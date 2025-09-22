Gigi Becali, decizie drastică în privința unui titular de la FCSB: „L-am scos de la Proscomidie! Ne-a curățat de prea multe ori”
Gândul, 22 septembrie 2025 12:20
Unul dintre titularii de la FCSB a ieșit din planurile echipei pentru meciurile de Superligă. Cel care a luat decizia excluderii sale a fost chiar patronul Gigi Becali, care a anunțat că jucătorul nu va mai fi folosit în partidele de campionat. În plus, Becali nici nu vrea să îi prelungească înțelegerea, semn că este […]
• • •
Orașul din Japonia care adoptă o nouă ordonanță. Limitarea utilizării smartphone-urilor la două ore pe zi # Gândul
Conducerea unui oraș din centrul Japoniei a adoptat o ordonanță care recomandă tuturor locuitorilor săi să limiteze utilizarea smartphone-urilor, tabletelor, consolelor video și altor dispozitive digitale la două ore pe zi în afara orelor de muncă și a celor de școală, cu toate că nu au fost prevăzute sancțiuni. Ordonanța adoptată în orașul Toyoake, situat […]
Jorge, în vârstă de 43 de ani, a adoptat un stil de viață cât se poate de sănătos. ”Am mai slăbit. Am o dietă anume”. a afirmat artistul. Jorge, pe numele său real George Papagheorghe, fost căsătorit cu Alina Laufer, împreună cu care are o fetiță, Karina. După divorțul de Alina Laufer, Jorge s-a […]
Păstrătorul de secrete de la Cotroceni, luat în vizor de Elena Lasconi. Fostul candidat la președinție dezvăluie public de ce nu-l schimbă Nicușor Dan pe unul dintre cei mai vechi șefi din România # Gândul
Elena Lasconi, primarul din Câmpulung și fost candidat la prezidențiale a dezvăluit, în cadrul emisiunii „Ora de foc”, de la Antena 3, de ce consideră Lucian Pahonțu, șeful SPP, rezistă și în mandatul lui Nicușor Dan, președintele României. Reamintim că șeful Serviciului de Protecţie şi Pază (SPP) Lucian Pahonţu a fost trecut în rezervă începând […]
INSULA de aur a nababilor de stat. Noul fost director al Hidroelectrica, Bogdan Badea, deține un teren într-un paradis exotic protejat UNESCO # Gândul
Miza pe companiile de stat este mare, ca dovadă că fostul director al Hidroelectrica revine în funcție după demiterea lui Borbèly Kàroly ca urmare a riscului de a pierde milioane de euro din PNRR. Bogdan Badea este unul dintre abonații la sinecurile de stat, statut grație căruia a acumulat o avere impresionantă, ce include o […]
Gigi Becali, decizie drastică în privința unui titular de la FCSB: „L-am scos de la Proscomidie! Ne-a curățat de prea multe ori” # Gândul
GÂNDUL MEDIA NETWORK, grupul de presă nr. 1 din România! De altfel, site-ul GÂNDUL este liderul absolut al publicațiilor online # Gândul
Grupul de presă GÂNDUL NETWORK MEDIA a fost duminică, 21 septembrie 2025, liderul absolut al internetului în România, iar site-ul GÂNDUL s-a plasat pe prima poziție în topul celor mai citite publicații online. Potrivit cifrelor furnizate prin intermediul SATI (Studiul de Audiență și Trafic de Internet), la nivelul grupurilor de presă, GÂNDUL NETWORK MEDIA a […]
Un român căutat în toată Europa a fost prins în Italia. Câinele acestuia l-a dat de gol, detaliul care a ieșit la iveală # Gândul
Un bărbat de 42 de ani, originar din Brașov, a fost capturat de polițiștii italieni în Verona, pe Corso Porta Nuova, după o urmărire care a durat luni de zile. Românul era dat în urmărire internațională în baza unui mandat european de arestare emis de autoritățile române, el era condamnat la 10 ani și 6 […]
Nicușor Dan, mesaj pentru studenți: „Vocile voastre pot aduce mai multă toleranță, respect și incluziune în societate” # Gândul
Nicușor Dan, președintele României, a transmis luni un mesaj către studenți, cu ocazia celei de-a cincea ediții a Forumului Studenților Români de Pretutindeni. Șeful statului nu a fost prezent, însă mesajul a fost prezentat de către Luminița-Teodora Odobescu, consilier prezidențial în Departamentul Afaceri Europene. „Legătura dintre studenții români din țară și cei din diaspora este […]
