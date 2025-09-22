„Micul București” din Germania: „Un loc al fricii” cu 7.000 de imigranți din România și Bulgaria
Newsweek.ro, 22 septembrie 2025 13:50
Un oraș cu 190.000 de locuitori din Germania a ajuns să fie numit „Micul București”. Însă numele est...
Acum 10 minute
14:10
Chiriaşii îşi doresc să se mute, în această toamnă, în garsoniere sau apartamente cu 2 camere şi dor...
Acum 30 minute
14:00
A vrut să fure un camion, l-a pornit, dar nu a știut să meargă cu el. „Problema”? Banală # Newsweek.ro
Un hoț a vrut să fure un camion, l-a pornit, a plecat cu el de pe loc, dar nu a știut să meargă cu e...
13:50
„Micul București” din Germania: „Un loc al fricii” cu 7.000 de imigranți din România și Bulgaria # Newsweek.ro
Un oraș cu 190.000 de locuitori din Germania a ajuns să fie numit „Micul București”. Însă numele est...
Acum o oră
13:40
METEO Vremea se răcește cu 10 grade în doar 24 ore. Când va fi prima zi de toamnă în România? # Newsweek.ro
Meteorologii anunță că trebuie să trecem la haine groase. Vremea se răcește cu 10 grade în doar 24 o...
13:30
Berkshire a vândut acţiunile deţinute la BYD, cel mai mare producător chinez de vehicule electrice # Newsweek.ro
Conglomeratul Berkshire Hathaway, deţinut de miliardarul Warren Buffett, a vândut toate acţiunile de...
Acum 2 ore
13:10
Summit de Educație Financiară - Newsweek România. Cum construim încredere, protecție și reziliență # Newsweek.ro
La Summitul de Educație Financiară organizat de Newsweek România, experții din domeniu readuc în dis...
12:50
Zi decisivă pentru creșterea pensiilor. Instanța anunță dacă se dau bani în plus la grupele de muncă # Newsweek.ro
Moment așteptat de mulți pensionari. Zi decisivă pentru creșterea pensiilor. Instanța anunță dacă se...
12:40
Razii în Republica Moldova: 100 de persoane, vizate într-un dosar de destabilizare. Rusia implicată # Newsweek.ro
Poliția Republicii Moldova împreună cu angajații Serviciului de Informații și Securitate, au făcut p...
12:30
Circulația mașinilor de marfă și de gunoi, restricționată în București. De ce, cum și de când? # Newsweek.ro
Primăria Capitalei vrea să restricționeze circulația mașinilor de marfă și de gunoi în București, în...
Acum 4 ore
12:10
Bloomberg: Planul lui Putin de a fura alegerile din Moldova. Manipulare și perturbare a voturilor # Newsweek.ro
Rusia a conceput un plan de a fura alegerile din Moldova, de a perturba și manipula voturile și de a...
11:50
Bani, fără urme? Europa de Est, pe locul 4 mondial la tranzacțiile cu criptomonede: 499.000.000.000$ # Newsweek.ro
Europa de Est a devenit a 4-a piață din lume pentru tranzacțiile cu criptomonede, banii electronici ...
11:40
VIDEO Atac cu drone în Crimeea. 3 elicoptere Mi-8 și radarului Nebo-U, de 13.500.000 $, distruse # Newsweek.ro
Serviciul de informații al apărării din Ucraina (HUR) a anunțat bilanțul atacului cu drone de dumini...
11:30
Naționala României pregătește meciurile cu Moldova și Austria. Pe cine vrea Luceascu în teren? # Newsweek.ro
Naționala de fotbal a României se pregătește pentru meciurile cu Moldova și Austria. Selecționerul M...
11:10
Informații noi despre mesajul de amenințare trimis către școli și spitale. De unde a fost trimis? # Newsweek.ro
Autoritățile au descoperit de unde a fost trimis mesajul de amenințare către mai multe școli și spit...
11:00
Monedă din argint, cu chipul unui mare actor român, lansată de BNR. Cât costă și de unde o cumperi? # Newsweek.ro
O monedă din argint, cu chipul unui mare actor român, a fost lansată de BNR. Tirajul maxim pentru mo...
