Vacanțe fără stres pentru iubitorii de animale. Un mare aeroport din Europa inaugurează primul HOTEL de lux pentru câini. Cât cost o noapte de cazare
Gândul, 22 septembrie 2025 10:50
Aeroportul Internațional Fiumicino din Roma a inaugurat Dog Relais, unul dintre primele hoteluri canine aflate chiar într-un aeroport european. Proiectul este gândit să reducă stresul călătoriilor pentru proprietari și animale. O noapte de cazare pentru prietenii blănoși ajunge să coste cât o noapte de cazare pentru o persoană la un hotel din Italia. Inspirat de modelul […]
• • •
Turcia elimină anumite TAXE pe relația comercială cu SUA. Ankara nu renunță la petrolul rusesc # Gândul
Turcia a eliminat taxele vamale suplimentare asupra unor importuri din Statele Unite, după ce autoritățile de Ankara și Washington au convenit asupra unor condiții mai bune de export-import. Astfel, taxele aplicate de turci pe produse precum autoturisme, fructe, orez, tutun, băuturi alcoolice, combustibili și chimicale vor fi ridicate, transmite Reuters. În relaţia bilaterală cu Turcia, SUA […]
Luni, 22 septembrie, la ora 21:19, are loc echinocțiul de toamnă, momentul astronomic în care Soarele se aliniază cu ecuatorul ceresc, potrivit Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”. România va trece la ora de iarnă în noaptea de 25 spre 26 octombrie, când ceasurile se vor da înapoi cu o oră. Astfel, ora 4:00 va deveni […]
Vânătoare de vrăjitoare în Moldova, înainte de alegeri? 250 de PERCHEZIȚII, într-o acțiune specială a statului. Se invocă o rețea rusească # Gândul
Peste 250 de percheziţii au loc în Republica Moldova, într-o cauză penală ce vizează pregătirea dezordinilor şi destabilizărilor în masă, coordonate din Rusia. Sunt vizate peste 100 de persoane din mai multe localităţi. Percheziţiile se desfăşoară atât la persoanele vizate, cât şi în unele penitenciare. Percheziţiile sunt efectuate de ofiţerii Inspectoratului Naţional de Investigaţii (INI) […]
Grecia doboară toate recordurile. Cel mai bun iulie din istorie pentru TURISMUL elen. Străinii au cheltuit 12.182.000.000 € în primele 7 luni din 2025 # Gândul
Grecia a bifat cel mai bun iulie din istorie și un record al sosirilor și veniturilor în perioada ianuarie–iulie 2025. Veniturile din turism au urcat cu 12,5%, la 12,182 miliarde de euro în primele 7 luni din 2025. Datele oficiale ale Băncii Greciei (BoG) arată că, în primele șapte luni din 2025, industria ospitalității a […]
Sondaj CURS. Austeritatea a adus prosperitate doar pentru 4% dintre români/Deși e primul loc, AUR scade, iar PSD recuperează procentele pierdute # Gândul
Austeritatea lovește cu putere în partidele coaliției. Potrivit ultimului sondaj CURS, formațiunile politice din România par să se afle pe panta descendentă a sinusoidalei încrederii românilor. Singurul care-și revine pare a fi PSD, care recuperează din procentele pierdute. Răspunsurile a 1.100 de români au adus AUR la 34%, în septembrie, după ce, în mai, partidul […]
Crucea Roșie anunță o reuniune globală în 2026/ „Comunitatea internațională trebuie să acționeze” pentru a asigura respectarea DREPTULUI umanitar # Gândul
Comitetul Internațional al Crucii Roșii (CICR) a anunțat că va organiza o reuniune globală „la nivel înalt” în 2026 pentru „a asigura respectul pentru umanitate în timp de război”, în contextul în care mai multe state au fost acuzate de încălcarea drepturilor omului. „Lumea nu poate să nu reacționeze în timp ce principiile fundamentale ale […]
Traian Băsescu vrea introducerea serviciului militar OBLIGATORIU: „Tinerele generații să învețe să țină o pușcă în mână” # Gândul