„Strategia haosului” în alegerile din Moldova. Probleme interne reale, alegători indeciși și frustrați: „NEMULȚUMIRI sociale profunde” # Gândul
Partidul pro-european Acțiune și Solidaritate (PAS) al președintelui Maia Sandu se confruntă cu o opoziție renăscută în alegerile parlamentare care vor avea loc în data de 28 septembrie. Rezultatul alegerilor nu va determina doar cine va forma un nou guvern, ci vor arăta și dacă un stat mic poate rezista în fața războiului hibrid care […]
Locuitorii din peste 800 de blocuri din București rămân fără apă CALDĂ. Ce zone sunt afectate # Gândul
Compania Municipală Termoenergetica București a anunțat că în perioada 22-26 septembrie 2025 se fac lucrări de reparații și modernizare la mai multe conducte ale rețelei termice. Din acest motiv, peste 800 de blocuri și Spitalul Malaxa vor rămâne fără apă caldă pentru câteva zile. Printre zonele afectate se numără: •Sectorul 2 – lucrări pe Bulevardul […]
Ion Cristoiu: „Premierul Ilie Bolojan șantajează CCR în chestiunea Legii privind pensiile magistraților” # Gândul
Subiectul legii privind pensiile de serviciu ale magistraților este analizat de Ion Cristoiu în ultima „pastilă” jurnalistică, de luni, 22 septembrie. În opinia sa, „premierul Ilie Bolojan șantajează CCR” cu acest subiect. Miercuri, modificările Guvernului Bolojan aduse legii privind pensiile de serviciu ale magistraților vor fi pe masa judecătorilor Curții Constituționale. O lege trecută prin […]
Clasamentul mașinilor second-hand care se STRICĂ cel mai des. Trei mărci, care cedează în primii 5.000 km, în topul reclamațiilor # Gândul
Un studiu al serviciului GetHelp.pl, citat de AvtoTema, arată că multe mașini la mâna a doua „au avut probleme în primii 5.000 de kilometri” după cumpărare. Cele mai multe defecțiuni au fost raportate la trei dintre cele mai cunoscute mărci de autoturisme, prezente și pe străzile din România. Potrivit unei analize realizate de GetHelp.pl, citată […]
Ministrul Diana Buzoianu reacționează, în așteptarea moțiunii împotriva sa : „AUR sunt în căutare doar de imagine și de like-uri pe tik tok „ # Gândul
În așteptarea moțiunii AUR care ar urma să decidă soarta Dianei Buzoianu la Ministerul Mediului, aceasta din urmă crede că totul este „un document plin de fake news-uri”. Grupul parlamentar AUR a depus o moțiune împotriva actualului ministru al Mediului, Diana Buzoianu. Printre acuzele care i se aduc acesteia din urmă se află și aceea […]
Turcia elimină anumite TAXE pe relația comercială cu SUA. Ankara nu renunță la petrolul rusesc # Gândul
Turcia a eliminat taxele vamale suplimentare asupra unor importuri din Statele Unite, după ce autoritățile de Ankara și Washington au convenit asupra unor condiții mai bune de export-import. Astfel, taxele aplicate de turci pe produse precum autoturisme, fructe, orez, tutun, băuturi alcoolice, combustibili și chimicale vor fi ridicate, transmite Reuters. În relaţia bilaterală cu Turcia, SUA […]
Guvernul Bolojan, acuzat că pedepsește angajații care ies la proteste. Sindicatele cer INTERVENȚIA Comisiei Europene printr-o scrisoare deschisă # Gândul
Scandalul dintre sindicate și Guvern se adâncește. După ce Federația Națională a Sindicatelor din Administrație a anunțat că va sesiza Comisia Europeană și Organizația Internațională a Muncii pentru abuzuri grave comise de autorități, și Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) a transmis o scrisoare deschisă către aceleași instituții internaționale. De precizat faptul […]
Luni, 22 septembrie, la ora 21:19, are loc echinocțiul de toamnă, momentul astronomic în care Soarele se aliniază cu ecuatorul ceresc, potrivit Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”. România va trece la ora de iarnă în noaptea de 25 spre 26 octombrie, când ceasurile se vor da înapoi cu o oră. Astfel, ora 4:00 va deveni […]
Vânătoare de vrăjitoare în Moldova, înainte de alegeri? 250 de PERCHEZIȚII, într-o acțiune specială a statului. Se invocă o rețea rusească # Gândul
