Președintele Coreei de Sud sprijină un acord Trump-Kim pentru suspendarea programului nuclear nord-coreean
ObservatorNews, 22 septembrie 2025 13:50
Președintele Coreei de Sud, Lee Jae Myung, a declarat pentru BBC că ar sprijini un acord între Donald Trump și Kim Jong Un în care Coreea de Nord să înghețe producția de arme nucleare, ca măsură temporară, în loc să le elimine complet. Lee consideră că o astfel de înțelegere ar fi "o alternativă realistă și fezabilă" la denuclearizare în acest moment.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 10 minute
14:10
Acuzaţii de malpraxis la adresa unui chirurg din Beiuş. O pacientă îl dă în judecată, nemulţumită de rezultatele unui lifting mamar. Femeia spune că a fost mutilată în urma intervenţiei pe care a făcut-o medicul care nu ar avea specializare în chirurgie estetică.
14:10
O femeie de 41 de ani a fost ucisă de soţ în timpul unui conflict spontan. Surse: Cei doi urmau să divorţeze # ObservatorNews
O crimă șocantă a avut loc în localitatea Mihăilești, județul Giurgiu. O femeie în vârstă de 41 de ani a fost ucisă cu cruzime de soțul său, în vârstă de 46 de ani. Potrivit primelor informații, între cei doi nu ar fi existat un istoric de violență domestică, iar agresiunea s-ar fi declanșat pe fondul unui conflict spontan. Cei doi se aflau în proces de divorț. Bărbatul a fost depistat și se află în custodia poliției.
Acum 30 minute
14:00
Mașină lovită și cuprinsă de flăcări în judeţul Bihor. Victimele au ajuns la spital cu răni grave # ObservatorNews
S-au făcut eforturi disperate pentru salvare a doi tineri, rămaşi captivi într-o maşină cuprinsă de flăcări, într-o intersecţie dintr-o comună din judeţul Bihor. Autorismul a fost cuprins de foc după ce a fost lovit în plin de o altă maşină.
14:00
Cât costă să stai cu chirie în 2025 în marile oraşe și cât vor, de fapt, să plătească românii # ObservatorNews
Chiriaşii îşi doresc să se mute, în această toamnă, în garsoniere sau apartamente cu 2 camere şi doresc să le achite lunar proprietarilor sub 300 de euro, reiese dintr-un raport al unei platforme imobiliare.
13:50
Președintele Coreei de Sud sprijină un acord Trump-Kim pentru suspendarea programului nuclear nord-coreean # ObservatorNews
Președintele Coreei de Sud, Lee Jae Myung, a declarat pentru BBC că ar sprijini un acord între Donald Trump și Kim Jong Un în care Coreea de Nord să înghețe producția de arme nucleare, ca măsură temporară, în loc să le elimine complet. Lee consideră că o astfel de înțelegere ar fi "o alternativă realistă și fezabilă" la denuclearizare în acest moment.
13:50
Mașină lovită și cuprinsă de flăcări judeţul Bihor. Victimele au ajuns la spital cu răni grave # ObservatorNews
S-au făcut eforturi disperate pentru salvare a doi tineri, rămaşi captivi într-o maşină cuprinsă de flăcări, într-o intersecţie dintr-o comună din judeţul Bihor. Autorismul a fost cuprins de foc după ce a fost lovit în plin de o altă maşină.
Acum o oră
13:40
Tânăr din Dâmboviţa, reţinut după ce a distrus uşa unei biserici şi cinci cruci din cimitir în mijlocul nopţii # ObservatorNews
Un tânăr de 26 de ani, din localitatea Bilciureşti, a fost reţinut de autorităţi după ce a distrus uşa bisericii din comună şi cinci cruci din cimitir, informează, luni, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Dâmboviţa.
13:40
Senatorul PSD Daniel Zamfir a afirmat luni că funcţia de premier nu depinde de o singură persoană şi că, inclusiv fără Ilie Bolojan, coaliţia poate merge înainte, informează News.ro.
13:30
Plafonarea prețurilor la alimente încă 3 luni, susținută de PSD. Zamfir: Amendamentul a fost depus în Senat # ObservatorNews
PSD a depus un amendament în Senat pentru a prelungi plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, chiar dacă subiectul nu a fost încă tranșat în cadrul coaliției de guvernare. Inițiativa vine în contextul scumpirilor tot mai accentuate, care afectează în special consumatorii cu venituri mici și medii, informează Mediafax.
