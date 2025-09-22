Alexandru Ciuncan a fost reales preşedinte al UNSAR
Ziarul Financiar, 22 septembrie 2025 12:30
Alexandru Ciuncan a fost reales preşedinte al UNSAR
Cum vrea Putin să readucă Moldova înapoi pe orbita Kremlinului. Rusia se foloseşte de toate instrumentele din arsenalul său pentru a schimba direcţia a ţării: mituirea alegătorilor, influenţarea maselor prin social-media şi proteste violente care să sperie electoratul, toate fac parte din planul de destabilizare în care Moscova a investit aproape 200 mil. dolari # Ziarul Financiar
Matei Lucescu, fondator al Fabricii Griviţa: Chiar şi ţări cu un consum mai mic de bere sunt reprezentate mai bine decât România la Drinktec, cel mai mare târg dedicat industriei băuturilor. În anul 2024, fabrica de bere Griviţa a avut o cifră de afaceri de 2,7 milioane de lei. # Ziarul Financiar
Analiză ZF. Este sau nu industria laptelui una strategică? Guvernul ungar a blocat o tranzacţie în domeniu, iar la noi încep să apară întrebări despre acordul de preluarea a Napolact # Ziarul Financiar
Tranzacţia prin care grupul ungar Bonafarm ar putea prelua brandul românesc Napolact, unul dintre cele mai importante mărci din sectorul lactatelor, începe să ridice semne de întrebare în condiţiile în care deja această posibilă achiziţie a stârnit îngrijorări în rândul fermierilor români, care se tem de creşterea importurilor din Ungaria.
Războiul celor 2%: Franţa fierbe după ce socialiştii francezi au cerut impunerea unei taxe anuale de 2% pe averile care depăşesc 100 mil. euro. Mediul de afaceri în frunte cu Bernard Arnault, fondatorul LVMH, strigă „e comunism!”, şi ameninţă cu exodul, în timp ce sutele de mii de oameni ieşiţi la proteste aplaudă furtunos # Ziarul Financiar
Analiza de luni. Profesia de farmacist, încotro? Farmaciile, primul contact al pacienţilor cu sistemul sanitar, nu mai atrag studenţii. Salariul mic raportat la anii de studiu şi responsabilitate, de 4.000-5.000 de lei net în medie, îi face pe absolvenţii de liceu să ocolească profesia de farmacist # Ziarul Financiar
Farmacistul, de multe ori primul specialist la care ajunge un pacient în cazul unei probleme minore de sănătate, se confruntă cu o presiune uriaşă, în contextul în care salariile sunt mici în raport la anii de şcoală şi gradul de responsabilitate impus prin prisma profesiei.
CEC Bank, pentru afaceri româneşti, un proiect ZF şi CEC Bank. Mihai Diaconiţă, Mihu Acoperişuri: Vrem să dublăm businessul în 5 ani, spre 20 mil. euro # Ziarul Financiar
Mihai Diaconiţă a construit în opt ani o afacere în industria materialelor de construcţii din Moldova, pornind de la zero cu doar 2-3 oameni în 2021, primul angajat fiind fratele său. Astăzi, compania are 60 de angajaţi direcţi şi colaborează cu 150 de parteneri organizaţi în echipe de montaj de câte 3-4 persoane.
Este programul de şcoală cu intrări la ora 8:00, la 11:00 şi la 13:00 în trei schimburi? Ce răspunde Ministerul Educaţiei # Ziarul Financiar
Ziarul Financiar a scris recent despre cum şcoala în trei schimburi continuă în Bucureşti, însă este mascată din pix de şcoli pentru a se conforma Legii educaţiei care spune că de anul acesta este ilegală organizarea cursurilor în trei schimburi.
Dragoş Damian, Terpia Cluj, consilier al premierului Bolojan: Stimaţi Judecători de la Curtea Constituţionala, vă rog respectuos să lăsaţi reformele lui Ilie Bolojan să continue. În absenţa lor ne aşteaptă o boală lungă urmată de o moarte sigură # Ziarul Financiar
Cred că toţi cei care mă cataloghează drept moş comunist, obsedat de fabrici, uzine şi combinate, vor spune că am depăşit orice limita imaginabilă. Adică, chiar şi pentru un ardelean naiv şi încet la minte, este prea mult să se apuce să roage Judecătorii de la Curtea Constituţională să decidă într-o anume manieră sau în alta
Iulian Anghel, ZF: De ce nu scade deficitul bugetar, dacă au fost majorate impozitele? # Ziarul Financiar
Nimeni nu ne-a făcut nimic. Nu a fost nicio criză externă. Singuri ne-am făcut-o, spune economistul Adrian Codirlaşu, comentând situaţia economică de azi. Ne va trebui câţiva ani, nu unul ca să ieşim din nămol, spune el.
