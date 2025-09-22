„Voi provoca un masacru”. Amenințări trimise mai multor școli și spitale din țară. Surse: Mail trimis din străinătate
PSNews.ro, 22 septembrie 2025 12:20
E-mail de ameninţare trimis la mai multe unităţi de învăţământ şi medicale din Bucureşti – "Voi provoca un adevărat masacru" se arată în mesaj / Mesaje similare în judeţele Mureş, Prahova şi Braşov Autorităţile au demarat verificări în mai multe unităţi de învăţământ, dar şi medicale din Bucureşti, după ce s-au primit e-mailuri
Gata cu partidele tradiţionale! Sondaj INSCOP: Peste 50% din electorat ar vota pentru formaţiuni politice noi
Românii s-au săturat de vechile partide politice. Mai bine de jumătate ar vota la viitoarele alegeri cu partide nou înfiinţate, iar 55% ar dori chiar dispariţia actualelor formaţiuni politice. Loialitatea românilor faţă de partidele tradiţionale devine tot mai scăzută şi probabil pentru prima dată după revoluţie electoratul este atras în proporţie de peste 50% de
Ratele a peste 70% dintre românii cu credite se scumpesc cu aproape o treime, poitrivit BNR. Cum poți evita majorarea
Date îngrijorătoare de la BNR. Ratele a peste 70% dintre românii cu credite se scumpesc cu aproape o treime. Cum poți evita majorarea? Ponderea creditelor ipotecare în total credite existente în sold este de peste 70% potrivit datelor oferite de BNR la solicitarea Economica.net. Anul viitor ajung la scadență primele credite cu dobândă fixă, ceea
Conducte vechi, probleme noi! Sute de blocuri și un spital din Capitală rămân fără apă caldă. Lista zonelor afectate
Lucrări la sistemul de termoficare în următoarele zile, în cinci sectoare ale Capitalei/ Intervenţiile au durate diferite de realizare, în funcţie de complexitatea lucrărilor/ Vor fi afectate sute de blocuri, un spital şi agenţi economici Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB) S.A. anunţă, luni, că în următoarele zile se vor face lucrări de înlocuire, modernizare şi
Încă un primar sub control judiciar. Este acuzat de luare de mită într-un contract de modernizare a drumurilor
Primarul comunei Mihălășeni, județul Botoșani, Claudiu Dumitru Chelariu, este acuzat că a luat mită dintr-un contract de modernizare a drumurilor. El a fost plasat de DNA sub control judiciar, după ce ar fi primit 500.000 de lei prin firma unei rude. Procurorii din cadrul Serviciului teritorial Suceava au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale
VIDEO Start la o linie CFR modernă spre Giurgiu – Ruse. Proiesctul sare de 2,1 miliarde lei
Modernizarea infrastructurii feroviare dintre stațiile București Nord – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră (Lot 2) intră în linie dreaptă. Lucrările, cu o valoare de 2,1 miliarde lei (fără TVA), vizează modernizarea și electrificarea a peste 67 km de linie ferată, inclusiv introducerea ERTMS Nivel 2, dublarea liniei între Daia – Frătești, construirea
CM de Canotaj: Echipajul feminin de 4 rame s-a calificat în finală. Alte două echipaje au ajuns în semifinale Echipajul feminin de 4 rame s-a clasat pe locul 2 în serie şi s-a calificat direct în finala A a probei, luni, la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai. Amalia Bereş, Adriana Adam, Geanina Juncanariu
„Voi provoca un masacru". Amenințări trimise mai multor școli și spitale din țară. Surse: Mail trimis din străinătate
Scandalul „listelor negre" de la Guvern ia amploare. Sindicatul cere intervenția instituțiilor europene
Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) a transmis o scrisoare deschisă către Comisia Europeană, Organizația Internațională a Muncii (OIM) și Ombudsmanul European, prin care semnalează o serie de 'practici abuzive și contrare' standardelor europene și internaționale privind libertatea de asociere și protecția liderilor sindicali exercitate la vârful Guvernului. Potrivit unui comunicat SAALG
