie 2025 09:20
Bucureștiul se confruntă din nou cu amenințări prin email, iar Poliția Capitalei a suplimentat echipajele în proximitatea școlilor și spitalelor, în special în Sectorul 2. Decizia vine ca urmare a unor mesaje primite pe adresele oficiale de email ale mai multor instituții de învățământ și medicale, mesaje care conțineau amenințări. Poliția Capitalei a transmis că, […]
Acum 30 minute
09:20
Echipaje de poliție suplimentate în jurul școlilor din Sectorul 2 după amenințări pe email # Buletin de București
Acum 2 ore
08:40
ILFOV | Lacul Snagov, transformat în poligon: Jandarmeria face exerciții cu muniție de manevră, în cadrul unui exercițiu internațional # Buletin de București
Căpitănia Portului Snagov a emis un aviz pentru navigatorii de pe lac, cu privire la exercițiul internațional al Jandarmeriei, programat pe 23 septembrie. Activitatea, face parte dintr-un program internațional denumit „Scutul Albastru al Carpaților 2025″, și va avea loc în intervalul orar 08:00 – 12:00, pe Lacul Snagov, în Zona II de navigație, pe malul […]
Acum 12 ore
22:10
Criză de profesori în București. Care sunt disciplinele unde orele nu sunt acoperite # Buletin de București
Sistemul de învățământ preuniversitar se confruntă cu o criză de profesori, inclusiv în București. Mii de ore nu sunt acoperite, la mai multe discipline, scrie Digi24. O situație gravă se întâlnește în cazul disciplinei Fizică, unde, în această vară, erau peste 700 de posturi complete și libere la nivel național. Însă doar 200 de candidați […]
Acum 24 ore
15:40
Liniile 434 și 483 vor fi deviate în perioada 22.09-30.10.2025. Se fac lucrări de reabilitare a drumului județean DJ 601A – Chiajna # Buletin de București
Liniile 434 și 483 vor avea trasee modificate în perioada 22.09.2025-30.10.2025. Măsura este luată ca urmare a demarării lucrărilor de reabilitare a drumului județean DJ 601A – Chiajna. Potrivit dispozițiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI), liniile 434 și 483 vor fi deviate astfel: Linia 434: Pe sensul opus, traseul […]
15:10
Platforma online CFR Călători nu funcționează luni, 22 septembrie. Se fac lucrări de mentenanță # Buletin de București
CFR Călători informează că, în data de 22 septembrie 2025, în intervalul orar 09:00 și 13:00, platforma online nu funcționează. Călătorii nu vor putea cumpăra bilete online. Aplicația de cumpărare online a biletelor va fi oprită pentru lucrări complexe de mentenanță. Pasagerii care au achiziționat bilete online, pentru efectuarea călătoriei în data de 22.09.2025, vor putea călători […]
14:40
METEO | Vremea va fi frumoasă și caldă, săptămâna viitoare, în Capitală, cu 28 de grade, în termometre. Joi, temperaturile scad # Buletin de București
Administrația Națională de Meteorologie anunță că vremea va fi frumoasă și caldă, la București, la începutul săptămânii viitoare. Joi, temperaturile scad până la 20… 22 de grade. Luni, 22 septembrie, vremea va fi predominant frumoasă și caldă. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 26…28 de […]
14:20
Apa Nova | Zonele din București care rămân fără apă rece între 22-28 septembrie # Buletin de București
Mai multe zone din București rămân fără apă rece între 22-28 septembrie. Furnizarea se întrerupe pentru lucrări de modernizare și de intervenție, potrivit APA NOVA. Zonele din București care rămân fără apă rece Sector 1– 24 septembrie Sector 2 – 24 septembrie Sector 5 – 24 septembrie CITEȘTE ȘI: Unde poți recicla în București și Ilfov […]
13:50
Cererea SRI de expulzare a unui palestinian stabilit în București, suspectat de legături cu Hamas, a fost respinsă # Buletin de București
Un palestinian stabilit de patru decenii în București va rămâne tot în Capitală, după ce Curtea de Apel a respins solicitarea Serviciului Român de Informații (SRI) de a-l declara indezirabil pentru o perioadă de 10 ani, scrie Adevărul. Instanța a apreciat că acuzațiile privind posibile simpatii pro-Hamas nu sunt susținute de probe concrete, iar cazul […]
