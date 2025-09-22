Impozitul pe avere ar fi fatal pentru economia franceză, afirmă cel mai bogat om din Europa

Financial Intelligence, 22 septembrie 2025 10:50

Bernard Arnault, proprietarul LVMH, care ar putea suferi pierderi de 1 miliard de euro, afirmă că impozitul propus […]

Acum 5 minute
11:10
Un atac cibernetic cu ransomware se află la originea perturbărilor din weekend pe aeroporturi europene, anunţă UE Financial Intelligence
Agenţia europeană însărcinată cu securitatea cibernetică (ENISA) anunţă luni că perturbări care au avut loc pe mai multe […]
Acum 30 minute
10:50
Acum o oră
10:40
Acțiunile Porsche au scăzut cu 7% după reducerea perspectivelor Financial Intelligence
Acțiunile europene au înregistrat o ușoară scădere luni dimineață, investitorii urmărind cu atenție măsurile restrictive privind vizele luate […]
Acum 2 ore
10:10
Adunarea Generală a UNSAR a ales conducerea asociației pentru următorii 3 ani; Alexandru CIUNCAN rămâne președinte Financial Intelligence
Adunarea Generală a UNSAR – Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România, organizație din care […]
10:00
Christine Lagarde (BCE): Obiectivul privind inflaţia a fost atins, dar se menţin incertitudinile Financial Intelligence
Banca Centrală Europeană şi-a îndeplinit obiectivul privind ţinerea sub control a preţurilor, dar incertitudinile persistă în privinţa perspectivelor, […]
09:50
Turcia elimină taxele suplimentare asupra unor importuri din SUA Financial Intelligence
Turcia a eliminat taxele vamale suplimentare asupra unor importuri din Statele Unite, au anunțat luni Gazeta Oficială și […]
Acum 4 ore
09:10
Decizia finală de investiție pentru proiectul DN AGRAR și BSOG de producție de biometan – așteptată anul viitor Financial Intelligence
Decizia finală de investiție pentru proiectul DN AGRAR și BSOG pentru o unitate de producție de biometan în […]
08:50
Safetech anunță participarea în calitate de subcontractant în contractul-cadru FREIA al Comisiei Europene Financial Intelligence
Conducerea Safetech Innovations a anunțat participarea, în calitate de subcontractant, într-un consorțiu condus de Ernst & Young Consulting […]
08:50
”Voi intra în şcoală cu două pistoale Beretta” – e-mail de ameninţare trimis la mai multe unităţi de învăţământ şi medicale din Bucureşti Financial Intelligence
Autorităţile au demarat verificări în mai multe unităţi de învăţământ, dar şi medicale din Bucureşti, după ce s-au […]
08:50
Dedeman anunță oficial extinderea în Republica Moldova Financial Intelligence
Dedeman, lider naţional în retailul materialelor de construcţii şi al amenajărilor interioare, cu capital 100% românesc, își extinde […]
08:40
Cristian Sporiș primește un nou mandat de Vicepreședinte al Directoratului Raiffeisen Bank; Sporiș preia noi responsabilități Financial Intelligence
Cristian Sporiș primește un nou mandat de Vicepreședinte al Directoratului  Raiffeisen Bank, potrivit unui raport transmis Bursei de […]
08:30
Moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului se dezbate în plenul Camerei; va fi votată miercuri Financial Intelligence
Moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, depusă de AUR, va fi dezbătută, luni, în […]
08:30
Grupul de firme Avangarde intenţionează să preia afacerea Nordis / Ştefan Unchiaşu: Am început procesul de due diligence şi vom lua o decizie, sperăm, până la sfârşitul acestui an Financial Intelligence
Nordis Group anunţă, luni, intenţia grupului de firme Avangarde de a prelua afacerea Nordis, apreciind că, în contextul […]
Acum 6 ore
06:50
Legislația europeană privind cookie-urile a creat haos pe internet. Bruxelles vrea să remedieze situația – Politico Financial Intelligence
* Comisia Europeană dorește să modifice regulile de confidențialitate care obligă site-urile web să afișeze bannere privind cookie-urile […]
06:40
SUA: Trump şi Musk şi-au vorbit în public, la trei luni după disputa lor Financial Intelligence
Donald Trump şi Elon Musk au vorbit şi şi-au dat mâna duminică, în marja ceremoniei de omagiere a […]
06:40
Pentagonul  spune că presa trebuie să accepte să nu divulge informații sensibile; Clubul Național de Presă din Washington: „Atac direct” asupra jurnalismului independent Financial Intelligence