Cât de utile și sigure sunt trotinetele electrice pe străzile Capitalei. Ce pregătește primăria până la finalul anului
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, estimează că regulamentul pentru folosirea trotinetelor electrice ar putea fi aprobat până la sfârșitul anului, informează News.ro. El a declarat pentru Radio România Actualităţi că nu susţine interzicerea acestora, ci mai degrabă reglementarea modului de utilizare. „Nu aş merge atât de departe la interzicere, aş merge cu varianta
Se dau bani persoanelor cu dizabilități. Fiecare copil sau adult poate primi aproape 40.000 lei
Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD) a publicat metodologia prin care vor fi acordate e-vouchere de până la 39.900 lei per beneficiar, în cadrul proiectului TECH-ASSIST, cofinanțat din fonduri europene. Beneficiarii sunt persoanele cu dizabilități din România, copii și adulți, care vor primi sprijin financiar consistent pentru achiziționarea de tehnologii asistive și
PSD vrea lege pentru plafonarea adaosului la alimente: Marius Budăi, ultimatum pentru premier
Fostul ministru al Muncii Marius Budăi spune că, dacă până marți premierul nu va lua o decizie privind prelungirea plafonării adaosului comercial la alimente, PSD va trece prin Parlament o lege în acest sens. „Premierul Bolojan spune să nu ne pripim cu decizia de prelungire a adaosului comercial la alimente! De ce trageți de timp,
Algoritmul și datele operațiunilor TikTok din SUA vor fi controlate "de America", anunță Casa Albă
Operațiunile din SUA ale aplicației Tiktok vor fi controlate de un consiliu format din șapte membri, dintre care șase vor fi americani, iar algoritmul și datele utilizatorilor vor fi administrate exclusiv în Statele Unite, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, referitor la un acord între SUA și China pe acest subiect.
Lasconi afirmă că știa că se vor anula alegerile încă din 27 noiembrie: „avem două sisteme"
Fosta candidată la Președinția României, Elena Lasconi, spune că „o jurnalistă cunoscută" i-a spus că alegerile se vor anula încă din 27 noiembrie 2024, deși decizia s-a luat pe 6 decembrie. Ea spune că l-a sunat atunci pe președintele în funcție, Klaus Iohannis să îi ceară informații clare. Elena Lasconi afirmă, duminică seara, că exista
Țoiu și-a șters postarea în care condamna asasinarea lui Charlie Kirk, chiar în ziua înmormântării
Oana Țoiu și-a șters postarea în care condamna asasinarea lui Charlie Kirk, chiar în ziua înmormântării activistului. Gestul, pe pământ american, vine după dezvăluirea GÂNDUL despre sala goală unde oficialul român a vorbit prima și ultima dată despre crimă. UPDATE:Reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe (MAE) au declarat, pentru MEDIAFAX, că postarea nu a fost ștearsă, ci
Un membru CSM reclamă o "presiune directă şi inadmisibilă" asupra CCR, după ultimele declaraţii ale unor lideri USR
Judecătorul Alin Ene, membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), reclamă, luni, o "presiune directă şi inadmisibilă" asupra Curţii Constituţionale, după ultimele declaraţii ale unor lideri USR. Afirmaţiile politicienilor care fac referire la numirea de către partidele din coaliţie a unor judecători constituţionali "pun sub semnul întrebării respectul pentru independenţa justiţiei şi pentru principiile statului
Bolojan merge astăzi la Bruxelles să discute problema deficitului bugetar și datoriei publice. Cu cine se întâlnește
„Premierul merge, luni, la Bruxelles pentru discuții la nivelul C.E., referitoare în principal la deficitul României", spune purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu. Ilie Bolojan va avea o serie de întâlniri oficiale la Bruxelles cu comisari europeni. Evenimentul face parte din seria de discuții privind prioritățile României în domeniile economic și de securitate, cu
