Impozitul pe avere ar fi fatal pentru economia franceză, afirmă cel mai bogat om din Europa
Financial Intelligence, 22 septembrie 2025 10:50
Bernard Arnault, proprietarul LVMH, care ar putea suferi pierderi de 1 miliard de euro, afirmă că impozitul propus […]
Acum 5 minute
11:10
Un atac cibernetic cu ransomware se află la originea perturbărilor din weekend pe aeroporturi europene, anunţă UE # Financial Intelligence
Agenţia europeană însărcinată cu securitatea cibernetică (ENISA) anunţă luni că perturbări care au avut loc pe mai multe […]
Acum 30 minute
10:50
Acum o oră
10:40
Acțiunile europene au înregistrat o ușoară scădere luni dimineață, investitorii urmărind cu atenție măsurile restrictive privind vizele luate […]
Acum 2 ore
10:10
Adunarea Generală a UNSAR a ales conducerea asociației pentru următorii 3 ani; Alexandru CIUNCAN rămâne președinte # Financial Intelligence
Adunarea Generală a UNSAR – Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România, organizație din care […]
10:00
Christine Lagarde (BCE): Obiectivul privind inflaţia a fost atins, dar se menţin incertitudinile # Financial Intelligence
Banca Centrală Europeană şi-a îndeplinit obiectivul privind ţinerea sub control a preţurilor, dar incertitudinile persistă în privinţa perspectivelor, […]
09:50
Turcia a eliminat taxele vamale suplimentare asupra unor importuri din Statele Unite, au anunțat luni Gazeta Oficială și […]
Acum 4 ore
09:10
Decizia finală de investiție pentru proiectul DN AGRAR și BSOG de producție de biometan – așteptată anul viitor # Financial Intelligence
Decizia finală de investiție pentru proiectul DN AGRAR și BSOG pentru o unitate de producție de biometan în […]
08:50
Safetech anunță participarea în calitate de subcontractant în contractul-cadru FREIA al Comisiei Europene # Financial Intelligence
Conducerea Safetech Innovations a anunțat participarea, în calitate de subcontractant, într-un consorțiu condus de Ernst & Young Consulting […]
08:50
”Voi intra în şcoală cu două pistoale Beretta” – e-mail de ameninţare trimis la mai multe unităţi de învăţământ şi medicale din Bucureşti # Financial Intelligence
Autorităţile au demarat verificări în mai multe unităţi de învăţământ, dar şi medicale din Bucureşti, după ce s-au […]
08:50
Dedeman, lider naţional în retailul materialelor de construcţii şi al amenajărilor interioare, cu capital 100% românesc, își extinde […]
08:40
Cristian Sporiș primește un nou mandat de Vicepreședinte al Directoratului Raiffeisen Bank; Sporiș preia noi responsabilități # Financial Intelligence
Cristian Sporiș primește un nou mandat de Vicepreședinte al Directoratului Raiffeisen Bank, potrivit unui raport transmis Bursei de […]
08:30
Moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului se dezbate în plenul Camerei; va fi votată miercuri # Financial Intelligence
Moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, depusă de AUR, va fi dezbătută, luni, în […]
08:30
Grupul de firme Avangarde intenţionează să preia afacerea Nordis / Ştefan Unchiaşu: Am început procesul de due diligence şi vom lua o decizie, sperăm, până la sfârşitul acestui an # Financial Intelligence
Nordis Group anunţă, luni, intenţia grupului de firme Avangarde de a prelua afacerea Nordis, apreciind că, în contextul […]
Acum 6 ore
06:50
Legislația europeană privind cookie-urile a creat haos pe internet. Bruxelles vrea să remedieze situația – Politico # Financial Intelligence
* Comisia Europeană dorește să modifice regulile de confidențialitate care obligă site-urile web să afișeze bannere privind cookie-urile […]
06:40
Donald Trump şi Elon Musk au vorbit şi şi-au dat mâna duminică, în marja ceremoniei de omagiere a […]
06:40
Pentagonul spune că presa trebuie să accepte să nu divulge informații sensibile; Clubul Național de Presă din Washington: „Atac direct” asupra jurnalismului independent # Financial Intelligence
Administrația președintelui american Donald Trump impune noi restricții asupra mediatizării armatei americane, cerând organizațiilor de știri să accepte […]