Traian Băsescu a făcut declarații în direct la România TV despre introducerea serviciului militar obligatoriu. Fostul șef de stat a făcut trimitere la tinerele generații. Fostul președinte Traian Băsescu a vorbit despre necesitatea ca România, dar și populația acestei țări să fie pregătite să se apere singure până la sosirea sprijinului NATO, în caz de […]
Bolojan merge astăzi la Bruxelles să discute problema deficitului bugetar și datoriei publice. Cu cine se întâlnește # Gândul
„Premierul merge, luni, la Bruxelles pentru discuții la nivelul C.E., referitoare în principal la deficitul României”, spune purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu. Ilie Bolojan va avea o serie de întâlniri oficiale la Bruxelles cu comisari europeni. Evenimentul face parte din seria de discuții privind prioritățile României în domeniile economic și de securitate, cu […]
Noi informații din ancheta „Toto Dumitrescu”. Necunoscuta „cocaina” și ecuația complicată pe care trebuie să o rezolve procurorii # Gândul
Fiul fostului internațional român Ilie Dumitrescu, actorul Toto Dumitrescu, a fost implicat într-un accident rutier – duminică, 14 septembrie, în București – și a fugit de la locul incidentului. Toto Dumitrescu conducea mașina pe bd. Mircea Eliade din nordul Capitalei, moment în care vehiculul său a fost lovit de o altă mașină condusă de o […]
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru octombrie 2025. Când vin ploile în București # Gândul
Meteorologii Accuweather au actualizat prognoza meteo pentru octombrie 2025 și spun că vor urma schimbări majore în starea vremii. După o lună septembrie cu temperaturi de vară și zile însorite, vin ploile, scrie CANCAN.RO. Toamna își va intra drepturi la final de septembrie și început de octombrie, arată datele Accuweather. Însă, până atunci, vremea se […]
Grupul imobiliar Avangarde vrea să preia afacerea NORDIS: „Am început procesul de due diligence şi vom lua o decizie” # Gândul
Nordis Group a anunțat intenția grupului de firme Avangarde de a prelua afacerea, în contextul în care „atragerea unui investitor strategic reprezintă o soluție realistă și sustenabilă pentru maximizarea șanselor de recuperare a sumelor investite de către creditori”. Avangarde a înaintat o scrisoare de intenție pentru Nordis Mamaia SRL și Nordis Management SRL, companiile principale […]
Prima înfrângere, primul scandal la RAPID. Ce le-a putut striga Dobre suporterilor, chiar pe Giulești, după 1-2 cu Hermannstadt # Gândul
Prima înfrângere a sezonului, venită în etapa a 10-a, 1-2 acasă, în Giulești, cu Hermannstadt, a adus și primul scandal la Rapid. Antrenorul Costel Gâlcă a fost apostrofat de suporteri, iar jucătorii, inclusiv căpitanul Alexandru Dobre, înjurați ca la ușa cortului. Eșecul de duminică seară a deraiat Rapidul, care urmărea să se apropie la un […]
MOLDOVA, sub presiunea Kremlinului. Strategia în 4 pași a Rusiei pentru a răsturna cursul pro-UE al Chișinăului # Gândul
Kremlinul a pus în aplicare un plan secret, în patru puncte, similar cu cel folosit pentru influențarea alegerilor prezidențiale din România, pentru destabilizarea Republicii Moldova la alegerile parlamentare de la finalul lui septembrie. Documente obținute de Bloomberg indică o strategie complexă a Rusiei, cu patru direcții principale, menită să influențeze scrutinul parlamentar din Republica Moldova, […]
Macron cere eliberarea ostaticilor israelieni din Fâșia Gaza pentru a deschide o AMBASADĂ pe teritoriul palestinian # Gândul
Președintele francez, Emmanuel Macron, cere eliberarea ostaticilor israelieni deținuți de gruparea Hamas în Fâșia Gaza, luând în considerare deschiderea unei ambasade pe teritoriul palestinian. „Eliberarea ostaticilor este o condiție clară înainte de a deschide o ambasadă”, a declarat Emmanuel Macron. Franța va recunoaște un stat palestinian, alături de alte zeci de țări, la un summit […]