Fosta candidată la alegerile prezidențiale, Elena Lasconi, l-a acuzat pe premierul Ilie Bolojan că a mințit atunci când a afirmat că a descoperit abia când a ajuns în fruntea Guvernului că bugetul nu reflecta realitatea economică din țară. Acum, dacă ar fi președintele României, nu l-ar mai pune premier. Elena Lasconi, care în campania prezidențială
Ministrul Economiei, Radu Miruță, afirmă că legile din al doilea pachet pentru reducerea deficitului bugetar sunt constituționale din punctul de vedere al Guvernului. Dincolo de hotărârea Curții Constituționale și de o eventuală demisie a Guvernului în cazul unei decizii de neconstituționalitate, Miruță a atras atenția că nu mai sunt bani, în unele cazuri de pe
În cartea sa de memorii „107 Days" Kamala Harris lovește în Biden și în liderii democrați
Kamala e „all in". În cartea sa de memorii „107 Days" Kamala Harris lovește în Biden și în liderii democrați provocând o furtună, într-un moment critic pentru partid https://defenseromania.ro/636258 Kamala Harris e „all in". În cartea sa de memorii cu privire la retragerea lui Joe Biden din cursa prezidențială, Kamala a făcut dezvăluiri care au
Pesimism în creştere: 7 din 10 români cred că România se îndreaptă într-o direcţie proastă. Analiză comparativă a sondajelor din 2024 şi 2025. Cine câştigă politic şi cine pierde încrederea cetăţenilor. Sondaj CURS Septembrie 2025: 70% dintre români cred că ţara merge într-o direcţie greşită. „Ţara merge prost": 7 din 10 români nu mai cred
Ce teme vor fi discutate în dialogul cu Mihai Daraban Impactul economic și rolul CCIR în sprijinirea mediului de afaceri Cum răspunde președintele Camerei de Comerț provocărilor actuale Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, este invitat în direct la „Puterea Știrilor” moderată de redactorul-șef PS News, Marinela Angheluș, luni, 22 […] Articolul Preşedintele CCIR, Mihai Daraban, în direct la Puterea Știrilor, luni de la ora 16:00 apare prima dată în PS News.
Preşedintele CCIR, Mihai Daraban este invitat, luni, la emisiunea ”Puterea Știrilor”, moderată de redactorul-șef PS News, Marinela Angheluș. Emisiunea poate fi urmărită live, la ora 16:00, pe pagina de Facebook PS News și pe canalul oficial de Youtube al PS News. Articolul Preşedintele CCIR, Mihai Daraban, în direct la Puterea Știrilor, luni de la ora 16:00 apare prima dată în PS News.
Compania afectată de atacul cibernetic masiv care a provocat haos pe aeroporturi tocmai semnase un contract cu NATO # PSNews.ro
Collins Aerospace, o companie care furnizează sisteme de check-in și îmbarcare pe aeroporturi din întreaga lume, a semnat recent un contract cu Agenția de Comunicații și Informații a NATO. Compania a fost ținta unui atac cibernetic major, care a afectat traficul pe mai multe aeroporturi. Zeci de zboruri au fost întârziate, iar altele, anulate. Probleme […] Articolul Compania afectată de atacul cibernetic masiv care a provocat haos pe aeroporturi tocmai semnase un contract cu NATO apare prima dată în PS News.
Oficial. România este cea mai săracă țară din Uniunea Europeană. Peste 17% din populație e afectată # PSNews.ro
Chiar dacă într-o relativă scădere în ultimii doi ani, rata de sărăcie materială și socială a României este la cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană, de 17,2%, depășind Bulgaria și Grecia, potrivit unui raport întocmit de Erste Bank. Potrivit datelor Comisiei Europene, în 2024, rata copiilor expuși la sărăcie și excluziune socială a fost […] Articolul Oficial. România este cea mai săracă țară din Uniunea Europeană. Peste 17% din populație e afectată apare prima dată în PS News.