13:30
Vremea 22 septembrie - 5 octombrie. Răcire accentuată, temperaturi în scădere cu 10 grade # ObservatorNews
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, în intervalul 22 septembrie - 5 octombrie. Vremea începe să se răcească accentuat de la mijlocul săptămânii, iar temperaturile vor scădea chiar şi cu 10 grade.
13:20
Plafonarea prețurilor la alimente încă 3 luni, susținută de PSD. Amendamentul a fost depus în Senat # ObservatorNews
PSD a depus un amendament în Senat pentru a prelungi plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, chiar dacă subiectul nu a fost încă tranșat în cadrul coaliției de guvernare. Inițiativa vine în contextul scumpirilor tot mai accentuate, care afectează în special consumatorii cu venituri mici și medii, informează Mediafax.
13:20
Scandal pe avizele pentru hidrocentrale. Zamfir: Diana Buzoianu nu mai are ce căuta în funcţia de ministru # ObservatorNews
Senatorul PSD Daniel Zamfir a afirmat luni că ministrul Mediului, Diana Buzoianu (USR), dă dovadă de rea-voinţă prin refuzul de a emite avizele necesare pentru hidrocentrale și că, în opinia sa, nu ar mai trebui să rămână în funcție. El a adăugat că, dacă ar fi deputat, ar vota împotriva acesteia la moțiunea simplă care va fi supusă la vot miercuri în Camera Deputaților, informează News.ro.
Acum 2 ore
13:10
Alertă în școlile din Capitală după un e-mail cu amenințări. Mesajele, trimise de pe un IP din străinătate # ObservatorNews
Poliţia din toată ţara este în alertă după ce aproape 400 de şcoli, grădiniţe şi spitale au primit pe adresele oficiale de e-mail, mesaje de ameninţare care se referă la un atac armat. Deocamdată, poliţiştii şi reprezentanţii SRI dau asigurări că ameninţarea nu reprezintă un pericol real.
13:10
Un oraş din România, în topul celor mai bune destinaţii în octombrie, alături de New York şi San Francisco # ObservatorNews
Dacă plănuiţi un citybreak, nu trebuie să străbateţi mări şi ţări ca să ajungeţi în una dintre cele mai râvnite destinaţii de toamnă la nivel mondial. Aveţi nevoie doar de un bilet de tren sau un drum cu maşina. Asta pentru că, în această toamnă, Timişoara stă cot la cot cu New York şi San Francisco pe lista celor mai bune locuri de vizitat în luna octombrie, potrivit publicaţiilor internaţionale. Practic oraşul de pe Bega se numără oficial printre cele mai dorite destinaţii de pe glob.
13:00
Nicuşor Dan: "Studenții din țară și diaspora pot construi punți trainice pentru viitor" # ObservatorNews
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj de susținere la cea de-a cincea ediție a Forumului Studenților Români de Pretutindeni. El a evidenţiat rolul esențial al tinerilor în promovarea valorilor comune, consolidarea democrației și combaterea dezinformării într-o lume marcată de crize multiple.
12:50
N. Dan, mesaj pentru studenţi: "Studenții din țară și diaspora pot construi punți trainice pentru viitor" # ObservatorNews
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj de susținere la cea de-a cincea ediție a Forumului Studenților Români de Pretutindeni. El a evidenţiat rolul esențial al tinerilor în promovarea valorilor comune, consolidarea democrației și combaterea dezinformării într-o lume marcată de crize multiple.
12:50
Un fenomen spectaculos a fost observat, luni dimineaţă, pe luciul Dunării, la Galaţi.
12:40
Arabia Saudită primește protecție nucleară de la Pakistan. Acordul era în pregătire de mai mulţi ani # ObservatorNews
Potrivit analistului Ali Shihabi, apropiat de Guvernul saudit, Arabia Saudită va fi protejată de umbrela nucleară a Pakistanului, la doar câteva zile după semnarea neașteptată a unui tratat de apărare reciprocă între cele două state aliate, relatează AFP, conform News.ro.
12:30
Un preot din Năvodari, profesor de religie, ar fi încercat să corupă sexual doi adolescenţi de 16 şi 17 ani # ObservatorNews
Poliţiştii din Constanţa fac cercetări, după ce un profesor de religie de la un liceu din Constanţa, care este şi preot în Năvodari, ar fi încercat să corupă sexual un adolescent de 17 ani, iar anchetatorii au stabilit că acesta ar fi primit mai multe mesaje cu tentă sexuală. De asemenea, poliţiştii susţin că bărbatul este bănuit şi că ar fi procedat la fel şi cu un tânăr de 16 ani.
