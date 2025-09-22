Bătrân lovit mortal de tren în Ruginoasa
TeleM Iași , 22 septembrie 2025 13:50
Un accident feroviar s-a produs astazi in localitatea Ruginoasa. O batran in varsta de 72... Articolul Bătrân lovit mortal de tren în Ruginoasa apare prima dată în TeleM Regional.
• • •
Alte ştiri de TeleM Iași
Acum 10 minute
14:10
Polițiștii Secției 2 Poliție Galați au dispus reținerea, pentru 24 de ore, a unui tânăr... Articolul Un tânăr a fost reținut după ce a spart mai multe parcometre din Galați apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 30 minute
13:50
Un accident feroviar s-a produs astazi in localitatea Ruginoasa. O batran in varsta de 72... Articolul Bătrân lovit mortal de tren în Ruginoasa apare prima dată în TeleM Regional.
Acum o oră
13:30
Senatorul PSD, Daniel Zamfir: „Eu, dacă aș fi deputat, aș vota împotriva doamnei ministru!” # TeleM Iași
Senatorul PSD, Daniel Zamfir a declarat în Parlament că susține moțiunea simplă depusă de AUR... Articolul Senatorul PSD, Daniel Zamfir: „Eu, dacă aș fi deputat, aș vota împotriva doamnei ministru!” apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 2 ore
12:30
Mai multe țări recunosc oficial Palestina, înaintea unui summit în care se va discuta soluția cu două state. Israel și SUA nu participă la Adunarea Generală ONU # TeleM Iași
Franța și Arabia Saudită vor convoca luni zeci de lideri mondiali pentru a mobiliza sprijinul... Articolul Mai multe țări recunosc oficial Palestina, înaintea unui summit în care se va discuta soluția cu două state. Israel și SUA nu participă la Adunarea Generală ONU apare prima dată în TeleM Regional.
12:20
În această dimineață, echipaje din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Galați au intervenit pentru... Articolul Galați | O femeie și-a pierdut viața într-un incendiu produs la o locuință din Tecuci apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 4 ore
12:00
Botoșani | Primarul comunei Mihălășeni a fost plasat sub control judiciar după ce a primit 100.000 euro drept mită # TeleM Iași
Procurorii DNA Suceava au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului... Articolul Botoșani | Primarul comunei Mihălășeni a fost plasat sub control judiciar după ce a primit 100.000 euro drept mită apare prima dată în TeleM Regional.
11:30
Patronii unei cunoscute florării din Iași intentionează să contruiasca un hotel în Bucium # TeleM Iași
Proiectul sotilor Curcudel, patronii de la Darlington Flowers, de constructie a unui hotel pe Bucium,... Articolul Patronii unei cunoscute florării din Iași intentionează să contruiasca un hotel în Bucium apare prima dată în TeleM Regional.
11:30
La ora 09:03 prin apel la 112 a fost sesizat faptul că în râul Moldova... Articolul Neamț | O bătrână din Roman dată disparută a fost găsită înecată în râul Moldova apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
105 locuri de parcare noi în Burdujeni-Cuza 2, după demolarea garajelor de pe strada Păcii # TeleM Iași
În urma demolării garajelor de pe strada Păcii, în cartierul Burdujeni – Cuza 2, au... Articolul 105 locuri de parcare noi în Burdujeni-Cuza 2, după demolarea garajelor de pe strada Păcii apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 6 ore
10:10
Poliția Română a fost sesizată cu privire la faptul că mai multe instituții de învățământ... Articolul E-mail de amenințare primit de mai multe spitale și școli din țară apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Camera Deputaților dezbate o moțiune simplă depusă de parlamentarii AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu.... Articolul Parlamentarii dezbat astazi o moțiune simplă împotriva ministrului Mediului apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Adolescenta de 15 ani implicată în accidentul din urmă cu o săptămână de la Pătrăuți a pierdut lupta cu viața # TeleM Iași
Adolescenta de 15 ani ranita grav in accidentul din urma cu o saptamana de la... Articolul Adolescenta de 15 ani implicată în accidentul din urmă cu o săptămână de la Pătrăuți a pierdut lupta cu viața apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Persoanele fără venit care donează celule stem primesc asigurare medicală fără plată pe 10 ani # TeleM Iași
Cei care donează celule stem și nu au nicio sursă de venit pot dobândi calitatea... Articolul Persoanele fără venit care donează celule stem primesc asigurare medicală fără plată pe 10 ani apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Studenții Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava vor protesta în prima zi a noului an universitar # TeleM Iași
Asociația Studenților din Universitatea Suceava (ASUS) se alătură inițiativei ANOSR de a protesta, în data... Articolul Studenții Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava vor protesta în prima zi a noului an universitar apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
Platforma online de achiziţionare biletelor CFR, temporar indisponibilă luni, între orele 9:00 şi 13:00 # TeleM Iași
Platforma online de achiziţionare biletelor CFR va fi temporar indisponibilă astăzi, între orele 9:00 şi... Articolul Platforma online de achiziţionare biletelor CFR, temporar indisponibilă luni, între orele 9:00 şi 13:00 apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
Începe toamna astronomică în emisfera nordică. Astăzi este echinocţiul de toamnă, când durata zilei este... Articolul România va trece la ora oficială de iarnă în noaptea dintre 25 şi 26 octombrie apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
Donald Trump asigură că Statele Unite vor apăra Polonia şi ţările baltice în faţa Rusiei # TeleM Iași
Duminică, președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite sunt pregătite să apere Polonia... Articolul Donald Trump asigură că Statele Unite vor apăra Polonia şi ţările baltice în faţa Rusiei apare prima dată în TeleM Regional.
