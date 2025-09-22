Rusia încearcă să obțină la OACI relaxarea sancțiunilor privind importul de piese de schimb pentru avioanele civile

21:10

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, joi seară, în legătură cu plafonarea adaosului la alimentele de bază, că în prezent sunt adunate datele din piaţă, este analizată evoluţia şi se urmăreşte reacţia marilor distribuitori, iar în funcţie de aceste date va fi luată o decizie care va fi comunicată săptămâna viitoare. Bolojan a fost întrebat, joi, … Articolul Ilie Bolojan, întrebat ce se întâmplă cu plafonarea preţurilor la alimentele de bază: „Astfel de decizii nu le luăm pe picior” apare prima dată în Main News.