12:20
INSCOP: Jumătate dintre români ar vota un partid nou înfiinţat. Increderea în clasa politică e la nivel minim # ObservatorNews
Încrederea românilor în clasa politică atinge un nou prag critic: 50,6% ar vota un partid nou, iar peste jumătate vor dispariţia celor existente. Tendinţa este alimentată de tineri, angajaţi din privat şi electoratul AUR, potrivit unui sondaj INSCOP.
Acum 4 ore
12:00
NATO va desfășura sistemul turcesc de supraveghere aeriană MEROPS în Polonia și România # ObservatorNews
NATO va desfășura în Polonia și România sistemul turcesc MEROPS, pentru a întări capacitatea de avertizare timpurie și reacția rapidă la incursiunile dronelor rusești, tot mai frecvente pe flancul estic al Alianței.
12:00
Cu sau fără trotinete electrice pe străzile Capitalei? Ce pregătește primăria până la finalul anului # ObservatorNews
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, estimează că regulamentul pentru folosirea trotinetelor electrice ar putea fi aprobat până la sfârșitul anului, informează News.ro.
11:50
Lucrări la sistemul de termoficare în 5 sectoare ale Capitalei. Sute de blocuri, afectate în următoarele zile # ObservatorNews
Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB) S.A. anunţă, luni, că în următoarele zile se vor face lucrări de înlocuire, modernizare şi de reparaţii pe conductele reţelei termice, în cinci din cele şase sectoare ale Capitalei. Potrivit CMTEB, intervenţiile au durate diferite de realizare, în funcţie de complexitatea fiecărei lucrări. Vor fi afectate sute de blocuri, Spitalul Malaxa, unităţi industriale şi agenţi economici.
11:50
Ilie Bolojan, în vizită la Bruxelles pentru a discuta despre deficit. Cu cine se va întâlni # ObservatorNews
Guvernul a anunţat, luni, programul oficial al vizitei premierului Ilie Bolojan la Bruxelles. Acesta va avea întâlniri cu trei comisari europeni, scrie News.ro.
11:40
30 de români infectați cu virusul West Nile. Majoritatea cazurilor sunt în Bucureşti. Cum ne protejăm # ObservatorNews
În doar trei luni, România a raportat 30 de cazuri de infecție cu virusul West Nile, dintre care 29 confirmate. Cei mai afectați sunt vârstnicii, iar municipiul București conduce cu cele mai multe îmbolnăviri.
11:40
După atacurile din Doha, Israelul ar putea să-și extindă țintele: Turcia este în alertă # ObservatorNews
Tensiunile dintre Israel și Turcia cresc după atacurile israeliene din Qatar, care au intensificat temerile Ankarei privind ambițiile Tel Avivului de a-și extinde influența în Orientul Mijlociu. Pe rețelele sociale online, academicianul și politicianul israelian Meir Masri a scris: "Astăzi Qatar, mâine Turcia", stârnind un răspuns dur din partea Turciei. Un consilier apropiat președintelui Recep Tayyip Erdogan a declarat într-un limbaj fără precedent că agresiunea israeliană nu va rămâne fără consecințe.
11:20
Europa de Est, noul pol cripto al lumii. România, în prim-planul revoluției digitale # ObservatorNews
Europa de Est se transformă rapid într-un centru global pentru inovația financiară digitală, impulsionată de neîncrederea în sistemele tradiționale, un bazin imens de talente tech și politici de reglementare tot mai clare. România joacă un rol esențial în această dinamică, potrivit unei analize Bitget.
11:20
Aeroporturi europene, paralizate în weekend de un atac ransomware. A fost deschisă o anchetă # ObservatorNews
Agenţia Europeană pentru Securitate Cibernetică (ENISA) a anunţat luni că perturbările apărute în weekend pe mai multe aeroporturi din Europa, printre care Bruxelles, Londra, Berlin şi Dublin, au fost provocate de un atac informatic lansat de un terţ, transmite Reuters, conform News.ro.
11:10
Datele "banale" pe care le divulgăm online, dar care ne pot transforma în victime ale fraudelor # ObservatorNews
Detalii aparent inofensive precum adresa de e-mail, numele complet sau data nașterii pot fi suficiente pentru ca infractorii cibernetici să construiască un profil complet al unei persoane, avertizează Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC).