13:00
USR îl propune pe Andrei Nistor prefect al Capitalei. PSD a renunțat la această funcție # Buletin de București
USR București a anunțat că îl nominalizează pe Andrei Nistor ca prefect al Capitalei, în contextul în care, în urma negocierilor din coaliția de guvernare, s-a decis ca funcția să revină acestui partid. Actualul prefect al Bucureștiului este de la PSD. „Andrei Nistor este antreprenor din 2007, obișnuit să construiască proiecte de la zero și […]
11:50
Unde poți recicla în București și Ilfov telefoanele vechi și alte electronice # Buletin de București
Ce faci dacă ai adunat de-a lungul anilor o cutie cu telefoane vechi? Dar dacă ai rămas cu un laptop de care nu mai ai nevoie? Sau cu alt produc electronic de dimensiuni mici? Unde le poți recicla în București sau Ilfov? Pentru că sunt și eu în această situație, am decis să o întreb […]
Ieri
09:20
Vor avea loc concerte gratuite de muzică clasică, în Piața George Enescu în această seară, potrivit unei postări a Primăriei Capitalei pe Facebook. Evenimentele apar în contextul în care în acest weekend sunt celebrate Zilele Bucureștiului. Programul zilei de duminică este următorul: Anterior, în seara zilei de sâmbătă, trecătorii au putut asculta Filarmonica „George Enescu" […]
08:10
Cathedral Plaza va fi demolată imediat ce se va pronunța instanța, promite Primăria Generală # Buletin de București
Primăria Municipiului București este pregătită să înceapă demolarea clădirii Cathedral Plaza imediat după ce instanța va da sentința definitivă pe dispoziția de demolare, a declarat duminică seară Stelian Bujduveanu, primarul general interimar, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV. „Se dă jos!", a spus tranșant Bujduveanu. CITEȘTE ȘI: „Emblema corupției imobiliare", Cathedral Plaza poate […]
07:10
Cafeneaua BdB | 57 de locații în 48 de zile: cum a transformat echipa „Cravata Galbenă” Bucureștiul în 11 țări și 7 decenii # Buletin de București
Dirijorul român Sergiu Celibidache, unul dintre cei mai importanți ai secolului XX, revine pe marele ecran într-un film biografic realizat de fiul său, Serge Ioan Celebidachi. Lungmetrajul, cu un buget de aproximativ 20 de milioane de euro și filmări în 57 de locații, a fost turnat în foarte mare parte la București, de la Ateneul […]
20 septembrie 2025
23:10
Incident cu pistol airsoft la vila fraților Tate din Voluntari. Un bărbat de 45 de ani se află în custodia poliției # Buletin de București
Un bărbat de 45 de ani a fost luat în custodia Poliției Ilfov, sâmbătă seară, după ce a transmis live pe o platformă online momentul în care s-a dus înarmat în fața vilei fraților Tate din Voluntari, județul Ilfov. Potrivit unui comunicat transmis de echipa fraților Tate, incidentul a avut loc în jurul orei 20:50, […]
17:50
Primăria Generală se va împrumuta pentru a cumpăra ELCEN, după pachetul guvernului cu măsuri pentru administrația locală # Buletin de București
Primarul interimar Stelian Bujduveanu a spus că așteaptă pachetul de măsuri al guvernului pentru administrația locală, care i-ar permite primăriei să se împrumute pentru a cumpăra ELCEN. După ce directorul companiei i-a propus actualului primar general interimar să se împrumute pentru plata datoriilor, acesta i-ar fi spus că „O să vorbesc eu la minister și […]
14:10
Primăria Capitalei alocă 4 milioane de euro pentru proiecte propuse de bucureșteni # Buletin de București
Primăria Municipiului București a prevăzut în bugetul pentru 2025 o sumă de 20 de milioane de lei, echivalentul a aproximativ 4 milioane de euro, pentru proiecte de bugetare participativă. Fondurile vor fi destinate inițiativelor venite din partea cetățenilor și a comunităților, iar proiectele selectate vor fi finanțate și implementate de PMB. Suma este de patru […]
11:00
