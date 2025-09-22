Aeroportul Internațional Cluj, record istoric de pasageri în august 2025
ViaCluj, 22 septembrie 2025 12:20
Aeroportul Internațional Cluj a bifat în august 2025 cea mai aglomerată lună din istoria sa, stabilind noi recorduri atât în ceea ce privește numărul de pasageri, cât și mișcările aeronavelor. Conform datelor oficiale, prin aeroport au trecut 389.264 de pasageri, cu 9% mai mulți decât în august 2024. Ziua de 12 august a fost cea […]
• • •
Acum 5 minute
12:40
Grădina Botanică „Alexandru Borza" din Cluj-Napoca găzduiește în această toamnă un eveniment spectaculos: expoziția de fluturi tropicali „Petale Zburătoare – Lepkék a levegőben". Clujenii și turiștii sunt invitați să se bucure de frumusețea a peste 25 de specii exotice, aduse din zonele tropicale ale Amazonului și Asiei. Între 19 septembrie și 5 octombrie 2025, vizitatorii […]
Acum 15 minute
12:30
Centrul de Transfuzie Sanguină Cluj a anunțat introducerea unor restricții temporare pentru donarea de sânge, în contextul creșterii numărului de cazuri de infectare cu virusul West Nile la nivel național și european. Conform ultimului raport al Institutului Național de Sănătate Publică (INSP), publicat joi, 18 septembrie, România a înregistrat mai multe cazuri confirmate de infectare. […]
12:30
Miercuri, 24 septembrie 2025, de la ora 20:00, clujenii sunt invitați la un spectacol de dans contemporan în aer liber, organizat de NON Centru de Arte Performative, chiar în fața Casinoului din Parcul Central. Accesul publicului este gratuit. Evenimentul face parte dintr-un proiect amplu prin care compania își propune să aducă dansul contemporan mai aproape […]
Acum 30 minute
12:20
12:20
Trupa JEMMA din Italia este marea câștigătoare a Jazz in the Park Competition 2025, eveniment desfășurat între 19 și 21 septembrie, în Parcul Central din Cluj-Napoca. Artiștii au impresionat juriul și publicul, obținând premiul cel mare de 5.000 de euro și un contract pentru a concerta din nou la festivalul Jazz in the Park, programat […]
Ieri
10:40
FITT 2025 – Festivalul care aduce arta mai aproape de clujeni: spectacole de teatru, concerte, expoziții și conferințe # ViaCluj
Cluj-Napoca devine, în perioada 25 – 28 septembrie 2025, capitala teatrului și a artei prin cea de-a doua ediție a Festivalului Internațional de Teatru Transilvania (FITT). Programul include, pe lângă spectacole-eveniment, o serie de concerte, expoziții, conferințe și reprezentații cu intrare liberă, care vor transforma orașul într-un spațiu al întâlnirii dintre artiști și public. Unul […]
Mai mult de 2 zile în urmă
20:40
Cu ocazia Crosului Companiilor, Primăria Cluj-Napoca instituie restricții de circulație duminică, 21 septembrie 2025. Astfel, circulația rutieră va fi închisă în intervalul orar 7.00 – 11.00, pe următorul traseu: Piața Unirii – strada Napoca – strada Potaissa – strada Universității – strada Mihail Kogălniceanu – strada Baba Novac – strada I. C. Brătianu – Bulevardul […]
19:10
În anul universitar 2025-2026, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca pune la dispoziția studenților 4935 de locuri de cazare, în campusurile universitare din Cluj-Napoca, în Complexul Observator și în Complexul Mărăști. Tarifele de cazare pornesc de la 260 de lei pe lună pentru un loc în cameră de 4 paturi și ajung la 365 de lei pe […]
15:30
Un accident rutier a avut loc în dimineața de vineri, 19 septembrie, pe raza localității clujene Bunești. O mașină cu însemne de taxi s-a răsturnat în șanțul de la marginea drumului, cu partea din față strivită complet. Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Gherla sunt cei care au intervenit în această dimineață la accidentul rutier. […]
15:10
Doi agenți de poliție din Cluj-Napoca trimiși în judecată: mușamalizarea unui accident rutier, falsuri în serie și brad de Crăciun mită # ViaCluj
Doi agenți de poliție din Cluj-Napoca au fost trimiși în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj pentru fapte grave de corupție, fals și înșelăciune. Principalul inculpat, Bogdan Emil Zăgrăian, este acuzat că a provocat un accident rutier și a determinat un coleg să întocmească un proces-verbal fals, pentru a obține ilegal despăgubiri […]
