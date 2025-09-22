Fiul cel mare al Elei Crăciun crește oi la Sinaia: „Nu are animale să dea, câte cereri are”
SpyNews, 22 septembrie 2025 13:50
Ela Crăciun a făcut o dezvăluire savuroasă la „Spynews TV”: fiul ei cel mare, Alex, alintat și Bibi, are o pasiune atipică pentru vremurile noastre, crește oi!
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 30 minute
13:50
Cine a trimis mesajul de amenințare cu moartea a elevilor în școlile din România! Ancheta ar putea să se complice # SpyNews
Școlile din București au fost în alertă, luni dimineață, după ce duminică a ajuns pe e-mailul mai multor instituții un mesaj de amenințare cu moartea a elevilor. Au apărut detalii noi despre persoana care a recurs la acest gest șocant.
13:50
Fiul cel mare al Elei Crăciun crește oi la Sinaia: „Nu are animale să dea, câte cereri are” # SpyNews
Ela Crăciun a făcut o dezvăluire savuroasă la „Spynews TV”: fiul ei cel mare, Alex, alintat și Bibi, are o pasiune atipică pentru vremurile noastre, crește oi!
Acum o oră
13:30
Hara, iubita lui Iustin Petrescu, a făcut mai multe declarații în mediul online referitoare la o eventuală sarcină. Tânăra a explicat care sunt motivele pentru care nu își dorește un copil.
13:30
Malta în prezent VS. acum 20 de ani, prin ochii Adinei Postelnciu. Ce o fascinează cel mai mult pe artistă, „Nu ai cum să te plictiseşti” # SpyNews
Adina Postelnciu va fi prezentă în platoul emisiunii Vacanță de vedetă, acolo unde va discuta despre Malta, locul care a cucerit-o în urmă cu două decenii.
13:20
Botez spectaculos în showbiz! Ionuț Dolănescu și Axinte au fost cele două perechi de nași! Imagini exclusive la Știrile Antena Stars # SpyNews
A avut loc un botez fabulos în showbiz! Ionuț Dolănescu și Axinte au fost printre perechile de nași, alături de soțiile lor! Cei doi au fost alături de finuța lor și au făcut declarații emoționante la Știrile Antena Stars.
Acum 2 ore
12:50
De ce este important să identificăm tiparele pe care le preluăm de la strămoşi? Emilia Drăgulin, "Putem afla secrete de familie" # SpyNews
Emilia Drăgulin, psihoterapeut specializat în constelaţii familiale, atrage atenţia asupra importanţei identificării tiparelor pe care le moştenim de la strămoşi şi a felului în care acestea ne influenţează viaţa.
12:40
Regizorul Remus Achim, interviu la Știrile Antena Stars despre documentarul lui Adrian Mutu! Cum l-a convins pe fostul fotbalist să accepte proiectul # SpyNews
Remus Achim a lansat unul dintre cele mai așteptate documentare! Adrian Mutu, numit și ”Il Fenomeno”, este personajul principal din documentarul ”Il Fenomeno – Povestea unui Superstar”, despre viața fabuloasă și cariera de excepție pe care le-a avut. Regizorul Remus Achim a făcut declarații la Știrile Antena Stars despre proiect.
12:30
Cât de mult a slăbit Marcel Andrei de la Insula Iubirii. Fosta ispită este de nerecunoscut | FOTO # SpyNews
Marcel Andrei a postat pe rețelele sociale o serie de fotografii în care apare alături de partenera sa. Fosta ispită de la Insula Iubirii a trecut printr-o transformare totală. Iată cât a slăbit!
Acum 4 ore
12:10
Jo a prins buchetul miresei la nunta lui Șerban Cazan cu Andreea! Cum a reacționat artista | FOTO # SpyNews
Jo a primit semne clare că viața ei se va schimba! Artista a prins buchetul miresei la nunta lui Șerban Cazan cu Andreea, care a avut loc în urmă cu o zi, în Grecia. Jo a fost în culmea fericirii!
12:00
Chef Horia Manea pune la dispoziție o nouă idee de meniu complet! În episodul de astăzi, bucătarul ne învață cum se prepară un ton cu orez negru ca la carte!
11:50
Alexia Eram își sărbătorește iubitul! Ce urare specială i-a transmis celui care i-a furat inima # SpyNews
Iubitul Alexiei Eram își sărbătorește ziua de naștere. Tânăra influenceriță a avut grijă să-i ofere o zi de neuitat celui care i-a furat inima, iar pe rețelele sociale i-a dedicat un mesaj special.