Întârzieri pe șantierul clădirii-monument care a găzduit celebrul Club A. Contractul a fost prelungit cu un an. Care este stadiul lucrărilor # Buletin de București
Lucrările la clădirea-monument istoric care a găzduit celebrul Club A – cel mai vechi club studențesc din România, ar trebui finalizate vara viitoare, după ce contractul inițial a fost prelungit cu un an. Blocul de pe strada Blănari, nr. 14 este încadrat în clasa I de risc seismic. Șantierul a acumulat întârzieri din mai multe […]
Mai mult de 2 zile în urmă
08:10
Se întrerupe curentul electric în București, Ilfov și Giurgiu. Rețele Electrice Muntenia anunță care sunt zonele afectate # Buletin de București
Se întrerupe curentul electric în perioada 22 – 28 septembrie, în mai multe zone din București, Giurgiu și Ilfov. Rețele Electrice Muntenia precizează că măsura este necesară din cauza lucrărilor de reparații, modernizare sau de mentenanță, la rețeaua electrică. Unde se întrerupe curentul electric în București Luni, 22.09.2025 Unde se întrerupe furnizarea de energie electrică în Ilfov Marți, 23.09.2025 Miercuri, […]
07:50
Patru linii STB ar putea avea trasee deviate pentru meciul Dinamo-Farul Constanța # Buletin de București
Meciul Dinamo-Farul Constanța ar putea devia traseele a patru linii STB. Partida are loc pe 22 septembrie de la ora 21:00, pe Arenă Națională. În acest context, dacă situația o va impune, liniile 86, 90, 104 și 123 vor funcționa pe trasee modificate, astfel: Linia 86 va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Clăbucet" și intersecția Str. Vatra Luminoasă/Str. […]
07:10
12 linii vor avea program de funcționare prelungit, in weekend, pentru „iMapp Bucharest și iCelebrateMyCity”. 33 de linii vor fi modificate # Buletin de București
Traseele a 33 de linii de transport public vor fi modificate temporar, ca urmare a mai multor evenimente ce vor avea loc la sfârșitul acestei săptămâni în Capitală: „Săptămâna Europeană a Mobilității" „iMapp Bucharest și IcelebrateMyCity", „Bavarian Fest", „Dâmbovița Delivery: Operă" și „Crosul Arenelor". Pentru transportul participanților la „iMapp Bucharest și ICelebrateMyCity", programele de funcționare ale liniilor 32, 47, 63, 73, 104, […]
06:20
În acest weekend, Piața Volantă revine, în weekend, în cartierul Dorobanți. Peste 15 producători locali îi așteaptă pe bucureșteni la Piața Volantă, organizată în zona Parcului George Călinescu din Sectorul 1, pe strada Moraru Octavian, care este închisă traficului auto începând de vineri, 19 septembrie. Piața Volantă revine sâmbătă și duminică, între orele 09.00 și 19.00. Cei care vor […]
05:40
Reconstituire istorică la Arcul de Triumf, în memoria eroilor Primului Război Mondial, de zilele Bucureștiului # Buletin de București
Asociația Tradiția Militară defilează sâmbătă de la Arcul de Triumf, în cinstea eroilor din Primul Război Mondial, a transmis organizația. Reconstituitorii istorici vor participa în uniforme care au aparținut detașamentelor de Vânători de Munte, Grăniceri, Marină și Infanteriști. De asemenea, la Muzeul Arcul de Triumf vor fi expuse arme de epoca, planșe istorice și obiecte […]
19 septembrie 2025
22:20
Primăria Sectorului 2 a cumpărat mii de pubele şi zeci de utilaje care stau nefolosite | Hotnews # Buletin de București
Primăria Sectorului 2 a cumpărat, în ultimul an, mii de pubele multi-fracţie, pe culori, pentru colectare separată a deşeurilor. Dar nu le folosește. Au fost amplasate în preajma scărilor de bloc şi în curțile caselor,sau chiar direct în gradinile blocurilor, scrie Hotnews. Administrația locală a explicat că activarea efectivă a noului mecanism de colectare selectivă […]
18:30
În lipsa noului terminal, CNAB anunță lucrări de modernizare la Aeroportul Otopeni. Platforma 2 de îmbarcare-debarcare ar fi fost extinsă cu peste 110.000 metri pătrați # Buletin de București