Administrația președintelui american Donald Trump impune noi restricții asupra mediatizării armatei americane, cerând organizațiilor de știri să accepte […]
06:40
Zelenski solicită un efort comun de apărare aeriană cu Polonia şi România pentru a contracara dronele ruseşti Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut un efort comun de apărare aeriană cu Polonia şi România pentru a […]
06:30
Macron cere eliberarea ostaticilor din Gaza pentru a deschide o ambasadă în Palestina (interviu acordat CBS) Financial Intelligence
Franţa condiţionează deschiderea unei ambasade în Palestina de eliberarea ostaticilor deţinuţi de gruparea islamistă palestiniană Hamas în Fâşia […]
06:30
Reţea secretă de “agenţi” plătiţi, finanţată de Rusia, încearcă să submineze alegerile din R. Moldova; reacţia unei apropiate a lui Şor Financial Intelligence
O reţea secretă finanţată de Rusia ar plăti cetăţeni moldoveni pentru a publica dezinformări şi a realiza sondaje […]
06:30
Netanyahu afirmă că doreşte extinderea colonizării în Cisiordania Financial Intelligence
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat duminica aceasta că guvernul său va extinde aşezările evreieşti în Cisiordania ocupată, […]
06:30
Kim dispus să discute că SUA dacă acestea renunţă să ceară denuclearizarea ţării Financial Intelligence
Liderul nord-coreean Kim Jong Un s-a declarat deschis să reia contactul cu Statele Unite dacă acestea din urmă […]
Acum 24 ore
19:40
Iluzia inflației (Florin Cîţu) Financial Intelligence
Explozia prețurilor în România nu este un fenomen întâmplător. Dincolo de șocurile externe și de fenomenele globale, inflația […]
19:40
Germania trimite avioane de vânătoare după ce un avion militar rus survolează Marea Baltică Financial Intelligence
Forțele aeriene germane afirmă că „forța de alertă rapidă" a primit ordin de la NATO să investigheze avionul […]
19:30
Trump spune că familia Murdoch ar putea fi partenerii potențiali în tranzacția TikTok Financial Intelligence
Președintele Donald Trump a declarat într-un interviu difuzat duminică că magnatul conservator al mass-media Rupert Murdoch și fiul […]
19:20
Regatul Unit, Canada și Australia au recunoscut Statul Palestina Financial Intelligence
Regatul Unit, Australia și Canada au recunoscut oficial duminică Statul Palestina, în ajunul unor anunțuri similare din partea […]
16:40
Venezuela a început să antreneze civili pentru a apăra ţara în cazul unui atac al SUA Financial Intelligence
Guvernul venezuelean a anunţat că civili sunt antrenaţi să folosească arme pentru a apăra ţara în cazul unui […]
16:40
Deficitul bugetar al Italiei ar putea scădea anul acesta sub 3% din PIB (ministrul Economiei) Financial Intelligence
Deficitul bugetar al Italiei ar putea scădea în 2025 sub plafonul UE de 3% din PIB, înainte de […]
16:40
ASF alocă 68,4 milioane lei pentru servicii de dezvoltare de software şi sisteme informatice Financial Intelligence
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) alocă 68,4 milioane lei, fără TVA, pentru servicii de dezvoltare de software şi […]
16:40
Reuniune extraordinară luni a Consiliului de Securitate al ONU după incursiunea avioanelor de luptă ruseşti în Estonia Financial Intelligence
Ministerul estonian de Externe a anunţat duminică că o reuniune extraordinară a Consiliului de Securitate al ONU va […]
16:40
Aeroporturile europene se grăbesc să repare sistemele de check-in după un atac cibernetic major Financial Intelligence
Unele dintre cele mai mari aeroporturi din Europa, inclusiv Heathrow din Londra, cel mai aglomerat din regiune, au […]
16:30
Şefa Comisiei Europene transmite Moscovei: UE îşi va apăra fiecare centimetru al teritoriului său Financial Intelligence
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis – într-un interviu publicat duminică de media belgiană Le […]
Ieri
07:30
Trump ameninţă Venezuela cu consecinţe “incalculabile” dacă refuză să preia migranţi Financial Intelligence
Donald Trump a ameninţat sâmbătă Venezuela cu consecinţe "incalculabile" dacă nu primeşte înapoi "prizonierii şi pe cei internaţi […]
07:30
Casa Albă susţine că americanii vor domina consiliul de administraţie al TikTok în SUA Financial Intelligence
Negocierile în desfăşurare cu China prevăd ca şase dintre cei şapte membri ai consiliului de administraţie al aplicaţiei […]
07:30