13:30
Electric Castle 2025: Mai puțin plastic, mai mult transport eco și alți pași mari spre sustenabilitate # ViaCluj
Peste 120 de ore de distracție dar și un excelent prilej pentru 289.000 de participanți de a proba că un festival poate fi trăit într-un mod sustenabil: ediția 2025 a Electric Castle a reușit să depășească noi praguri în obiectivele organizatorilor de a crea un eveniment ce respectă mediul. O creștere cu 10% a participanților […]
18 septembrie 2025
14:40
Un bărbat de 33 de ani din Cluj-Napoca a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce procurorii l-au acuzat de șantaj și de încălcarea în mod repetat a mai multe ordine de protecție care au fost emise pe numele său. Potrivit anchetatorilor, inculpatul și-ar fi amenințat fosta parteneră cu moartea și cu divulgarea unor […]
13:50
Luna Solai: Povestea unei fiice care a transformat doliul în maturitate și afacerea în destin # ViaCluj
Ce faci atunci când pierderea unui părinte aduce cu ea nu doar durerea absenței, ci și responsabilitatea unei moșteniri? În acest episod emoționant al emisiunii „Familie, Afacere, Avere", o cunoaștem pe Felicia Tulai, fondator și proprietar Luna Solai, care ne împărtășește parcursul ei de la fiică îndurerată la lider de afacere. O conversație despre familie, […]
11:00
Art 4 Art Festival 2025 transformă Bonțida în capitala artei libere: două zile de creație, muzică și experiențe unice # ViaCluj
Un festival artistic cu energie proaspătă, creativitate autentică și libertate totală ia naștere la Bonțida: Art 4 Art Festival 2025! Două zile pline de artă liberă, ateliere interactive în natură, proiecții speciale, concerte live și întâlniri cu oameni faini vor anima atmosfera din Secret Garden Camping. Organizat de Asociația Artudvar, evenimentul nu este doar un […]
11:00
Congresul Societății Române de Neurochirurgie transformă Cluj-Napoca în capitala mondială a neurochirurgiei # ViaCluj
Cluj-Napoca devine, timp de trei zile, centrul mondial al neurochirurgiei prin organizarea Congresului Societății Române de Neurochirurgie 2025, ediția aniversară cu numărul 50. Evenimentul are loc la Casa de Cultură a Studenților și reunește peste 350 de medici români și specialiști internaționali din SUA, Marea Britanie, Germania, Franța, Spania, Brazilia, Argentina și India. Deschiderea oficială, […]
10:50
Accident rutier pe strada Ștefan cel Mare din Turda – Trei persoane transportate la spital # ViaCluj
Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au intervenit seara trecută, în jurul orei 22.30, la un accident rutier petrecut pe strada Ștefan cel Mare din Turda. În accident au fost implicate două autoturisme, iar trei persoane au necesitat îngrijiri medicale. Ulterior, au fost transportați la spital doi bărbați de 19 și 58 de ani, respectiv o […]
10:40
Transylvania Butcher War: Primul „război al măcelarilor” din România are loc la Cluj-Napoca # ViaCluj
Cluj-Napoca devine în acest weekend capitala internațională a măcelarilor. Campusul USAMV Cluj-Napoca găzduiește prima ediție din România a competiției Transylvania Butcher Wars, un eveniment unic ce reunește 16 concurenți din șapte țări și trei continente. Organizat pentru prima dată în țara noastră, Transylvania Butcher Wars Cluj-Napoca aduce în prim-plan talentul și creativitatea celor mai buni […]
10:40
Jazz in the Park Competition: 14 trupe din 10 țări, premii de peste 50.000 € și acces gratuit pentru public # ViaCluj
Cluj-Napoca devine, din nou, capitala europeană a jazzului. Jazz in the Park Competition 2025 revine în Parcul Central, între 19 și 21 septembrie, aducând pe scenă 14 trupe din 10 țări. Festivalul oferă publicului trei zile de muzică live, atmosferă de sărbătoare și premii totale de peste 50.000 de euro. Accesul spectatorilor rămâne gratuit. Cel […]
10:30
Investiții majore în dotările medicale de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca # ViaCluj
