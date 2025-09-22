Sub binecuvântarea Sf. Dumitru Stăniloae: 35% reducere la cărți de teologie
Basilica.ro, 22 septembrie 2025 13:50
Tipografia Cărților Bisericești oferă reduceri de până la 35% la mai multe cărți de teologie printre care se numără și operele Sfântului Dumitru Stăniloae. Reducerea se aplică până în data de 10 octombrie, manualelor de teologie ortodoxă, Colecției „Părinți și Scriitori Bisericești” și Filocaliei, o altă operă semnificativă tradusă de Sfântul Dumitru Stăniloae. Filocalia, cuvânt…
• • •
Alte ştiri de Basilica.ro
Acum 30 minute
13:50
Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, prin Protopopiatul Ortodox Român Huedin, lansează duminică 28 septembrie, de la ora 18:00, lansarea piesei de teatru radiofonic „Tunul de cireș”, adaptare realizată cu prilejul împlinirii a 85 de ani de la moartea martirică a părintelui protopop Aurel Munteanu. Evenimentul de lansare va avea loc la sediul Protopopiatului, situat pe…
13:50
Tipografia Cărților Bisericești oferă reduceri de până la 35% la mai multe cărți de teologie printre care se numără și operele Sfântului Dumitru Stăniloae. Reducerea se aplică până în data de 10 octombrie, manualelor de teologie ortodoxă, Colecției „Părinți și Scriitori Bisericești” și Filocaliei, o altă operă semnificativă tradusă de Sfântul Dumitru Stăniloae. Filocalia, cuvânt…
Acum 4 ore
11:10
Nașterea Maicii Domnului, sărbătorită în Republica Moldova: Să o chemăm pe în viețile noastre # Basilica.ro
Nașterea Maicii Domnului, conform calendarului nerevizuit, a fost sărbătorită duminică de credincioșii din Republica Moldova. „Să o chemăm pe Maica Domnului în viețile noastre”, a fost îndemnul Episcopului Veniamin. Mitropolitul Petru al Basarabiei, împreună cu Episcopii Veniamin al Basarabiei de Sud și Nectarie al Irlandei și Islandei au oficiat Sfânta Liturghie la Mănăstirea Găvănoasa din…
Acum 6 ore
10:00
Ziua mondială fără mașini este serbată anual în data de 22 septembrie și încurajează folosirea altor mijloace de transport decât autovehiculele. Scurt istoric Inițial, data la care era sărbătorită Ziua fără mașini a fost 17 iunie, stabilită de Asociația pentru Transport Ecologic din Marea Britanie, în 1997. Evenimentul era marcat pe plan local, în cadrul…
09:00
Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Mesaj: Patriarhul Daniel felicită o comunitate românească din Melbourne, Australia, cu prilejul sfințirii noii biserici Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis un mesaj duminică, cu prilejul slujbei de sfințire a bisericii Parohiei Ortodoxe Române „Sfântul Apostol Toma” din Narre-Warren North /Dandenong, Melbourne, Australia.…
Acum 24 ore
00:00
Se lucrează la programa de Religie pentru liceu: Grupul de lucru s-a întrunit cu reprezentanții Patriarhiei Române # Basilica.ro
Specialiștii lucrează deja la programa școlară a disciplinei Religiei pentru nivelul de liceu, în baza căreia elevii vor putea susține Bacalaureatul la Religie începând cu anul 2030. Sâmbătă și duminică, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, s-a desfășurat întrunirea comună a Comisiei Patriarhiei Române pentru curriculumul disciplinei școlare Religie și a grupului de lucru…
00:00
†) Sf. Ierarh Mc. Teodosie de la Mănăstirea Brazi, mitropolitul Moldovei; Sf. Sfințit Mc. Foca, episcop de Sinope; Duminica a 18-a după Rusalii (Pescuirea minunată) # Basilica.ro
Calendar Ortodox, 22 septembrie Sfântul Ierarh Teodosie de la Brazi S-a născut în ţinutul Vrancei, în prima jumătate a veacului al XVII-lea şi, iubind din tinereţe viaţa călugărească, s-a lepădat de lume şi a primit sfântul chip îngeresc la Schitul Brazi. Cugetând ziua şi noaptea la Legea lui Dumnezeu şi deprinzând de la dascălii încercaţi…
21 septembrie 2025
23:40
Album omagial dedicat Sfântului Sofian, Apostolul Bucureștilor, de Arhiepiscopia Muntelui Liban # Basilica.ro