11:30
Turistă, experiență terifiantă pe muntele Everest! A fost nevoită să se întoarcă de urgență din zona morții la sol | VIDEO # SpyNews
O turistă a avut parte de o experiență îngrozitoare pe muntele Everest! Tânăra a fost nevoită să se întoarcă la sol, după ce viața ei a fost pusă în pericol. Bianca a revenit la sol din zona morții, un loc unde foarte multe persoane și-au pierdut viața.
11:20
Marilu Dobrescu face ultimele pregătiri pentru mutare! Influencerița și iubitul ei australian vor locui împreună în scurt timp. Marilu Dobrescu începe o viață nouă!
10:50
În seara aceasta, de la 20.30, la Asia Express: concurenții, între orașele plutitoare și lecțiile de tagalog # SpyNews
A doua zi din cea de-a treia etapă a show-ului Asia Express – Drumul Eroilor, difuzată diseară, de la ora 20.30, la Antena 1, le va aduce concurenților misiuni spectaculoase, care le vor pune la încercare atât rezistența fizică, cât și capacitatea de adaptare.
10:50
Cum își încep diminețile Adela Popescu și Radu Vâlcan în vacanță. Cei doi sunt în Grecia | FOTO # SpyNews
Adela Popescu și Radu Vâlcan petrec clipe de neuitat în Grecia. Actrița a povestit că azi-noapte au dormit într-un golf din insula Póros. Iată cum își încep diminețile!
10:40
Selly și Smaranda au împlinit 7 ani de relație! Cum arătau cei doi la începutul poveștii lor de iubire | FOTO # SpyNews
Selly și Smaranada au împlinit 7 ani de relație! Povestea lor de iubire a început când erau în liceu, iar 7 ani mai târziu sunt la fel de fericiți. Relația lor a trecut testul timpului, după tot acest timp fiind la fel de fericiți împreună.
10:20
Oana Monea, mesaj pentru cei care o judecă! Fosta ispită de la Insula Iubirii s-a demachiat în fața urmăritorilor: "Cum aș putea..." | VIDEO # SpyNews
Oana Monea s-a așezat pe un scaun, a pornit camera de filmat și le-a vorbit urmăritorilor săi despre cum a fost criticată din cauza machiajului. Mai mult, fosta ispită de la Insula Iubirii s-a și demachiat.
Acum 6 ore
10:10
Cum mențin Roxana Vancea și Dragoș Paiu armonia în familia lor! Cei doi încearcă să fie un exemplu pentru copii # SpyNews
Roxana Vancea și Dragoș Paiu formează un cuplu de mai mulți ani și au o relație de iubire frumoasă. Cei doi pun accent pe imaginea pe care o au în fața copiilor și încearcă să fie un exemplu pentru ei! Iată cum mențin armonia în familie și ce reguli au Roxana Vancea și Dragoș Paiu.
09:40
Alertă în școlile din România! Un mesaj de amenințare a fost trimis pe mailul mai multor instituții. Anunțul oficial al Poliției Române # SpyNews
Alertă majoră în mai multe școli din România, luni dimineață! Pe mailul mai multor instituții a apărut un mesaj amenințător la adresa elevilor. Poliția Română a făcut un anunț oficial. Oamenii legii au împânzit zonele din jurul școlilor care se confruntă cu această situație.
09:40
Oana Moșneagu, prezentă la petrecerea burlăcițelor organizată pentru prietena ei! Mesajul emoționant transmis de actriță | FOTO # SpyNews
Oana Moșneagu, mesaj emoționant pentru prima sa prietenă din copilărie! Actrița a fost prezentă la petrecerea burlăcițelor. Iată ce i-a transmis celei care i-a fost mereu aproape!
09:20
Astăzi, la ora 21:19 are loc echinocțiul de toamnă. Așadar, ziua și noaptea vor fi aproximativ egale, iar acest moment marchează începutul toamnei. Ce se vă întâmpla astăzi.
09:20
De ce a renunțat Diana Dumitrescu la showbiz! Actrița a vorbit pentru prima dată despre ruptura de viața publică # SpyNews
Diana Dumitrescu a renunțat la viața publică și a trecut prin multe schimbări în ultimii ani. Actrița a luat decizii în favoarea familiei sale, însă a declarat că nu regretă nimic, pentru că este ceea ce o face fericită! Diana Dumitrescu a vorbit despre acest lucru pentru prima dată.