Investițiile în infrastructura medicală din Cluj-Napoca continuă într-un ritm accelerat. Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca beneficiază de echipamente medicale moderne, achiziționate printr-o finanțare de peste 1,8 milioane de lei alocată de Consiliul Județean Cluj. Această inițiativă are ca scop îmbunătățirea serviciilor medicale și oferirea unor condiții la standarde europene pentru pacienți. Noile dotări medicale […]
17 septembrie 2025
16:10
Clubul Universitatea Cluj a anunțat marți, 16 septembrie, pe pagina de Facebook un mesaj de doliu pentru Aurel Stoica, care a decedat la vârsta de 66 de ani. Fostul jucător de la „U" Cluj a făcut parte din echipa Șepcilor Roșii cinci sezoane, între 1983 și 1988. Aurel Stoica s-a născut pe 5 noiembrie 1958, […]
15:30
Retailerii Auchan, Kaufland, Mega Image, Profi și Selgros au anunțat că au retras de la comercializare produsul KAMIS CUIȘOARE 10g, lotul 0002791365, iar clienţii sunt rugaţi să nu îl consume, ci să îl aducă înapoi în magazin. Mai exact, furnizorul KAMIS Condimente S.R.L. a inițiat retragerea de la comercializare şi rechemarea de la client a produsului Kamis […]
13:00
USAMV Cluj-Napoca organizează cea de-a patra ediție Vinea Apoldia Maior Fest: bucate tradiționale, vinuri și muzică live # ViaCluj
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) Cluj-Napoca va organiza, în 27 septembrie 2025, la Apoldu de Sus (jud. Sibiu), a patra ediție a Vinea Apoldia Maior Fest, un eveniment care va reuni, ca în fiecare an, muzica de calitate cu vinurile parfumate și cu mâncarea tradițională delicioasă, într-un decor unic. Va fi o […]
12:50
Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică și Centrul de Cercetare Enzimiologie și Biocataliză Aplicată din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) marchează o premieră națională prin înființarea primului laborator de cristalizare a proteinelor din România. Proiectul ce are ca obiectiv explorarea interacțiunilor proteină-proteină din bacterii în vederea dezvoltării unor noi antibiotice. Noul laborator este dotat […]
12:30
Consiliul Județean Cluj a început lucrările de asfaltare a drumului comunal DC 177 Câțcău–Vad, un tronson recent preluat în administrare. Proiectul vizează modernizarea unui sector esențial pentru locuitorii din zonă, dar și pentru șoferii care caută rute alternative între Baia Mare și Cluj-Napoca. Pe sectorul DN 1C Câțcău – Vad (DJ 109E) se toarnă în […]
12:30
O nouă scumpire a carburanților are loc pe 17 septembrie 2025, a treia creștere consecutivă a prețurilor în această lună. Este foarte probabil ca această majorare să fie aplicată treptat și în alte stații din rețelele de distribuție din România. În dimineața zilei de miercuri, prețul benzinei standard era de 7,55 lei/litru, iar cel al […]
12:20
Pe 24 septembrie 2025, de la ora 18:00, curtea interioară a Institutului Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță" din Cluj-Napoca va găzdui concertul „Muzica Vindecă", un eveniment emoționant susținut de Orchestra New Hope, una dintre cele mai apreciate orchestre de tineret din România, sub bagheta dirijorului Octavian Lup. Organizat în parteneriat cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Consiliul […]
12:20
Evelin Fink și Tudor Halațiu au câștigat trofeul „Moda Cum Laude” la Transilvania Fashion Festival 2025 # ViaCluj
Designerii Evelin Fink (Ungaria) și Tudor Halațiu (România) au fost distinși cu prestigiosul trofeu „Moda Cum Laude" la ediția 2025 a Festivalului Internațional de Modă Transilvania Fashion – Powered by Banca Transilvania, desfășurat la Cluj-Napoca în perioada 11-14
12:10
Adaptare inteligentă într-un climat economic instabil: Cum răspunde PFG Finance provocărilor actuale din România # ViaCluj
Economia României traversează o perioadă de incertitudine marcată de creșteri de taxe, tăieri bugetare și o presiune accentuată asupra veniturilor populației. În timp ce măsurile de austeritate implementate de autorități au încercat să tempereze un deficit bugetar acumulat în ani de politici ineficiente, efectele lor s-au resimțit rapid în activitatea economică a mediului privat. Cu […] The post Adaptare inteligentă într-un climat economic instabil: Cum răspunde PFG Finance provocărilor actuale din România appeared first on ViaClujTV.
