Aeroportul Internațional Cluj, record istoric de pasageri în august 2025

Un accident rutier a avut loc în dimineața de vineri, 19 septembrie, pe raza localității clujene Bunești. O mașină cu însemne de taxi s-a răsturnat în șanțul de la marginea drumului, cu partea din față strivită complet. Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Gherla sunt cei care au intervenit în această dimineață la accidentul rutier. […]