Peste 250 de percheziţii au loc în Republica Moldova, într-o cauză penală ce vizează pregătirea dezordinilor şi destabilizărilor în masă, coordonate din Rusia. Sunt vizate peste 100 de persoane din mai multe localităţi. Percheziţiile se desfăşoară atât la persoanele vizate, cât şi în unele penitenciare. Percheziţiile sunt efectuate de ofiţerii Inspectoratului Naţional de Investigaţii (INI) […]
Grecia doboară toate recordurile. Cel mai bun iulie din istorie pentru TURISMUL elen. Străinii au cheltuit 12.182.000.000 € în primele 7 luni din 2025 # Gândul
Grecia a bifat cel mai bun iulie din istorie și un record al sosirilor și veniturilor în perioada ianuarie–iulie 2025. Veniturile din turism au urcat cu 12,5%, la 12,182 miliarde de euro în primele 7 luni din 2025. Datele oficiale ale Băncii Greciei (BoG) arată că, în primele șapte luni din 2025, industria ospitalității a […]
Guvernul, acuzat că pedepsește angajații care ies la proteste. Sindicatele cer INTERVENȚIA Comisiei Europene printr-o scrisoare deschisă # Gândul
Sondaj CURS. Austeritatea a adus prosperitate doar pentru 4% dintre români/Deși e primul loc, AUR scade, iar PSD recuperează procentele pierdute # Gândul
Austeritatea lovește cu putere în partidele coaliției. Potrivit ultimului sondaj CURS, formațiunile politice din România par să se afle pe panta descendentă a sinusoidalei încrederii românilor. Singurul care-și revine pare a fi PSD, care recuperează din procentele pierdute. Răspunsurile a 1.100 de români au adus AUR la 34%, în septembrie, după ce, în mai, partidul […]
Crucea Roșie anunță o reuniune globală în 2026/ „Comunitatea internațională trebuie să acționeze” pentru a asigura respectarea DREPTULUI umanitar # Gândul
Comitetul Internațional al Crucii Roșii (CICR) a anunțat că va organiza o reuniune globală „la nivel înalt” în 2026 pentru „a asigura respectul pentru umanitate în timp de război”, în contextul în care mai multe state au fost acuzate de încălcarea drepturilor omului. „Lumea nu poate să nu reacționeze în timp ce principiile fundamentale ale […]
Vacanțe fără stres pentru iubitorii de animale. Un mare aeroport din Europa inaugurează primul HOTEL de lux pentru câini. Cât cost o noapte de cazare # Gândul
Aeroportul Internațional Fiumicino din Roma a inaugurat Dog Relais, unul dintre primele hoteluri canine aflate chiar într-un aeroport european. Proiectul este gândit să reducă stresul călătoriilor pentru proprietari și animale. O noapte de cazare pentru prietenii blănoși ajunge să coste cât o noapte de cazare pentru o persoană la un hotel din Italia. Inspirat de modelul […]
Traian Băsescu vrea introducerea serviciului militar OBLIGATORIU: „Tinerele generații să învețe să țină o pușcă în mână” # Gândul
Traian Băsescu a făcut declarații în direct la România TV despre introducerea serviciului militar obligatoriu. Fostul șef de stat a făcut trimitere la tinerele generații. Fostul președinte Traian Băsescu a vorbit despre necesitatea ca România, dar și populația acestei țări să fie pregătite să se apere singure până la sosirea sprijinului NATO, în caz de […]
Bolojan merge astăzi la Bruxelles să discute problema deficitului bugetar și datoriei publice. Cu cine se întâlnește # Gândul
„Premierul merge, luni, la Bruxelles pentru discuții la nivelul C.E., referitoare în principal la deficitul României”, spune purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu. Ilie Bolojan va avea o serie de întâlniri oficiale la Bruxelles cu comisari europeni. Evenimentul face parte din seria de discuții privind prioritățile României în domeniile economic și de securitate, cu […]
Noi informații din ancheta „Toto Dumitrescu”. Necunoscuta „cocaina” și ecuația complicată pe care trebuie să o rezolve procurorii # Gândul
Fiul fostului internațional român Ilie Dumitrescu, actorul Toto Dumitrescu, a fost implicat într-un accident rutier – duminică, 14 septembrie, în București – și a fugit de la locul incidentului. Toto Dumitrescu conducea mașina pe bd. Mircea Eliade din nordul Capitalei, moment în care vehiculul său a fost lovit de o altă mașină condusă de o […]