Noi lucrări de modernizare au fost finalizate la Aeroportul Otopeni, anunță Compania Națională Aeroporturi București (CNAB), la scurt timp după ce Buletin de București a dezvăluit cum cea mai mare aerogară din țară este sufocată de trafic, iar proiectul construirii noului terminal a acumulat întârzieri cronice, de peste un deceniu. În urma investiției, platforma nr. […]
16:50
Studenții din provincie care învață în București nu mai primesc reduceri pe CFR doar cu cartea de identitate electronică. Ce document mai trebuie să aducă | Club feroviar # Buletin de București
Ministerul Transporturilor pregătește o modificare legislativă în ceea ce privește facilitățile studenților pe calea ferată și cu metroul, după ce a realizat că pe noile cărți electronice de identitate nu este menționată adresa titularului. Se ajunge astfel la situația în care dacă ai vrut digitalizare ești pus să vii cu documente doveditoare, în format fizic. […]
12:20
Câtă poluare produce în București colectarea gunoiului cu camioane pe motorină | Green Report # Buletin de București
Mii de tone de gunoaie, deșeuri din gospodării și deșeuri de construcție, plus materiale reciclabile, sunt adunate în fiecare lună în București. Toate companiile de salubritate folosesc pentru colectare și transport aproape exclusiv vechicule cu motoare diesel. Colectarea gunoiului cu camioane pe motorină, deși un serviciu menit să aducă curățenie în oraș, de fapt îl […]
10:00
Poliția Rutieră susține că a scăzut aglomerația de când a mărit numărul de polițiști în intersecții # Buletin de București
Brigada Rutieră a Capitalei a anunțat la începutul anului școlar că pune în practică un nou concept: va supraveghea cu polițiști un număr mai mare de intersecții. O săptămână mai târziu, susține că rezultatele sunt foarte bune și a scăzut aglomerația. „Prima săptămână de aplicare a noii concepții de gestionare a traficului a adus rezultate […]
09:20
Jurnaliștii Context, hărțuiți în redacție de un afacerist vizat de investigații jurnalistice # Buletin de București
Ziariștii de la Context au primit o vizită neașteptată din partea lui Jurgen Faff, un afacerist vizat de mai multe investigații de presă ale echipei coordonate de jurnalistul Attila Biro. Acesta a venit însoțit de avocații săi, cu intenția declarată de a oferi precizări legate de dosarul penal în care a fost reținut și apoi […]
09:00
Bucureștiul anilor ’50, decor pentru super-producția „Cravata Galbenă”. Pelicula are premiera pe 14 noiembrie # Buletin de București
Bucureștiul de altădată este decor principal pentru „Cravata Galbenă", o super-producție cinematografică europeană ce surprinde povestea dirijorului Sergiu Celibidache. Capitala, cu locurile sale
08:30
Traficul se restricționează, în acest weekend, pe Bulevardul Gheorghe Duca. „Mobility for Everyone” are loc la intrarea în parcul Regele Mihai I # Buletin de București
Pe 20 și 21 septembrie, se va desfășura evenimentul „Mobility for Everyone”, în zona Piața Charles de Gaulle – intrare în parcul Regele Mihai I. În acest context, traficul se restricționează pe Bulevardul Gheorghe Duca. Evenimentul face parte din Săptămâna Europeană a Mobilității. Se va restricționa traficul rutier, cu excepția transportului public, începând cu data […] The post Traficul se restricționează, în acest weekend, pe Bulevardul Gheorghe Duca. „Mobility for Everyone” are loc la intrarea în parcul Regele Mihai I appeared first on Buletin de București.
08:00
Trei linii STB au trasee modificate în perioada 19.09.2025, ora 22:00 – 22.09.2025. Bavarian Fest modifică traseele pentru liniile 100, 203, 205 și linia turistică „Bucharest City Tour”. Având în vedere desfăşurarea evenimentului „Bavarian Fest”, în perioada 19.09.2025, ora 22:00 – 22.09.2025, ora 06:00, se restricţionează traficul rutier pe Șos. Kiseleff, ȋntre Str. Arh. Ion […] The post Bavarian Fest modifică traseele pentru trei linii STB appeared first on Buletin de București.