Mitropolia de Byblos, Botris și Muntele Liban (Patriarhia Antiohiei) a publicat un album omagial dedicat Sfântului Cuvios Sofian de la Antim, care a pictat Biserica „Sf. Gheorghe” a mănăstirii Deir el-Harf, situată lângă Broummana, în estul Libanului. Volumul, tipărit în limba engleză, include fotografii inedite cu Sf. Sofian de la Antim și se constituie într-o…
22:40
În imagini: Într-o suburbie din Melbourne, Australia, românii ortodocși și-au construit o nouă biserică # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Australiei și Noii Zeelande, a sfințit duminică noua biserică a comunității ortodoxe românești din Narre Warren North – Dandenong, o suburbie situată la aproximativ 40 de kilometri sud-est de Melbourne, Capitala Australiei. Prima capelă a fost amenajată în perioada 2010-2013, dar în 2015 comunitatea a decis construirea unei biserici noi, cu…
21:50
Zidirea unei biserici, un semn de mărturisire: PS Timotei Prahoveanul a sfințit un paraclis dedicat Sf. Dumitru Stăniloae # Basilica.ro
„Rugăciunea, venirea noastră la biserică, anumite fapte bune sunt toate semne ale mărturisirii. Absența lor ne situează foarte departe de Dumnezeu și rămânem singuri”, a avertizat duminică Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. „Singurătatea este cea mai mare problemă a societății în care trăim. Sunt multe alte probleme, boli, sărăcie, dar se…
20:10
„Crucea nu este căutarea suferinței, ci asumarea iubirii”, a spus duminică, la Catedrala Patriarhală, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal. „Hristos nu ne cheamă să iubim suferința în sine, ci să iubim pe Dumnezeu și pe aproapele cu adevărat.” „Învățătura creștină nu caută suferința ca mijloc de mântuire, ci caută iubirea. Iar crucea acceptată,…
18:40
A-ți lua crucea înseamnă a-ți asuma calitatea de creștin: PS Varlaam Ploieșteanul a sfințit un paraclis la DGASPC Sector 4 # Basilica.ro
„A-ți lua crucea înseamnă că a-ți asuma calitatea de creștin, că botezul nu a fost un accident în viața ta”, a spus duminică Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar Patriarhal. Ierarhul a sfințit paraclisul cu hramurile „Adormirea Maicii Domnului” și „Sfântul Ierarh Nectarie” al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sector 4,…
17:20
Fața omului sfânt este fața lui Dumnezeu: Proclamarea locală a canonizării Sf. Cuv. Mărturisitor Gherasim de la Tismana # Basilica.ro
„Noi știm că fața omului sfânt este fața lui Dumnezeu”, a spus Mitropolitul Irineu al Olteniei duminică, la Mănăstirea Tismana din județul Gorj, cu prilejul canonizării Sf. Cuv. Mărturisitor Gherasim (Iscu), fost stareț al mănăstirii. Înaltpreasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie, la finalul căreia a evocat figura sfântului recent canonizat: „Prin grija lui Dumnezeu, noi…
15:10
Patriarhul Daniel: Omul are nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, ca să poată purta crucea sa pe calea mântuirii # Basilica.ro
„Omul are nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, ca să poată purta crucea sa pe calea mântuirii, după cuvântul Domnului Iisus Hristos, Care zice: Veniți la mine, toți cei osteniți și împovărați, și eu vă voi odihni pe voi (Matei 11, 28)”, a subliniat Preafericitul Părinte Patriarh duminică. „Hristos Domnul ne îndeamnă ca fiecare să-și ia…
Ieri
14:10
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a oficiat duminică, 21 septembrie 2025, slujba de sfințire a Paraclisului Adormirea Maicii Domnului din cadrul DGASPC sector 4. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
14:00
Mesaj: Patriarhul Daniel felicită o comunitate românească din Melbourne, Australia, cu prilejul sfințirii noii biserici # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis un mesaj duminică, cu prilejul slujbei de sfințire a bisericii Parohiei Ortodoxe Române „Sfântul Apostol Toma” din Narre-Warren North /Dandenong, Melbourne, Australia. „Cu prilejul acestui moment sfânt, felicităm în mod deosebit pe Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul ortodox român al Australiei și Noii Zeelande, precum și pe…
11:30
