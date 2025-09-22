TERMO-STATUS | Peste 1500 de blocuri din București nu au apă caldă sau au, dar călâie ori din când în când. Termoenergetica face lista zonelor afectate

Peste 1500 de blocuri și imobile din București nu au azi apă caldă, potrivit informațiilor transmise de Compania Municipală Termoenergetica București. CMTEB a anunțat care este lista cu avariile din oraș, dar și cu estimările […] Articolul TERMO-STATUS | Peste 1500 de blocuri din București nu au apă caldă sau au, dar călâie ori din când în când. Termoenergetica face lista zonelor afectate apare prima dată în B365.

