Explicații oficiale privind salariile angajaților MADR din structurile subordonate
22 septembrie 2025
Ministerul Agriculturii se vede nevoit să dea explicații privind salariile angajaților MADR din structurile subordonate. Explicațiile oficiale prezentate într-un comunicat oficial remis luni presei vin în contextul în care MADR a publicat vineri în „Transparență decizională” un proiect de Ordnanță de Urgență privind înființarea unei noi structuri în subordinea Ministerului Agriculturii. „Ministerul Agriculturii și Dezvoltării […]
Ministrul agriculturii, Florin Barbu, însoțit de Daniela Rebega, director general al Direcției Generale Dezvoltare Rurală – AM PNDR din cadrul MADR, se află luni și marți, 22 și 23 septembrie, la Bruxelles, unde participă la la reuniunea Consiliului Agricultură și Pescuit (AgriFish). Potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) remis luni redacției […]
România a înregistrat în acest an o recoltă istorică de cereale și rapiță – un total de 19,3 milioane de tone, după ce anul trecut producția fusese cu peste 5 milioane de tone mai mică, anunță ministrul agriculturii, Florin Barbu. Șeful MADR a publicat pe Facebook un grafic care arată că volumele au depășit semnificativ […]
Ce faci când se stafidesc strugurii? Strugurii reprezintă una dintre cele mai valoroase roade ale toamnei, iar vița de vie are nevoie de o atenție deosebită pentru a oferi producții sănătoase și gustoase. Totuși, mulți viticultori și pasionați de grădinărit se confruntă cu o problemă frecventă: stafidirea prematură a boabelor. Acest fenomen poate fi cauzat […]
Când se plătesc subvențiile APIA? – este întrebarea la care toți fermierii care au depus cererile unice de plată în anul 2025 așteaptă un răspuns. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) se află în ultimele faze de pregătire a plății subvențiilor pentru anul 2025. După campania din primăvară, în care peste 700.000 de […]
Sănătatea şi starea de bine pe primul loc la Vaţa de Jos, unde s-a deschis un centru spa de top # Agro-TV.ro
Într-o lume tot mai agitată în care stresul ne însoțește zi de zi, tot mai mulți români caută momente de relaxare și echilibru. Și România începe să răspundă acestor nevoi prin destinații care pun sănătatea și starea de bine pe primul loc. La Hunedoara, în stațiunea Vața de Jos, s-a deschis un Centru Spa, […]
Cel mai bun insecticid la roșii, recomandat de Dr. Ing. Horia Ghibu. Roșiile sunt printre cele mai îndrăgite legume cultivate în grădinile românilor, fiind nelipsite din mesele de vară și baza multor preparate tradiționale. Cultura de roșii, fie că este în câmp, solar sau seră, are nevoie de atenție constantă, de la pregătirea solului și […]
Ouăle bio au câștigat mult teren în ultimii ani fiind considerate de mulți consumatori o alegere mai sănătoasă și mai sigură, datorită modului în care sunt crescute găinile și a atenției pentru calitate. Totuși, chiar și produsele etichetate „bio” nu sunt ferite de riscuri, iar un nou caz atrage atenția asupra importanței verificării atente a […]
Un balcon de bloc a fost transformat pentru câteva săptămâni într-un adevărat coteț. Paie, pământ, adăpătoare și șapte găini în apartament. Ideea inedită a unei tinere a ajuns rapid pe internet, după ce un vecin a filmat totul și a postat imaginile pe TikTok. Reacțiile nu au întârziat să apară, iar asociația de proprietari a […]
Lipsa îngrășămintelor minerale pe piața ucraineană se agravează, iar fermierii ucraineni au cerut autorităților să reia urgent importul de îngrășăminte minerale cu azot prin porturile maritime, a declarat Consiliul Agrar All-Ucrainean. Potrivit comitetului, situația de pe piața îngrășămintelor minerale se înrăutățește din cauza deficitului. Fermierii nu exclud o scădere de 30% a randamentelor culturilor în […]
Pesta porcină dă peste cap planurile crescătorilor de animale. Un focar descoperit recent a dus la amânarea unui eveniment așteptat de numeroși fermieri. Cea de-a IV-a ediții a Sărbătorii crescătorilor de animale, trebuia să aibă loc pe 15 septembrie în localitatea Frata, județul Cluj, însă din cauza focarelor de pestă porcina târgul de animale a […]
