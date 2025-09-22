Investiții de aproape 289 miliarde € cu impact semnificativ în economia UE al companiei Philip Morris International: 5 ani de progres
Digi24.ro, 22 septembrie 2025 09:20
Philip Morris International (PMI) a publicat un raport detaliat despre impactul economic al companiei în Europa în perioada 2019 - 2023. Analiza evidențiază contribuția semnificativă la economia Uniunii Europene, sprijinul oferit pieței muncii și aportul la produsul intern brut (PIB) al regiunii.Raportul a fost prezentat oficial în cadrul unei conferinţe organizate pe 17 septembrie la Bruxelles, în prezenţa lui Massimo Andolina, President of the Europe Region, PMI, care a detaliat rezultatele companiei și a punctat faptul că peste 40% din veniturile nete globale ale PMI provin astăzi din produse fără fum, majoritatea fabricate în 15 dintre cele 19 unități de producție din UE.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 5 minute
09:40
Orașul a cărui administrație recomandă locuitorilor să limiteze folosirea smartphone-ului la doar două ore pe zi. Care este motivul # Digi24.ro
Conducerea unui oraş din centrul Japoniei a adoptat luni o ordonanţă care recomandă tuturor locuitorilor săi să limiteze utilizarea smartphone-urilor, tabletelor, consolelor video şi altor dispozitive digitale la două ore pe zi în afara programului de lucru şi al orelor de şcoală, cu toate că nu sunt prevăzute sancţiuni, transmite agenţia Kyodo.
09:40
Cine sunt miliardarii implicați în tranzacția TikTok din SUA. Donald Trump îi consideră „patrioți americani” # Digi24.ro
Lachlan Murdoch, Larry Ellison și Michael Dell au fost numiți de președintele Donald Trump ca trei lideri de afaceri implicați într-o propunere de a menține TikTok în funcțiune în Statele Unite, informează The Times.
Acum 15 minute
09:30
Maria Zaharova, despre atacul Ucrainei cu drone în Crimeea: NATO şi UE trebuie să se uite în oglindă pentru a găsi agresorul # Digi24.ro
„NATO şi Uniunea Europeană, care caută sursa agresiunii pe continentul european, trebuie să se uite în oglindă pentru a o vedea”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, pentru TASS, în urma atacului cu drone ucrainene în Yalta şi în alte zone din Crimeea.
Acum 30 minute
09:20
Ce s-a întâmplat cu un copil de 11 ani care a vrut să-și facă toate temele de vacanță într-o singură zi # Digi24.ro
Încercarea unui băiat de 11 ani de a-și termina toate temele de vară într-o singură zi a dus la o criză de sănătate îngrijorătoare, care l-a trimis la spital.
09:20
Investiții de aproape 289 miliarde € cu impact semnificativ în economia UE al companiei Philip Morris International: 5 ani de progres # Digi24.ro
Philip Morris International (PMI) a publicat un raport detaliat despre impactul economic al companiei în Europa în perioada 2019 - 2023. Analiza evidențiază contribuția semnificativă la economia Uniunii Europene, sprijinul oferit pieței muncii și aportul la produsul intern brut (PIB) al regiunii.Raportul a fost prezentat oficial în cadrul unei conferinţe organizate pe 17 septembrie la Bruxelles, în prezenţa lui Massimo Andolina, President of the Europe Region, PMI, care a detaliat rezultatele companiei și a punctat faptul că peste 40% din veniturile nete globale ale PMI provin astăzi din produse fără fum, majoritatea fabricate în 15 dintre cele 19 unități de producție din UE.
Acum o oră
09:10
Dezvoltarea unor tumori canceroase poate trece uneori neobservată, iar cauzele pot fi nenumărate, de la ignorarea simptomelor de către persoana afectată, până la dificultăți în stabilirea diagnosticului corect.
09:10
Scandal într-un bar din Călărași. Polițiști atacați de mai mulți bărbați, unul dintre agenți a fost rănit # Digi24.ro
Scene de violență într-un bar din Călărași. Mai mulți bărbați, aflați în stare de ebrietate, au atacat doi agenți de poliție chemați să calmeze spiritele. Proprietarul localului a spart geamul autospecialei și a rănit un polițist.
