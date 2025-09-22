Mirela Adomincăi e de părere că trebuie mai multă flexibilitate în cadrul reformei privind administrația locală: Poate primarii preferă să taie din salarii pentru o perioadă decît să dea oameni afară
Radio Top Suceava, 22 septembrie 2025 12:20
Deputata PSD de Suceava, Mirela Adomnicăi, spune că reforma în administrația locală nu poate fi făcută impunînd aceleași reguli peste tot și trebuie ca primăriile să se bucure într-adevăr de autonomie. Doamna Adomnicăi susține că poate unii primari preferă să reducă salariile pentru o perioadă decît să dea oameni afară.