11:00
Generalul rus Alexander Lapin a fost demis. Kadîrov l-a numit "bun de nimic" după gafele din Kursk şi Harkov # ObservatorNews
General-colonelul rus Alexander Lapin a fost demis din serviciul militar, a relatat publicaţia pro-guvernamentală RBC. Acesta a fost catalogat de Kadîrov drept "bun de nimic" după eşecul contraofensivei din 2022, înfrângere care a avut efecte pe termen îndelungat şi a scăzut credibilitatea armatei ruse. Deciziile lui Lapin au dus la înfrângeri şi în 2024, când trupele ucrainene au invadat regiunea Kursk din Rusia, scrie Kyiv Independent.
10:50
Dedeman va deschide primul magazin în Republica Moldova: "Este o piaţă cu potenţial real de dezvoltare" # ObservatorNews
Dedeman, companie românească de bricolaj și materiale de construcții, anunță o extindere strategică în Republica Moldova, unde intenționează să deschidă un magazin, fără a menționa încă data inaugurării, informează News.ro.
10:50
Regele Charles, în vizită la cea mai vârstnică persoană. Amintirile lui Ethel la 116 ani: "Era atât de chipeş" # ObservatorNews
Regele Charles al III-lea al Regatului Unit i-a făcut recent o vizită specială decanei de vârstă a umanităţii.
10:40
Dedeman deschide primul magazin în Republica Moldova: "Este o piaţă cu potenţial real de dezvoltare" # ObservatorNews
Dedeman, companie românească de bricolaj și materiale de construcții, anunță o extindere strategică în Republica Moldova, unde intenționează să deschidă un magazin, fără a menționa încă data inaugurării, informează News.ro.
10:40
De la începutul războiului din Ucraina, Occidentul a lovit Rusia cu sancțiuni economice menite să îi reducă profiturile obținute din vânzarea de petrol. Odată cu anunțarea celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni europene, o realitate incomodă a devenit clară, scrie New York Times.
10:20
Inflaţia îi determină pe tot mai mulţi români să îşi schimbe obiceiurile de consum, orientându-se către cele mai mici preţuri. Mulţi aleg să cumpere doar strictul necesar şi să elimine cheltuielile nejustificate, iar vânătoarea de reduceri a devenit o prioritate.
Acum 6 ore
10:00
Marea Britanie, avertisment ferm: Israelul "nu trebuie să anexeze părţi din Cisiordania" # ObservatorNews
Ministra britanică de Externe, Yvette Cooper, a transmis un avertisment ferm Israelului, cerându-i să nu folosească recunoașterea statului palestinian de către Regatul Unit ca pretext pentru anexarea unor părți din Cisiordania. Cooper a punctat că obiectivul Londrei este protejarea securității în regiune și susținerea soluției celor două state.
10:00
Peste 250 de percheziţii în Republica Moldova, într-un dosar de destabilizare coordonată din Rusia # ObservatorNews
Peste 250 de percheziţii au loc luni în Republica Moldova, într-un dosar penal ce vizează organizarea de dezordini şi acţiuni de destabilizare în masă, coordonate din Federaţia Rusă, potrivit newsmaker.md.
09:30
"Demon Slayer", cel mai profitabil film anime din toate timpurile. Încasări de 555 de milioane de dolari # ObservatorNews
Două noi lansări hollywoodiene, thrillerul sportiv "Him" al Universal şi drama romantică "A Big Bold Beautiful Journey" al Sony, au fost respinse categoric de publicul din străinătate. "A Big Bold Beautiful Journey", cu Margot Robbie şi Colin Farrell în rolurile a doi străini a căror întâlnire întâmplătoare îi duce într-o călătorie unică în viaţă, a eşuat la box-office-ul internaţional, cu încasări de 4,5 milioane de dolari din 45 de pieţe. "Him", produs de Jordan Peele, un film tulburător despre un jucător de fotbal care aspiră să devină cel mai mare din toate timpurile, a încasat doar 400.000 de dolari din 25 de teritorii. Ambele filme au primit recenzii şi scoruri dezamăgitoare din partea publicului.
09:30
Aeroportul din Roma a deschis un hotel de lux pentru câini. Cât costă o noapte de cazare # ObservatorNews
Călătoriile nu mai trebuie să fie o sursă de stres pentru proprietarii de câini care nu au cu cine să-și lase animalele de companie atunci când pleacă în vacanţă. Aeroportul Internațional Fiumicino din Roma a inaugurat Dog Relais, unul dintre primele hoteluri canine aflate chiar în incinta unui aeroport din Europa, scrie The Independent.