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru octombrie 2025. Când vin ploile în București # Gândul
Meteorologii Accuweather au actualizat prognoza meteo pentru octombrie 2025 și spun că vor urma schimbări majore în starea vremii. După o lună septembrie cu temperaturi de vară și zile însorite, vin ploile, scrie CANCAN.RO. Toamna își va intra drepturi la final de septembrie și început de octombrie, arată datele Accuweather. Însă, până atunci, vremea se […]
Grupul imobiliar Avangarde vrea să preia afacerea NORDIS: „Am început procesul de due diligence şi vom lua o decizie” # Gândul
Nordis Group a anunțat intenția grupului de firme Avangarde de a prelua afacerea, în contextul în care „atragerea unui investitor strategic reprezintă o soluție realistă și sustenabilă pentru maximizarea șanselor de recuperare a sumelor investite de către creditori”. Avangarde a înaintat o scrisoare de intenție pentru Nordis Mamaia SRL și Nordis Management SRL, companiile principale […]
Prima înfrângere, primul scandal la RAPID. Ce le-a putut striga Dobre suporterilor, chiar pe Giulești, după 1-2 cu Hermannstadt # Gândul
Prima înfrângere a sezonului, venită în etapa a 10-a, 1-2 acasă, în Giulești, cu Hermannstadt, a adus și primul scandal la Rapid. Antrenorul Costel Gâlcă a fost apostrofat de suporteri, iar jucătorii, inclusiv căpitanul Alexandru Dobre, înjurați ca la ușa cortului. Eșecul de duminică seară a deraiat Rapidul, care urmărea să se apropie la un […]
MOLDOVA, sub presiunea Kremlinului. Strategia în 4 pași a Rusiei pentru a răsturna cursul pro-UE al Chișinăului # Gândul
Kremlinul a pus în aplicare un plan secret, în patru puncte, similar cu cel folosit pentru influențarea alegerilor prezidențiale din România, pentru destabilizarea Republicii Moldova la alegerile parlamentare de la finalul lui septembrie. Documente obținute de Bloomberg indică o strategie complexă a Rusiei, cu patru direcții principale, menită să influențeze scrutinul parlamentar din Republica Moldova, […]
Macron cere eliberarea ostaticilor israelieni din Fâșia Gaza pentru a deschide o AMBASADĂ pe teritoriul palestinian # Gândul
Președintele francez, Emmanuel Macron, cere eliberarea ostaticilor israelieni deținuți de gruparea Hamas în Fâșia Gaza, luând în considerare deschiderea unei ambasade pe teritoriul palestinian. „Eliberarea ostaticilor este o condiție clară înainte de a deschide o ambasadă”, a declarat Emmanuel Macron. Franța va recunoaște un stat palestinian, alături de alte zeci de țări, la un summit […]
Balonul de Aur, trofeu care recompensează cel mai bun fotbalist din sezonul trecut, are loc luni, 22 septembrie, la Théâtre du Châtelet, din Paris. Festivitatea începe la ora 21:00 și e prezentată de Ruud Gullit şi jurnalista Kate Scott. În sezonul trecut, Balonul de Aur l-a primit Rodri şi Aitanei Bonmati, la feminin. Acum, favoriţi […]
Un sfert din tinerii României sunt șomeri. Ce soluție are Roxana Mînzatu, eurodeputat: „Ceea ce se învață în școli nu se potrivește mereu cu cerințele pieței muncii” # Gândul
În programul de relansare economică pe care-l propune PSD sunt inserate mai multe aspecte care țin de piața muncii, în special pentru tinerii absolvenți din România. Liderul interimar al partidului, Sorin Grindeanu, a declarat că va cere ajutorul colegei sale social-democrate, Roxana Mânzatu, vicepreședinte al Parlamentului European. Eurodeputatul a declarat, pentru Gândul, care ar fi […]
VIRUSUL „păpușa rusească”, ascuns într-o ciupercă mortală, face infecțiile și mai greu de tratat. Avertismentul specialiștilor # Gândul
Virusul „A. fumigatus Polymycovirus-1”, supranumit „păpușa rusească”, a fost identificat în interiorul ciupercii patogene Aspergillus fumigatus și îi crește rezistența, îngreunând tratamentul – mai ales la pacienții cu imunitate scăzută sau boli pulmonare. Noul studiu arată că virusul, denumit A. fumigatus Polymycovirus-1 (AfuPmV-1M), conferă ciupercii avantaje cheie de supraviețuire și virulență. Aspergillus fumigatus se transmite […]