Ce a stabilit premierul Bolojan cu marii retaileri în legătură plafonarea adaosului comercial la produsele alimentare # Agro-TV.ro
Plafonarea adaosului comercial la produsele alimentare de bază a constituit principala temă a consultărilor pe care premierul Ilie Bolojan le-a avut astăzi, la Palatul Victoria, cu reprezentanții Asociației Marilor Rețele Comerciale din România. Potrivit unui comunicat al Executivului, în cadrul discuțiilor, reprezentanții retailerilor au menționat faptul că, principial, nu sunt de acord cu intervenția statului […]
Parlamentul European a adoptat o rezoluție care ar putea juca un rol esențial în plata subvențiilor către fermieri, în viitorul exercițiu financiar multianual. Parlamentul European cere un buget mai consistent pentru plata subvențiilor și măsurilor de dezvoltare rurală în Politica Agricolă Comună (PAC) după 2027, precum și reducerea poverii birocratice asupra fermierilor. Principalele prevederi ale […]
Prognoza meteo pentru următoarele săptămâni, potrivit estimărilor până pe 20 octombrie publicate vineri de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), nu este una chiar pe placul fermierilor, care se află în plină campanie de însămânțări și așteaptă ploi în cantități importante. Astfel, în săptămâna 22-29 septembrie, dacă în regiunile vestice și sudvestice cantitățile de precipitații vor […]
Fără plug, fără scarificator, fără discuri – Cum arată trecerea la no till în ferma lui Ionuț Olteanu # Agro-TV.ro
Trecerea la no till este un pas riscant la prima vedere, însă unul pe care tot mai mulți fermieri din țară aleg să-l facă. Această tehnologie câștigă tot mai mult teren în rândul fermierilor care caută soluții pentru a face față secetei și schimbărilor climatice. Un exemplu este fermierul Ionuț Olteanu, din sudul țării, care […]
O nouă oportunitate de finanțare atractivă pentru sectorul agroalimentar este pusă pe masă de ADR Nord-Vest. Agenția lansează programul „Sprijin pentru internaționalizarea IMM-urilor”, prin care firmele din industria agroalimentară pot accesa până la 275.000 de euro, pentru investiții de promovare a produselor românești peste hotare și participare la târguri externe. Conform consultanților din domeniu, această […]
Dacă vrei să afli cum se oprește mustul din fermentat fără a avea la dispoziție cine știe ce tehnologii industriale sofisticate, AgroTV îți prezintă mai jos câteva metode. O cană de must dulce și aromat, ba chiar ușor înțepător, pusă lângă o pastramă de oaie sau o bucată de plăcintă cu brânză este deliciul după […]
Clubul Fermierilor Români lasează Grupul de lucru „Instrumente Financiare în Agricultură”, menit să identifice soluții la unele dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă fermierii din țara noastră: creditele dificil de obținut, subvenții insuficiente și capital privat limitat. Într-o analiză făcută de președintele Agricover, Jabbar Kanani, membru fondator al Clubului Fermierilor Români și […]
Fermierii care au solicitat subvențiile APIA pe suprafață trebuie să știe că a fost schimbat termenul limită pentru eventualele modificări aduse la cererile de plată pentru campania 2025. Potrivit Ordinului MADR nr. 306/2025 pentru modificarea unor acte normative în domeniul agriculturii, publicat în Monitorul Oficial din 16 septembrie, termenul pentru modificarea sau chiar retragerea cererilor […]
Rezultatele din campania 2024-2025 confirmă alegerea tot mai multor fermieri pentru rapiță, o cultură profitabilă. Seceta și arșița din perioadele critice ale vegetației i-au determinat pe fermieri să se orienteze către rapiță, o plantă cu o capacitate ridicată de adaptare. În ultimele campanii, fermierii din județele Călărași și Ialomița au ales să semene într-o proporție […]