09:20
Planul secret al lui Putin de destabilizare a alegerilor din Republica Moldova - analiză Bloomberg # ObservatorNews
Documente analizate de Bloomberg dezvăluie un plan coordonat de Kremlin pentru a influența alegerile din 28 septembrie din Moldova, prin recrutarea diasporei, campanii de dezinformare și presiuni asupra oficialilor. Scopul este slăbirea partidului Maiei Sandu și devierea Moldovei de la parcursul său european.
09:20
Ucrainean, de 7 zile pe drumuri, a fost găsit în stare gravă în Munţii Maramureşului. Nu mai mâncase de 2 zile # ObservatorNews
Un ucrainean de 29 de ani, care a povestit că era de şapte zile pe drumuri, iar de două zile nu mâncase nimic, a fost găsit în stare gravă în zona montană a judeţului Maramureş. El fusese zărit de doi culegători de ciuperci care au sunat la 112.
09:10
Trump şi Musk, faţă în faţă la 3 luni după cearta lor. Cei 2 au vorbit în timpul memorialului lui Charlie Kirk # ObservatorNews
Donald Trump şi Elon Musk au vorbit şi şi-au dat mâna duminică, în timpul ceremoniei de omagiere a lui Charlie Kirk în Arizona, la mai bine de trei luni de la spectaculoasa lor despărţire.
09:00
Echinocţiul de toamnă, când Soarele se va afla pe ecuatorul ceresc, va avea loc anul acesta luni, 22 septembrie, la ora 21:19, potrivit site-ului Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”. În emisfera nordică durata zilei scade, iar în cea sudică creşte.
09:00
YangWang U9 Extreme a stabilit un nou record mondial, depășind performanța Bugatti la categoria celor mai rapide mașini de serie.
08:40
Terorizaţi de urşi: mesaje RO-Alert, emise în două localităţi din Dâmboviţa, după apariţia animalelor în zonă # ObservatorNews
Locuitorii doi două localităţi din judeţul Dâmboviţa au fost avertizaţi, în noaptea de duminică spre luni, cu privire la apariţia unor urşi.
08:40
Verificări în şcolile din Capitală, după un e-mail cu ameninţări. Poliţia: Nu există indicii că ar fi reale # ObservatorNews
Duminică, mai multe şcoli, grădiniţe şi câteva spitale din Bucureşti au primit pe e-mail o ameninţare care anunţa un atac în dimineaţa următoare. După sesizare, poliţia şi serviciile competente au făcut verificări pentru a stabili ce s-a întâmplat.
08:40
Daunele cerute de românul arestat pe nedrept în Italia: "M-am simțit ca un infractor" # ObservatorNews
Un român din Iaşi a fost arestat în Italia după ce a fost victima unui furt de identitate comis cu mai bine de un deceniu în urmă. Deşi nu a săvârşit nicio infracţiune, bărbatul a fost săltat de carabinieri de faţă cu soţia şi copiii lui în timp ce se afla în vacanţă. A urmat oroarea, pentru că a fost reţinut o lună de zile până când a reuşit să-şi demonstreze nevinovăţia, dar şi idenitatea. Românul vrea acum să-şi facă dreptate şi cere despăgubiri record.
08:40
Mașină răsturnată și cuprinsă de flăcări, la 300 km/h, pe pista aeroportului din Arad # ObservatorNews
Momente de groază surprinse, ieri, în timpul unei competiţii de maşini, pe Aeroportul Internaţional din Arad. O maşină care rula cu peste 300 km pe oră s-a rostogolit de 10 ori şi, imediat după, a fost cuprinsă de flăcări uriaşe, totul sub privirile terifiate ale participanţilor.
08:30
Toamna în stil american. Câţi bani scot românii din buzunar ca să îşi decoreze casele după noile tendinţe # ObservatorNews
Toamna aduce un nou trend în casele românilor. Tot mai multe familii își decorează locuințele după model american, cu dovleci, coronițe colorate și lumânări parfumate. Prețurile pentru decoraţiunile sezonului variază de la câțiva lei, până la sute de lei pentru cei care vor să îşi surprindă cu adevărat musafirii.
08:20
Zelenski cere României și Poloniei o apărare aeriană comună împotriva dronelor ruseşti # ObservatorNews
Pe fondul intensificării încălcărilor spațiului aerian NATO de către Rusia, președintele ucrainean Volodimir Zelenski cere crearea unei strategii comune de apărare aeriană cu România și Polonia, pentru a contracara amenințările tot mai frecvente ale dronelor rusești.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.