IPS Iosif la Tismana: Vrem să transformăm lumea aceasta în rai, uitând pe Cel Care este raiul nostru, pe Însuși Dumnezeu # Basilica.ro
„Noi vrem să transformăm lumea aceasta în rai, dar uitând pe Cel Care este raiul nostru, adică pe Însuși Dumnezeu”, a avertizat duminică, la Mănăstirea Tismana, Mitropolitul Iosif al Europei Occidentale și Meridionale, explicând ce înseamnă asumarea Crucii și urmarea lui Hristos. Înaltpreasfinția Sa a făcut parte din soborul de ierarhi, condus de Mitropolitul Irineu…
10:30
Filmul Trinitas TV despre Sf. Cuv. Mărturisitor Iraclie a fost lansat la Chișinău în prezența Mitropolitului Basarabiei # Basilica.ro
Filmul documentar „Cu potirul printre obuze”, realizat de Televiziunea Trinitas a Patriarhiei Române despre viața Sfântului Cuvios Mărturisitor Iraclie din Basarabia, a fost lansat sâmbătă la Cineplex Loteanu din Chișinău, în prezența Mitropolitului Petru al Basarabiei. Au mai participat Episcopii Veniamin al Basarabiei de Sud și Nectarie al Irlandei și Islandei, clerici, istorici, cercetători, profesori,…
09:50
Mitropolitul Irineu despre Sf. Gherasim de la Tismana: Și-a iubit propriul torționar și l-a ajutat să se mântuiască # Basilica.ro
Lucrările Simpozionului Național „Mărturisitori ai Bisericii Ortodoxe Române în secolul XX: Sfântul Cuvios Gherasim Iscu și Mănăstirea Tismana în perioada comunistă” au continuat sâmbătă la Mănăstirea Tismana din județul Gorj, în prezența Mitropolitului Irineu al Olteniei. „A vorbi despre Sf. Gherasim este un lucru duhovnicesc, un lucru de suflet, mai mult decât istoric. Firește, el…
00:10
Calendar Ortodox, 21 septembrie Sfântul Apostol Codrat Sfântul Apostol Codrat (sec. II, anul 130) – Sfântul Sfințit Mucenic Codrat, Episcop al Magneziei, a fost unul din cei 70 de ucenici ai Domnului. A propovăduit cuvântul lui Dumnezeu în Atena și Magnezia (Tesalia de răsărit). A suferit chinuri pentru propovăduirea Evangheliei și a suferit moarte martirică…
20 septembrie 2025
20:50
În Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la Sfânta Liturghie în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale. Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Catedrala Mitropolitană „Sfânta…
19:30
De hram, Schitul „Sf. Neagoe Basarab” va inaugura un simpozion de cultură duhovnicească # Basilica.ro
La hramul de săptămâna viitoare, Schitul „Sf. Neagoe-Vodă Basarab” din Vlădești, jud. Argeș, va inaugura un simpozion anual de cultură duhovnicească. Prima ediție va fi dedicată Sfinților Cleopa și Paisie de la Sihăstria, anunță Protos. Cosma Giosanu, starețul sfântului așezământ, de metanie de la Mănăstirea Sihăstria. În timp ce lucrările de construcție se desfășoară în…
17:40
Ediția din acest an a Festivalului Concurs Național „Lăudați pe Domnul” intră în etapa finală # Basilica.ro
Ediția din acest an a Festivalului Concurs Național de Muzică Bisericească „Lăudați pe Domnul” intră în etapa finală, în care câștigătorii vor fi prezentați în cadrul unor evenimente culturale organizate de Sectorul Teologic-Educațional al Administrației Patriarhale. Programul Etapei Finale Duminică, 28 septembrie 2025, Corul „Symbol-Jean Lupu” și Corala „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române vor susține…
16:40
566 de ani de atestare documentară a Bucureștilor, un oraș în care trepidația modernă își dă mâna cu echilibrul credinței # Basilica.ro
Sâmbătă se împlinesc 566 de ani de la semnarea de către Domnitorul Vlad Țepeș a unui hrisov în care apare pentru prima dată numele Bucureștiului. Documentul confirma drepturile unor boieri asupra unor pământuri din zonă. Această mențiune scrisă marchează începutul istoriei oficiale a orașului care avea să devină, câteva secole mai târziu, Capitala României. În…
15:20
Sf. Eustație, patronul vânătorilor, cinstit la București: La parohia ocrotită de sfânt va cânta Grigore Leșe # Basilica.ro