Compania aeriană low-cost HiSky a anunțat miercuri că va lansa un serviciu non-stop către un important oraș din SUA, potrivit site-ul care oferă informații despre industria aviației comerciale, Airlinegeeks.com. Începând cu 4 iunie 2026, compania aeriană low-cost va conecta capitala României, București, cu Chicago. Zborurile vor fi operate de două ori pe săptămână, joia și duminica. […] Articolul O companie aeriană românească reia ruta către un oraș din SUA după o pauză de 24 de ani apare prima dată în PS News.
Când trecem la ora de iarnă și de ce se întâmplă mai devreme decât în alți ani? Dormim mai mult # PSNews.ro
Toamna aduce din nou schimbarea orei. În ultima duminică din octombrie, ceasurile se dau înapoi și câștigăm o oră de somn. De ce autoritățile au stabilit ca trecerea să fie mai devreme și cum ne influențează asta viața de zi cu zi? În acest an, trecerea la ora de iarnă nu ne ia doar prin […] Articolul Când trecem la ora de iarnă și de ce se întâmplă mai devreme decât în alți ani? Dormim mai mult apare prima dată în PS News.
Premierul canadian Mark Carney a declarat duminică faptul că ţara sa recunoaşte oficial statul Palestina, alăturându-se celor peste 140 de membri ai Organizaţiei Naţiunilor Unite care au făcut deja acest pas, în pofida opoziţiei puternice a Israelului, transmite Reuters. ”Canada recunoaşte statul Palestina şi îşi oferă parteneriatul pentru construirea promisiunii unui viitor paşnic atât pentru […] Articolul Canada recunoaşte statul palestinian, a anunţat premierul Mark Carney apare prima dată în PS News.
Unul dintre cei mai vocali pro-ruși din AUR își dă demisia. Îl acuză pe George Simion de „trădare” # PSNews.ro
Sergiu Mihalcea, unul dintre cei mai vocali pro-ruși și anti-occidentali oameni din AUR, a anunțat că își dă demisia din partid. Mihalcea îl acuză pe Simion de trădare și că mimează opoziția. De asemenea, îl critică pe liderul AUR și pentru apropierea de Călin Georgescu. Sergiu Mihalcea a deschis listele AUR pentru Senat în județul […] Articolul Unul dintre cei mai vocali pro-ruși din AUR își dă demisia. Îl acuză pe George Simion de „trădare” apare prima dată în PS News.
Muncitorii străini cu vize H-1B au creat haos pe marile aeroporturi după ordinul lui Donald Trump, care introduce noi taxe pentru aceste documente. Întoarceri precipitate în SUA au fost raportate din India, China și Statele Unite, potrivit Reuters. Mii de muncitori indieni și chinezi deținători de vize H-1B au fost obligați să-și abandoneze planurile de […] Articolul Haos pe aeroporturi după ordinul lui Donald Trump privind vizele H-1B apare prima dată în PS News.
Germania a trimis duminică două avioane Eurofighter pentru a intercepta un avion rusesc deasupra Mării Baltice # PSNews.ro
Forţele aeriene germane au anunţat că au trimis duminică dimineaţă două avioane Eurofighter pentru a intercepta un aparat militar rus IL-20M care intrase în spaţiul aerian neutru deasupra Mării Baltice, înainte de a preda escorta partenerilor NATO din Suedia, transmite Reuters. ”Din nou, forţa noastră de reacţie rapidă, formată din două Eurofightere, a fost activată […] Articolul Germania a trimis duminică două avioane Eurofighter pentru a intercepta un avion rusesc deasupra Mării Baltice apare prima dată în PS News.
Cele mai reprezentative fabrici care se află acum în șantier au o valoare cumulată de investiție de aproape 3 miliarde de lei, adică 542 de milioane de euro, potrivit datelor IBC Focus, platformă de monitorizare a șantierelor și proiectelor de construcții din România. Prima fabrică ca valoare a investiției aflată pe lista celor de la IBC […] Articolul Ce fabrici-gigant se află acum în construcție în România apare prima dată în PS News.