Kelemen, despre reducerile de personal din administraţie: Unii au umplut schema la maxim, unii au ţinut la minim, alţii s-au aşezat undeva între limita minimă şi maximă/ E greu să aplici o reţetă uniformă pe toate UAT-urile. De aceea analiza durează Financial Intelligence
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că în coaliţie încă mai sunt discuţii despre reducerea de posturi din […]
07:30
Kelemen Hunor, întrebat ce îl enervează: Pe mine nu mă enervează persoane Financial Intelligence
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că pe el nu îl enervează persoane, ci este enervat atunci când […]
07:20
Iranul anunţă că-şi va suspenda cooperarea cu AIEA în cazul restabilirii sancţiunilor ONU în dosarul nuclear Financial Intelligence
Teheranul îşi va suspenda cooperarea cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) dacă sancţiunile ONU vor fi reinstituite […]
07:20
Zelenski impune sancţiuni împotriva candidaţilor pro-ruşi de la alegerile parlamentare din Republica Moldova Financial Intelligence
Cu o săptămână înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a impus sancţiuni împotriva […]
20 septembrie 2025
19:30
Presupus spion rus descoperit la compania OMV Austria – Kurier Financial Intelligence
La compania petrolieră și gazieră parțial de stat OMV, un angajat cu vechime a fost demascat ca spion […]
19:30
Un atac cibernetic perturbă operațiunile aeroporturilor europene, inclusiv Heathrow și Bruxelles Financial Intelligence
Un atac cibernetic asupra unui furnizor de servicii pentru sistemele de check-in și îmbarcare a perturbat operațiunile mai […]
19:20
DNSC avertizează asupra unei tentative de fraudă referitoare la drepturile de proprietate asupra unei pagini gestionate Financial Intelligence
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei noi tentative de fraudă în care victimele primesc mesaje […]
15:50
Sondaj AVANGARDE: 74% dintre români consideră că țara merge într-o direcție greșită Financial Intelligence
Aproape trei sferturi dintre români (74%) consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită, 21% sunt de părere […]
15:40
Ucraina atacă din nou rafinării în adâncimea teritoriului rus Financial Intelligence
Cartierul general de la Kiev a comunicat sâmbătă că forţele ucrainene au atacat din nou rafinării de petrol […]
15:40
Fitch îmbunătăţeşte ratingul Italiei, în urma reducerii semnificative a deficitului bugetar Financial Intelligence
Agenţia de evaluare financiară Fitch a îmbunătăţit vineri ratingul suveran al Italiei cu treaptă, de la " BBB" […]
15:30
PAID: Numărul locuințelor asigurate obligatoriu a crescut cu 3,07% în august 2025 Financial Intelligence
Numărul polițelor active de asigurare obligatorie a locuinței (PAD) a crescut în august 2025 cu 3,07%, ajungând la […]
Mai mult de 2 zile în urmă
08:40
„Ați ucis peste 70.000 de civili”: un academician chinez confruntă un oficial israelian cu privire la genocidul din Gaza într-un videoclip viral Financial Intelligence
Yan Xuetong acuză Israelul că și-a pierdut busola morală ucigând civili în Gaza La recentul Forum Xiangshan de […]
08:30
Trump și Xi fac progrese în privința acordului TikTok și planifică o întâlnire în Coreea de Sud Financial Intelligence
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că el și președintele chinez Xi Jinping au înregistrat progrese în privința […]
08:20
Trump va impune o taxă de 100.000 de dolari pe an pentru vizele H-1B, lovind astfel sectorul tehnologic Financial Intelligence
Vizele sunt utilizate în principal de sectorul tehnologic Microsoft și JPMorgan au sfătuit deținătorii de vize H-1B să […]
08:20
Marinescu (BNR): Aderarea la zona euro ar putea fi următorul mare proiect al României pentru următorul deceniu Financial Intelligence
Aderarea la zona euro ar putea fi următorul mare proiect naţional al României pentru următorul deceniu, a declarat, […]
08:20
Clima: Obiectivul de 1,5°C este “pe punctul de a se prăbuşi”, avertizează secretarul general al ONU Financial Intelligence
Obiectivul de limitare a încălzirii globale la 1,5°C în raport cu era preindustrială este "pe punctul de a […]
08:20
Serviciul britanic MI6 recrutează spioni pe dark web Financial Intelligence
Serviciul britanic de informaţii externe (MI6) a anunţat vineri lansarea unui portal pe dark web pentru a recruta […]