Rapid a PIERDUT cu Hermannstadt, după ce a condus pe tabelă. Costel Gâlcă: „Nu am urlat niciodată în viața mea atât” # Gândul
Rapid a fost învinsă cu 2-1 de Hermannstadt, într-un meci din etapa a zecea a Superligii, după ce a condus cu 1-0. Dobre a deschis scorul, iar sibienii au egalat prin Buș. Chițu a marcat golul victoriei, în minutul 90+3. Hermannstadt a obținut prima victorie în deplasare în acest sezon și Rapid a ratat ocazia […]
BRAZILIA se confruntă cu proteste masive împotriva unei legi privind imunitatea parlamentară/ Lula da Silva sprijină manifestațiile # Gândul
Zeci de mii de oameni au protestat, duminică, în Brazilia împotriva unei legi propuse, care ar crește imunitatea parlamentarilor și posibilitatea de amnistie pentru fostul președinte de extremă dreapta Jair Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare pentru o tentativă de lovitură de stat. Mișcarea s-a transformat într-un concert la Rio de Janeiro, unde […]
Problema traficului din BUCUREȘTI, fără rezolvare în 2025. România are o capitală înghesuită, cu infrastructură insuficientă # Gândul
Bucureștiul continuă să fie una dintre cele mai aglomerate capitale europene, iar problema traficului aglomerat pare fără soluție. Cele mai recente statistici Eurostat plasează capitala României pe locurile fruntașe la densitatea populației, iar lipsa unei dezvoltări metropolitane coerente îngreunează și mai mult mobilitatea urbană. În tot acest timp, politicienii promit de fiecare dată să facă […]
Se dau bani persoanelor cu dizabilități. Fiecare copil sau adult poate primi aproape 40.000 lei # Gândul
Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD) a publicat metodologia prin care vor fi acordate e-vouchere de până la 39.900 lei per beneficiar, în cadrul proiectului TECH-ASSIST, cofinanțat din fonduri europene. Beneficiarii sunt persoanele cu dizabilități din România, copii și adulți, care vor primi sprijin financiar consistent pentru achiziționarea de tehnologii asistive și […]
Alertă în școlile din București: mail anonim anunță un MASACRU cu arme de foc în unitățile de învățământ: „Toți meritați să suferiți” # Gândul
Un mesaj anonim trimis către Inspectoratul Școlar al Sectorului 2 a stârnit panică în Capitală, după ce autorul a amenințat că va intra luni dimineața într-o școală cu două pistoale Beretta pentru a ucide elevi la întâmplare. Poliția și directorii de școli au fost mobilizați de urgență. Un email anonim, expediat duminică seara către Inspectoratul […]
Kim Jong-Un este favorabil reluării dialogului cu Statele Unite/ Coreea de Nord respinge planul DENUCLEARIZĂRII promovat de Trump # Gândul
Președintele nord-coreean, Kim Jong-Un a declarat că este deschis reluării dialogului cu Statele Unite, în cazul în care acestea renunță la planul de a opri programul nuclear al Phenianului. „Dacă Statele Unite își abandonează obsesia delirantă cu denuclearizarea și, recunoscând realitatea, doresc cu adevărat să coexiste pașnic cu noi, atunci nu există niciun motiv pentru […]
Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD) a publicat metodologia prin care vor fi acordate e-vouchere de până la 39.900 lei per beneficiar, în cadrul proiectului TECH-ASSIST, cofinanțat din fonduri europene. Beneficiarii sunt persoanele cu dizabilități din România, copii și adulți, care vor primi sprijin financiar consistent pentru achiziționarea de tehnologii asistive și […]
Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva Dianei Buzoianu, citită și dezbătută astăzi, în Camera Deputaților. Votul va avea loc miercuri # Gândul
Ședința de plen a Camerei Deputaților va începe luni, la ora 16.00, cu citirea și dezbaterea moțiunii pe care AUR a depus-o săptămâna trecută împotriva Dianei Buzoianu, ministrul Mediului. Moțiunea a fost semnată de 61 de deputați AUR și este intitulată „Slăbirea securității energetice a României prin politici de mediu care obstrucționează punerea în funcțiune […]