11:10
Incendiu pe 60 de metri pătrați într-o gospodărie din Apahida – Un porc a fost ucis de flăcări # ViaCluj
Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au finalizat miercuri dimineața o intervenție pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-o gospodărie situată pe strada Mică din comuna Apahida. Incendiul s-a manifestat generalizat la o magazie și la trei adăposturi unde erau adăpostiți mai mulți porci. Din nefericire, un porc nu a mai putut fi salvat, iar alți […] The post Incendiu pe 60 de metri pătrați într-o gospodărie din Apahida – Un porc a fost ucis de flăcări appeared first on ViaClujTV.
11:00
Incendiu de 60 de metri pătrați într-o gospodărie din Apahida – Un porc a fost ucis de flăcări # ViaCluj
16 septembrie 2025
16:10
Start înscrieri la Com’ON Cluj-Napoca 2025: Bugetare participativă pentru tinerii clujeni cu idei pentru comunitate # ViaCluj
O nouă ediție a programului de bugetare participativă Com’ON Cluj-Napoca invită tinerii clujeni să își facă vocea auzită, prin idei inovatoare și de impact pentru oraș. Ediția din acest an vine cu mesajul „Com’ON Be Loud” – un îndemn pentru tineri să vorbească deschis, cu încredere și curaj despre ideile lor. Tinerii cu vârste între […] The post Start înscrieri la Com’ON Cluj-Napoca 2025: Bugetare participativă pentru tinerii clujeni cu idei pentru comunitate appeared first on ViaClujTV.
16:00
Asociația Niște Oameni lansează un call for projects deschis timp de o lună de acum înainte, respectiv între 15 septembrie și 15 octombrie 2025. Proiectele alese vor fi propuse donatorilor în ediția cu numărul 15 a Sferei Donatorilor din Transilvania, eveniment care va avea loc în 4 decembrie, cu scopul de a pune în discuție […] The post Asociația Niște Oameni caută proiecte care să facă bine oamenilor prin tehnologie appeared first on ViaClujTV.
14:40
Centrul Integrat de Transplant Multiorgan din Cluj, singurul de acest tip din România și Europa de Sud-Est, nu a fost inclus în programele de finanțare PNRR sau europene. În prezent, institutul funcționează în mansarda Palatului „nou”, o clădire istorică construită în 1900, cu un acoperiș deteriorat, situată deasupra blocului operator recent renovat. Institutul Clinic de […] The post Susține Institutul de Urologie și Transplant Renal: Viață, sănătate și un acoperiș sigur appeared first on ViaClujTV.
14:10
Jazz in the Park Competition: Clujenii votează live cele 14 trupe finaliste ce concertează în Parcul Central # ViaCluj
Mai sunt câteva zile până la Jazz in the Park Competition, unul dintre cele mai prestigioase concursuri de profil din Estul Europei. 14 trupe finaliste din 10 țări, dintre care și România, alese dintr-un număr record de 308 înscrieri din 50 de țări, vor concura între 19–21 septembrie în Parcul Central din Cluj-Napoca, pentru premii […] The post Jazz in the Park Competition: Clujenii votează live cele 14 trupe finaliste ce concertează în Parcul Central appeared first on ViaClujTV.
11:20
Asociația eLiberare, cu sprijinul Fundației Dacia pentru România, lansează proiectul „Restart – Integrare pe Piața Muncii pentru Supraviețuitorii Traficului de Persoane”, o inițiativă care facilitează drumul spre autonomie al persoanelor afectate de exploatare. Proiectul, parte din campania națională „România se mișcă”, va fi derulat în București între toamna 2025 și vara 2026 și oferă sprijin […] The post Restart: Integrare profesională pentru supraviețuitorii traficului de persoane în România appeared first on ViaClujTV.