Un protest masiv împotriva acordului de liber schimb al Uniunii Europene cu Mercosur va avea loc în ziua de 26 septembrie 2025. FNSEA, cel mai mare sindicat al fermierilor din Franța, a anunțat organizarea acestuia, ca reacție la politicile comerciale internaționale care afectează agricultura franceză, transmite Reuters. Potrivit organizației fermierilor, importurile masive din America de […]
Fermierii români trec printr-un an agricol extrem de dificil în ceea ce privește culturile de primăvară. Pierderile la culturile de porumb sunt masive, însă în ciuda acestui fapt, prețurile de vânzare sunt derizorii. În ciuda faptului că producțiile sunt la minime istorice în unele zone, din cauza secetei și a valurilor de caniculă, abundența de […]
Încă o schemă de ajutor de stat pentru fermieri urmează să sufere anumite schimbări de ordin legislativ. Astfel, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a pus, miercuri, în dezbatere publică un proiect de Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 137/2020 privind aprobarea sistemului de sancțiuni aplicabil […]
Florin Barbu, anunț de ULTIMĂ ORĂ pentru fermierii de cultură mare! Termen – 15 noiembrie! # Agro-TV.ro
Ministrul agriculturii, Florin Barbu, a profitat de prezența sa, miercuri, la Summitul Național al Porumbului, organizat de Forumul APPR, și a făcut un anunț pe care toți fermierii de cultură mare din România îl așteptau cu sufletul la gură. „Sigur, pe 15 noiembrie voi semna derogare (pentru utilizarea de neonicotinoide), ceea ce am făcut de […]
Noi sisteme de sancțiuni pentru fermieri urmează să fie aplicate începând cu anul de cerere 2025. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a pus miercuri în dezbatere publică noul proiect de Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea sistemelor de sancţiuni aferente intervenţiilor cu caracter compensatoriu din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, gestionate prin […]
Meteo 17 septembrie – Vijeliile pun stăpânire pe țară în următoarele zile, avertizează Administrația Națională de Meteorologie (ANM), care a emis miercuri o serie de avertizări Cod galben pentru mai multe județe. Astfel, în intervalul 17 septembrie, ora 12:00 – 17 septembrie, ora 21:00, este în vigoare o avertizare meteo Cod galben ce vizează județele […]
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) pregătește lansarea liniei de finanțare DR-16, dedicată investițiilor în cultura legumelor, cartofului, dar și în sere, solarii, depozitare și procesare. Sesiunea urmează să fie deschisă la 1 noiembrie 2025, însă fermierii care vor să obțină finanțarea trebuie să își pregătească proiectele încă de acum. Ce este linia de finanțare […]
Tractoare noi pentru micii fermieri – Ce planuri are șeful MADR cu ”Rabla pentru tractoare” # Agro-TV.ro
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Florin Barbu, cere relansarea programului ”Rabla pentru tractoare”, ca parte din măsurile de dezvoltare a sectorului agricol propuse de Partidul Social Democrat. Șeful de la Agricultură susține că această linie de finanțare ar avea un rol dublu: dezvoltarea fermelor mici, dar și susținerea industriei tractoare și utilaje agricole din România. […]
Fermierii și procesatorii români au la dispoziție noi oportunități pentru finanțări consistente prin Programul Tranziție Justă, care vizează șase județe: Hunedoara, Gorj, Dolj, Prahova, Galați și Mureș. Proiectele pot fi depuse până la 30 noiembrie 2025, iar sprijinul financiar este unul semnificativ, de până la 300.000 de euro/proiect. ”Avem o axă numită Tranziție Justă, se […]
Micii fermieri, termen limită pentru implementarea e-Factura – Ce vrea să facă șeful MADR # Agro-TV.ro
Implementarea sistemului e-Factura pentru fermierii persoane fizice ar putea fi amânată din nou, după ce termenul inițial pentru implementare propus de Ministerul Agriculturii era data de 1 octombrie 2025. Anunțul a fost făcut de ministrul agriculturii, Florin Barbu, care a explicat că amânarea este necesară pentru a sprijini mai ales sectorul zootehnic și fermierii din zonele […]