06:40
Zelenski solicită un efort comun de apărare aeriană cu Polonia şi România pentru a contracara dronele ruseşti # Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut un efort comun de apărare aeriană cu Polonia şi România pentru a […]
06:30
Macron cere eliberarea ostaticilor din Gaza pentru a deschide o ambasadă în Palestina (interviu acordat CBS) # Financial Intelligence
Franţa condiţionează deschiderea unei ambasade în Palestina de eliberarea ostaticilor deţinuţi de gruparea islamistă palestiniană Hamas în Fâşia […]
06:30
Reţea secretă de “agenţi” plătiţi, finanţată de Rusia, încearcă să submineze alegerile din R. Moldova; reacţia unei apropiate a lui Şor # Financial Intelligence
O reţea secretă finanţată de Rusia ar plăti cetăţeni moldoveni pentru a publica dezinformări şi a realiza sondaje […]
06:30
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat duminica aceasta că guvernul său va extinde aşezările evreieşti în Cisiordania ocupată, […]
06:30
Kim dispus să discute că SUA dacă acestea renunţă să ceară denuclearizarea ţării # Financial Intelligence
Liderul nord-coreean Kim Jong Un s-a declarat deschis să reia contactul cu Statele Unite dacă acestea din urmă […]
Acum 24 ore
19:40
Explozia prețurilor în România nu este un fenomen întâmplător. Dincolo de șocurile externe și de fenomenele globale, inflația […]
19:40
Germania trimite avioane de vânătoare după ce un avion militar rus survolează Marea Baltică # Financial Intelligence
Forțele aeriene germane afirmă că „forța de alertă rapidă" a primit ordin de la NATO să investigheze avionul […]
19:30
Trump spune că familia Murdoch ar putea fi partenerii potențiali în tranzacția TikTok # Financial Intelligence
Președintele Donald Trump a declarat într-un interviu difuzat duminică că magnatul conservator al mass-media Rupert Murdoch și fiul […]
19:20
Regatul Unit, Australia și Canada au recunoscut oficial duminică Statul Palestina, în ajunul unor anunțuri similare din partea […]
16:40
Venezuela a început să antreneze civili pentru a apăra ţara în cazul unui atac al SUA # Financial Intelligence
Guvernul venezuelean a anunţat că civili sunt antrenaţi să folosească arme pentru a apăra ţara în cazul unui […]
16:40
Deficitul bugetar al Italiei ar putea scădea anul acesta sub 3% din PIB (ministrul Economiei) # Financial Intelligence
Deficitul bugetar al Italiei ar putea scădea în 2025 sub plafonul UE de 3% din PIB, înainte de […]
16:40
ASF alocă 68,4 milioane lei pentru servicii de dezvoltare de software şi sisteme informatice # Financial Intelligence
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) alocă 68,4 milioane lei, fără TVA, pentru servicii de dezvoltare de software şi […]
16:40
Reuniune extraordinară luni a Consiliului de Securitate al ONU după incursiunea avioanelor de luptă ruseşti în Estonia # Financial Intelligence
Ministerul estonian de Externe a anunţat duminică că o reuniune extraordinară a Consiliului de Securitate al ONU va […]
16:40
Aeroporturile europene se grăbesc să repare sistemele de check-in după un atac cibernetic major # Financial Intelligence
Unele dintre cele mai mari aeroporturi din Europa, inclusiv Heathrow din Londra, cel mai aglomerat din regiune, au […]
16:30
Şefa Comisiei Europene transmite Moscovei: UE îşi va apăra fiecare centimetru al teritoriului său # Financial Intelligence
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis – într-un interviu publicat duminică de media belgiană Le […]
Ieri
07:30
Trump ameninţă Venezuela cu consecinţe “incalculabile” dacă refuză să preia migranţi # Financial Intelligence
Donald Trump a ameninţat sâmbătă Venezuela cu consecinţe "incalculabile" dacă nu primeşte înapoi "prizonierii şi pe cei internaţi […]
07:30
Casa Albă susţine că americanii vor domina consiliul de administraţie al TikTok în SUA # Financial Intelligence
Negocierile în desfăşurare cu China prevăd ca şase dintre cei şapte membri ai consiliului de administraţie al aplicaţiei […]
07:30
