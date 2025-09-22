Furnizarea apei calde, sistată la sute de blocuri din sectoarele 2, 3, 4 şi 6, în următoarele zile
DigiFM.ro, 22 septembrie 2025 13:50
Furnizarea apei calde va fi sistată, în următoarele zile, la blocuri din sectoarele 2, 3, 4, 5 şi 6, pentru lucrări de reparaţii şi modernizare.
• • •
Alte ştiri de DigiFM.ro
Acum 30 minute
14:00
NATO se reuneşte marţi la Bruxelles, la cererea Estoniei, după încălcarea spaţiului aerian eston de către Rusia # DigiFM.ro
Reprezentanţii celor 32 de state membre NATO urmează să se reunească marţi dimineaţa la Bruxelles, la cererea Estoniei, în urma unei incursiuni ruse, vineri, în spaţiul aerian al acestei ţări baltice, anunţă luni un reprezentant al Alianţei Nord-Atlantice, relatează AFP.
14:00
Tom Holland a suferit o comoţie cerebrală, în urma unei accidentări pe platourile de la „Spider-Man: Brand New Day”. Actorul executa o cascadorie # DigiFM.ro
Tom Holland a fost spitalizat vineri, la Glasgow, după ce a suferit o comoţie cerebrală în timpul filmărilor pentru "Spider-Man: Brand New Day", relatează luni The Independent.
13:50
Acum o oră
13:30
Matinalul Digi FM aduce o serie de interviuri în premieră, cu patru invitați din film și muzică. Marți, 23 septembrie, vine actrița Anamaria Vartolomei; miercuri, 24 septembrie, îl auzim pe Victor Dorobanțu (Thing din „Wednesday”); iar vineri, 26 septembrie, vin împreună Cornel Ilie (VUNK) și Anastasia Sandu.
Acum 2 ore
13:00
Ministerul Sănătăţii cere pază şi atenţie sporită în spitale, în contextul ameninţărilor primite pe e-mail de mai multe unităţi medicale # DigiFM.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a cerut luni pază şi atenţie sporită în spitale în contextul ameninţărilor primite pe e-mail de mai multe unităţi medicale şi unităţi de învăţământ.
Acum 4 ore
11:40
Regele Charles, în vizită la cea mai vârstnică persoană din lume. Ethel are 116 ani. Amintirea care a adus zâmbetul pe chipul monarhului # DigiFM.ro
Regele Charles al III-lea al Regatului Unit i-a făcut recent o vizită specială decanei de vârstă a umanităţii.
11:30
Grupul DIGI și Asociația Îngeri Pentru Suflete aduc, pentru al patrulea an la rând, “Dulăpiorul Fermecat” în trei școli din mediul rural # DigiFM.ro
Grupul DIGI și Asociația Îngeri Pentru Suflete aduc, pentru al patrulea an la rând, “Dulăpiorul Fermecat” în trei școli din mediul rural
11:10
Ce relație mai au azi Elena Merișoreanu și Maria Dragomiroiu. Cele două artiste s-au certat ani de zile # DigiFM.ro
Ani de zile, două dintre cele mai cunoscute voci ale folclorului românesc, Elena Merișoreanu și Maria Dragomiroiu, au fost în centrul unor dispute publice. Tensiunile au pornit de la declarațiile Elenei Merișoreanu privind pensia Mariei Dragomiroiu, subiect care a generat reacții dure din partea celei din urmă.
10:50
O femeie a reușit să ghicească numerele la loterie cu ajutorul lui ChatGPT. Câți bani a câștigat și ce a făcut cu ei # DigiFM.ro
O femeie din Midlothian, Virginia, a transformat un joc de noroc într-un gest impresionant de generozitate. Kerri Edwards a câștigat 150.000 de dolari la celebra loterie americană Powerball, după ce a jucat pentru prima dată folosind numere generate de ChatGPT.
10:40
Balonul de Aur este decernat luni. Unde va avea loc ceremonia, ce jucători sunt nominalizaţi, cine va prezenta gala # DigiFM.ro
Ceremonia de decernare a Balonului de Aur, trofeu care recompensează cel mai bun fotbalist din sezonul trecut, va avea loc luni, la Théâtre du Châtelet, din Paris, începând cu ora 21.00. În sezonul trecut, trofeul i-a revenit lui Rodri, la masculin şi Aitanei Bonmati, la feminin. În acest an, marii favoriţi sunt Lamine Yamal şi Ousmane Dembele.