Balonul de Aur, trofeu care recompensează cel mai bun fotbalist din sezonul trecut, are loc luni, 22 septembrie, la Théâtre du Châtelet, din Paris. Festivitatea începe la ora 21:00 și e prezentată de Ruud Gullit şi jurnalista Kate Scott. În sezonul trecut, Balonul de Aur l-a primit Rodri şi Aitanei Bonmati, la feminin. Acum, favoriţi […]
Un sfert din tinerii României sunt șomeri. Ce soluție are Roxana Mînzatu, eurodeputat: „Ceea ce se învață în școli nu se potrivește mereu cu cerințele pieței muncii” # Gândul
În programul de relansare economică pe care-l propune PSD sunt inserate mai multe aspecte care țin de piața muncii, în special pentru tinerii absolvenți din România. Liderul interimar al partidului, Sorin Grindeanu, a declarat că va cere ajutorul colegei sale social-democrate, Roxana Mânzatu, vicepreședinte al Parlamentului European. Eurodeputatul a declarat, pentru Gândul, care ar fi […]
VIRUSUL „păpușa rusească”, ascuns într-o ciupercă mortală, face infecțiile și mai greu de tratat. Avertismentul specialiștilor # Gândul
Virusul „A. fumigatus Polymycovirus-1”, supranumit „păpușa rusească”, a fost identificat în interiorul ciupercii patogene Aspergillus fumigatus și îi crește rezistența, îngreunând tratamentul – mai ales la pacienții cu imunitate scăzută sau boli pulmonare. Noul studiu arată că virusul, denumit A. fumigatus Polymycovirus-1 (AfuPmV-1M), conferă ciupercii avantaje cheie de supraviețuire și virulență. Aspergillus fumigatus se transmite […]
Rapid a PIERDUT cu Hermannstadt, după ce a condus pe tabelă. Costel Gâlcă: „Nu am urlat niciodată în viața mea atât” # Gândul
Rapid a fost învinsă cu 2-1 de Hermannstadt, într-un meci din etapa a zecea a Superligii, după ce a condus cu 1-0. Dobre a deschis scorul, iar sibienii au egalat prin Buș. Chițu a marcat golul victoriei, în minutul 90+3. Hermannstadt a obținut prima victorie în deplasare în acest sezon și Rapid a ratat ocazia […]
BRAZILIA se confruntă cu proteste masive împotriva unei legi privind imunitatea parlamentară/ Lula da Silva sprijină manifestațiile # Gândul
Zeci de mii de oameni au protestat, duminică, în Brazilia împotriva unei legi propuse, care ar crește imunitatea parlamentarilor și posibilitatea de amnistie pentru fostul președinte de extremă dreapta Jair Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare pentru o tentativă de lovitură de stat. Mișcarea s-a transformat într-un concert la Rio de Janeiro, unde […]
Problema traficului din BUCUREȘTI, fără rezolvare în 2025. România are o capitală înghesuită, cu infrastructură insuficientă # Gândul
Bucureștiul continuă să fie una dintre cele mai aglomerate capitale europene, iar problema traficului aglomerat pare fără soluție. Cele mai recente statistici Eurostat plasează capitala României pe locurile fruntașe la densitatea populației, iar lipsa unei dezvoltări metropolitane coerente îngreunează și mai mult mobilitatea urbană. În tot acest timp, politicienii promit de fiecare dată să facă […]
Alertă în școlile din București: mail anonim anunță un MASACRU cu arme de foc în unitățile de învățământ: „Toți meritați să suferiți” # Gândul
Un mesaj anonim trimis către Inspectoratul Școlar al Sectorului 2 a stârnit panică în Capitală, după ce autorul a amenințat că va intra luni dimineața într-o școală cu două pistoale Beretta pentru a ucide elevi la întâmplare. Poliția și directorii de școli au fost mobilizați de urgență. Un email anonim, expediat duminică seara către Inspectoratul […]
Kim Jong-Un este favorabil reluării dialogului cu Statele Unite/ Coreea de Nord respinge planul DENUCLEARIZĂRII promovat de Trump # Gândul
