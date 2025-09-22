UNSAR – noua conducere

08:40

Isuzu a anunțat că va înființa o pistă de testare la filiala sa, Isuzu Hokkaido Proving Ground, din Mukawa. Amplasamentul este situat pe Hokkaido, cea mai nordică insulă principală a Japoniei. Cu ocazia punerii pietrei de temelie, compania își prezintă acum în detaliu proiectul: Isuzu va înființa primul amplasament de testare de acest tip din […]