08:50
Cu ce frici s-a confruntat Francisca, după ce a aflat că este însărcinată: ”M-am speriat degeaba” | FOTO # SpyNews
Francisca și TJ Miles vor deveni părinți pentru prima dată! După ce a aflat că este însărcinată, artista a fost cuprinsă de o mulțime de frici, dar care nu s-au adeverit. Francisca a făcut declarații despre cele mai delicate momente!
08:50
Erin, fiica artistei Sore, a avut o serie de întrebări dedicate mamei sale, așa că i le-a adresat fără nicio ezitare. Micuța și-a expus toate curiozitățile, iar Sore nu a putut decât să îi răspundă. Iată ce dialog au avut cele două!
Acum 24 ore
23:50
Bogdan Mocanu își dorește să se împace cu Iasmina?! Ce mesaj a făcut public pe Internet: ”Sunt drăguț doar cu ea” | FOTO # SpyNews
Bogdan Mocanu pare că trece printr-o perioadă destul de dificilă! De când Iasmina nu mai face parte din viața lui, acesta a împânzit rețelele de socializare cu mesaje de suferință! De această dată, pare că Bogdan Mocanu își caută drumul înapoi spre Iasmina.
23:20
Primele imagini de la înmormântarea lui Charlie Kirk. Donald Trump a ajuns în Arizona | FOTO # SpyNews
Charlie Kirk este înmormântat astăzi, în Arizona. Cei mai importanți oameni politici sunt prezenți la State Farm Stadium în Glendale, acolo unde are loc ceremonia. Donald Trump este și el prezent. Charlie Kirk este înmormântat după 11 zile de când a fost împușcat mortal în timp ce ținea un discurs la Universitatea Utah Valley.
22:50
ANM a anunțat când va ninge în România! Cum va fi iarna din acest an și când se răcește vremea # SpyNews
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat când mninge în România, în iarna anului 2025. Ninsorile și zăpada ar putea să apară mai repede decât s-ar fi așteptat toată lumea. Vremea din România va fi influențată de vortextul polar. Iată ce spune Elena Mateescu despre ninsori!
22:20
Asia Express, 21 septembrie 2025. Alina Pușcău, confesiuni tulburătoare! Toată lumea credea că este bine, dar trecea printr-un calvar: ”Am crezut că o să mor” # SpyNews
Moment emoționant la Asia Express, în ediția din 21 septembrie 2025. Alina Pușcău și-a deschis sufletul în fața camerelor de filmat și a vorbit despre lucrurile pe care nimeni nu le știa! Lumea credea că este bine, dar concurenta trecea printr-o perioadă care a marcat-o pentru tot restul vieții. Iată ce a declarat!
22:10
Apelează la șmecherie | Soțul artistei Carmen de la Sălciua încearcă să scape! Vrea să nu mai fie infractor # SpyNews
Afaceristul Marian Corcheș, soțul artistei Carmen de la Sălciua, dă milităria jos din pod! După ce a fost achitat, apoi s-a trezit cu o condamnare penală, bărbatul cere lămuriri judecătorilor care au dat decizii contradictorii.
22:10
S-a schimbat modificarea?! Ilie Năstase s-a împăcat din nou cu Ioana? Divorţul nu a fost retras | PAPARAZZI # SpyNews
Ilie Năstase și soția lui, Ioana, sunt căsătoriți din 2019. Primul termen în procesul lor de divorț ar trebui să aibă loc la finalul lunii octombrie, însă nu se știe dacă divorțul mai este încă valabil, asta pentru că au fost surprinși împreună de paparazzii Spynews.ro.
22:10
Este mai pregătită ca niciodată! Betty Salam va deveni mămică de fetiță! „Va fi lângă mine! Vor crește împreună!” # SpyNews
Fiica lui Florin Salam a făcut declarații exclusive pentru Spynews.ro! Betty Salam va deveni mămică de fetiță! Artista este mai pregătită ca niciodată pentru acest pas! Ce spune aceasta despre fiul său!