Kelemen, despre reducerile de personal din administraţie: Unii au umplut schema la maxim, unii au ţinut la minim, alţii s-au aşezat undeva între limita minimă şi maximă/ E greu să aplici o reţetă uniformă pe toate UAT-urile. De aceea analiza durează # Financial Intelligence
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că în coaliţie încă mai sunt discuţii despre reducerea de posturi din […]
07:30
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că pe el nu îl enervează persoane, ci este enervat atunci când […]
07:20
Iranul anunţă că-şi va suspenda cooperarea cu AIEA în cazul restabilirii sancţiunilor ONU în dosarul nuclear # Financial Intelligence
Teheranul îşi va suspenda cooperarea cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) dacă sancţiunile ONU vor fi reinstituite […]
07:20
Zelenski impune sancţiuni împotriva candidaţilor pro-ruşi de la alegerile parlamentare din Republica Moldova # Financial Intelligence
Cu o săptămână înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a impus sancţiuni împotriva […]
20 septembrie 2025
19:30
La compania petrolieră și gazieră parțial de stat OMV, un angajat cu vechime a fost demascat ca spion […]
19:30
Un atac cibernetic perturbă operațiunile aeroporturilor europene, inclusiv Heathrow și Bruxelles # Financial Intelligence
Un atac cibernetic asupra unui furnizor de servicii pentru sistemele de check-in și îmbarcare a perturbat operațiunile mai […]
19:20
DNSC avertizează asupra unei tentative de fraudă referitoare la drepturile de proprietate asupra unei pagini gestionate # Financial Intelligence
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei noi tentative de fraudă în care victimele primesc mesaje […]
15:50
Sondaj AVANGARDE: 74% dintre români consideră că țara merge într-o direcție greșită # Financial Intelligence
Aproape trei sferturi dintre români (74%) consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită, 21% sunt de părere […]
15:40
Cartierul general de la Kiev a comunicat sâmbătă că forţele ucrainene au atacat din nou rafinării de petrol […]
15:40
Fitch îmbunătăţeşte ratingul Italiei, în urma reducerii semnificative a deficitului bugetar # Financial Intelligence
Agenţia de evaluare financiară Fitch a îmbunătăţit vineri ratingul suveran al Italiei cu treaptă, de la " BBB" […]
15:30
PAID: Numărul locuințelor asigurate obligatoriu a crescut cu 3,07% în august 2025 # Financial Intelligence
Numărul polițelor active de asigurare obligatorie a locuinței (PAD) a crescut în august 2025 cu 3,07%, ajungând la […]
Mai mult de 2 zile în urmă
08:40
„Ați ucis peste 70.000 de civili”: un academician chinez confruntă un oficial israelian cu privire la genocidul din Gaza într-un videoclip viral # Financial Intelligence
Yan Xuetong acuză Israelul că și-a pierdut busola morală ucigând civili în Gaza La recentul Forum Xiangshan de […]
08:30
Trump și Xi fac progrese în privința acordului TikTok și planifică o întâlnire în Coreea de Sud # Financial Intelligence
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că el și președintele chinez Xi Jinping au înregistrat progrese în privința […]
08:20
Trump va impune o taxă de 100.000 de dolari pe an pentru vizele H-1B, lovind astfel sectorul tehnologic # Financial Intelligence
Vizele sunt utilizate în principal de sectorul tehnologic Microsoft și JPMorgan au sfătuit deținătorii de vize H-1B să […]
08:20
Marinescu (BNR): Aderarea la zona euro ar putea fi următorul mare proiect al României pentru următorul deceniu # Financial Intelligence
Aderarea la zona euro ar putea fi următorul mare proiect naţional al României pentru următorul deceniu, a declarat, […]
08:20
Clima: Obiectivul de 1,5°C este “pe punctul de a se prăbuşi”, avertizează secretarul general al ONU # Financial Intelligence
Obiectivul de limitare a încălzirii globale la 1,5°C în raport cu era preindustrială este "pe punctul de a […]
08:20
Serviciul britanic de informaţii externe (MI6) a anunţat vineri lansarea unui portal pe dark web pentru a recruta […]