10:40
Un oraş din Japonia adoptă o ordonanţă care limitează utilizarea smartphone-urilor la două ore pe zi # DigiFM.ro
Conducerea unui oraş din centrul Japoniei a adoptat luni o ordonanţă care recomandă tuturor locuitorilor săi să limiteze utilizarea smartphone-urilor, tabletelor, consolelor video şi altor dispozitive digitale la două ore pe zi în afara programului de lucru şi al orelor de şcoală, cu toate că nu sunt prevăzute sancţiuni, transmite agenţia Kyodo.
Acum 6 ore
09:50
Angelina Jolie, întrebată ce o sperie ca americană: „Orice lucru care divide sau limitează libertăţile personale este foarte periculos” # DigiFM.ro
Angelina Jolie, întrebată ce o sperie ca americană: „Orice lucru care divide sau limitează libertăţile personale este foarte periculos”
09:40
09:40
Ministrul Economiei, despre plafonarea preţurilor unor alimente de bază: „Preţurile nu stau ele într-un anume cadru pentru că urlă un politician la ele” # DigiFM.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat, referindu-se la plafonarea preţurilor alimentelor de bază, că decizia se ia în unanimitate, la fel cum se iau toate deciziile în coaliţia de guvernare. Ministrul a precizat că preţurile nu stau în loc pentru că ”urlă” un politician.
09:40
Elena Lasconi îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că minte ”sută la sută”, când afirmă că nu cunoştea situaţia reală a bugetului înainte de a prelua funcţia # DigiFM.ro
Fostul candidat la alegerile rpezidenţiale Elena Lasconi l-a acuzat, duminică seară, pe premierul Ilie Bolojan că minte ”sută la sută”, când afirmă că nu cunoştea situaţia reală a bugetului înainte de a prelua funcţia. Lasconi susţine că Bolojan ”a lovit în oameni”, de aceea nu-l mai poate susţine.
09:20
Acum 24 ore
21:30
Pe 22 septembrie 2025, la ora 21:19, are loc echinocțiul de toamnă 2025, momentul care marchează începutul toamnei astronomice în emisfera nordică. Fenomenul este unul dintre cele mai importante din calendarul astronomic, pentru că ziua și noaptea devin aproape egale, iar natura intră într-un nou ciclu.
19:50
Trei călugărițe au fugit dintr-un azil de bătrâni din Austria. S-au întors pe ascuns în vechea lor mănăstire # DigiFM.ro
Povestea lor a emoţionat opinia publică din Austria şi a declanşat o acoperire mediatică aproape frenetică în ultimele zile: trei călugăriţe plasate împotriva voinţei lor într-un azil de bătrâni de autorităţile religioase austriece au reuşit să se întoarcă la mănăstirea în care au trăit aproape întreaga lor viaţă.
18:50
Casa Albă: Algoritmul şi datele TikTok vor fi controlate ”de America”, potrivit noului acord cu China # DigiFM.ro
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat sâmbătă că detaliile noului acord dintre SUA şi China privind TikTok prevăd ca aplicaţia să fie controlată de un consiliu format din şapte membri, dintre care şase vor fi americani, iar algoritmul şi datele utilizatorilor vor fi administrate exclusiv în Statele Unite, transmite CNBC.
17:50
Antrenorul englez Matt Beard, care a câştigat titlul de campion al Angliei cu echipa feminină a clubului Liverpool, a murit la doar 47 de ani # DigiFM.ro
Antrenorul englez Matt Beard a decedat sâmbătă, la vârsta de 47 de ani. El a fost la cârma mai multor cluburi din Women's Super League (Campionatul Angliei feminin), precum Liverpool (2012-2015 şi 2021-2025), pe care l-a condus la titlu în 2013 şi 2014, punând capăt dominaţiei formaţiei Arsenal din acea perioadă.
17:40
Formula 1: Max Verstappen a câştigat Marele Premiu al Azerbaidjanului. Oscar Piastri a abandonat în primul tur # DigiFM.ro
Oscar Piastri are parte de un weekend de coşmar la Baku. După ce a ieşit de pe pistă în Q3, sâmbătă, şi a fost retrogradat pe locul nouă pe grila de start a Marelui Premiu al Azerbaidjanului, australianul a abandonat încă din primul tur.