05:00
„Mina de aur“ a Capitalei | Profit record pe Aeroporturile Otopeni și Băneasa: 11,4 milioane de euro pe lună, în 2024, cu 34% mai mult decât în anul precedent # Buletin de București
Compania Națională Aeroporturi București (CNAB), care administrează principalele porți aeriene ale Capitalei – Aeroportul Henri Coandă Otopeni și Aeroportul Aurel Vlaicu Băneasa – a raportat pentru 2024 un profit net record de aproximativ 137 milioane euro. Rezultatul este echivalentul a 11,4 milioane euro pe lună și marchează o creștere de 34% față de profitul net […] The post „Mina de aur“ a Capitalei | Profit record pe Aeroporturile Otopeni și Băneasa: 11,4 milioane de euro pe lună, în 2024, cu 34% mai mult decât în anul precedent appeared first on Buletin de București.
18 septembrie 2025
21:00
Mutări imobiliare importante în București: cine a cumpărat blocul Scala. Clădirea fostei Bancorex este demolată # Buletin de București
Clădirea fostei bănci Bancorex, din Calea Victoriei, este în plin proces de demolare parțială, potrivit imaginilor filmate de Libertatea. Pe de altă parte, a fost aflat investitorul care a cumpărat blocul Scala, imobilul emblematic de pe Bulevardul Magheru. Terase cu iarbă, în locul Podiumului Fostul sediu al Bancorex, construit în anii 1990, pe o suprafață […] The post Mutări imobiliare importante în București: cine a cumpărat blocul Scala. Clădirea fostei Bancorex este demolată appeared first on Buletin de București.
19:20
Ministra Mediului pariază pe „compromisul” pentru Pădurea Băneasa. Președintele Federației Greenfield, coleg de filială USR cu Buzoianu # Buletin de București
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a transmis reporterilor Buletin de București că procesul de avizare a Pădurii Băneasa ca arie naturală protejată continuă, însă cu o soluție „de compromis” pentru accesul rutier. Romsilva, Primăria Capitalei, Primăria Sectorului 1 și Consiliul Județean Ilfov au fost invitate la o întâlnire tehnică săptămâna viitoare pentru a analiza scenariile juridice […] The post Ministra Mediului pariază pe „compromisul” pentru Pădurea Băneasa. Președintele Federației Greenfield, coleg de filială USR cu Buzoianu appeared first on Buletin de București.
16:20
Daniel Băluță a picat testul rapid al lui Ceaușescu. A ieșit pozitiv la marijuana # Buletin de București
După ce Marian Ceaușescu l-a provocat în urmă cu două săptămâni să fie testat pentru droguri, primarul Daniel Băluță a ieșit pozitiv la marijuana. Ceaușescu i-a administrat două teste rapide. La cel pentru cocaină a ieșit negativ. Totuși, există o controversă în societate legată de aceste teste rapide. Ratele de fals-pozitiv sunt destul de mari, […] The post Daniel Băluță a picat testul rapid al lui Ceaușescu. A ieșit pozitiv la marijuana appeared first on Buletin de București.
15:40
Înotul este un sport complet, recomandat atât pentru sănătate, cât și pentru relaxare. Tot mai mulți aleg să își dedice timpul liber unor activități care îmbină mișcarea cu beneficiile psihice și sociale. În acest context, cursuri de înot pentru adulți organizate de Aqua Swim reprezintă alegerea ideală pentru cei care doresc să învețe să înoate […] The post Cursuri înot adulți – sănătate, echilibru și energie în bazine moderne (P) appeared first on Buletin de București.
14:40
Trafic restricționat pe Șoseaua Gării Cățelu și Șoseaua Pantelimon. Duminică are loc evenimentul „Unstoppable Triathlon” # Buletin de București
„Unstoppable Triathlon”, restricționează traficul pe Șos. Gării Cățelu și Șos. Pantelimon, în weekend. Pe 20 septembrie, între orele 06:30 – 16:30. Evenimentul sportiv și educațional are loc, sâmbătă, 20 septembrie. În acest context, se restricționează traficul rutier general pe Șos. Gării Cățelu, segmentul cuprins între Șos. Pantelimon și Str. Vișeul de Sus și pe Șos. Pantelimon (segmentul […] The post Trafic restricționat pe Șoseaua Gării Cățelu și Șoseaua Pantelimon. Duminică are loc evenimentul „Unstoppable Triathlon” appeared first on Buletin de București.