Președintele nord-coreean, Kim Jong-Un a declarat că este deschis reluării dialogului cu Statele Unite, în cazul în care acestea renunță la planul de a opri programul nuclear al Phenianului. „Dacă Statele Unite își abandonează obsesia delirantă cu denuclearizarea și, recunoscând realitatea, doresc cu adevărat să coexiste pașnic cu noi, atunci nu există niciun motiv pentru […]
Se dau bani pentru aparatură necesară persoanelor cu dizabilități. Fiecare copil sau adult poate primi aproape 40.000 lei # Gândul
Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD) a publicat metodologia prin care vor fi acordate e-vouchere de până la 39.900 lei per beneficiar, în cadrul proiectului TECH-ASSIST, cofinanțat din fonduri europene. Beneficiarii sunt persoanele cu dizabilități din România, copii și adulți, care vor primi sprijin financiar consistent pentru achiziționarea de tehnologii asistive și […]
Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva Dianei Buzoianu, citită și dezbătută astăzi, în Camera Deputaților. Votul va avea loc miercuri # Gândul
Ședința de plen a Camerei Deputaților va începe luni, la ora 16.00, cu citirea și dezbaterea moțiunii pe care AUR a depus-o săptămâna trecută împotriva Dianei Buzoianu, ministrul Mediului. Moțiunea a fost semnată de 61 de deputați AUR și este intitulată „Slăbirea securității energetice a României prin politici de mediu care obstrucționează punerea în funcțiune […]
Cât mai costă un VOT în diaspora pentru alegerile din Republica Moldova. Suma s-a triplat și se transferă prin criptomonede # Gândul
Coruperea alegătorului rămâne una dintre cele mai mari provocări ale procesului electoral din Republica Moldova. Această realitate prezintă nu doar intențiile anumitor actori politici de a-și atinge obiectivele, ci și vulnerabilitatea votanților moldoveni. Potrivit Poliției din țara vecină, pe teritoriul Republicii Moldova un vot poate fi „achiziționat” cu 150 de euro, iar în diaspora, unde […]
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 717. Netanyahu anunță că Israelul vrea extinderea colonizării în Cisiordania # Gândul
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat, duminică, 21 septembrie, că guvernul său va extinde așezările evreiești în Cisiordania ocupată. Este răspunsul pe care Israelul îl dă la recunoaștera statului Palestina de către țările occidentale, notează AFP. „Ani de zile am împiedicat crearea acestui stat” „Ani de zile am împiedicat crearea acestui stat terorist, în ciuda […]
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1307. Rușii au intrat în Kupiansk, important nod feroviar în regiunea Harkov # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat luni, 22 septembrie 2025, în a 1.307-a zi, iar GÂNDUL vă p ezintă principalele evenimente din țara vecină. Înaintarea forțelor ruse spre Kupiansk suscită îngrijorări în Ucraina cu privire la soarta acestui important centru logistic situat în partea de est a regiunii Harkov, unde sunt în desfășurare lupte crâncene, relatează […]
22 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: David Coverdale împlinește 74 de ani, Andrea Bocelli 67/ Ziua Europeană fără mașini # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 22 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. David Coverdale este un cântăreț și compozitor britanic de rock, născut pe 22 septembrie 1951 în Saltburn-by-the-Sea, Anglia. Și-a început cariera muzicală în anii ‘70, iar momentul decisiv a venit când a […]
Ce s-ar întâmpla dacă România ar ataca drone rusești pe cerul Ucrainei, așa cum propune Zelenski. Un comandor (r) avertizează: „Rusia se va grăbi să o vadă ca pe un război cu România” # Gândul
Sandu Valentin Mateiu – comandor în rezervă și analist militar – a explicat într-un interviu acordat Gândul, ce ar însemna pentru România, în actualul context, colaborarea cu Polonia și Ucraina pentru doborârea dronelor rusești care ajung deasupra Ucrainei. Expertul militar consultat de Gândul a făcut o distincție clară între ceea ce înseamnă să oferi ajutor […]