09:10
La ora 22:00, prin apel la 112 a fost anunțat un accident rutier ce s-a... Articolul Accident rutier în comuna Mărgineni apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 24 ore
15:20
IRCC va crește de la 1 octombrie la 6,06%, cea mai mare valoare de când... Articolul IRCC va crește de la 1 octombrie apare prima dată în TeleM Regional.
15:20
La data de 19.09.2025, ora 11.55, patrula de siguranță publică din cadrul Secției 3 Poliție... Articolul Suceava | Material lemnos confiscat de către polițiști și vehicul imobilizat apare prima dată în TeleM Regional.
15:20
Dacă proiectul va fi declarat neconstituțional, atunci va fi greu pentru actualul executiv să-şi continue... Articolul Legea privind pensiile magistraților va fi discutată de CCR pe 24 septembrie apare prima dată în TeleM Regional.
Ieri
13:00
Două persoane au fost implicate într-un accident rutier produs la Mogoșești. Una dintre victime a... Articolul Accident rutier la Mogoșești apare prima dată în TeleM Regional.
13:00
Jurnalista chineză Zhang Zhan, condamnată la încă patru ani de închisoare pentru știrile despre Covid # TeleM Iași
Zhang a fost rearestată după doar trei luni de la eliberare și acuzată pentru continuarea... Articolul Jurnalista chineză Zhang Zhan, condamnată la încă patru ani de închisoare pentru știrile despre Covid apare prima dată în TeleM Regional.
12:50
Neamț | A fost găsit șoferul care a fugit după ce a accidentat mortal un pieton la Izvoare # TeleM Iași
La data de 20 septembrie a.c., în jurul orei 8:30, polițiștii au fost sesizați cu... Articolul Neamț | A fost găsit șoferul care a fugit după ce a accidentat mortal un pieton la Izvoare apare prima dată în TeleM Regional.
12:50
Jumătate din zborurile programate să decoleze duminică de pe Aeroportul Internațional din Bruxelles vor fi... Articolul MAE a emis o atenționare de călătorie pentru Marea Britanie, Belgia și Germania apare prima dată în TeleM Regional.
12:50
Poliţişti de frontieră din cadrul Poliţiei de Frontieră Botoșani efectuează cercetări în privința unui bărbat,... Articolul Captură la Botoșani: 30.000 de țigarete și un autoturism de 45.000 lei, confiscate apare prima dată în TeleM Regional.
10:30
Un bărbat de 67 de ani a fost găsit mort pe marginea drumului, în afara... Articolul Tânăr din Neamț, reținut după ce a accidentat mortal un pieton și a fugit apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
Mărturia românului arestat pe nedrept 30 de zile, în timp ce se afla în vacanță în Italia # TeleM Iași
Un bărbat din Iași a trăit un coșmar în vacanța cu familia, după ce a... Articolul Mărturia românului arestat pe nedrept 30 de zile, în timp ce se afla în vacanță în Italia apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
Factori de risc, simptome și măsuri pentru a întârzia această boală ce afectează un număr... Articolul 21 septembrie – Ziua Internațională de Luptă împotriva maladiei Alzheimer apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
Doi tineri din Tecuci, proaspăt logodiți, au aruncat la gunoi punga cu banii primiţi în... Articolul Şi-au aruncat la gunoi banii de la logodnă apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
România va produce drone cu finanțare în cadrul noului program european SAFE, prin care Uniunea... Articolul România va produce drone cu finanțare din programul european SAFE apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Noi investiții la Spitalul Clinic Județean Suceava: reabilitări la Reumatologie, Chirurgie Vasculară, Dermatologie, Psihiatrie și Medicină Nucleară # TeleM Iași
Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava a demarat lucrări de reabilitare... Articolul Noi investiții la Spitalul Clinic Județean Suceava: reabilitări la Reumatologie, Chirurgie Vasculară, Dermatologie, Psihiatrie și Medicină Nucleară apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
In această noapte am fost solicitați să intervenim la un accident rutier cu un autocar... Articolul Bacău | Accident cu cinci victime în comuna Nicolae Bălcescu apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Aproape trei sferturi dintre români consideră că țara noastră se îndreaptă într-o direcție greșită. 21%... Articolul Sondaj Avangarde: 74% dintre români cred că țara merge într-o direcție greșită apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat importanța eforturilor comune de apărare pentru a proteja atât... Articolul Zelenski vrea ca România și Polonia să doboare dronele rusești apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
Ministerul Mediului a pus în dezbatere publică un proiect de ordonanță de guvern care prevede... Articolul Ministerul Mediului : Soluții privind gestionarea populației de urși apare prima dată în TeleM Regional.
