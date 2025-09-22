“Vă dau scris!” Ilie Dumitrescu, uluit de execuția sezonului din Liga 1: “Mi-am adus aminte de Alan Shearer”

12:40

Giovanni Becali a confirmat oferta primită de Dan Petrescu de la ȚSKA Sofia. Impresarul a dezvăluit că Hristo Stoicikov îl vrea pe român pe banca bulgarilor. Giovanni Becali a mai dezvăluit că echipa bulgară i-ar putea plăti un salariu de 18.000 de euro lui Dan Petrescu, mai mic față de cel pe care îl încasa