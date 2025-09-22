Planul secret al lui Vladimir Putin pentru a manipula alegerile din Republica Moldova și a o înlătura pe Maia Sandu (Bloomberg)
Digi24.ro, 22 septembrie 2025 10:50
Rusia a elaborat un plan secret pentru a manipula alegerile cruciale din Republica Moldova din 28 septembrie, potrivit unor documente interne consultate de Bloomberg. Strategia coordonată direct de la Kremlin include recrutarea moldovenilor din diaspora pentru vot, organizarea de proteste menite să destabilizeze țara, campanii masive de dezinformare pe rețelele sociale și chiar folosirea de materiale compromițătoare împotriva unor oficiali. Obiectivul declarat ar fi subminarea șanselor partidului pro-european al Maiei Sandu și îndepărtarea acesteia de la putere, într-un moment în care Moldova își joacă viitorul european.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 15 minute
11:00
Momentul în care dronele ucrainene lovesc două hidroavioane rusești antisubmarin. „Este pentru prima dată de la începutul războiului” # Digi24.ro
Pentru prima dată de la începutul războiului, forțele ucrainene au lovit două hidroavioane rusești Be-12 Chayka în Crimeea ocupată, a raportat serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR) pe 22 septembrie.
11:00
Germania şi-a reafirmat luni poziţia potrivit căreia recunoaşterea unui stat palestinian nu ar trebui să intervină decât la finalul unui proces de negociere a unei soluţii cu două state.
Acum 30 minute
10:50
Planul secret al lui Vladimir Putin pentru a manipula alegerile din Republica Moldova și a o înlătura pe Maia Sandu (Bloomberg) # Digi24.ro
Rusia a elaborat un plan secret pentru a manipula alegerile cruciale din Republica Moldova din 28 septembrie, potrivit unor documente interne consultate de Bloomberg. Strategia coordonată direct de la Kremlin include recrutarea moldovenilor din diaspora pentru vot, organizarea de proteste menite să destabilizeze țara, campanii masive de dezinformare pe rețelele sociale și chiar folosirea de materiale compromițătoare împotriva unor oficiali. Obiectivul declarat ar fi subminarea șanselor partidului pro-european al Maiei Sandu și îndepărtarea acesteia de la putere, într-un moment în care Moldova își joacă viitorul european.
10:50
Grupul DIGI și Asociația Îngeri Pentru Suflete aduc, pentru al patrulea an la rând, “Dulăpiorul Fermecat” în 3 școli din mediul rural # Digi24.ro
Grupul DIGI continuă să sprijine comunitățile defavorizate din județul Arad și se alătură pentru a patra oară campaniei „Dulăpiorul Fermecat – Un pas spre un viitor mai bun”, inițiate de Asociația Îngeri pentru Suflete. Parte a programului „Rechizite pentru viitor”, proiectul urmărește prevenirea fenomenului de abandon școlar, prin crearea unor condiții echitabile de învățare pentru elevii cu posibilități materiale limitate.
Acum o oră
10:40
Reforma pensiilor magistraților. Tudorel Toader, înaintea deciziei CCR: Legea se interpretează și în contextul socio-economic # Digi24.ro
Reforma pensiilor speciale ale magistraților ar putea trece testul constituționalității, potrivit fostulului judecător CCR, Tudorel Toader, care a declarat, luni, la Digi24, că, la baza deciziei Curții stă și contextul social și economic în care este elaborată legea. Tudorel Toader susține că ce ar putea da emoții este prevederea reducerii pensiei magistraților.
10:30
Rușii ar pregăti dezordini în masă în Republica Moldova după alegeri. Număr uriaș de percheziții la pro-ruși # Digi24.ro
Forțele de ordine din Republica Moldova au desfășurat peste 250 de percheziții în mai multe localități din țară. Peste 100 de persoane sunt vizate într-un dosar penal privind pregătirea dezordinilor și destabilizărilor în masă. Forțele pro-ruse acuză acțiuni „de intimidare”.
Acum 2 ore
10:10
„Sunt vremuri foarte, foarte grele”, a declarat actrița câștigătoare a premiului Oscar în cadrul unei conferințe de presă.