20 septembrie 2025
18:40
La data de 20 septembrie a.c., în jurul orei 14.45, polițiștii din cadrul Biroului Rutier... Articolul Copilă de șapte ani lovită de o mașină în timp ce trecea strada apare prima dată în TeleM Regional.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:20
IRO Iași organizează sesiuni de informare despre voluntariatul în donarea de celule stem # TeleM Iași
Institutul Regional de Oncologie din Iași desfășoară în acest weekend o serie de sesiuni de... Articolul IRO Iași organizează sesiuni de informare despre voluntariatul în donarea de celule stem apare prima dată în TeleM Regional.
13:20
Primăria Municipiului Botoșani a început construirea unui Centru de zi pentru persoane vârstnice. Aproximativ 50... Articolul Centru de zi pentru persoane vârstnice la Botoșani apare prima dată în TeleM Regional.
13:20
Încep să intre în țară primele coloane de tehnică militară pentru exercițiul Dacian Fall # TeleM Iași
Exercițiul marchează și etapa finală de ridicare la nivel de brigadă a grupurilor de luptă... Articolul Încep să intre în țară primele coloane de tehnică militară pentru exercițiul Dacian Fall apare prima dată în TeleM Regional.
13:20
Flăcările au înghiţit trei cartiere din Antalya: peste 150 de case, evacuate de urgenţă # TeleM Iași
Dezastru în Turcia. Un incendiu de vegetaţie a izbucnit în apropiere de Antalya, iar peste... Articolul Flăcările au înghiţit trei cartiere din Antalya: peste 150 de case, evacuate de urgenţă apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Trei bărbaţi care au intrat să cureţe un rezervor au fost intoxicaţi cu vapori de... Articolul Buzău: Trei bărbaţi intoxicaţi cu vapori de benzină într-un rezervor, la Mărunţişu apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Președintele american anunță întâlnirea din 25 septembrie, care ar putea pune capăt disputei dintre SUA... Articolul Trump îl primește pe Erdogan la Casa Albă apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
„În spatele uniformei de pompier se ascunde adesea o poveste neașteptată”, transmit cei de la... Articolul Un salvator care iubește în egală măsură meseria de pompier și arta apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Ministrul Sănătății: Rudele de gradul 1 ale managerilor de spitale nu vor mai putea avea business-uri medicale # TeleM Iași
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că va modifica Legea 95 privind incompatibilitățile pentru a... Articolul Ministrul Sănătății: Rudele de gradul 1 ale managerilor de spitale nu vor mai putea avea business-uri medicale apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Statul român a încasat 5,7 milioane de euro despăgubiri pentru cele patru obiecte de patrimoniu... Articolul România, despăgubită cu 5,7 milioane de euro pentru tezaurul dacic furat în Olanda apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
La data de 20 septembrie 2025, la ora 02:21, Poliția Municipiului Tecuci a fost sesizată,... Articolul Accident rutier mortal în Tecuci apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
În urma demisiei lui Gregor Teodorescu din Consiliul Local al municipiului Galaţi, formaţiunea politică a... Articolul O franţuzoaică în Consiliul Local Galaţi apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
Cabinetele medicale din Ambulatoriul Integrat de Specialitate (Policlinica veche) au fost dotate cu noi echipamente... Articolul Echipamente moderne la Ambulatoriul de Specialitate al Spitalului Judeţean Galați apare prima dată în TeleM Regional.
09:10
Măsurile de austeritate adoptate de Guvernul României începând cu 1 august 2025 lasă urme adânci... Articolul Șapte proiecte CNI din județul Suceava, blocate de măsurile de austeritate apare prima dată în TeleM Regional.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.