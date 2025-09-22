22 septembrie: Echinocțiul de toamnă – ziua și noaptea vor fi egale

04:00

Sfânta Evanghelie de astăzi este atât de plină de înțelepciune, de raze de lumină și de chemare la urmarea lui Hristos. Suntem în Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci, când se încheie sărbătoarea acestei mari praznuiri, iar Evanghelia ne cheamă ca noi toți să ne luăm crucea noastră, pentru că fiecare are o cruce de dus în viața aceasta.