Ministrul agriculturii, Florin Barbu, a susținut marți, la sediul PSD, o conferință de presă în care a răspuns întrebărilor ziariștilor cu privire la cele patru măsuri pentru fermieri anunțate recent în Planul pentru relansarea economiei al PSD. Pe lângă prezentarea acestor măsuri, ministrul Florin Barbu a făcut însă și un anunț-surpriză, care ar putea aduce […]
Cristina Cionga (FAPPR): „Micii fermieri, favorizați în noul PNS”. Ce bani vor primi de la UE # Agro-TV.ro
Micii fermieri, care practică o agricultură de semisubzistență și care în România sunt peste 600.000, sunt extrem de îngrijorați cu privire la ceea ce le rezervă viitorul prin perspectiva creată de noua Politică Agricolă Comună a Uniunii Europene. Cu toate acestea, veștile pentru micii fermieri nu sunt dintre cele mai rele, este de părere Cristina […]
Un cioban în vârstă de aproximativ 38 ani se zbate între viață și moarte după ce a fost atacat de urs la stână. Incidentul s-a petrecut azi-noapte, în jurul orei 2:00, la o stână din zona Groapele, județul Argeș, când ursul a dat iama printre animale. Bărbatul a intervenit să își protejeze turma, însă a […]
Agricultura se confruntă cu provocări din ce în ce mai mari. Seceta, ploile torențiale sau înghețurile târzii pot afecta sănătatea solului. Compactarea solului reduce porozitatea, împiedică infiltrarea și reținerea apei, limitează dezvoltarea rădăcinilor și accesul la resurse, ceea ce duce la scurgeri ale apei la suprafață, eroziune și scăderea producțiilor agricole. Intelegerea solului este esentiala daca doriti sa […]
Prețul rapiței traversează o perioadă de stagnare, fiind influențată de factori internaționali. Potrivit expertului în piețele de mărfuri agricole Cezar Gheorghe, presiunile vin din SUA, dar și din China. Una peste alta, piața rapiței pare că așteaptă sfârșitul acestui an și începutul anului viitor, pentru a prezenta din nou interes pentru fermieri. ”Rapița este un […]
De la secetă, la producții RECORD – Județul unde norocul fermierilor s-a întors „peste noapte” # Agro-TV.ro
Anul agricol 2025 aduce rezultate spectaculoase pentru fermierii din Prahova. Întâmplător sau nu, pentru mulți agricultori din județ, producțiile de anul acesta au depășit toate așteptările, fiind cele mai bune din carieră pentru aceștia. ”În fermă la mine, am cele mai mari producții la culturile de toamnă, din 2010. Producția medie la rapiță a fost […]
Subvențiile agricole se află din nou în centrul dezbaterilor europene. La nivelul Comisiei Europene, intenția de plafonare a subvențiilor pentru fermierii mari, în viitorul exercițiu financiar 2028-2034, este clară. Discuțiile au ajuns acum în Consiliului AgriFish, însă acolo, părerile sunt împărțite. Totuși, nu este prima dată când o astfel de măsură se discută la nivel […]
Premieră în piața cerealelor! Cu cât se vând AZI grâul, orzul și porumbul în Portul Constanța # Agro-TV.ro
Situație inedită pe piața cerealelor din România. Potrivit lui Cezar Gheorghe, expert în piețele de mărfuri agricole, astăzi atât grâul, cât și orzul și porumbul, se tranzacționează la valori similare în Portul Constanța. Conform specialistului, prețul celor trei mărfuri se învârte în jurul valorii de 190 de euro/tonă în Portul Constanța. Piața cerealelor – Grâul, […]
Însămânțările de toamnă înregistrează un ritm scăzut din cauza secetei cu care fermierii români s-au confruntat în ultimele luni. O astfel de situație o întâlnim și în județul Vaslui, chiar dacă, potrivit specialiștilor Direcției pentru Agricultură, precipitațiile din ultimele zile au creat condiții pentru continuarea însămânțării la cultura de rapiță, urmând ca în cel mai […]
MADR anunță că producția de carne e în creștere. Florin Barbu: „Am aplicat măsurile corecte” # Agro-TV.ro
România face pași spe autosuficiența alimentară, după ce sacrificările de animale din țara noastră au înregistrat o creștere de 9,5%, în primul semestru al acestui an, iar producția de carne a crescut cu 13% față de perioada similară a anului trecut, transmite Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR). Potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii, după […]