În premieră pentru Timişoara a fost organizată ”Marea Dictare”, un eveniment care a reunit 500 de oameni de toate vârstele. Cel mai mic participant are 9 ani, iar el mai mare are 87 de ani. Concursul este organizat după modelul ”La Grande Dictée des Champs Élysées”. După ce lucrările vor fi corectate, vor fi oferite […] Articolul Timişoara: 500 de oameni de la 9 la 87 de ani au participat la ”Marea Dictare” apare prima dată în PS News.
Criză majoră de dascăli. Mii de ore de curs neacoperite, inclusiv în Capitală. Discipline de bază fără profesori # PSNews.ro
Este criză de dascăli în România, nu doar în orașele mici sau în mediul rural, ci și în Capitală. Printre cauzele care au dus la această situație sunt măsurile recente care au făcut plata cu ora neatractivă în sistemul de învățământ, arată Digi24. Noul an școlar a început în plină criză a profesorilor. O situație […] Articolul Criză majoră de dascăli. Mii de ore de curs neacoperite, inclusiv în Capitală. Discipline de bază fără profesori apare prima dată în PS News.
Pro-rușii, promisiuni de basm înainte de alegerile din Moldova: Gaz gratis, salarii mari, trai mai bun decât în Elveția # PSNews.ro
A mai rămas o săptămână până la alegerile parlamentare din Republica Moldova, iar în lipsa unor proiecte de țară, partidele pro-ruse aleg calea populismului. Promisiuni spectaculoase, greu de crezut, dar eficiente electoral: gaz gratis, salarii uriașe sau chiar o Moldovă mai dezvoltată decât Elveția. În Republica Moldova promisiunile populiste devin tot mai frecvente în campaniile electorale, […] Articolul Pro-rușii, promisiuni de basm înainte de alegerile din Moldova: Gaz gratis, salarii mari, trai mai bun decât în Elveția apare prima dată în PS News.
Probleme majore cu noile cărți de identitate electronice. Ce au pățit mai mulți studenți # PSNews.ro
Se pare că noile cărți de identitate electronice aduc deja o serie de probleme, în special pentru studenți. Noile cărți de identitate electronice, lansate ca o soluție modernă și sigură, au început deja să creeze dificultăți. Una dintre cele mai mari probleme îi afectează pe studenți, care întâmpină obstacole atunci când solicită facilități de transport. […] Articolul Probleme majore cu noile cărți de identitate electronice. Ce au pățit mai mulți studenți apare prima dată în PS News.
Președintele ceh, Petr Pavel, a cerut doborârea avioanelor rusești care încalcă granițele țărilor NATO # PSNews.ro
Președintele ceh, Petr Pavel, a declarat că NATO ar trebui să răspundă prin mijloace militare la încălcările comise de Rusia. Acest lucru are legătură cu recentele încălcări ale spațiului aerian estonian și polonez de către avioane și drone rusești. El a clarificat declarația, spunând că o reacție militară ar putea include doborârea unui avion rusesc, […] Articolul Președintele ceh, Petr Pavel, a cerut doborârea avioanelor rusești care încalcă granițele țărilor NATO apare prima dată în PS News.
Campionatul Mondial de Canotaj a debutat duminică la Shanghai, aducând primele succese pentru sportivii români. Victorie la dublu rame feminin Simona Radiş și Magda Rusu au dominat calificările în proba de dublu rame, obținând cel mai bun timp, 6:51.72. Ele s-au calificat direct în semifinale. „A fost o cursă bună, sperăm să urmeze alte […] Articolul România, start excelent la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai apare prima dată în PS News.
Mărturia românului arestat pe nedrept 30 de zile, în timp ce se afla în vacanță în Italia # PSNews.ro
Un bărbat din Iași a trăit un coșmar în vacanța cu familia, după ce a fost arestat în Italia din cauza unui furt de identitate. Nu a fost o simplă confuzie de nume, ci o eroare gravă: un infractor român, prins după ce a spart mai multe bancomate, a folosit datele lui personale. Ovidiu Andronache […] Articolul Mărturia românului arestat pe nedrept 30 de zile, în timp ce se afla în vacanță în Italia apare prima dată în PS News.