09:10
Tom Homan, consilierul lui Trump pentru imigrație, a acceptat o mită de 50.000 de dolari de la un agent FBI sub acoperire (Reuters) # Digi24.ro
Tom Homan, consilierul președintelui Donald Trump pe probleme de imigrație, a acceptat anul trecut o pungă cu 50.000 de dolari de la un agent FBI sub acoperire, într-o anchetă de luare de mită a Departamentului de Justiție al SUA, între timp închisă, au declarat, duminică, două surse familiarizate cu acest caz, citate de Reuters.
09:00
Chinezii au bătut recordul de viteză pentru cea mai rapidă maşină de serie, deținut de Bugatti. Cu cât a „zburat” YangWang U9 Extreme # Digi24.ro
Chinezii de la BYD au doborât recordul de viteză pentru cea mai rapidă maşină de serie din lume.
08:50
„Voi provoca un adevărat masacru”. Amenințări trimise mai multor școli și spitale din București. Poliția face verificări # Digi24.ro
Autorităţile au demarat verificări în mai multe unităţi de învăţământ, dar şi medicale din Bucureşti, după ce s-au primit e-mailuri de ameninţare pe adresele oficiale. „Voi intra în şcoală cu două pistoale Beretta”, se arată în mesaj. „Voi provoca un adevărat masacru”, a adăugat persoana care a trimis e-mailul. Poliţia Capitalei precizează că nu au fost identificate indicii care să confirme că ameninţarea ar fi una reală.
08:50
Kim Jong-un se declară deschis discuțiilor pe tema nucleară cu SUA. Liderul de la Phenian a spus că are „amintiri plăcute” cu Trump # Digi24.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong-un a sugerat că ar fi deschis discuțiilor cu SUA, în timp ce președintele Coreei de Sud a insinuat că ar accepta un acord între Kim și Donald Trump care ar permite Nordului să își păstreze armele nucleare existente, potrivit The Guardian.
Acum 2 ore
08:30
Donald Trump și Elon Musk și-au dat mâna la memorialul lui Charlie Kirk. Activistul conservator prevăzuse o reconciliere între cei doi # Digi24.ro
Președintele Donald Trump și Elon Musk și-au dat mâna la slujba de comemorare pentru Charlie Kirk, la câteva luni după cearta lor pe tema planului emblematic al administrației de reducere a impozitelor, potrivit The Times.
08:30
Emmanuel Macron acuză Rusia că testează în mod deliberat NATO și solicită acțiuni colective: „Nu este vorba de nicio greșeală” # Digi24.ro
Liderul francez contestă abordarea administrației Trump față de Moscova, argumentând că Europa și-a redus deja dependența de energia rusă și trebuie acum să intensifice presiunea asupra lui Putin și Kremlinului.
08:30
Afacerea Nordis ar putea fi preluată de grupul de firme Avangarde. Când ar urma să fie luată o decizie # Digi24.ro
Nordis Group anunţă, luni, intenţia grupului de firme Avangarde de a prelua afacerea Nordis, apreciind că, în contextul actual al companiilor Nordis Group, „atragerea unui investitor strategic reprezintă o soluţie realistă şi sustenabilă pentru maximizarea şanselor de recuperare sumelor investite de către creditori”.
08:00
Trei persoane au murit şi 16 au fost rănite duminică în Crimeea, peninsula din sudul Ucrainei anexată de Moscova, în urma unui atac cu drone ucrainene duminică seara, a declarat liderul local.
07:50
Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Mediului, dezbătută astăzi de deputați. Acuzațiile aduse Dianei Buzoianu # Digi24.ro
Deputaţii dezbat, luni, moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, cu titlul „Slăbirea securităţii energetice a României prin politici de mediu care obstrucţionează punerea înfuncţiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989”. Formaţiunea o acuză pe Diana Buzoianu că blochează proiecte strategice, în timp ce „securitatea energetică a României este grav vulnerabilizată”.
Acum 4 ore
07:20
Donald Trump a spus că își urăște dușmanii, într-un discurs la evenimentul de comemorare a lui Charlie Kirk # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat în faţa unei mulţimi de zeci de mii de oameni că îi „urăşte” pe adversarii săi, la o comemorare publică în onoarea lui Charlie Kirk, chiar şi după ce văduva lui Kirk a spus că îl iartă pe bărbatul acuzat că i-a împuşcat mortal soţul în timpul unui eveniment la o facultate din Utah, relatează The Guardian.