ZF Live. Adrian Popescu, TotalSoft: Trecerea de la REVISAL la REGES Online va duce la o îmbunătăţire a accesului la date, la o transparenţă mai mare. Prelungirea termenului de trecere la REGES era necesară, doar 23% dintre companii au făcut până acum trecerea # Ziarul Financiar
Trecerea de la REVISAL la REGES Online, noul sistem digital de evidenţă a salariaţilor, aduce schimbări majore atât la nivel de infrastructură, cât şi în privinţa datelor colectate, iar beneficiile pe termen lung ţin de trasabilitate, securitate şi interconectare între instituţii, susţine Adrian Popescu, business leader, human capital management products and services la TotalSoft.
Bursă. Metropolitan Life, printre primele fonduri de pensii care au investit în acţiuni One United Properties, şi-a vândut în mai 2025 deţinerea şi a ieşit din acţionariatul dezvoltatorului # Ziarul Financiar
Fondul de pensii Metropolitan Life Pensii Private, al treilea cel mai mare fond administrat privat din România, a încheiat în luna mai 2025 vânzarea ultimei părţi din acţiunile sale deţinute la One United Properties, marcând astfel ieşirea completă din acţionariatul dezvoltatorului imobiliar.
Bursă. OMV Petrom depăşeşte Hidroelectrica: cum au pompat dividendele şi marile proiecte de investiţii valoarea acţiunilor cu 64% în ultimii doi ani, faţă de 11% pentru ale Hidro # Ziarul Financiar
OMV Petrom (SNP) a reuşit vineri, 19 septembrie 2025, la ora 12:05, să depăşească Hidroelectrica (H2O) şi să recâştige pentru scurt timp titlul de cea mai valoroasă companie listată pe Bursa de Valori Bucureşti, potrivit datelor analizate de ZF.
Dragoş Damian, Terpia Cluj: Stimaţi Judecători de la Curtea Constituţionala, vă rog respectuos să lăsaţi reformele lui Ilie Bolojan să continue. În absenţa lor ne aşteaptă o boală lungă urmată de o moarte sigură # Ziarul Financiar
VIG, prezentă pe piaţa locală prin Omniasig, Asirom şi BCR Asigurări de Viaţă, a încheiat S1/2025 cu subscrieri de 8,6 mld. euro, plus 9%. Profitul brut a crescut cu 10,5%, până la 531,4 mil. euro # Ziarul Financiar
Grupul austriac Vienna Insurance Group (VIG), prezent pe piaţa românească prin intermediul Omniasig, Asirom şi BCR Asigurări de Viaţă, a încheiat primul semestru (S1) din 2025 cu un volum al primelor brute subscrise de 8,6 mld. euro, în creştere cu 8,7% faţă de perioada similară a anului trecut.
UNSAR: Aproape 8 lei din fiecare 10 lei încasaţi din primele RCA sunt direcţionaţi către acoperirea daunelor şi către constituirea rezervelor. Despăgubirile plătite sunt în creştere accelerată. România are una dintre cele mai ridicate frecvenţe ale daunelor din Europa # Ziarul Financiar
Despăgubirile plătite sunt în creştere accelerată, numărul petiţiilor RCA este în scădere, numărul litigilor în instanţă legate de RCA este o consecinţă a neclarităţilor legislative, iar România are una dintre cele mai ridicate frecvenţe ale daunelor din Europa, au transmis reprezentanţii Uniunii Naţionale a Societăţilor de Asigurare Reasigurare din România (UNSAR).
Cécile Bartenieff a fost desemnată preşedinte al Consiliului de administraţie al BRD # Ziarul Financiar
Consiliul de Administraţie al BRD-SocGen, a patra cea mai mare bancă din piaţă, a desemnat-o pe 18 septembrie 2025 pe Cécile Bartenieff (foto) în funcţia de preşedinte al boardului băncii româneşti cu capital francez, ea urmând să îşi înceapă mandatul imediat ce va obţine aprobarea prealabilă din partea Băncii Naţionale a României.