16:20
Aeroporturile europene încearcă să repare sistemele de check-in după un atac cibernetic major. Zboruri anulate și întârzieri la Bruxelles, Berlin și Londra # DigiFM.ro
Unele dintre cele mai mari aeroporturi din Europa, inclusiv Heathrow din Londra, cel mai aglomerat din regiune, au încercat duminică să revină la normal după ce hackeri au perturbat sistemele automate de check-in, transmite Reuters.
15:30
14:30
Adolescentul din Sibiu, internat după ce a căzut cu o trotinetă electrică, a murit. A suferit un traumatism cranio-cerebral grav # DigiFM.ro
Adolescentul de 13 ani internat la Sibiu după ce a căzut cu o trotinetă electrică, la începutul lunii septembrie, a murit la unitatea medicală. El suferise un traumatism cranio-cerebral grav în urma căzăturii, iar starea lui s-a înrăutăţit pe parcursul spitalizării.
Ieri
13:10
Ce face Ilie Dumitrescu în timp ce fiul său, Toto, se află în arest. Giovanni Becali rupe tăcerea: „Știau că are probleme cu cocaina” # DigiFM.ro
Ilie Dumitrescu încearcă să-și păstreze calmul în spațiul public, deși trece printr-o perioadă extrem de dificilă din cauza fiului său, Toto. Tânărul de 28 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după accidentul rutier produs pe 14 septembrie, în urma căruia o femeie a fost rănită. Polițiștii au stabilit că acesta a părăsit locul faptei, iar testele de la INML au confirmat prezența cocainei în organism.
12:20
Jurnalistă chineză care a relatat despre COVID-19, condamnată la încă patru ani de închisoare # DigiFM.ro
Zhang Zhan, jurnalista chineză care a documentat primele faze ale pandemiei de COVID-19 din oraşul Wuhan, a primit vineri o nouă condamnare de patru ani de închisoare, a anunţat organizaţia Reporteri Fără Frontiere (RSF), transmite Reuters.
11:40
”Fast and Furious” pe aeroporturi. Panică printre muncitorii cu vize H-1B după ordinul lui Donald Trump # DigiFM.ro
Haos, confuzie şi furie i-au cuprins pe deţinătorii de vize H-1B din India şi China, obligaţi să îşi abandoneze planurile de călătorie şi să revină de urgenţă în Statele Unite, după ce preşedintele Donald Trump a impus noi taxe pentru aceste vize, parte a înăspririi politicilor de imigraţie, transmite Reuters.
11:40
Andreea Răducan, la 25 de ani de la deposedarea de aurul olimpic: „A fost testul vieţii mele şi l-am trecut!” # DigiFM.ro
Multipla medaliată la gimnastică Andreea Răducan a transmis un mesaj, duminică, în ziua în care se împlinesc 25 de ani de când a fost deposedată de medalia de aur la individual-compus, la JO de la Sydney, fiind acuzată de testare pozitivă la pseudoefedrină.
10:40
CM de canotaj: Echipajul de patru vâsle feminin, calificat direct în finală. Semifinale pentru alte trei echipaje # DigiFM.ro
Campionatul Mondial de Canotaj a început, duminică, la Shanghai, iar prima victorie a tricolorilor a venit de la Simona Radiş şi Magda Rusu, care au dominat clar proba de dublu rame.
09:30
Ceremonie în memoria lui Charlie Kirk la Arizona. Preşedintele Donald Trump şi vicepreşedintele JD Vance, printre participanţi # DigiFM.ro
Preşedintele Donald Trump şi vicepreşedintele său JD Vance vor participa, duminică, la o ceremonie omagială adusă influencerului ultraconservator asasinat Charlie Kirk, într-un stadion cu peste 60.000 de locuri din Arizona.
09:30
Kelemen Hunor, despre alegerile de la Primăria Capitalei: „Eu aş stabili şi aş merge pe alegeri în 2025, undeva spre toamna târziu” # DigiFM.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că ar stabili data alegerilor pentru Primăria Capitalei în acest an, la sfârşitul toamnei. El a atras atenţia că, în cazul unui proces, Guvernul ar pierde în instanţă şi ar fi obligat să organizeze aceste alegeri.