07:10
Primele obiecte din epava navei soră a Titanicului au fost recuperate. Britannic s-a scufundat în largul insulei grecești Kea, în 1916 # Digi24.ro
Scafandrii au recuperat primele obiecte din epava navei HMHS Britannic, navă soră a Titanicului. Printre acestea se numără o lampă de semnalizare, plăci ceramice, un binoclu și clopotul postului de observație. Vasul s-a scufundat în 1916, după ce a lovit o mină germană în largul insulei Kea, în Grecia.
07:10
Un dinozaur vechi de peste 108 milioane de ani, descoperit în Mongolia. „Este conservat într-un mod excepțional” # Digi24.ro
Paleontologii au scos la iveală în deșertul Gobi un schelet bine conservat al speciei Zavacephale rinpoche, cel mai vechi pachycephalosaur identificat. Fosila, veche de peste 108 milioane de ani, cuprinde un craniu intact, prima mână descoperită din această specie, pietre gastrice și o coadă completă.
07:10
Astăzi este echinocțiul de toamnă 2025: Momentul când ziua și noaptea sunt aproximativ egale ca durată. Când trecem la ora de iarnă # Digi24.ro
Astăzi, la 21:19, ora României, are loc echinocțiul de toamnă 2025. Este sfârșitul oficial al verii și începutul toamnei astronomice. De acum înainte, durata zilei scade treptat, iar noaptea devine mai lungă până la solstițiul de iarnă din 21 decembrie.
07:10
Albastrul misterios dintr-o celebră pictură din secolul trecut a fost identificat: de ce nu se mai folosește nuanța # Digi24.ro
Un nou studiu infirmă ipoteza anterioară conform căreia artistul Jackson Pollock ar fi folosit o nuanţă de turcoaz în pictura „Number 1A” (1948).
07:10
„Monștrii microscopici” care nu mor nici în spațiu: cum ar putea tardigradele să ajute pacienții care au cancer # Digi24.ro
Coace-le, îngheață-le, folosește-le pe post de gloanțe și trage-le dintr-o armă sau trimite-le în spațiu: tardigradele aproape indestructibile, scrie BBC. Unii experți cred chiar că aceste creaturi microscopice cu opt picioare ar putea supraviețui tuturor celorlalte specii de pe Pământ – inclusiv oamenilor – și ar rezista până la stingerea Soarelui.
07:10
Macron condiționează deschiderea unei ambasade în Statul Palestina de eliberarea ostaticilor israelieni din mâinile Hamas # Digi24.ro
Franţa condiţionează deschiderea unei ambasade în Palestina de eliberarea ostaticilor deţinuţi de gruparea teroristă palestiniană Hamas în Fâşia Gaza, a declarat preşedintele Emmanuel Macron într-un interviu difuzat duminică de canalul american CBS, în ajunul recunoaşterii de către Paris a unui stat palestinian, potrivit AFP, preluată de Agerpres.
07:10
Cine e Lachlan, învingătorul din „Succesiunea” lui Rupert Murdoch din viața reală, care moștenește „cheia de aur” a imperiului dreptei # Digi24.ro
Lunea trecută, pe 8 septembrie, cu ocazia împlinirii a 54 de ani, Lachlan Murdoch a primit un cadou pe care îl aștepta de zeci de ani: confirmarea oficială a victoriei asupra fraților săi - în special asupra lui James - în lupta pentru a determina cine îi va succeda tatălui lor, Rupert Murdoch, probabil cel mai puternic om din lumea presei și una dintre cele mai influente figuri din politica americană, scrie El Pais.
07:10
Presupusele rămăşiţe ale unei amante celebre, care a murit în mizerie, reînmormântate în Franţa. Cine a fost Lady Hamilton # Digi24.ro
Presupusele rămăşiţe ale lui Lady Hamilton, faimoasa amantă a amiralului britanic Nelson, care a murit în sărăcie la Calais (nordul Franţei) în 1815, au fost reînmormântate vineri într-o biserică din oraş, după ce au fost supuse unui examen ştiinţific, transmite AFP.