Liviu Alexa: Bihor, Județul Evaziune. Bolojan se face cǎ nu vede cum intră lunar sute de cisterne cu motorinǎ ruseascǎ # PSNews.ro
Te rog, nu trece peste ancheta asta. M-am străduit mult să ţi-o prezint în mod simplu, deşi e foarte complexă. Azi afli cum fura din top nişte rechini la graniţa de Vest a României. Restul e bla bla. Cisterne pline de motorină rusească râd în soare argintii trecând ca prin brânză vămile din Vestul României, […] Articolul Liviu Alexa: Bihor, Județul Evaziune. Bolojan se face cǎ nu vede cum intră lunar sute de cisterne cu motorinǎ ruseascǎ apare prima dată în PS News.
Premieră mondială. În Piața Constituției va fi lansată o mașină sport cu producție foarte limitată # PSNews.ro
O mașină sport cu producție foarte limitată va fi lansată în Piața Constituției din București. Este vorba despre modelul Koenigsegg Jesko „Cobyx” care va fi prezentat în premieră mondială în cadrul evenimentului Gumball. Primăria Municipiului București anunță că „raliul internațional Gumball 3000 revine la București după aproape 10 ani, cu o paradă a peste 100 […] Articolul Premieră mondială. În Piața Constituției va fi lansată o mașină sport cu producție foarte limitată apare prima dată în PS News.
Miza alegerilor parlamentare din R. Moldova. Analist: „Mobilizarea diasporei va juca un rol important” # PSNews.ro
Republica Moldova este la răscruce de drumuri. Pe 28 septembrie, moldovenii își aleg direcția către vest sau către est, iar lupta se va da la extreme, între Partidul Acțiune și Solidaritate și Blocul Patriotic. Autoritățile, de la Chișinău, dezmint zilnic informații false, venite din zona pro-rusă, care încearcă să manipuleze populația. O pagină web care […] Articolul Miza alegerilor parlamentare din R. Moldova. Analist: „Mobilizarea diasporei va juca un rol important” apare prima dată în PS News.
Ca în fiecare duminică după amiază, Orășelul Copiilor își așteaptă musafirii în Colțul de poveste, de la ora 17.00. Scriitoarea Oana Bucur, co-fondator al Editurii Sofiami, vine să-l prezinte pe Şoşon, băiețelul care descoperă un Bucureşti surprinzător, magic. Șoșon este un baiețel care nu stă locului nicio clipă. Într-o zi, hotărăște să-i aducă mamei luna […] Articolul Colțul de poveste a devenit o tradiție în Orășelul Copiilor apare prima dată în PS News.
Deciziile recente ale experților americani privind imunizarea împotriva varicelei la copii în SUA ridică semne de întrebare și în România, unde acest vaccin nici măcar nu este inclus în programul național. Într-o postare publicată pe pagina Spitalul Virtual pentru Copii, medicul pediatru Mihai Craiu atrage atenția asupra schimbărilor făcute de ACIP (Advisory Committee on Immunization […] Articolul SUA schimbă regulile vaccinării contra varicelei. Avertisment dur pentru România apare prima dată în PS News.
Sondaj CURS. 70% dintre români cred că țara merge într-o direcție greșită. Scepticism față de clasa politică # PSNews.ro
Un sondaj național realizat de CURS în perioada 5–19 septembrie 2025 arată o imagine apăsată de nemulțumiri economice și de scepticism față de clasa politică. Cercetarea a fost realizată pe un eșantion de 1.100 de persoane adulte, reprezentativ pentru populația României, cu o marjă de eroare de ±3%. Sondajul CURS din septembrie 2025 arată un […] Articolul Sondaj CURS. 70% dintre români cred că țara merge într-o direcție greșită. Scepticism față de clasa politică apare prima dată în PS News.
