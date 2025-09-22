Adi Steiner, STC Partners: Vânzările sunt dictate de piaţă şi de poziţionarea proiectului. Încercăm să aducem valoare adăugată prin dezvoltări speciale, dar în acelaşi timp să menţinem preţuri similare cu ale concurenţei din zonă

09:00

Cred că toţi cei care mă cataloghează drept moş comunist, obsedat de fabrici, uzine şi combinate, vor spune că am depăşit orice limita imaginabilă. Adică, chiar şi pentru un ardelean naiv şi încet la minte, este prea mult să se apuce să roage Judecătorii de la Curtea Constituţională să decidă într-o anume manieră sau în alta