07:10
Ministrul Economiei îi are în vizor pe administratorii companiilor de stat: „Îi voi verifica. Mă aștept ca unii să plece singuri acasă” # Digi24.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a afirmat duminică seară, în emisiunea Briefing de la Digi24, că va continua să facă verificări în companiile de stat, pentru a vedea dacă administratorii își fac treaba conform noilor criterii de performanță. El spune că, după o perioadă, unii dintre aceștia vor prefera „să plece singuri acasă, știind ei ce știu”.
07:10
Caseta audio revine: chinezii au reușit să folosească banda ei drept suport de stocare cu o capacitate de miliarde de melodii # Digi24.ro
Caseta audio, odată renumită pentru faptul că banda sa magnetică se încurca, ar putea fi pe cale să revină în forță — de data aceasta stocând cantități uriașe de date folosind molecula de ADN cu dublu helix, scrie The Times.
07:10
Fantoma finlandizării bântuie dezbaterea privind Ucraina. De ce un acord „teritoriu pentru pace” nu ar opri Rusia # Digi24.ro
Ca parte a eforturilor SUA și ale Europei de a pune un capăt negociat războiului dintre Rusia și Ucraina, Kievul a fost supus unei presiuni crescânde pentru a accepta concesii teritoriale. În ultima vreme, atenția s-a concentrat asupra unui posibil precedent pentru un acord de tip „teritoriu pentru pace” cu Moscova: armistițiul sovieto-finlandez din 1944, care a urmat după două războaie succesive dintre cei doi vecini. Helsinki a transferat permanent teritorii finlandeze substanțiale către Moscova și țara nu a mai fost niciodată atacată, scrie Kristi Raik, directoarea Centrului Internațional pentru Apărare și Securitate, într-o analiză publicată în Foreign Policy.
07:10
Virusul „păpușa rusească” descoperit într-o ciupercă mortală. Infecția devine și mai greu de tratat # Digi24.ro
Virusul A. fumigatus Polymycovirus-1, supranumit „păpușa rusească”, a fost găsit în interiorul unei ciupercii mortale. El îi sporește rezistența și face ca infecțiile provocate să fie mult mai greu de combătut, în special la pacienții cu imunitatea scăzută sau cu boli pulmonare.
07:10
Comoară romană veche de aproape 2.000 de ani, descoperită în ruinele unei case incendiate la Histria # Digi24.ro
O echipă de arheologi români a scos la iveală peste 40 de monede și podoabe din metale prețioase, vechi de aproape 2.000 de ani, găsite în ruinele unei locuințe somptuoase din cetatea Histria. Obiectele, topite și sudate în urma unui incendiu, au aparținut unei familii de elită din perioada romană.
Acum 12 ore
00:20
Volodimir Zelenski, anunț despre exportul de arme produse în Ucraina. „Am primit deja solicitări” # Digi24.ro
Ucraina a primit deja solicitări din partea partenerilor pentru a-și exporta armele, a anunțat președintele Volodimir Zelenski. „Avem primele propuneri din partea partenerilor privind exportul de arme moderne ucrainene; acesta va fi un export controlat al armelor noastre, incluzând aici și dronele navale”, a spus liderul de la Kiev, citat de News Ukraine.
21 septembrie 2025
23:50
Planul ministrului Economiei pentru ca pe Şantierul Naval Mangalia să se construiască nave noi. „Sunt singurul lor partener în 15 ani” # Digi24.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a afirmat, duminică seară, la emisiunea Briefing de la Digi24, că şantierul naval de la Mangalia reprezintă un exemplu de platformă funcţională a statului român şi că nu îşi doreşte ca acesta să intre în insolvenţă, apoi în faliment. Ministrul a adăugat că, în urma unui parteneriat cu o firmă privată, s-a ajuns la datorii de 207 milioane de euro, dar încearcă să găsească parteneri pentru ca pe respectivul perimetru să se poată construi în continuare nave. „Le spun celor aproape 800 de angajaţi să aibă încredere că sunt în ultimii 15 ani singurul lor partener”, a afirmat ministrul.
23:30
Descoperire paleontologică rară: fosilele unui delfin, vechi de 12 milioane de ani, descoperite în Peru # Digi24.ro
Paleontologii au prezentat, săptămâna aceasta la Lima, fosilele unui delfin preistoric, aparținând unei specii puțin studiate și având vechime de 12 milioane de ani, care au fost descoperite în luna iulie în sudul statului Peru.