10:50
Trump, atac la adresa lui Biden după uciderea lui Kirk. Activistul MAGA, numit „martir” # Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump a susținut un discurs încărcat de emoție la ceremonia de omagiere...
10:40
Statul dă unui pensionar 48.000 lei în plus la pensie pentru care nu a muncit. Bolojan o vrea tăiată # Newsweek.ro
Pensia specială medie este de 25.000 de lei. Dar cea mai mare pensie specială este de aproape 70.000...
10:30
Zeci de cazuri de infecții cu West Nile în România. Cât de periculos e virusul și cum ne protejăm? # Newsweek.ro
Sunt zeci de cazuri de infecții cu West Nile, în România. Autoritățile îndemană populația să ia măsu...
10:20
Schimbări la salariu pentru românii din Germania. Guvernul federal pregătește modificări legislative # Newsweek.ro
Autoritățile din Germania pregătesc noi măsuri care vin în beneficiul angajaților. Mulți vor avea ma...
10:20
VIDEO Primul hotel de lux pentru câini din Europa: aromoterapie, masaj. Cât costă cazarea? # Newsweek.ro
Pe unul dintre cele mai importante hub-uri aeriene din Europa, a fost deschis primul hotel de lux pe...
Acum 6 ore
10:10
Pensionarii mai au 5 zile să depună acte pentru un ajutor la pensie de 100 lei. Pot plăti facturi # Newsweek.ro
Pensionarii și românii pot depune documente până la finalul acestei săptămâni pentru a primi un ajut...
09:50
Implanturile Neuralink, test clinic pentru tulburări de vorbire: gândurile transmise direct în text # Newsweek.ro
Compania lui Elon Musk pregătește un studiu clinic în octombrie pentru persoanele care și-au pierdut...
09:40
Moscova acuză NATO și UE după atacul cu drone din Crimeea: "Sunt „pulsul destabilizării” din Europa" # Newsweek.ro
Ministerul rus de Externe a reacționat dur după atacul cu drone asupra mai multor zone din Crimeea, ...
09:20
Ursula von der Leyen avertizează Moscova: „UE își va apăra fiecare centimetru al teritoriului” # Newsweek.ro
Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis că Uniunea Europeană va apăra integral teri...
09:10
Amenințare fără precedent în școli: „Luni dimineața, voi intra în școală cu două pistoale Beretta” # Newsweek.ro
Este alertă în școlile din București. Un email anonim trimis către Inspectoratul Școlar al Sectorulu...
08:50
Trump promite ajutor pentru Polonia și balticii în fața Rusiei, după incursiunea rusească în Estonia # Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump a declarat duminică că Statele Unite vor sprijini Polonia și stat...
08:40
Trump, la ceremonia de omagiere pentru liderul MAGA, Charlie Kirk: "A avut o influență formidabilă” # Newsweek.ro
Președintele Donald Trump, vicepreședintele JD Vance și alți oficiali de vârf au participat duminică...
08:20
Estonia a cerut o întâlnire de urgență a Consiliului de Securitate ONU după incursiunile rusești # Newsweek.ro
Consiliul de Securitate al ONU va organiza luni o reuniune de urgenţă pentru a discuta incursiunile ...
08:20
Simion, sărbătorit la restaurantul de lux al unui senator. Liderul AUR a economisit 50000€ în 2 luni # Newsweek.ro
George Simion a fost sărbătorit, ieri, la restaurantul de lux Casa Lido by Murad deținut de senatoru...
Acum 8 ore
08:10
Echinocţiul de toamnă, când Soarele se va afla pe ecuatorul ceresc, va avea loc anul acesta luni, 22...
08:00
Ceremonia de decernare a Balonului de Aur, trofeu care recompensează cel mai bun fotbalist din sezon...
07:50
Un cetăţean ucrainean aflat de mai multe zile în Munţii Maramureşului a fost găsit în stare gravă # Newsweek.ro
Un cetăţean ucrainean aflat de mai multe zile în Munţii Maramureşului a fost găsit în stare gravă de...
