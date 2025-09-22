Mesaj de ameninţare trimis la mai multe unităţi de învăţământ şi medicale din Bucureşti. ”Voi provoca un adevărat masacru” se arată în mesaj

09:20

Emmanuel Macron şi soţia sa, Brigitte, intenţionează să prezinte dovezi fotografice şi ştiinţifice în faţa unui tribunal american pentru a demonstra că doamna Macron este femeie. Avocatul lor spune că preşedintele francez şi soţia sa vor prezenta documentaţia într-un proces de calomnie pe care l-au intentat împotriva influencerului de dreapta Candace Owens, după ce aceasta a promovat ideea că Brigitte Macron s-a născut bărbat.