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, susține prelungirea plafonării adaosului la alimente, avertizând că inflația poate ajunge la 14% până în decembrie. Șeful MADR, Florin Barbu, anunță că va propune premierului Ilie Bolojan prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, măsură care, potrivit datelor oficiale ale Consiliului Concurenței, a dus la o scădere a prețurilor cu […]
O nouă finanțare AFIR urmează să fie pusă în practică începând de anul viitor, a anunțat în exclusivitate la AgroTV directorul general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Adrian Chesnoiu. Potrivit acestuia, după Submăsura 17.1, care oferă fermierilor sprijin real pentru plata primelor de asigurare în anul agricol 2024/2025, AFIR pregătește pasul următor în cadrul […]
Trei persoane din localitatea Frenciugi, comuna Drăgușeni, județul Iași, au fost găsite în beci, în stare de inconștiență, după ce s-au intoxicat de la mustul pus la fermentat. Din fericire, cele trei persoane au fost descoperite la timp de săteni, care au reușit să le scoată din beci și au sunat imediat la la 112. […]
Prețul laptelui continuă să fie un subiect fierbinte pentru fermierii și consumatorii din România. Dimitrie Muscă, unul dintre cei mai cunoscuți fermieri din vestul țării, a declarat recent că litrul de lapte se vinde în magazinele sale cu 6 lei, dar estimează că, odată cu venirea iernii, prețul ar putea ajunge la 8-9 lei/litru. Scumpirea […]
Termen limită URGENT la APIA! Ce trebuie să facă fermierii pentru a primi subvențiile în 2025 # Agro-TV.ro
Fermierii care au depus cereri de plată la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) pentru anul 2025 riscă să piardă subvențiile dacă nu respectă o condiție esențială. Aceștia trebuie să ia legătura cu funcționarii responsabili de dosare din cadrul centrelor locale sau județene ale APIA, pentru a semna cererea până la data de […]
Găinile ouătoare sunt cele mai frecvente păsări din gospodării, iar ouăle reprezintă unul dintre produsele de bază ale alimentației noastre. De aceea, este important ca gospodarii să știe cum să distingă puii tineri de cei bătrâni. O găină poate trăi între 10 și 15 ani, însă perioada de producție optimă a ouălor nu depășește cinci […]
Se pare că toamna își intră totuși în drepturi din punct de vedere meteorologic. La ce să ne așteptăm începând de luni, aflăm din estimările pe patru săptămâni publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). În săptămâna 15-22 septembrie, meteorologii estimează că valorile termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această perioadă, în cea […]
Un bărbat a fost rănit grav de un urs în timp ce lucra pe câmp. Nu a reușit să scape din mâinile ursului și a rămas desfigurat după atac. Rănit grav, a reușit totuși să se întoarcă acasă și să sune la 112 pentru ajutor. Incidentul s-a petrecut în comuna Hodac, județul Mureș. Victima este […]
Conflict sângeros între ciobani și paznicii de vânătoare. Mai multe animale au fost împușcate # Agro-TV.ro
Un conflict a izbucnit între ciobani și paznicii de vânătoare care a dus la împușcarea animalelor din fermă. Incidentul s-a produs la o stână când mai multe focuri de armă au fost trase între aceștia. În localitatea Sintea Mare în data de 11 septembrie, județul Arad, paznicii de vânătoare au deschis focul asupra câinilor care […]
Fierăstrăul în livadă: prieten sau dușman? Cum să-l folosești corect la tăierea pomilor # Agro-TV.ro
Fierăstrăul în livadă poate fi cel mai bun prieten al pomicultorului, dar și cel mai mare dușman al pomilor, dacă nu este folosit corect. O singură tăietură greșită poate răni lemnul, poate lăsa cioate care întârzie vindecarea sau chiar poate afecta definitiv dezvoltarea coroanei. Specialiștii spun că lucrarea de tăiere are reguli clare, iar respectarea […]