07:50
Grădina pare un loc sigur pentru joacă, dar unele dintre cele mai frumoase plante ascund toxine peri...
07:40
România are nevoie de 2 submarine de 1.000.000.000 € fiecare. Ce putem alege și pentru ce misiuni # Newsweek.ro
La nivelul Ministerului Apărării Naționale (MApN), există un program de înzestrare cu submarine împo...
07:30
Care este recordul mondial deținut de Crucea de pe Caraiman? Monumentul, inaugurat acum 97 de ani # Newsweek.ro
Crucea de pe Caraiman, monumentul care străjuiește Valea Prahovei din înaltul Munților Bucegi, dețin...
07:20
Horoscop 23 septembrie. Luna în Balanță îi face productivi pe Lei. Săgetătorii, câștiguri financiare # Newsweek.ro
Horoscop 23 septembrie. Luna în Balanță îi face productivi pe Lei. Săgetătorii au idei de a face ban...
07:10
Adeverințele pentru creșterea pensiilor, eliberate cu 12 luni întârziere. Care pensionari pierd bani # Newsweek.ro
Avocatul Poporului arată că sunt întârzieri de 12 luni la eliberarea adeverințelor la pensie. Pensio...
Acum 24 ore
21:00
Chief of War, drama istorică epică a lui Jason Momoa, reprezintă un efort de recuperare a identități...
20:50
Inflația și-a pus serios amprenta pe obiceiurile de consum ale românilor. Creșterea prețurilor a det...
20:40
Rezultate extragere Loto 6/49, Joker și Noroc. Ce cifre au ieșit câștigătoare pe tabelă? # Newsweek.ro
Reportul la Loto 6/49, la categoria I, depăşeşte 32,81 milioane de lei (peste 6,47 milioane de euro)...
20:20
Săptămână decisivă pentru tăiere pensii speciale de 25.000 lei. Ex judecător CCR - Guvernul va pica # Newsweek.ro
Săptămâna aceasta se va juca un moment crucial în istoria pensiilor speciale din România. Curtea Con...
20:20
Inventatorul Nelu Mihai din Silicon Valley a fost numit consilier onorific al ministrului Energiei # Newsweek.ro
Inventatorul român Nelu Mihai din Silicon Valley a fost numit consilier onorific al ministrului Ener...
20:10
Doi polițiști sunt campioni naționali la karate tradițional. S-au calificat în lotul național # Newsweek.ro
Comisarul de poliție Mihai Tâmpeanu și agentul șef adjunct Alex Butură, reprezentanți ai Inspectorat...
19:50
Erou în uniformă. Un pompier salvează victimele unui accident produs între o mașină și o motocicletă # Newsweek.ro
Sg. maj. Șapșinschi Nicolae, pompier cu experiență, a dat dovadă de curaj și implicare civică după c...
19:40
Săritoarea cu prăjina Alysha Newman se numără printre numeroasele sportive care au apelat la OnlyFan...
19:20
Cele mai rapide și mai scumpe mașini din lume au fost expuse la Festivalul Vitezei de la Goodwood
19:10
Donald Trump este acuzat de dictatură de un lider democrat din SUA: Este ceea ce fac dictatorii # Newsweek.ro
Liderul minorităţii democrate din Senatul american, Chuck Schumer, a avertizat duminică că Donald Tr...
19:00
Ecologia în impas. „Noua escrocherie verde“, ultimul dușman al lui Trump. Cum ne afectează? # Newsweek.ro
Care este impactul pe care legea mare și frumoasă a lui Trump o are asupra tehnologiei curate și sur...
18:50
Ce trebuie să știi înainte să cumperi un scaun auto pentru copii. Poliția trage un semnal de alarmă # Newsweek.ro
Poliția atrage atenția asupra importanței alegerii corecte a scaunului auto pentru copii. Mușchii și...
18:40
Natura a fost dintotdeauna o sursă importantă de medicamente salvatoare de vieţi, de la aspirina obţ...