METEO Vortex polar deasupra Arcticii. Când vin primele ninsori și ce iarnă îi așteaptă pe români # PSNews.ro
Un nou vortex polar, care se formează deasupra Arcticii, ar putea aduce iarna mai devreme în țara noastră. Meteorologii avertizează că, în funcție, de evoluția acestuia, România ar putea fi lovită de episoade de frig intens și ninsori abundente, alternate cu perioade mai blânde, anunță Digi24. Cum va fi iarna 2025/2026 În fiecare an, odată […] Articolul METEO Vortex polar deasupra Arcticii. Când vin primele ninsori și ce iarnă îi așteaptă pe români apare prima dată în PS News.
Sindicaliștii din administrație sesizează Comisia Europeană după „lista neagră” a Guvernului. România riscă sancțiuni # PSNews.ro
Federația Națională a Sindicatelor din Administrație a anunțat că va sesiza Comisia Europeană și Organizația Internațională a Muncii cu privire la abuzurile grave comise de Guvernul României împotriva propriilor angajați, după ce șeful Cancelariei lui Bolojan a cerut o listă cu cei care au ieşit la proteste pentru a le tăia din salarii. Mihai Jurcă a […] Articolul Sindicaliștii din administrație sesizează Comisia Europeană după „lista neagră” a Guvernului. România riscă sancțiuni apare prima dată în PS News.
Atenționare MAE de călătorie în Marea Britanie, Germania şi Belgia din cauza atacului cibernetic din aeroporturi # PSNews.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru românii care vor să călătorească în Marea Britanie, Germania și Belgia, în urma atacului cibernetic asupra mai multor aeroporturi din aceste țări, care a provocat întârzieri la zeci de zboruri. Astfel, MAE îi informează pe românii care aveau planuri de călătorie în Marea Britanie, Germania și […] Articolul Atenționare MAE de călătorie în Marea Britanie, Germania şi Belgia din cauza atacului cibernetic din aeroporturi apare prima dată în PS News.
Simion țintește ca AUR să obțină 50% la alegeri: “Sunt foarte bucuros că partidele de dreapta câștigă în toată Europa” # PSNews.ro
George Simion, președintele AUR și vicepreședinte al Partidului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR Party), a participat sâmbătă la evenimentul „The Right That Wins”, organizat la Paris. Liderul român a declarat că este „foarte bucuros că în toată Europa partidele de dreapta câștigă alegerile”. „Suntem cel mai pro-transatlantic partid european. De aceea am fost la Washington la inaugurarea […] Articolul Simion țintește ca AUR să obțină 50% la alegeri: “Sunt foarte bucuros că partidele de dreapta câștigă în toată Europa” apare prima dată în PS News.
Avioane de vânătoare britanice au survolat Polonia, în cadrul operaţiunii NATO Eastern Sentry # PSNews.ro
Avioane de vânătoare britanice au survolat Polonia, ca parte a unei operaţiuni de a întări flancul estic al NATO după ce drone ruseşti au intrat în spaţiul aerian polonez în cursul acestei luni, potrivit Ministerului britanic al Apărării, citat de CNN. Două avioane de vânătoare Typhoon au decolat de la baza Royal Air Force din […] Articolul Avioane de vânătoare britanice au survolat Polonia, în cadrul operaţiunii NATO Eastern Sentry apare prima dată în PS News.
Poliţiştii din Voluntari, judeţul Ilfov, au fost sesizaţi, sâmbătă seară, că un bărbat înarmat se află în faţa locuinţei fraţilor Andrew şi Tristan Tate. Ajunşi acolo, ei au constatat că este vorba despre un bărbat de 45 de ani, care avea o armă neletală, de tip air-soft. El se află în custodia autorităţilor, care vor […] Articolul Incident la locuinţa fraţilor Tate. Un bărbat a ajuns în custodia autorităţilor apare prima dată în PS News.