Donald Trump îl consideră pe Charlie Kirk „MARTIR al libertății” și „patriot” /„Salvăm națiunea” # Gândul
Charlie Kirk este un ”martir al libertății americane”, a afirmat Donald Trump la ceremonia funerară organizată în Arizona, salutând lupta pentru dreptate a activistului conservator american. ”Charlie Kirk este un martir al libertății americane și un erou american. Arma cu care a fost atacat ne-a vizat pe noi toți. Glonțul ne-a vizat pe toți. Charlie […]
Văduva lui Charlie Kirk nu vrea MOARTEA asasinului. De ce a insistat să-și vadă soțul la MORGĂ # Gândul
Văduva defunctului Charlie Kirk, Erika, a susținut într-un interviu acordat anterior publicației New York Times (NYT) motivele pentru care nu vrea moartea celui care a luat viața soțului său și de ce a insistat să îl vadă la morgă. După șocul de a-și vedea soțul asasinat în fața propriilor copii, Erika Kirk a mers direct […]
Vicepreședintele SUA, James David Vance, a omagiat, la ceremonia funerară din Arizona, activitatea lui Charlie Kirk, notând că activistul conservator avea curajul de a spune adevărul și promova principiile creștine. ”Criminalul malefic care l-a luat pe Charlie de lângă noi se așteaptă să avem o înmormântare astăzi, dar, în schimb, avem o reînviere și o […]
Anca Alexandrescu l-a dat pe Caramitru jr. pe mâna POLIȚIEI. Care sunt acuzațiile jurnalistei # Gândul
Anca Alexandrescu l-a reclamat pe Caramitru jr. la Poliție. Jurnalista îl acuză pe activist de amenințări fără echivoc la adresa sa. Anca susține că Andrei că ar fi trecut-o pe listele negre ale mercenarilor Gettica, grupare militară care activează în Ucraina. Gettica și veteranii Azov ar avea în vizor, la propriu, conservele pro-ruse din România […]
Trump și Musk, din nou împreună, la funeraliile lui Charlie Kirk. Urmează discursul președintelui SUA. Au ținut cuvântări Marco Rubio și directorul Serviciilor Naționale de Informații, Tulsi Gabbard și Donald Trump Jr. # Gândul
Elon Musk a fost fotografiat pentru prima dată alături de președintele Donald Trump, după ce, în urmă cu câteva luni, s-au certat. Fotografia a fost realizată la funeraliile activistului american Charlie Kirk.
Jucătorii s-au trezit cu câștiguri FABULOASE: Aplicația Superbet a dat o eroare de 30 de milioane de euro # Gândul
O eroare a aplicației Superbet a generat pentru jucători câștiguri pe bandă rulantă. Este vorba de o sumă de peste 30 de milioane de euro, așa cum a dezvăluit, în exclusivitate, ProSport. Compania de jocuri de noroc Superbet a încasat o lovitură de proporții, în numai câteva ore: din cauza unui „bug”, unul dintre jocurile […]
Mihaela Bilic a ajuns în vizorul Colegiului Medicilor. Este acuzată că promovează informații false. De la ce a pornit totul # Gândul
Mihaela Bilic se află în vizorul Colegiului Medicilor, după câteva afirmații pe care medicul nutriționist le-a făcut în spațiul public. Aceasta este acuzată de promovarea unor informații false în cadrul unei postări de pe Facebook. Medicul nutriționist afirmase într-o postare pe internet că statinele „scad dramatic producția de colesterol”. În urma afirmațiilor sale, au apărut […]
Cum sunt influențate zodiile în săptămâna 22-28 septembrie 2025, după eclipsa de Soare. Alina Bădic spune care este zodia care va străluci # Gândul
Săptămâna 22-28 septembrie 2025 aduce vești noi pentru toate zodiile. Alina Bădic a explicat cum vor fi influențați nativii, după eclipsa de Soare. Săptămâna viitoare va fi una înfloritoare pentru unele dintre zodii. Alina Bădic a explicat, la B1TV, cum vor fi influențați nativii, după eclipsa parțială de Soare din data de 21 septembrie 2025 […]