10:00
Ce cred americanii despre ONU și despre ieșirea din această organizație, propusă de Donald Trump # Digi24.ro
Conform unui nou sondaj Gallup, americanii consideră în mare parte că Organizația Națiunilor Unite joacă un rol necesar în lume, dar rămân critici față de eficacitatea organizației, scrie Politico.
10:00
Avertismentul lui Marius Budăi pentru Ilie Bolojan, privind plafonarea adaosului comercial. Ce va face PSD până la 1 octombrie # Digi24.ro
Fostul ministru PSD al Muncii Marius Budăi scrie luni dimineață pe Facebook că PSD va trece prin Parlament o lege până la 1 octombrie pentru ca plafonarea adaosului comercial la produsele alimentare de bază să nu fie întreruptă, în cazul în care premierul Ilie Bolojan nu va luampână maîine decizia de a prelungi această măsură.
09:50
Marea Britanie avertizează Israelul să nu riposteze după recunoașterea statului palestinian # Digi24.ro
Ministrul britanic de externe, Yvette Cooper, avertizează Israelul să nu anexeze părți din Cisiordania după decizia Regatului Unit de a recunoaște statul palestinian, potrivit BBC. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a condamnat gestul, catalogându-l drept „o uriașă recompensă pentru terorism”.
09:40
Orașul a cărui administrație recomandă locuitorilor să limiteze folosirea smartphone-ului la doar două ore pe zi. Care este motivul # Digi24.ro
Conducerea unui oraş din centrul Japoniei a adoptat luni o ordonanţă care recomandă tuturor locuitorilor săi să limiteze utilizarea smartphone-urilor, tabletelor, consolelor video şi altor dispozitive digitale la două ore pe zi în afara programului de lucru şi al orelor de şcoală, cu toate că nu sunt prevăzute sancţiuni, transmite agenţia Kyodo.
09:40
Cine sunt miliardarii implicați în tranzacția TikTok din SUA. Donald Trump îi consideră „patrioți americani” # Digi24.ro
Lachlan Murdoch, Larry Ellison și Michael Dell au fost numiți de președintele Donald Trump ca trei lideri de afaceri implicați într-o propunere de a menține TikTok în funcțiune în Statele Unite, informează The Times.
09:30
Maria Zaharova, despre atacul Ucrainei cu drone în Crimeea: NATO şi UE trebuie să se uite în oglindă pentru a găsi agresorul # Digi24.ro
„NATO şi Uniunea Europeană, care caută sursa agresiunii pe continentul european, trebuie să se uite în oglindă pentru a o vedea”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, pentru TASS, în urma atacului cu drone ucrainene în Yalta şi în alte zone din Crimeea.
09:20
Ce s-a întâmplat cu un copil de 11 ani care a vrut să-și facă toate temele de vacanță într-o singură zi # Digi24.ro
Încercarea unui băiat de 11 ani de a-și termina toate temele de vară într-o singură zi a dus la o criză de sănătate îngrijorătoare, care l-a trimis la spital.
09:20
Investiții de aproape 289 miliarde € cu impact semnificativ în economia UE al companiei Philip Morris International: 5 ani de progres # Digi24.ro
Philip Morris International (PMI) a publicat un raport detaliat despre impactul economic al companiei în Europa în perioada 2019 - 2023. Analiza evidențiază contribuția semnificativă la economia Uniunii Europene, sprijinul oferit pieței muncii și aportul la produsul intern brut (PIB) al regiunii.Raportul a fost prezentat oficial în cadrul unei conferinţe organizate pe 17 septembrie la Bruxelles, în prezenţa lui Massimo Andolina, President of the Europe Region, PMI, care a detaliat rezultatele companiei și a punctat faptul că peste 40% din veniturile nete globale ale PMI provin astăzi din produse fără fum, majoritatea fabricate în 15 dintre cele 19 unități de producție din UE.
Acum 4 ore
09:10
Dezvoltarea unor tumori canceroase poate trece uneori neobservată, iar cauzele pot fi nenumărate, de la ignorarea simptomelor de către persoana afectată, până la dificultăți în stabilirea diagnosticului corect.
