Gigi Becali, ultimatum pentru Octavian Popescu! Ce trebuie să facă jucătorul pentru a intra din nou în graţiile patronului: „Fotbalul e sport bărbătesc”
Primasport.ro, 22 septembrie 2025 12:20
Gigi Becali, ultimatum pentru Octavian Popescu! Ce trebuie să facă jucătorul pentru a intra din nou în graţiile patronului: „Fotbalul e sport bărbătesc”
Acum 15 minute
12:30
Grupul Sports Festival preia managementul imaginii Simonei Halep
Acum 30 minute
12:20
Selecţionerii Costin Curelea şi Adrian Iencsi au anunţat stranierii naţionalelor U21 şi U20 pentru meciurile din luna octombrie # Primasport.ro
Selecţionerii Costin Curelea şi Adrian Iencsi au anunţat stranierii naţionalelor U21 şi U20 pentru meciurile din luna octombrie
12:20
12:20
Au picat variantele Topal şi Bergodi! Cine ar putea fi antrenor la Petrolul
Acum o oră
12:00
Campionul european Efren Llarena, învingător în prima ediţie a Mamaia Rally Show
Acum 2 ore
11:30
CSM Oradea îşi cunoaşte toate adversarele din grupa C a Ligii Campionilor la polo
11:20
11:10
11:00
Acum 4 ore
10:40
10:20
10:00
09:50
09:00
09:00
Acum 12 ore
00:20
00:10
VIDEO | Barcelona - Getafe 3-0. Catalanii ţin aproape de liderul Real Madrid
00:10
VIDEO | Inter - Sassuolo 2-1. Cristi Chivu leagă victoriile
00:00
21 septembrie 2025
23:50
Acum 24 ore
23:40
”Sunt sigur că vom avea mai multe puncte”. Sergiu Buş a marcat un eurogol cu Rapid
23:40
23:00
22:40
22:30
22:20
Derby-ul Arsenal - City s-a terminat indecis. Rezultat perfect pentru Liverpool
22:00
22:00
Toni Petrea revine! Fostul antrenor de la FCSB semnează cu un club din Liga 2
21:40
21:30
21:30
21:20
21:00
21:00
21:00
20:30
Horia Mladinovici şi Florin Andrei arbitrează ultimele meciuri ale etapei a zecea
20:20
20:20
20:20
VIDEO | CFR Cluj - UTA Arad 1-1. Sclipirile lui Biliboc reaprind speranţa în Gruia
19:50
19:40
19:40
19:30
19:10
19:10
19:00
Petrolul îşi caută încă antrenor. Cine a dat indicaţii la meciul cu Slobozia
18:50
18:30
18:30
18:20