22:10
Scandal în fotbal! Îi trimite la muncă pentru a-i plăti tabăra fetiţei. ”Ar putea să facă pușcărie”. Acuzaţii grave la adresa lui Steliano Filip # SpyNews
La patru ani de la divorț, Bianca Marina, fosta soție a lui Steliano Filip, face acuzații grave la adresa fotbalistului, în exclusivitate pentru Spynews.ro. Deși ar părea tatăl perfect, se pare că realitatea e cu totul alta: fostul jucător de la Dinamo nu ar plăti pensia alimentară și ar fi uitat complet de fetița sa din prima căsătorie. Cu toate că ar putea să deschidă un proces, Bianca Marina spune că nu vrea să-i facă rău, dar speră ca fostul ei soț să-și amintească de Anais, fetița lor de opt ani, pe care o vede foarte rar
22:10
Confesiuni cutremurătoare! Ţi se face pielea de găină. Cum i-a apărut Petrică Mâțu Stoian în vis surorii lui # SpyNews
Anul acesta se împlinesc 4 ani de la dispariția fulgerătoare a artistului Petrică Mâțu Stoian, care a lăsat în urmă o durere uriașă. Una dintre surorile sale a fost șocată de felul în care cântărețul i-a apărut în vis, în urmă cu doar câteva săptămâni. S-a trezit brusc, speriată de ceea ce s-a întâmplat. Mărturiile cutremurătoare, în exclusivitate pentru Spynews.ro.
21:50
Elena Udrea, apariție ca pe vremuri la petrecerea fetiței sale! Cum a sărbătorit-o pe Eva Maria | FOTO # SpyNews
Elena Udrea și-a sărbătorit fetița, în urmă cu o zi! Fostul politician a avut o apariție ca pe vremuri, când toate privirile erau ațintite asupra ei. De această dată, petrecerea i-a fost dedicată Evei Maria, care a împlinit 7 ani!
20:50
Asia Express, 21 septembrie 2025. Pedeapsă pentru Anda Adam și Joseph! Cum au reacționat când au văzut cine vine în echipa lor: ”Mi se face rău” # SpyNews
Anunț neașteptat pentru Anda Adam și Joseph, la Asia Express. Ediția din 21 septembrie 2025 vine cu o noutate pentru echipa lor. O a treia persoană va intra în echipă, iar cei doi concurenți au primit o pedeapsă din partea Irinei Fodor! Iată ce trebuie să facă pe tot parcusul probelor!
20:10
Zi tristă în sportul românesc! Florin Marin a fost condus pe ultimul drum! O mulțime de persoane importante din fotbal au fost prezente la slujba de înmormântare a fostului mare antrenor al României. Durerea și regretul s-au așternut la înmormântarea lui Florin Marin.
19:30
Vrei să mănânci ouă prăjite, dar te deranjează surplusul de ulei? Iată o rețetă ușoară, cu puține calorii. Nu ai nevoie de tigaie, ci doar de o cană și un cuptor cu microunde. Este o idee excelentă de mic dejun sănătos.
18:50
Unde au mers Costina și Dian, după ce au fost eliminați din casa Mireasa! Puțini se așteptau la această decizie | FOTO # SpyNews
Costina și Dian le-au făcut o surpriză uriașă fanilor care își doreau să îi vadă împreună! Cei doi au postat imagini în ipostaze romantice pe rețelele de socializare și au dezvăluit unde se află! Puțini se așteptau la acest lucru, după tensiunile dintre familia lui Dian și Costina.
18:20
Alertă maximă la înmormântarea lui Charlie Kirk! Un bărbat înarmat, prezent la slujbă. Poliția l-a arestat | FOTO # SpyNews
Charlie Kirk este condus, astăzi, pe ultimul drum. O mulțime de persoane, inclusiv Donald Trump, sunt prezente la slujba de înmormântare a activistului. A avut loc un incident halucinant, după ce poliția a arestat un individ care și-a făcut prezența înarmat.
17:40
Cea mai elegantă nuntă! Compozitorul Șerban Cazan și Andreea se căsătoresc în Grecia! Ce vedete sunt prezente la eveniment | FOTO # SpyNews
Cele mai cunoscute și apreciate vedete din showbiz s-au întâlnit în Grecia, la o nuntă elegantă și rafinată! Șerban Cazan și Andreea se căsătoresc, astăzi, într-un cadru feeric pe tărâmul elen! Iată imagini superbe de la cel mai elegant eveniment din showbiz.
17:00
Nu se așteptai la asta! Un nepalez s-a întors acasă după ani de muncit în România, iar reacția familiei sale a fost incredibilă | VIDEO # SpyNews
Un tânăr din Nepal s-a întors acasă după patru ani de muncă în România. Momentul a fost filmat, iar reacția familiei sale a fost dincolo de așteptări. Tânărul a părut foarte emoționat și aproape a avut lacrimi în ochi. Familia lui nu ar fi știut că se întoarce acasă.