09:10
Scandal într-un bar din Călărași. Polițiști atacați de mai mulți bărbați, unul dintre agenți a fost rănit # Digi24.ro
Scene de violență într-un bar din Călărași. Mai mulți bărbați, aflați în stare de ebrietate, au atacat doi agenți de poliție chemați să calmeze spiritele. Proprietarul localului a spart geamul autospecialei și a rănit un polițist.
09:10
Tom Homan, consilierul lui Trump pentru imigrație, a acceptat o mită de 50.000 de dolari de la un agent FBI sub acoperire (Reuters) # Digi24.ro
Tom Homan, consilierul președintelui Donald Trump pe probleme de imigrație, a acceptat anul trecut o pungă cu 50.000 de dolari de la un agent FBI sub acoperire, într-o anchetă de luare de mită a Departamentului de Justiție al SUA, între timp închisă, au declarat, duminică, două surse familiarizate cu acest caz, citate de Reuters.
09:00
Chinezii au bătut recordul de viteză pentru cea mai rapidă maşină de serie, deținut de Bugatti. Cu cât a „zburat” YangWang U9 Extreme # Digi24.ro
Chinezii de la BYD au doborât recordul de viteză pentru cea mai rapidă maşină de serie din lume.
08:50
„Voi provoca un adevărat masacru”. Amenințări trimise mai multor școli și spitale din București. Poliția face verificări # Digi24.ro
Autorităţile au demarat verificări în mai multe unităţi de învăţământ, dar şi medicale din Bucureşti, după ce s-au primit e-mailuri de ameninţare pe adresele oficiale. „Voi intra în şcoală cu două pistoale Beretta”, se arată în mesaj. „Voi provoca un adevărat masacru”, a adăugat persoana care a trimis e-mailul. Poliţia Capitalei precizează că nu au fost identificate indicii care să confirme că ameninţarea ar fi una reală.
08:50
Kim Jong-un se declară deschis discuțiilor pe tema nucleară cu SUA. Liderul de la Phenian a spus că are „amintiri plăcute” cu Trump # Digi24.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong-un a sugerat că ar fi deschis discuțiilor cu SUA, în timp ce președintele Coreei de Sud a insinuat că ar accepta un acord între Kim și Donald Trump care ar permite Nordului să își păstreze armele nucleare existente, potrivit The Guardian.
08:30
Donald Trump și Elon Musk și-au dat mâna la memorialul lui Charlie Kirk. Activistul conservator prevăzuse o reconciliere între cei doi # Digi24.ro
Președintele Donald Trump și Elon Musk și-au dat mâna la slujba de comemorare pentru Charlie Kirk, la câteva luni după cearta lor pe tema planului emblematic al administrației de reducere a impozitelor, potrivit The Times.
08:30
Emmanuel Macron acuză Rusia că testează în mod deliberat NATO și solicită acțiuni colective: „Nu este vorba de nicio greșeală” # Digi24.ro
Liderul francez contestă abordarea administrației Trump față de Moscova, argumentând că Europa și-a redus deja dependența de energia rusă și trebuie acum să intensifice presiunea asupra lui Putin și Kremlinului.
08:30
Afacerea Nordis ar putea fi preluată de grupul de firme Avangarde. Când ar urma să fie luată o decizie # Digi24.ro
Nordis Group anunţă, luni, intenţia grupului de firme Avangarde de a prelua afacerea Nordis, apreciind că, în contextul actual al companiilor Nordis Group, „atragerea unui investitor strategic reprezintă o soluţie realistă şi sustenabilă pentru maximizarea şanselor de recuperare sumelor investite de către creditori”.
08:00
Trei persoane au murit şi 16 au fost rănite duminică în Crimeea, peninsula din sudul Ucrainei anexată de Moscova, în urma unui atac cu drone ucrainene duminică seara, a declarat liderul local.
07:50
Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Mediului, dezbătută astăzi de deputați. Acuzațiile aduse Dianei Buzoianu # Digi24.ro
Deputaţii dezbat, luni, moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, cu titlul „Slăbirea securităţii energetice a României prin politici de mediu care obstrucţionează punerea înfuncţiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989”. Formaţiunea o acuză pe Diana Buzoianu că blochează proiecte strategice, în timp ce „securitatea energetică a României este grav vulnerabilizată”.