09:20
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis duminică dimineață, 21 septembrie 2025, o atenționare de Cod Galben de ceață, valabilă între orele 08.00 și 10.00, pentru mai multe zone din țară. Fenomenul determină scăderea vizibilității local sub 200 de metri, iar izolat chiar sub 50 de metri.
09:10
Zelenski vorbeşte despre discuţii cu alte state pentru soluţii comune anti-dronă: „Dacă le avem, doborâm tot ce zboară spre noi şi Polonia. Sau s-ar putea să nu fie doar Polonia, ci şi România” # DigiFM.ro
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, consideră că este rezonabil să discute cu alte state soluţii comune pentru doborârea dronelor deasupra Ucrainei, afirmând că, dacă Ucraina are plasate sisteme de apărare anti-aeriană, acestea ar trebui să doboare tot ce zboară ”spre noi şi spre Polonia”. ”Sau s-ar putea să nu fie doar Polonia, ci şi România”, adaugă el.
09:10
Alertă la locuința fraților Tate, după ce un bărbat înarmat a apărut în fața porții. Polițiștii l-au reținut, arma fiind una de tip airsoft # DigiFM.ro
Poliţiştii din Voluntari, judeţul Ilfov, au fost sesizaţi, sâmbătă seară, că un bărbat înarmat se află în faţa locuinţei fraţilor Andrew şi Tristan Tate. Ajunşi acolo, ei au constatat că este vorba despre un bărbat de 45 de ani, care avea o armă neletală, de tip air-soft. El se află în custodia autorităţilor, care vor stabili cu exactitate ce s-a întâmplat.
20 septembrie 2025
18:50
Momentul când un nepalez s-a întors pentru prima dată acasă să își vadă familia. Muncește de 4 ani în România # DigiFM.ro
Un moment emoționant a devenit viral pe internet, după ce un bărbat din Nepal, stabilit în România de patru ani, s-a întors pentru prima dată în țara natală să își vadă familia. Imaginile surprinse la sosirea sa au adunat sute de mii de reacții și comentarii pe TikTok.
18:40
Morrissey şi-a anulat două concerte în SUA din cauza unei amenințări cu moartea: „Nu a avut de ales” # DigiFM.ro
Controversatul artist britanic Morrissey a anulat două concerte în SUA din cauza unei „ameninţări credibile la adresa vieţii sale”, potrivit paginii sale oficiale de Facebook, informează The Guardian.
17:50
Max Verstappen (Red Bull) va porni de pe prima poziţie a grilei în Marele Premiu al Azerbaidjanului, a 17-a etapă a Campionatului Mondial de Formula 1.
17:00
Un bărbat şi iubita lui, amendaţi cu câte 3.000 de lei de poliţişti. Ce au făcut după ce femeia s-a certat cu o persoană # DigiFM.ro
Un bărbat de 55 de ani din municipiul Constanţa şi iubita acestuia au fost amendaţi de poliţişti cu 3.000 de lei fiecare, după ce, în urma unui conflict verbal între femeie şi o altă persoană, bărbatul a ieşit cu o toporişcă pe care a folosit-o pentru intimidare.
15:50
Ce se întâmplă cu casa din Dolhasca în care a copilărit Alexandru Arșinel. Anunțul făcut de fiul regretatului actor # DigiFM.ro
La finalul acestei luni se împlinesc trei ani de la moartea lui Alexandru Arșinel, unul dintre cei mai îndrăgiți actori români. Moștenirea sa artistică rămâne vie în sufletele spectatorilor, iar familia sa continuă să-i cinstească memoria.
15:10
Scenă stânjenitoare la un meci din Rusia. Un jucător i-a oferit tricoul unui suporter, iar apoi l-a luat înapoi # DigiFM.ro
Eliminat pe finalul unui meci din Cupa Rusiei, tunisianul Nader Ghandri i-a oferit tricoul său unui suporter din tribune, înainte de a-l recupera, cerându-şi scuze, şi de a reveni pe teren după anularea cartonaşului roşu, relatează RMC Sport.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:40
România a încasat 5,7 milioane de euro despăgubiri de asigurare. Banii vizează cele patru bunuri culturale furate din Muzeul Drents # DigiFM.ro
Ministerul Culturii a anunţat, sâmbătă, că România a încasat suma de 5,7 milioane de euro, reprezentând despăgubirea de asigurare pentru cele patru bunuri culturale mobile furate în ianuarie 2025 din Muzeul Drents din Olanda.