11:10
Palatul Brukenthal din Avrig pune la dispoziția mirilor oferte speciale pentru organizarea nunții în anul 2026. În lunile septembrie și octombrie, pentru zilele de vineri și duminică, cei care aleg această locație beneficiază de 10% reducere la meniu și de pachetul I de băuturi gratuit. Rezervările pentru nunți 2026 la Palatul Brukenthal Avrig se fac […] The post Oferte speciale pentru nuntă la Palatul Brukenthal din Avrig – 10% reducere meniu appeared first on ViaClujTV.
10:40
Clubul de Cicloturism Napoca (CCN) organizează sâmbătă, 20 septembrie 2025, în cadrul Săptămânii Europene a Mobilității și în preajma Zilei Europene Fără Mașini, cea de-a 186-a ediție a Marșului Bicicliștilor Clujeni (MBC186). Startul va avea loc la ora 10:00, din Piața Unirii. Evenimentul este deschis tuturor locuitorilor din zona metropolitană Cluj care dețin o bicicletă […] The post Marșul Bicicliștilor Clujeni, ediția 186: apel pentru mobilitate urbană durabilă appeared first on ViaClujTV.
10:30
UMF Cluj primește finanțare europeană de 58 milioane lei pentru dezvoltarea cercetării doctorale și postdoctorale # ViaCluj
Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca a obținut o finanțare europeană de 58 milioane de lei, destinată dezvoltării pregătirii doctorale și postdoctorale. Proiectul, intitulat „Consolidarea capacității UMF «Iuliu Hațieganu» de formare a studenților doctoranzi și postdoctoranzi prin dezvoltarea de programe de cercetare și perfecționare medicală continuă”, este finanțat în cadrul Programului Sănătate […] The post UMF Cluj primește finanțare europeană de 58 milioane lei pentru dezvoltarea cercetării doctorale și postdoctorale appeared first on ViaClujTV.
10:30
La Cluj-Napoca a fost inaugurat primul sistem de echitație adaptată din România. Evenimentul a încheiat ediția a cincea a proiectului „Caiacul, o cultură sportivă inovativă pentru tineret”. La activități au participat 700 de beneficiari, dublu față de anul trecut. Sistemul de echitație adaptată este destinat persoanelor cu dizabilități, în special celor locomotorii. Inaugurarea a avut […] The post Cluj-Napoca, pionier în incluziune: echitație adaptată pentru persoanele cu dizabilități appeared first on ViaClujTV.
15 septembrie 2025
14:50
Comuna Florești, județul Cluj, devine prima localitate din România care implementează un sistem de supraveghere video inteligent bazat pe inteligență artificială. Noul proiect presupune instalarea unor camere performante, capabile nu doar să înregistreze imaginile, ci și să detecteze în timp real diverse abateri, pe care le raportează direct autorităților locale. Cum funcționează supravegherea inteligentă din […] The post Sistem inteligent de supraveghere implementat în comuna Florești appeared first on ViaClujTV.
14:40
Zilele Recoltei 2025: Află când are loc și ce poți găsi la cea mai mare piață în aer liber pentru clujeni # ViaCluj
Sărbătoarea toamnei care reunește aproximativ 120 de fermieri și mici întreprinzători locali la Cluj-Napoca va avea loc în perioada 19 – 21 septembrie pe platoul Sălii Sporturilor Horia Demian. Este vorba despre cea de-a XIII-a ediție a Zilelor Recoltei, organizată de Consiliul Județean Cluj, în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca, un eveniment de […] The post Zilele Recoltei 2025: Află când are loc și ce poți găsi la cea mai mare piață în aer liber pentru clujeni appeared first on ViaClujTV.
14:00
Accident petrecut în localitatea Căianu-Vamă – Două persoane au fost transportate la spital # ViaCluj
Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit în dimineața de luni, 15 septembrie, la un accident rutier petrecut pe raza localității Căianu-Vamă, comuna Căianu. În accident au fost implicate două autoturisme, însă nu au existat victime încarcerate. O femeie de aproximativ 40 de ani și un bărbat de aproximativ 25 de ani au fost transportați […] The post Accident petrecut în localitatea Căianu-Vamă – Două persoane au fost transportate la spital appeared first on ViaClujTV.