Via Transilvanica – drumul care uneşte comunităţi şi businessuri. Cristina Toma, drumeţ şi părinte de drum: Via Transilvanica este pentru mine cel mai frumos proiect de ţară. Niciun alt proiect nu are aceeaşi forţă de a uni comunităţi şi de a pune România pe harta internaţională # Ziarul Financiar
Via Transilvanica, traseul de peste 1.600 km care uneşte Bucovina de Banat, este mult mai mult decât o potecă pentru drumeţi. Este o poveste despre redescoperirea României, despre comunităţi rurale readuse la viaţă şi despre modul în care voluntariatul şi turismul sustenabil pot construi un proiect de ţară.
Cum au început şcolile? În judeţul Iaşi, şapte şcoli au mutat cursurile în containere, iar 45 funcţionează în două schimburi. Mai mult de 2.000 de elevi învaţă în containere în judeţul Iaşi # Ziarul Financiar
În judeţul Iaşi, noul an şcolar a început în construcţii modulare – containere - pentru mai mult de 2.000 de elevi.
CEC Bank pentru afaceri româneşti, un proiect ZF şi CEC Bank. Adrian Răşoiu, FlixBus: România are nevoie de investiţii masive în huburi intermodale pentru a capitaliza efectele liberalizării pieţei de transport interjudeţean # Ziarul Financiar
Liberalizarea pieţei de transport rutier interjudeţean din România contribuie la creşterea mobilităţii, dar infrastructura deficitară de huburi intermodale riscă să frâneze dezvoltarea sectorului.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Ştefan Oancă, Investimental: Perspectivele anului 2026 sunt optimiste pentru că ceea ce ne ghidează sunt rezultatele la semestrul II din 2025. Nu au fost spectaculoase, dar nici inflaţia nu le-a doborât # Ziarul Financiar
Într-un context dominat de incertitudine şi provocări, investitorii ar trebui totuşi să se uite către 2026 cu mai multă încredere. Nu este vorba de un entuziasm nefondat, ci de realitatea cifrelor: rezultatele la semestrul al II-lea din 2025, deşi modeste, au rezistat presiunii inflaţioniste, spune Ştefan Oancă, specialist pieţe reglementate la casa de brokeraj Investimental.
Bursă. Karoly Borbely, după încheierea mandatului de CEO al Hidroelectrica de comun acord cu CS-ul pentru ca România să nu piardă bani din PNRR: Prioritatea mea este să contribui la evitarea oricărei penalizări pentru România, de 16 milioane euro, şi să sprijin acţiuni care să minimizeze riscul unei scăderi a preţului acţiunilor H2O şi a valorii de piaţă a companiei # Ziarul Financiar
Într-o decizie fără precedent, Karoly Borbely, unul dintre cei mai puternici şi apreciaţi lideri din sectorul energetic românesc, a ales să îşi încheie mandatul de CEO al Hidroelectrica, decizie luată în comun acord cu Consiliul de Supraveghere şi care vine ca urmare a presiunilor din partea Comisiei Europene, care a atras atenţia asupra neîndeplinirii unui jalon important din PNRR referitor la guvernanţa corporativă.
Şase ani de Afaceri de la Zero şi primii noştri milionari. Andrei Morariu şi Bogdan Costea, care au readus la viaţă brandul de ceasuri Optimef în 2016, au trecut de 1 mil. lei cifră de afaceri, iar acum pregătesc deschiderea unui magazin în Bucureşti # Ziarul Financiar
Andrei Morariu, absolvent de teatru şi Bogdan Costea, de profesie arhitect, au redesenat de la zero designul vechiului ceas Optimef, ale cărui rotiţe au fost puse în mişcare pentru prima dată în 1979. Ei au readus la viaţă acest brand în 2016 şi au reuşit să ducă businessul la afaceri de 1,4 mil. lei în 2024, cu un portofoliu care s-a extins dincolo de gama de ceasuri. Următorul pas? Deschiderea unui magazin propriu în Bucureşti.
Companii poloneze îşi unesc forţele cu firme din SUA şi Marea Britanie pentru a produce muniţie pe plan local # Ziarul Financiar
Compania americană Northrop Grumman şi compania poloneză Elaboracja Niewiadow au semnat un acord „de consolidare a cooperării în domeniul muniţiei de artilerie“, relevă un comunicat comun al celor două companii, citat de Business Insider.
Profesia de farmacist, ocolită de tineri: facultăţile de farmacie nu-şi acoperă locurile disponibile, iar antreprenorii nu mai găsesc oameni # Ziarul Financiar
Salariul mic şi responsabilităţile mari în faţa pacienţilor au fost în ultimii ani „reţeta“ pentru un interes tot mai scăzut din partea tinerilor pentru profesia de farmacist. Locurile la buget la marile facultăţi de profil din ţară nu mai sunt acoperite nici măcar cu un număr cel puţin egal de candidaţi.