13:40
Managerul Spitalului Municipal Caransebeş, medicul Singh Bhupinder, arestat preventiv pentru luare de mită # DigiFM.ro
Managerul Spitalului Municipal din Carasebes, medicul Singh Bhupinder, a fost prezentat judecătorilor de la Tribunalul Timiş care au decis arestarea preventivă pentru 30 de zile.
12:40
Sunt căsătoriți de 26 de ani și au patru copii. Victoria Beckham dezvăluie cheia mariajului cu David Beckham # DigiFM.ro
David și Victoria Beckham s-au căsătorit pe 4 iulie 1999 și au împreună patru copii. Într-un interviu acordat revistei Elle, ediția americană, fosta membră a trupei Spice Gilrs a reflectat asupra factorilor care i-au menținut puternic mariajul de 26 de ani.
11:20
Dominic Fritz, întrebat dacă va candida la Primăria Bucureşti: „Doamne fereşte! N-am timp de Capitală” # DigiFM.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a negat, sâmbătă, orice intenţie de a candida la Primăria Capitalei, afirmând că este ”mândrul primar al Timişoarei” şi nu are timp de Bucureşti.
10:50
Ambasada SUA, mesaj de Zilele Bucureștiului: „Nu este doar sediul Ambasadei noastre, ci şi un oraş plin de istorie, cultură şi poveşti” # DigiFM.ro
Ambasada SUA a transmis, sâmbătă, un mesaj de Zilele Bucureşiului, în care a apreciază că este ”un oraş plin de istorie, cultură şi poveşti care se întind pe parcursul mai multor secole”.
10:30
Rică Răducanu îl atacă pe Ilie Dumitrescu după scandalul cu fiul său, Toto: „N-a avut timp pentru educația lui” # DigiFM.ro
Problemele penale în care este implicat Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu, au stârnit un val de reacții în lumea sportului. Printre cei care au comentat situația se află și Rică Răducanu, fostul portar al Rapidului, care nu a menajat deloc cuvintele la adresa fostului său coleg de generație.
09:40
Donald Trump a semnat un decret pentru crearea unui permis de şedere „auriu” în valoare de un milion de dolari # DigiFM.ro
Donald Trump a semnat, vineri, un decret prin care se creează un permis de şedere „auriu” în valoare de un milion de dolari, în referinţă la celebra „carte verde” (green card) care permite să locuieşti şi să lucrezi în Statele Unite.
09:00
Oana Ţoiu, după ce trei avioane ruseşti au pătruns în spaţiul aerian al Estoniei: „Rusia încearcă să submineze coerenţa NATO, dar cred că obţine exact opusul” # DigiFM.ro
Rusia încearcă să submineze coerenţa NATO, dar obţine exact opusul, a declarat vineri la CNN ministrul de externe al României, Oana Ţoiu, precizând că a discutat cu omologul său de la Tallinn, Margus Tsahkna, despre intruziunea celor trei avioane ruseşti în spaţiul aerian al Estoniei.
09:00
OMS primește autoritatea de a declara oficial „urgența pandemică”. Noile norme internaționale de sănătate au intrat în vigoare # DigiFM.ro
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) are, începând de vineri, autoritatea de a declara un nou nivel maxim de alertă sanitară, denumit „urgenţă pandemică”, odată cu intrarea în vigoare a noilor norme internaţionale actualizate, menite să îmbunătăţească pregătirea la nivel global în cazul declanşării unor viitoare pandemii.
19 septembrie 2025
16:30
Toată un zâmbet. Simpatica actriță Goldie Hawn, ședință foto animată pe Broadway. A încântat publicul din NYC # DigiFM.ro
Nu există niciodată un moment plictisitor când Goldie Hawn este invitată la un eveniment. Simpatica actriță de la Hollywood a încântat publicul cu prezența sa, la premiera piesei ART de pe Broadway, în New York City.