23:30
Radu Miruță vrea să protejeze Romaero de „rechinii imobiliari”: „Am pus administrator special care urmăreşte interesele ministerului” # Digi24.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat duminică seară, în emisiunea Briefing de la Digi24, că îşi doreşte ca activitatea Romaero să continue, fără să apară „rechinii imobiliari care să ridice nişte blocuri acolo”. Romaero are un potențial uriaș, putând redeveni un jucător european de top în mentenanță și reparații aviatice, este de părere demnitarul.
23:30
Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă să manifesteze contra premierului ungar Viktor Orban # Digi24.ro
Zeci de mii de oameni au manifestat duminică pe străzile Budapestei, acuzându-l pe premierul ungar Viktor Orban că organizează consultări publice costisitoare, folosind fonduri publice, în scopuri partizane, scrie AFP, preluată de Agerpres.
22:40
Portugalia recunoaște oficial Statul Palestina, după ce duminică Marea Britanie, Canada și Australia au făcut anunțuri similare. Anunțul Portugaliei a venit prin intermediul ministrului de Externe Paulo Rangel, anunță observador.pt.
22:30
Radu Miruță critică plafonarea: „Nu i-a ajutat în mod real pe oameni. Iar prețurile nu scad pentru că țipă un politician la ele” # Digi24.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță a afirmat duminică seară, în emisiunea Briefing de la Digi24, că, în urma deciziei de plafonare a prețurilor, „oamenii nu au avut un câștig raportat la ceea ce cumpără, adică vizavi de banii pe care au trebuit să-i plătească”. Demnitarul a oferit și un exemplu personal: a cumpărat exact aceleași produse pe care le-a achiziționat și Marcel Ciolacu, în luna octombrie a lui 2023. Fostul premier Ciolacu publica atunci, pe rețelele sociale, bonul în valoare de mai puțin de 100 de lei (n.r. 93 de lei si 50 de bani) pentru coșul său de cumpărături. „Eu am dat acum 130 de lei pentru exact aceleași produse. Quod erat demonstrandum”, a punctat Miruță.
22:20
Ministrul Miruță, despre reforma administrativă: „Dacă pleacă 2, 3 oameni din primărie, nu cred că îngenunchează comuna” # Digi24.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat duminică seară, în emisiunea Briefing de la Digi24, că reforma administrației locale trebuie făcută cu atenție, precizând însă că plecarea câtorva angajați din primării, nu vor îngenunchea comunele din punct de vedere administrativ. Declarațiile acestuia vin în contextul Coaliția trebuie să ajungă la un consens pe tăierile din primării.
22:20
YouTube a eliminat contul președintelui venezuelean Nicolas Maduro, pe fondul escaladării tensiunilor cu SUA # Digi24.ro
Sâmbătă seara, YouTube a eliminat contul președintelui venezuelean Nicolas Maduro, cel mai probabil din cauza înrăutățirii relațiilor dintre țara acestuia și Statele Unite, relatează RBC Ukraine, care preia o informație a AP.
22:20
Un nou instrument de inteligență artificială poate prezice riscul de a dezvolta peste 1.000 de boli, cu până la 20 de ani înainte # Digi24.ro
Cercetători europeni au dezvoltat Delphi-2M, un instrument de inteligență artificială capabil să analizeze istoricul medical și factorii de stil de viață pentru a prognoza evoluția sănătății. Sistemul estimează riscul individual pentru mai bine de 1.000 de afecțiuni și poate anticipa traiectoria bolilor pe termen lung.
21:30
Miruță, despre sesizarea la CCR privind Pachetul 2: Logica e să fie convergente măsurile Guvernului cu ale Curții. E imatur ce face AUR # Digi24.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță a declarat, în direct la Digi24, că Guvernul are susținere juridică pentru măsurile fiscale din Pachetul 2. Demnitarul a subliniat că deciziile luate în Coaliție au fost validate de specialiști în drept constituțional și reprezintă soluție cea mai eficientă în contextul dificultăților economice cu care se confruntă România. „Logica ar fi ca deciziile Guvernului să fie convergente cu cele ale Curții Constituționale în privința Pachetului 2”, a spus Miruță.