La Parohia Iancu Vechi – Mătăsari din Capitală a început programul dedicat hramului de toamnă al comunității, dedicat cinstirii Sfinților Mari Mucenici Eustație, împreună cu soția sa, Teopista, și cu cei doi fii, Agapie și Teopist. „De 185 de ani, biserica noastră păstrează părticele din sfintele lor moaște, aduse de la Baia, prima Cetate de…
Mai mult de 2 zile în urmă
13:40
Tronos Junior a început Liturghia Copiilor. Proiectul își propune să cheme copiii spre Hristos, spune Arhid. Mihail Bucă # Basilica.ro
Prima activitate din proiectul Liturghia Copiilor a avut loc sâmbătă la Catedrala Mitropolitană „Sf. Spiridon” – Nou din Capitală. Grupul psaltic Tronos Junior, condus de Ioan Balaban, și Arhid. Mihail Bucă au oferit alternativ răspunsurile liturgice. Grupul psaltic pentru copii își propune ca acest proiect să apropie copiii de dimensiunea liturgică a Bisericii și să…
13:00
Drumul nostru către cer va trebui să treacă prin urmarea Crucii: PS Timotei Prahoveanul a hirotonit un preot și un diacon # Basilica.ro
„Drumul nostru către cer va trebui să treacă prin urmarea Crucii”, a spus sâmbătă Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, la Parohia „Nașterea Maicii Domnului” – Ghencea din Capitală. Ierarhul a slujit împreună cu un sobor de clerici din eparhie, din care au făcut parte Părintele Ștefan Zară, consilier eparhial la Sectorul…
10:50
Au început manifestările dedicate proclamării locale a canonizării Sf. Cuv. Mc. Gherasim: Simpozion la Mănăstirea Tismana # Basilica.ro
Mănăstirea Tismana găzduiește, începând de vineri, lucrările Simpozionului Național „Mărturisitori ai Bisericii Ortodoxe Române în secolul XX: Sfântul Cuvios Gherasim Iscu și Mănăstirea Tismana în perioada comunistă”. Evenimentul face parte din seria de manifestări conexe proclamării locale a canonizării Sfântului Cuvios Mucenic Gherasim de la Tismana, care va avea loc duminică, 21 septembrie. Comunicări științifice…
10:20
Prima conferință națională a preoților de caritate din unitățile sanitare va avea loc la Păltiniș # Basilica.ro
În perioada 22-24 septembrie, Centrul pastoral-misionar „Sf. Ier. Andrei Șaguna” al Arhiepiscopiei Sibiului va găzdui prima conferință națională a preoților de caritate din unitățile sanitare. La eveniment vor participat Părintele Consilier Patriarhal Ciprian Ioniță, coordonatorului Sectorului Social-Filantropic al Administrației Patriarhale, Părintele Alin Nica, coordonatorul preoților de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor, și preoți de caritate care…
00:10
Calendar Ortodox, 20 septembrie Sfântul Mare Mucenic Eustație și soția sa Teopista, cu cei doi fii: Agapie și Teopist Mare Mucenicul Eustație Placida a fost unul dintre cei mai buni generali ai împăratului Traian (98-117). Își dovedise abilitățile în luptă din timpul lui Tit, în anul 70, când a înconjurat și dărâmat Ierusalimul. În timp…
19 septembrie 2025
19:30
Credință și mărturisire pentru tinerii prezenți în Tabăra Națională „Tradiție și noutate” de la Sângeorz-Băi # Basilica.ro
Tabăra Națională „Tradiție și noutate”, ediția 2025, organizată de Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului, are loc în perioada 15-21 septembrie, la Centrul Misionar de Tineret „Ioan Bunea” din Sângeorz-Băi, județul Bistrița-Năsăud, și reunește 46 de tineri din diferite zone ale țării, alături de 12 voluntari. Participanții au fost vizitați, joi, de către Înaltpreasfințitul Părinte Andrei,…
17:40
Mănăstirea Sihla din județul Neamț anunță începerea lucrărilor pentru o biserică nouă, închinată Sfintei Teodora de la Sihla. Potrivit părintelui arhimandrit Pahomie Catană a anunțat că lucrările la fundație au început deja, cu speranța ca până la finalul anului să fie încheiate. „În prezent am început lucrările la fundația Bisericii. Doar cu ajutorul dumneavoastră și…
16:40
Programul liturgic al Schitului Darvari cu ocazia sărbătorii Sfântului Siluan Athonitul # Basilica.ro
Obștea schitului Darvari anunță un program liturgic special cu ocazia sărbătoririi Sfântului Siluan Athonitul, ale cărui moaște se află spre cinstire în biserica mănăstirii, de peste 24 de ani. Astfel, marți 23 septembrie, începând cu orele 18:00, se va săvârși privegherea după rânduiala Sfântului Munte: Vecernia cu Litie, urmată de Utrenie. Mai târziu, în jurul…