07:20
Donald Trump a spus că își urăște dușmanii, într-un discurs la evenimentul de comemorare a lui Charlie Kirk # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat în faţa unei mulţimi de zeci de mii de oameni că îi „urăşte” pe adversarii săi, la o comemorare publică în onoarea lui Charlie Kirk, chiar şi după ce văduva lui Kirk a spus că îl iartă pe bărbatul acuzat că i-a împuşcat mortal soţul în timpul unui eveniment la o facultate din Utah, relatează The Guardian.
Acum 6 ore
07:10
Primele obiecte din epava navei soră a Titanicului au fost recuperate. Britannic s-a scufundat în largul insulei grecești Kea, în 1916 # Digi24.ro
Scafandrii au recuperat primele obiecte din epava navei HMHS Britannic, navă soră a Titanicului. Printre acestea se numără o lampă de semnalizare, plăci ceramice, un binoclu și clopotul postului de observație. Vasul s-a scufundat în 1916, după ce a lovit o mină germană în largul insulei Kea, în Grecia.
07:10
Un dinozaur vechi de peste 108 milioane de ani, descoperit în Mongolia. „Este conservat într-un mod excepțional” # Digi24.ro
Paleontologii au scos la iveală în deșertul Gobi un schelet bine conservat al speciei Zavacephale rinpoche, cel mai vechi pachycephalosaur identificat. Fosila, veche de peste 108 milioane de ani, cuprinde un craniu intact, prima mână descoperită din această specie, pietre gastrice și o coadă completă.
07:10
Astăzi este echinocțiul de toamnă 2025: Momentul când ziua și noaptea sunt aproximativ egale ca durată. Când trecem la ora de iarnă # Digi24.ro
Astăzi, la 21:19, ora României, are loc echinocțiul de toamnă 2025. Este sfârșitul oficial al verii și începutul toamnei astronomice. De acum înainte, durata zilei scade treptat, iar noaptea devine mai lungă până la solstițiul de iarnă din 21 decembrie.
07:10
Albastrul misterios dintr-o celebră pictură din secolul trecut a fost identificat: de ce nu se mai folosește nuanța # Digi24.ro
Un nou studiu infirmă ipoteza anterioară conform căreia artistul Jackson Pollock ar fi folosit o nuanţă de turcoaz în pictura „Number 1A” (1948).
07:10
„Monștrii microscopici” care nu mor nici în spațiu: cum ar putea tardigradele să ajute pacienții care au cancer # Digi24.ro
Coace-le, îngheață-le, folosește-le pe post de gloanțe și trage-le dintr-o armă sau trimite-le în spațiu: tardigradele aproape indestructibile, scrie BBC. Unii experți cred chiar că aceste creaturi microscopice cu opt picioare ar putea supraviețui tuturor celorlalte specii de pe Pământ – inclusiv oamenilor – și ar rezista până la stingerea Soarelui.
07:10
Macron condiționează deschiderea unei ambasade în Statul Palestina de eliberarea ostaticilor israelieni din mâinile Hamas # Digi24.ro
Franţa condiţionează deschiderea unei ambasade în Palestina de eliberarea ostaticilor deţinuţi de gruparea teroristă palestiniană Hamas în Fâşia Gaza, a declarat preşedintele Emmanuel Macron într-un interviu difuzat duminică de canalul american CBS, în ajunul recunoaşterii de către Paris a unui stat palestinian, potrivit AFP, preluată de Agerpres.
07:10
Cine e Lachlan, învingătorul din „Succesiunea” lui Rupert Murdoch din viața reală, care moștenește „cheia de aur” a imperiului dreptei # Digi24.ro
Lunea trecută, pe 8 septembrie, cu ocazia împlinirii a 54 de ani, Lachlan Murdoch a primit un cadou pe care îl aștepta de zeci de ani: confirmarea oficială a victoriei asupra fraților săi - în special asupra lui James - în lupta pentru a determina cine îi va succeda tatălui lor, Rupert Murdoch, probabil cel mai puternic om din lumea presei și una dintre cele mai influente figuri din politica americană, scrie El Pais.