Marius Tucă Show începe luni, 22 septembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan # Gândul
Marius Tucă Show începe luni, 22 septembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan. Invitatul zilei este prof. univ. dr. Valentin Stan, analist și istoric. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
Încep FUNERALIILE lui Charlie Kirk. Trump se numără printre cei care vor ține discurs. Întreaga conducere politică a SUA este prezentă # Gândul
ȘTIRE INIȚIALĂ Mii de oameni au umplut stadionul din Glendale, Arizona, acolo unde se ține slujba de pomenire a activistului conservator, Charlie Kirk. Printre invitați se numără președintele Donald Trump, vicepreședintele JD Vance și multe alte personalități importante din sfera conservatoare. Înainte de începerea evenimentului, cântece evanghelice și rugăciuni întreținut atmosfera pe State Farm. Peste […]
România cheltuie miliarde de lei pentru pensiile speciale. Adrian Codîrlașu: „Datoria statului, față de viitorii pensionari, este de 385% din PIB” # Gândul
În ultimii șase ani, România a cheltuit peste 8 miliarde de lei pentru pensiile speciale. Din această sumă, peste 7 miliarde de lei au fost încasați de foștii magistrați. Toți contribuabilii plătesc miliarde de lei, de 6 ani, pentru un sistem aparte de pensii speciale. Între 2018 și 2024, peste 11.500 de cetățeni au beneficiat […]
Elena Lasconi, primul candidat care a vehiculat numele lui Ilie Bolojan pentru funcția de premier în campania prezidențială a spus, duminică, la Antena 3 CNN că nu l-ar mai nominaliza în această funcție având în vedere măsurile de austeritate pe care le-a promovat și care au „lovit în oameni”. Mai mult, fosta candidată la prezidențiale […]
Oana Țoiu și-a șters postarea în care condamna asasinarea lui Charlie Kirk, chiar în ziua înmormântării activistului. Gestul, pe pământ american, vine după dezvăluirea GÂNDUL despre SALA GOALĂ unde oficialul a vorbit prima și ultima dată despre crimă # Gândul
Oana Țoiu și-a șters postarea în care condamna asasinarea lui Charlie Kirk, chiar în ziua înmormântării activistului. Gestul, pe pământ american, vine după dezvăluirea GÂNDUL despre sala goală unde oficialul a vorbit prima și ultima dată despre crimă După dezvăluirile Gândul că a ținut un discurs într-o sală goală, ministrul de Externe Oana Țoiu a […]
Ce spune Elena Lasconi despre o eventuală SUSPENDARE a lui Nicușor Dan: „Asta le atrag atenția celor care guvernează România” # Gândul
Elena Lasconi, edil de Câmpulung și fost prezidențiabil, a fost întrebată în cadrul emisiunii „Ora de foc”, de la Antena 3, dacă ia în calcul – ținând cont de contextul actual de nemulțumire – o eventuală suspendare a lui Nicușor Dan. Anticipează Lasconi o suspendare din funcție a președintelui Dan? „Eu pot să cred orice, […]
Vremea în România, luni, 22 septembrie 2025. Temperaturi de până la 32°C în vestul țării. Câte grade va avea apa mării # Gândul
Vremea în România, luni, 22 septembrie 2025. Meteorologii au emis prognoza pentru următoarele 24 de ore. Se vor înregistra temperaturi maxime de până la 32°C, iar vântul va sufla cu putere în anumite zone. Toamnă în calendar, vară în termometre. Ultima săptămână a lunii septembrie va aduce temperaturi de 32°C și o vreme similară cu […]
Au apărut mesajele între ASASINUL lui Charlie Kirk și iubitul său. Tyler Robinson: Îmi pare rău, eu am fost # Gândul
Procurorii au dezvăluit ce a vorbit ucigașul lui Charlie Kirk cu partenerul său de viață, la scurt timp după ce a comis asasinatul. Mesajele incriminatoare arată cum Tyler Robinson a recunoscut în fața iubitului, care face tranziția de la bărbat la femeie, cum a procedat pentru a-l lichida pe activistul Charlie Kirk. Conversația celor doi […]