15:50
Părintele Mihai Hau, distins cu Ordinul Sfântul Apostol Andrei pentru o viață pusă în slujba Bisericii # Basilica.ro
Părintele Mihai Hau, fost consilier patriarhal și director al Editurii Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, al Editurii BASILICA și al Editurii TRINITAS a fost distins, vineri, cu Ordinul „Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României”, pentru activitatea depusă în fruntea tipografiilor și editurilor din cadrul Patriarhiei Române. Distincția, acordată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, a fost…
15:30
Mitropolitul Nicolae al celor două Americi a sfințit marți sediul Ambasadei României în Republica Columbia. Manifestarea a avut loc în contextul vizitei desfășurate de Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae în America Latină și cu ocazia finalizării lucrărilor de renovare la sediul ambasadei din Bogota, capitala Columbiei. În continuare, Mitropolitul celor două Americi s-a întâlnit cu Mitropolitul Iacov…
14:50
Luna august este mereu închinată Maicii Domnului. Odată cu praznicul Adormirii, nu simțim doar apropierea sfârșitului de vară, ci și încheierea anului bisericesc. Totodată, această lună a fost încununată de proclamările locale ale canonizării unor noi sfinți: Sf. Iraclie și Alexandru din Basarabia, Sf. Serafim cel Răbdător, precum și Sfinții Paisie și Cleopa de la…
14:50
IPS Varsanufie a lansat volumul de studii teologice „Strălucește peste noi, Doamne, slava Ta!” # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului a lansat, miercuri, la Râmnicu Vâlcea, volumul de studii teologice „Strălucește peste noi, Doamne, slava Ta!”. Volumul, apărut la editura „Praxis” a Arhiepiscopiei Râmnicului, în cadrul Colecției „Verba Hierarchiae”, reprezintă o mărturie că „viața omului se preface, se înnoiește și crește în asemănarea cu Dumnezeu”, după cum a explicat IPS…
13:40
Studenții ieșeni au fost prezenți, miercuri, la slujba înmormântării Schimonahiei Penelope Ianolide, desfășurată la Mănăstirea Paltin-Petru Vodă din județul Neamț. Membrii Ligii Studenților Iași (LS Iași) au venit din țară și străinătate pentru a fi alături de cea care a fost membră de onoare a organizației. În cadrul slujbei de înmormântare, membrii LS Iași a…
12:00
Arhiepiscopul Ioachim al Romanului și Bacăului a sfințit joi paraclisul Spitalului de Pneumoftiziologie din Bacău. Slujba de binecuvântare a fost oficiată la finalul lucrărilor de amenajare și pictare a lăcașului de cult. Paraclisul a primit hramurile Sf. Ierarh Spiridon al Trimitundei și Sfinții Cuvioși Cleopa și Paisie de la Sihăstria. Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a felicitat…
11:10
Tronos Junior și Arhidiaconul Mihail Bucă invită copiii din Capitală să participe sâmbătă la Sfânta Liturghie oficiată la Catedrala Mitropolitană „Sf. Spiridon” – Nou. Răspunsurile la strană vor fi oferite alternativ de membri ai grupului psaltic Tronos Junior și Arhidiaconul Mihail Bucă, protopsaltul Catedralei Patriarhale. „Vom organiza un proiect pilot, spunem noi, Liturghia copiilor pentru…
09:50
Radio Trinitas emite pe o nouă frecvență: Deservește județele Bistrița-Năsăud, Mureș, Cluj și Alba # Basilica.ro
Radio Trinitas a început să emită de joi pe o nouă frecvență care deservește întreg județul Bistrița-Năsăud și parțial județele Mureș, Cluj și Alba. Ascultătorii din această zonă pot seta aparatele de radio pe frecvența 93,4 Mhz pentru a asculta Radioul Patriarhiei Române. Este a 57-a frecvență de emisie radio deținută de Radio Trinitas și…
09:00
Ți-am pregătit 5 știri importante de joi, ca să începi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Când va avea loc proclamarea locală a canonizării Sf. Arsenie de la Prislop? Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, a anunțat că proclamarea locală a canonizării Sfântului Arsenie de la Prislop va avea loc în data…
08:20