14:30
Datele recente arată că aerul din Capitală depășește constant limitele admise, iar locurile unde zeci de mii de oameni trec zilnic au devenit adevărate „puncte roșii” pe harta sănătății publice, scrie Green Report, care a făcut o listă cu cele mai poluate intersecții din București. Datele furnizate de organizații independente, rețele de monitorizare și rapoarte […] The post Care sunt cele mai poluate intersecții din București | Green Report appeared first on Buletin de București.
14:00
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române anunță că sunt restricții de trafic pe autostrada A2, pe sensul de mers către Constanța, la kilometrul 122, banda a doua, până la ora 16:00. Se realizează lucrări de schimbare a parapetului median. Conducătorii auto trebuie să circule cu viteză redusă în această zonă, asigurându-se foarte bine […] The post Restricții de trafic pe A2 București-Constanța appeared first on Buletin de București.
13:30
Traficul va fi restricționat în Capitală, pentru mai multe evenimente din weekend # Buletin de București
Traficul va fi restricționat, pe mai multe segmente, în acest weekend, în București. Măsura este impusă pentru desfășurarea mai multor evenimente. În perioada 20 – 21 septembrie, Primăria Municipiului București, ARCUB– Centrul Cultural al Municipiului București va organiza evenimentul cultural-artistic dedicat proiectului “Străzi Deschise – București, Promenadă Urbană” pe Calea Victoriei, segmentul cuprins între Bd. […] The post Traficul va fi restricționat în Capitală, pentru mai multe evenimente din weekend appeared first on Buletin de București.
12:20
TERMOFICARE | Încep probele de căldură pentru sezonul rece. Procedura se va desfășura în etape # Buletin de București
Compania Municipală Termoenergetica București anunță că încep probele de căldură pentru sezonul rece. Din data de 23 septembrie 2025, se va realiza încărcarea cu apă a instalațiilor de alimentare cu energie termică. De asemenea, se fac probe de presiune la instalațiile interioare. Termoenergetica precizează că încărcarea cu apă a instalațiilor se va desfășura etapizat. Fiecare […] The post TERMOFICARE | Încep probele de căldură pentru sezonul rece. Procedura se va desfășura în etape appeared first on Buletin de București.
12:00
Sector 3 | Două terenuri pentru noi unități de învățământ, cerute de la Primăria Generală # Buletin de București
Două terenuri, cu o suprafață totală de peste 4,5 hectare, ar putea trece în administrarea Primăriei Sectorului 3, cu scopul construirii unor noi unități de învățământ. Consilierii locali ai Sectorului 3 au decis în ședința de joi, 18 septembrie, să transmită o solicitare către Primăria Generală în acest sens. Complex educațional nou, propus lângă ISB […] The post Sector 3 | Două terenuri pentru noi unități de învățământ, cerute de la Primăria Generală appeared first on Buletin de București.
11:40
Dâmbovița Delivery revine pe 20 și 21 septembrie, în zona Operei Române. Programul complet # Buletin de București
Timp de două zile, Dâmbovița devine scenă, laborator și spațiu de întâlnire. Dâmbovița Delivery este un eveniment care aduce împreună comunități, instituții și inițiative diverse pentru un scop comun: reactivarea râului, ca infrastructură verde-albastră a orașului. Pe 20 și 21 septembrie, la Debarcaderul de la Operă, râul și malurile sale vor găzdui dezbateri, ateliere, plimbări […] The post Dâmbovița Delivery revine pe 20 și 21 septembrie, în zona Operei Române. Programul complet appeared first on Buletin de București.
11:00
METEO | Vremea se menține frumoasă și caldă, în weekend. Temperaturile maxime urcă până la 28… 29 de grade # Buletin de București
Administrația Națională de Meteorologie anunță că vremea se menține frumoasă și caldă, în weekend, la București. Maximele termice prognozate ajung până la 28… 29 de grade. Vineri, 19 septembrie, vremea va fi frumoasă și se va încălzi. Cerul va fi mai mult senin și vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă, ușor mai […] The post METEO | Vremea se menține frumoasă și caldă, în weekend. Temperaturile maxime urcă până la 28… 29 de grade appeared first on Buletin de București.