13:40
Proiectul „Consolidarea capacității UMF «Iuliu Hațieganu» de formare a studenților doctoranzi și post-doctoranzi prin dezvoltarea de programe de cercetare și perfecționare medicală continuă” a primit 58 de milioane de lei finanțare. Printre obiective se numără creșterea calității cercetării medicale și a numărului de teze de doctorat finalizate, precum și stimularea producției științifice. Proiectul este derulat […] The post Finanțare de 58 de milioane de lei pentru cercetătorii medicali de la UMF Cluj-Napoca appeared first on ViaClujTV.
13:10
Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat programul etapei a 11-a din Superligă, iar derby-ul Clujului va fi ultimul din rundă. Meciul dintre „U” Cluj şi CFR Cluj se va disputa luni, 29 septembrie, de la ora 21:00, pe Cluj Arena. În sezonul trecut, „U” Cluj a câştigat trei derby-uri din patru cu CFR. Ultima […] The post Când are loc derby-ul Clujului: CFR – „U” Cluj în Superligă appeared first on ViaClujTV.
13:10
Asociația Aeroporturilor din România, fără David Ciceo după aproape trei decenii de activitate # ViaCluj
David Ciceo, directorul general al Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj, își încheie mandatul la Asociația Aeroporturilor din România (AAR), după aproape trei decenii în care a contribuit decisiv la dezvoltarea și consolidarea acestei organizații. Fondată în urmă cu 27 de ani, la inițiativa sa, Asociația Aeroporturilor din România s-a transformat dintr-un proiect ambițios într-o voce […] The post Asociația Aeroporturilor din România, fără David Ciceo după aproape trei decenii de activitate appeared first on ViaClujTV.
13:10
Festivalul Internațional de Carte Transilvania 2025 revine la Cluj-Napoca între 24 și 28 septembrie, transformând Piața Unirii în centrul culturii și literaturii contemporane. Ajuns la a XI-a ediție, evenimentul se desfășoară sub motto-ul „Construim viitorul prin cultură” și propune unul dintre cele mai ample programe de până acum. În cele cinci zile de festival, publicul […] The post Festivalul Internațional de Carte Transilvania 2025 – Program, invitați și evenimente appeared first on ViaClujTV.
13:00
Pe 15 septembrie este sărbătorită Ziua Internațională a Democrației 2025, un eveniment instituit de Organizația Națiunilor Unite pentru a reaminti rolul esențial al valorilor democratice în întreaga lume. Această zi este celebrată anual, începând din 2008, la inițiativa Adunării Generale a ONU. Mesajul ONU pentru Ziua Internațională a Democrației 2025 În mesajul oficial, Secretarul General […] The post 15 septembrie: Ziua Internațională a Democrației appeared first on ViaClujTV.
13:00
Un echipaj din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca a intervenit în urmă cu puțin timp la un accident rutier petrecut pe raza localității Vâlcele. La sosirea echipajelor, pompierii au găsit un autoturism avariat, însă, din fericire, nu au existat persoane încarcerate. Un bărbat de aproximativ 50 de ani a primit îngrijiri medicale la fața locului, însă […] The post Intervenție la accident rutier în Vâlcele – un bărbat evaluat medical appeared first on ViaClujTV.
12:50
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) face un pas istoric în mediul academic românesc prin lansarea primului fond de tip endowment. Acest mecanism financiar strategic este conceput pentru a susține excelența universitară, cercetarea și inovația, garantând sustenabilitatea proiectelor academice pe termen lung. Ce este un fond de tip endowment UBB? Practică internațională consacrată în marile universități […] The post Ce înseamnă fondul de tip endowment UBB și cum va transforma universitatea appeared first on ViaClujTV.
12:50
Prima lună de toamnă este cea dedicată culesului viei. Multe sunt obiceiurile legate de culesul strugurilor și „facerea” vinului. Din vremuri de demult, bătrânii se apucau de culesul viei după ziua înălțării Sfintei Cruci, respectiv după 14 septembrie. De altfel, această dată reprezintă începutul sărbătorii Ostrovul Viilor sau Vinițel. Această ultimă denumire este și numele popular […] The post Culesul viei – Tradiții și obiceiuri în prima lună de toamnă appeared first on ViaClujTV.