Calendar ortodox – 19 septembrie Sfinții Mucenici Trofim, Savatie și Dorimedont Cei trei sfinți (+278) au trăit când la Roma împărătea Probus împăratul (276-282), deci pe vremea când încă erau prigoniți creștinii, iar în Antiohia stăpânea dregătorul Eliodor. Deci, pe când se săvârșea praznicul zeului Apolo, din părțile din afară de cetate, veniră în Antiohia…
18 septembrie 2025
21:10
În imagini: Sfântul Sofian de la Antim, omagiat în cadrul unui simpozion la Biblioteca Sfântului Sinod (2025) # Basilica.ro
Simpozionul omagial intitulat „Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim, omul lui Dumnezeu în mijlocul cetății” s-a desfășurat joi, 18 septembrie, la Biblioteca Sfântului Sinod. În deschiderea evenimentului, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a transmis mesajul Patriarhului României. Printre cei care au susținut comunicări s-au numărat: Preasfințitul Părinte Qais, Episcop de Erzurum, Arhimandritul Mihail Stanciu, Părintele…
20:40
Protoieria Sector 3 a ajutat cu ghiozdane echipate complet 300 de copii cu posibilități materiale reduse # Basilica.ro
Protoieria Sector 3 din Capitală a oferit, miercuri, daruri constând în ghiozdane complet echipate pentru 300 de copii care provin din familii cu posibilități materiale reduse sau aflați în situații de risc social. Printre copiii care au primit cadouri se numără și beneficiarii programelor Centrului de zi „Sfânta Sofia” al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Părintele protopop Florin…
19:50
Dar de preț pentru Catedrala din Onești: un veșmânt ce a acoperit moaștele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava # Basilica.ro
Catedrala„ Pogorârea Sfântului Duh” din Onești a primit, marți, un dar de mare preț: un veșmânt care a acoperit recent moaștele Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, așezat în sfântul lăcaș spre închinarea tuturor. Darul a fost oferit la cererea părintelui paroh Justinian Alupei, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și…
18:30
Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a participat la comemorarea oficială a eroilor căzuți bătălia de la Păuliș, acum 81 de ani. În cadrul ceremoniei, IPS Timotei a săvârșit slujba de pomenire a eroilor din Detaşamentul Păuliş şi a evocat martiriul elevilor Şcolii de Subofiţeri Radna. De asemenea, Arhiepiscopul Aradului a oficiat și slujba parastasului la…
16:40
Târg cu produse bio și vânătorești în cinstea Sfântului Eustatie, organizat de Parohia Iancu Vechi-Mătăsari din Capitală # Basilica.ro
Parohia Iancu Vechi – Mătăsari din Capitală organizează, pe 20 septembrie, un Târg inedit dedicat Sfinților Mari Mucenici Eustatie și soției sale Teopista, împreună cu cei doi fii ai lor, Agapie și Teopist, ocrotitorii sfântului lăcaș. Sfântul Eustatie este considerat, în tradiția ortodoxă, ocrotitorul vânătorilor și din acest motiv la evenimentele ocazionate de hram vor…
16:10
La editura Cuvântul Vieții a apărut o carte despre modul în care erau percepute visele în epoca bizantină # Basilica.ro
Volumul „Somn, vise și tămăduiri nocturne. De la neuropsihologie la sfinții doctori fără-de-arginți” a apărut recent la Editura Cuvântul Vieții și tratează modul în care erau perceputele visele în epoca bizantină. Lucrarea aparține lui Cezar-Ivan Coliță și descoperă dintr-o perspectivă interdisciplinară fenomenul incubației și al visului tămăduitor în Antichitatea târzie creștină și în Bizanțul medieval,…
15:30
Simpozion: Recunoștință față de Părintele Patriarh Daniel pentru canonizarea Sfântului Sofian de la Antim # Basilica.ro
Biblioteca Sfântului Sinod a găzduit, astăzi 18 septembrie, simpozionul omagial „Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim, omul lui Dumnezeu în mijlocul cetății”, la care au luat parte ierarhi, preoți și mireni care l-au cunoscut pe părintele Sofian. În prima sesiune de comunicări, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a dat citire mesajului Preafericitului Părinte Patriarh Daniel,…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.