10:20
Afacerea ride-sharing, cu 1.000 de șoferi la negru: DNA trimite în judecată cinci bucureșteni pentru evaziune fiscală și mită # Buletin de București
DNA a trimis în judecată cinci inculpați, manageri și coordonatori de fapt ai unor firme de transport alternativ, sub acuzația de evaziune fiscală, spălare de bani și dare de mită. Prejudiciul adus bugetului de stat se ridică la 67 de milioane de lei. Conform rechizitoriului, inculpații au operat o schemă complexă, prin care au sustras […] The post Afacerea ride-sharing, cu 1.000 de șoferi la negru: DNA trimite în judecată cinci bucureșteni pentru evaziune fiscală și mită appeared first on Buletin de București.
05:10
Aeroportul „sufocat” al Capitalei | Noul terminal de la Otopeni, gata în 2031, cel mai devreme. Capacitatea proiectată a fost depășită cu 32%, în 2024 # Buletin de București
După întârzieri repetate ale proiectului, noul terminal al Aeroportului Otopeni, cea mai tranzitată aerogară din țară, pare să fi intrat în linie dreaptă. Recent, Compania Naţională de Aeroporturi Bucureşti (CNAB) a anunțat că au fost depuse nouă oferte pentru serviciile de proiectare și asistență tehhnică, care trebuie evaluate până la începutul lunii decembrie. Ulterior, urmează […] The post Aeroportul „sufocat” al Capitalei | Noul terminal de la Otopeni, gata în 2031, cel mai devreme. Capacitatea proiectată a fost depășită cu 32%, în 2024 appeared first on Buletin de București.
17 septembrie 2025
20:40
FOTO | Progres pe lotul 1 din tronsonul nordic al A0: din octombrie se așterne mixtura asfaltică # Buletin de București
Șantierul de pe lotul 1 din tronsonul nordic al autostrăzii de centură A0, a cărei execuție a început martie anul acesta, a înregistrat progrese consistente, potrivit Ministerului Transporturilor. La pasajul pentru DN7, s-a ajuns la un stadiu de 77% în ceea ce privește piloții forați, în timp ce la cel peste râul Colentina este la […] The post FOTO | Progres pe lotul 1 din tronsonul nordic al A0: din octombrie se așterne mixtura asfaltică appeared first on Buletin de București.
19:50
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a fugit de jurnaliști după întrebări despre banii PNL pentru presă # Buletin de București
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, care este și prim-vicepreședintele PNL a întrerupt brusc o conferință de presă susținută miercuri seară la Parlament, după ce a fost întrebat despre contractele prin care PNL plătește presa din subvențiile primite de la stat, scrie HotNews.ro. Primarul Ciucu a plecat după doar patru minute de la începutul conferinței. Întrebările […] The post Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a fugit de jurnaliști după întrebări despre banii PNL pentru presă appeared first on Buletin de București.
17:30
Restricții de trafic pentru Crosul Arenelor, în acest weekend. Participanții iau startul la Arcul de Triumf # Buletin de București
Poliția Rutieră instituie restricții de trafic, pentru Crosul Arenelor, în acest weekend. Evenimentul are loc pe 21 septembrie, în intervalul orar 09:30-11:30. Pentru buna desfășurare a evenimentului, în intervalul orar 07:00-11:30, se vor institui restricții de trafic, pe traseul următor, precum și pe segmentele drumurilor adiacente care acced către acesta: De asemenea, pentru amenajarea zonei […] The post Restricții de trafic pentru Crosul Arenelor, în acest weekend. Participanții iau startul la Arcul de Triumf appeared first on Buletin de București.
15:50
În perioada 19-21 septembrie doua evenimente restricționează traficul, în centrul Bucureștiului. „iMapp Bucharest – Winners League” și „iCelebrate My City” au loc în Piața Constituției și pe Bulevardul Unirii. In acest context, se va restricționa traficului rutier după cum urmează: De asemenea, în perioada 14-24 septembrie a.c. se vor rezerva parcările din proximitatea locului de […] The post Două evenimente restricționează traficul, în centrul Capitalei appeared first on Buletin de București.