Cât mai costă un VOT în diaspora pentru alegerile din Republica Moldova. Suma s-a triplat și se transferă prin criptomonede # Gândul
Coruperea alegătorului rămâne una dintre cele mai mari provocări ale procesului electoral din Republica Moldova. Această realitate prezintă nu doar intențiile anumitor actori politici de a-și atinge obiectivele, ci și vulnerabilitatea votanților moldoveni. Potrivit Poliției din țara vecină, pe teritoriul Republicii Moldova un vot poate fi „achiziționat” cu 150 de euro, iar în diaspora, unde […]
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 717. Netanyahu anunță că Israelul vrea extinderea colonizării în Cisiordania # Gândul
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat, duminică, 21 septembrie, că guvernul său va extinde așezările evreiești în Cisiordania ocupată. Este răspunsul pe care Israelul îl dă la recunoaștera statului Palestina de către țările occidentale, notează AFP. „Ani de zile am împiedicat crearea acestui stat” „Ani de zile am împiedicat crearea acestui stat terorist, în ciuda […]
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1307. Rușii au intrat în Kupiansk, important nod feroviar în regiunea Harkov # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat luni, 22 septembrie 2025, în a 1.307-a zi, iar GÂNDUL vă p ezintă principalele evenimente din țara vecină. Înaintarea forțelor ruse spre Kupiansk suscită îngrijorări în Ucraina cu privire la soarta acestui important centru logistic situat în partea de est a regiunii Harkov, unde sunt în desfășurare lupte crâncene, relatează […]
22 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: David Coverdale împlinește 74 de ani, Andrea Bocelli 67/ Ziua Europeană fără mașini # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 22 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. David Coverdale este un cântăreț și compozitor britanic de rock, născut pe 22 septembrie 1951 în Saltburn-by-the-Sea, Anglia. Și-a început cariera muzicală în anii ‘70, iar momentul decisiv a venit când a […]
Ce s-ar întâmpla dacă România ar ataca drone rusești pe cerul Ucrainei, așa cum propune Zelenski. Un comandor (r) avertizează: „Rusia se va grăbi să o vadă ca pe un război cu România” # Gândul
Sandu Valentin Mateiu – comandor în rezervă și analist militar – a explicat într-un interviu acordat Gândul, ce ar însemna pentru România, în actualul context, colaborarea cu Polonia și Ucraina pentru doborârea dronelor rusești care ajung deasupra Ucrainei. Expertul militar consultat de Gândul a făcut o distincție clară între ceea ce înseamnă să oferi ajutor […]
Donald Trump îl consideră pe Charlie Kirk „MARTIR al libertății” și „patriot” /„Salvăm națiunea” # Gândul
Charlie Kirk este un ”martir al libertății americane”, a afirmat Donald Trump la ceremonia funerară organizată în Arizona, salutând lupta pentru dreptate a activistului conservator american. ”Charlie Kirk este un martir al libertății americane și un erou american. Arma cu care a fost atacat ne-a vizat pe noi toți. Glonțul ne-a vizat pe toți. Charlie […]
Văduva lui Charlie Kirk nu vrea MOARTEA asasinului. De ce a insistat să-și vadă soțul la MORGĂ # Gândul
Văduva defunctului Charlie Kirk, Erika, a susținut într-un interviu acordat anterior publicației New York Times (NYT) motivele pentru care nu vrea moartea celui care a luat viața soțului său și de ce a insistat să îl vadă la morgă. După șocul de a-și vedea soțul asasinat în fața propriilor copii, Erika Kirk a mers direct […]
Vicepreședintele SUA, James David Vance, a omagiat, la ceremonia funerară din Arizona, activitatea lui Charlie Kirk, notând că activistul conservator avea curajul de a spune adevărul și promova principiile creștine. ”Criminalul malefic care l-a luat pe Charlie de lângă noi se așteaptă să avem o înmormântare astăzi, dar, în schimb, avem o reînviere și o […]