20:50
Cercetătorii au descoperit cele mai vechi mumii din lume. Au fost conservate cu mii de ani înainte de cele ale faraonilor din Egipt # Digi24.ro
Oamenii de știință au descoperit mai multe mumii în Asia de Sud-Est care s-ar putea să fi fost pregătite cu 7.000 de ani înainte de cele mai vechi mumii egiptene descoperite vreodată. Cercetătorii au studiat 54 de morminte din era paleolitică și au găsit rămășițe umane care au fost conservate prin afumare mult timp înainte să fie îngropate, într-un proces de mumificare.
20:50
Doi miniștri israelieni amenință Occidentul: „Dacă recunoașteți statul palestinian, anexăm imediat Cisiordania”. Reacția lui Netanyahu # Digi24.ro
Miniştrii israelieni de extrema dreaptă, Itamar Ben Gvir şi Bezalel Smotrich, au cerut duminică anexarea Cisiordaniei ca reacţie la recunoaşterea unui stat palestinian de către Australia, Canada şi Marea Britanie, relatează Anadolu Ajansi.
Acum 24 ore
20:10
Activitatea solară se intensifică mult peste predicțiile oamenilor de știință, a avertizat NASA, ceea ce duce la mai multe furtuni solare, erupții și fenomene meteo-spațiale. Acestea pot provoca întreruperi ale comunicațiilor radio, avarii ale sateliților și chiar pene de curent în rețelele electrice, scrie The Independent.
20:10
NATO și Israel testează o nouă armă laser. Cum arată sistemul Apollo și câte drone poate distruge pe minut, la costuri mici # Digi24.ro
NATO și Israel testează noi arme cu laser, capabile să doboare drone la costuri foarte mici, comparativ cu rachetele tradiționale. În Australia, o companie a dezvoltat sistemul Apollo, care poate neutraliza între 20 și 50 de drone pe minut, anunță Digi24.
19:40
Avertisment dur al unui politician german, după provocările Rusiei: „În curând vor bombarda ținte, apoi vin soldații ruși” # Digi24.ro
Un parlamentar german a evocat posibilitatea doborârii avioanelor de luptă ruseşti deasupra teritoriului NATO, relatează duminică dpa, potrivit Agerpres. Declarația vine în contextul în care ţările membre ale Alianţei analizează modul în care ar trebui să răspundă la recentele incursiuni ruseşti în spaţiul lor aerian.
19:20
Shoppingul online devine un lux. Scumpirile îi determină pe români să cumpere doar strictul necesar. Primele produse tăiate de pe listă # Digi24.ro
Cumpărăturile la un click distanță devin un lux. Cu scumpiri la toate bunurile de larg consum, românii își calculează acum mai atent bugetul și cumpără online doar strictul necesar. Bijuteriile și hainele sunt primele tăiate de pe listă, anunță Digi24.
19:10
Băiatul de 13 ani din Sibiu, care se afla în comă după o căzătură cu trotineta, a murit la spital # Digi24.ro
Un copil de 13 ani din Sibiu a murit în urma unui accident cu trotineta electrică. O căzătură care l-a ținut în spital aproape trei săptămâni, timp în care medicii s-au chinuit să îi salveze viața, însă fără succes. Anunțul a fost făcut duminică de purtătoarea de cuvânt a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă din Sibiu, Cristina Bălău. De precizat că băiatul nu purta cască de protecție când circula pe trotinetă.
19:10
Trump promite să apere Polonia și statele baltice în cazul unei escaladări a conflictului cu Rusia. „Da, aș face-o” # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, s-a angajat duminică să apere Polonia și statele baltice dacă Rusia continuă să escaladeze tensiunile în regiune. „Da, aș face-o”, a răspuns Trump când a fost întrebat dacă ar ajuta la apărarea Poloniei și a țărilor baltice împotriva Rusiei în cazul în care Moscova continuă să escaladeze conflictul, relatează Anadolu Ajansi.
19:00
Biodiversitate, în pericol: ard pădurile de sequoia, în Statele Unite. Arbori de 3.000 de ani, în flăcări. Avertismentul ecologiștilor # Digi24.ro
Incendiile din California amenință unii dintre cei mai vechi și mai impunători arbori ai planetei. Declanșat de trăsnete, focarul a cuprins mai multe exemplare de sequoia. Echipaje extinse de pompieri au fost trimise să stingă focul, care a mistuit coroanele arborilor. Autoritățile locale încearcă din răsputeri să limiteze proporțiile dezastrului.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.