15:40
Cum a răspuns Adrian de la Mireasa, sezonul 11, după ce a fost întrebat de relația cu Emma. Fosta concurentă a dat de înțeles zilele trecute că formează în continuare un cuplu # SpyNews
Emma și Adrian de la Mireasa, sezonul 11, s-au căsătorit civil după trei luni de relație. Urmăritorii lor cred că foștii concurenți s-au separat, după ce nu s-a mai afișat deloc împreună și și-au șters pozele de cuplu. Adrian a reacționat, după ce a tot fost întrebat despre Emma.
15:10
Naba Salem de la Insula iubirii se mărită! Bruneta și iubitul ei au stabilit data nunții. Când va avea loc evenimentul # SpyNews
Naba Salem de la Insula iubirii și partenerul ei se pregătesc de nuntă. Cei doi s-au logodit de curând, iar bruneta și iubitul ei au dezvăluit și data nunții, eveniment care va avea loc la anul. Îndrăgostiții au ales și locația pentru petrecere.
14:30
O influenceriță celebră a revenit pe Internet, după moartea fiului ei. Băiețelul a sfârșit înecat în piscina familiei | VIDEO # SpyNews
Emilie Kiser și-a pierdut fiul în luna mai a acestui an. Băiețelul s-a accidentat mortal în piscina familiei. Influencerița a revenit în mediul online, la patru luni de la tragedie și recunoaște că ea și soțul trec în continuare prin momente grele.
Ieri
14:00
Cine este tânăra de doar 24 de ani care va ajunge pe Marte. Întoarcerea ei pe Pământ s-ar putea să nu fie posibilă # SpyNews
O tânără de doar 24 de ani s-ar putea numără printre primii oameni care vor ajunge pe Marte. Nu se știe când va avea loc acest moment, dar cert este că Alyssa Carson se pregătește de la trei ani pentru așa ceva. La 11 ani, vorbea pentru prima dată despre Marte în fața colegilor de vârsta ei.
13:20
Marina Almășan, imagine rară alături de mama ei. Cât de mult seamănă prezentatoarea TV cu femeia care i-a dat viață | FOTO # SpyNews
Marina Almășan are o relație specială cu părinții ei. Vedeta a făcut publică o imagine alături de mama ei, cu care recunoaște să obișnuiește să stea la povești „ca fetele”, mai ales atunci când se întoarce din străinătate.
12:40
Palatul Buckingham face lumină cu privirile la neînțelegerile dintre personalul lui Donald Trump și bucătarii Regelui Charles al III-lea. Ce s-a întâmplat, de fapt, înainte de dineul de stat # SpyNews
În ultimele zile, s-a zvonit că ar fi fost o dispută aprinsă între personalul lui Donald Trump și bucătarii Regelui Charles al III-lea. Echipa președintelui SUA ar fi intrat în bucătăria familiei regale atunci când se făceau ultimele pregătiri și chiar ar fi gustat din preparatele care urmau să fie servite la dineul de stat.
11:50
Topul celor mai bune plante pe care să le ai în dormitor. Te vor ajuta să te odihnești mai bine # SpyNews
Există câteva plante pe care este bine să le ai în dormitor. Specialiștii le recomandă pentru că ajută la un somn liniștitor. Majoritatea sunt ușor de îngrijit și adoră lumina, dar nu directă.
11:20
Cât de bine arată Andreea Popescu, după ce a slăbit. Bruneta a dat jos aproape opt kilograme în câteva săptămâni | FOTO # SpyNews
Andreea Popescu și-a dorit să scape de câteva kilograme în plus. A slăbit în șapte săptămâni aproape opt kilograme și nu se oprește aici, asta pentru că vrea să ajungă la 55 de kilograme.
10:50
Spiritele rele le dau bătăi de cap concurenților Asia Express pe Drumul Eroilor, diseară, de la 20.00, la Antena 1 # SpyNews
Cea de-a treia etapă din Asia Express – Drumul Eroilor începe cu o misiune desprinsă parcă din cele mai vechi legende filipineze. Diseară, de la ora 20.00, la Antena 1, concurenții au de înfruntat spiritele rele și trebuie să ducă la bun sfârșit un ritual menit să alunge temutul Manananggal, creatură malefică ce bântuie localnicii din San Agustin.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.