07:10
Presupusele rămăşiţe ale unei amante celebre, care a murit în mizerie, reînmormântate în Franţa. Cine a fost Lady Hamilton # Digi24.ro
Presupusele rămăşiţe ale lui Lady Hamilton, faimoasa amantă a amiralului britanic Nelson, care a murit în sărăcie la Calais (nordul Franţei) în 1815, au fost reînmormântate vineri într-o biserică din oraş, după ce au fost supuse unui examen ştiinţific, transmite AFP.
07:10
Ministrul Economiei îi are în vizor pe administratorii companiilor de stat: „Îi voi verifica. Mă aștept ca unii să plece singuri acasă” # Digi24.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a afirmat duminică seară, în emisiunea Briefing de la Digi24, că va continua să facă verificări în companiile de stat, pentru a vedea dacă administratorii își fac treaba conform noilor criterii de performanță. El spune că, după o perioadă, unii dintre aceștia vor prefera „să plece singuri acasă, știind ei ce știu”.
07:10
Caseta audio revine: chinezii au reușit să folosească banda ei drept suport de stocare cu o capacitate de miliarde de melodii # Digi24.ro
Caseta audio, odată renumită pentru faptul că banda sa magnetică se încurca, ar putea fi pe cale să revină în forță — de data aceasta stocând cantități uriașe de date folosind molecula de ADN cu dublu helix, scrie The Times.
07:10
Fantoma finlandizării bântuie dezbaterea privind Ucraina. De ce un acord „teritoriu pentru pace” nu ar opri Rusia # Digi24.ro
Ca parte a eforturilor SUA și ale Europei de a pune un capăt negociat războiului dintre Rusia și Ucraina, Kievul a fost supus unei presiuni crescânde pentru a accepta concesii teritoriale. În ultima vreme, atenția s-a concentrat asupra unui posibil precedent pentru un acord de tip „teritoriu pentru pace” cu Moscova: armistițiul sovieto-finlandez din 1944, care a urmat după două războaie succesive dintre cei doi vecini. Helsinki a transferat permanent teritorii finlandeze substanțiale către Moscova și țara nu a mai fost niciodată atacată, scrie Kristi Raik, directoarea Centrului Internațional pentru Apărare și Securitate, într-o analiză publicată în Foreign Policy.
07:10
Virusul „păpușa rusească” descoperit într-o ciupercă mortală. Infecția devine și mai greu de tratat # Digi24.ro
Virusul A. fumigatus Polymycovirus-1, supranumit „păpușa rusească”, a fost găsit în interiorul unei ciupercii mortale. El îi sporește rezistența și face ca infecțiile provocate să fie mult mai greu de combătut, în special la pacienții cu imunitatea scăzută sau cu boli pulmonare.
07:10
Comoară romană veche de aproape 2.000 de ani, descoperită în ruinele unei case incendiate la Histria # Digi24.ro
O echipă de arheologi români a scos la iveală peste 40 de monede și podoabe din metale prețioase, vechi de aproape 2.000 de ani, găsite în ruinele unei locuințe somptuoase din cetatea Histria. Obiectele, topite și sudate în urma unui incendiu, au aparținut unei familii de elită din perioada romană.
Acum 12 ore
00:20
Volodimir Zelenski, anunț despre exportul de arme produse în Ucraina. „Am primit deja solicitări” # Digi24.ro
Ucraina a primit deja solicitări din partea partenerilor pentru a-și exporta armele, a anunțat președintele Volodimir Zelenski. „Avem primele propuneri din partea partenerilor privind exportul de arme moderne ucrainene; acesta va fi un export controlat al armelor noastre, incluzând aici și dronele navale”, a spus liderul de la Kiev, citat de News Ukraine.
21 septembrie 2025
23:50
Planul ministrului Economiei pentru ca pe Şantierul Naval Mangalia să se construiască nave noi. „Sunt singurul lor partener în 15 ani” # Digi24.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a afirmat, duminică seară, la emisiunea Briefing de la Digi24, că şantierul naval de la Mangalia reprezintă un exemplu de platformă funcţională a statului român şi că nu îşi doreşte ca acesta să intre în insolvenţă, apoi în faliment. Ministrul a adăugat că, în urma unui parteneriat cu o firmă privată, s-a ajuns la datorii de 207 milioane de euro, dar încearcă să găsească parteneri pentru ca pe respectivul perimetru să se poată construi în continuare nave. „Le spun celor aproape 800 de angajaţi să aibă încredere că sunt în ultimii 15 ani singurul lor partener”, a afirmat ministrul.
23:30
Descoperire paleontologică rară: fosilele unui delfin, vechi de 12 milioane de ani, descoperite în Peru # Digi24.ro
Paleontologii au prezentat, săptămâna aceasta la Lima, fosilele unui delfin preistoric, aparținând unei specii puțin studiate și având vechime de 12 milioane de ani, care au fost descoperite în luna iulie în sudul statului Peru.
23:30
Radu Miruță vrea să protejeze Romaero de „rechinii imobiliari”: „Am pus administrator special care urmăreşte interesele ministerului” # Digi24.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat duminică seară, în emisiunea Briefing de la Digi24, că îşi doreşte ca activitatea Romaero să continue, fără să apară „rechinii imobiliari care să ridice nişte blocuri acolo”. Romaero are un potențial uriaș, putând redeveni un jucător european de top în mentenanță și reparații aviatice, este de părere demnitarul.
23:30
Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă să manifesteze contra premierului ungar Viktor Orban # Digi24.ro
Zeci de mii de oameni au manifestat duminică pe străzile Budapestei, acuzându-l pe premierul ungar Viktor Orban că organizează consultări publice costisitoare, folosind fonduri publice, în scopuri partizane, scrie AFP, preluată de Agerpres.
22:40
Portugalia recunoaște oficial Statul Palestina, după ce duminică Marea Britanie, Canada și Australia au făcut anunțuri similare. Anunțul Portugaliei a venit prin intermediul ministrului de Externe Paulo Rangel, anunță observador.pt.
22:30
Radu Miruță critică plafonarea: „Nu i-a ajutat în mod real pe oameni. Iar prețurile nu scad pentru că țipă un politician la ele” # Digi24.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță a afirmat duminică seară, în emisiunea Briefing de la Digi24, că, în urma deciziei de plafonare a prețurilor, „oamenii nu au avut un câștig raportat la ceea ce cumpără, adică vizavi de banii pe care au trebuit să-i plătească”. Demnitarul a oferit și un exemplu personal: a cumpărat exact aceleași produse pe care le-a achiziționat și Marcel Ciolacu, în luna octombrie a lui 2023. Fostul premier Ciolacu publica atunci, pe rețelele sociale, bonul în valoare de mai puțin de 100 de lei (n.r. 93 de lei si 50 de bani) pentru coșul său de cumpărături. „Eu am dat acum 130 de lei pentru exact aceleași produse. Quod erat demonstrandum”, a punctat Miruță.
22:20
Ministrul Miruță, despre reforma administrativă: „Dacă pleacă 2, 3 oameni din primărie, nu cred că îngenunchează comuna” # Digi24.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat duminică seară, în emisiunea Briefing de la Digi24, că reforma administrației locale trebuie făcută cu atenție, precizând însă că plecarea câtorva angajați din primării, nu vor îngenunchea comunele din punct de vedere administrativ. Declarațiile acestuia vin în contextul Coaliția trebuie să ajungă la un consens pe tăierile din primării.
22:20
YouTube a eliminat contul președintelui venezuelean Nicolas Maduro, pe fondul escaladării tensiunilor cu SUA # Digi24.ro
Sâmbătă seara, YouTube a eliminat contul președintelui venezuelean Nicolas Maduro, cel mai probabil din cauza înrăutățirii relațiilor dintre țara acestuia și Statele Unite, relatează RBC Ukraine, care preia o informație a AP.
22:20
Un nou instrument de inteligență artificială poate prezice riscul de a dezvolta peste 1.000 de boli, cu până la 20 de ani înainte # Digi24.ro
Cercetători europeni au dezvoltat Delphi-2M, un instrument de inteligență artificială capabil să analizeze istoricul medical și factorii de stil de viață pentru a prognoza evoluția sănătății. Sistemul estimează riscul individual pentru mai bine de 1.000 de afecțiuni și poate anticipa traiectoria bolilor pe termen lung.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.