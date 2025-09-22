Ministerul Educației, în ALERTĂ după mesajele de amenințare primite de școli și spitale: „Siguranţa în şcoală trebuie să fie prioritară”
Gândul, 22 septembrie 2025 13:50
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat luni că monitorizează permanent situația mesajelor de amenințare primite pe adresele de e-mail ale unor școli, grădinițe și spitale din întreaga țară. Reprezentanții ministerului sunt în contact direct cu anchetatorii, inclusiv cu Poliția Română și Direcția Siguranță Școlară și cer unităților de învățământ să aplice cu strictețe regulile de […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
14:10
Detalii aparent inofensive precum adresa de e-mail, numele complet sau data de naștere pot fi suficiente pentru infractorii cibernetici. Ei pot construi un profil complet al unei persoane, avertizează Directoratul Național de Securitatea Cibernetică (DNSC). Directoratul Național de Securitate Cibernetică atrage atenția asupra unui mit răspândit: „Eu nu păstrez informații sensibile online”. Ce date aparent […]
14:10
Mafia azeră din Malta și pericolul petrolului rusesc „botezat” din România. Culisele ARESTĂRII oligarhului Adnan Ahmadzada, ex-vicepreședinte SOCAR # Gândul
Adnan Ahmadzada, ex-vicepreședinte adjunct pentru investiții și marketing al SOCAR și, în prezent, președintele ABDA Invest Holding, a fost arestat în Azerbaidjan pentru fraudă cu produse petroliere. Ahmadzada este acuzat că a amestecat țiței rafinat în Azerbaidjan cu țiței rusesc – o metodă de fraudare care este utilizată foarte des în traficul cu petrol. Printr-o […]
Acum 30 minute
14:00
Grupul Sports Festival, echipa care organizează cel mai mare eveniment multi-sportiv din România, va prelua managementul imaginii Simonei Halep. Colaborarea vine firesc, ca urmare a unei relații construite în timp, prin proiecte și momente memorabile care au legat-o pe Simona Halep de Cluj și de echipa Sports Festival. Sports Festival va gestiona de acum înainte […]
13:50
Horoscopul banilor în luna octombrie 2025. Ce zodii atrag prosperitatea, dar și care trebuie să fie atente la cheltuieli # Gândul
Luna octombrie 2025 vine cu oportunități financiare și provocări pentru mai multe zodii, în funcție de ce poziție au planetele și aspectele lor astrologice. Unele semne zodiacale se pot aștepta la câștiguri neașteptate, în timp ce altele trebuie să fie prudente în privința cheltuielilor. Iată cum se conturează situația banilor pentru cinci zodii în […]
13:50
CASTA pensionarilor speciali ne costă MILIARDE de lei anual. Cea mai mare pensie specială din România se apropie de 70.000 lei # Gândul
Două Românii diferite, asta arată diferența dintre românii de rând și casta privilegiaților, adică românii care beneficiază de venituri uriașe prin acordarea de pensii speciale. Cea mai mare pensie specială din România a ajuns la aproape 70.000 de lei pe lună, echivalentul a 14.000 de euro, potrivit datelor Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP). Potrivit […]
13:50
RECORD! Cât este cea mai mare pensie specială din România. Nici președintele României nu primește atâția bani # Gândul
Legea pensiilor speciale, parte a Pachetului 2 de măsuri fiscal-bugetare adoptat de Guvernul Bolojan, stârnește dezbateri aprinse, în continuare. Miercuri, 24 septembrie 2025, Curtea Constituțională va decide pe marginea acestei legi, dar până atunci foștii magistrați continuă să încaseze lunar sume impresionante. Casa Națională de Pensii a făcut publice datele, iar informațiile apărute sunt de-a […]
13:50
Ministerul Educației, în ALERTĂ după mesajele de amenințare primite de școli și spitale: „Siguranţa în şcoală trebuie să fie prioritară” # Gândul
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat luni că monitorizează permanent situația mesajelor de amenințare primite pe adresele de e-mail ale unor școli, grădinițe și spitale din întreaga țară. Reprezentanții ministerului sunt în contact direct cu anchetatorii, inclusiv cu Poliția Română și Direcția Siguranță Școlară și cer unităților de învățământ să aplice cu strictețe regulile de […]
Acum o oră
13:40
FOTO / Amalia Năstase face dezvăluiri din MARIAJUL său cu Răzvan Vasilescu. ”Nu suntem oamenii aceia” # Gândul
Amalia Năstase a făcut dezvăluiri din mariajul său cu Răzvan Vasilescu. Aceasta a spus care este, în opinia sa, secretul unei relații reușite. Amalia Năstase a fost căsătorită cu Ilie Năstase și a divorțat de acesta în urmă cu peste zece ani. Din mariajul lor au rezultat două fete, Alessia și Emma. În anul […]
13:20
Răsturnare de situație în cazul lui Mario Iorgulescu. Ce întorsătură a luat condamnarea sa pentru ucidere din culpă # Gândul
În decembrie 2024, Curtea de Apel București l-a condamnat pe Mario Iorgulescu la 8 ani și 8 luni de închisoare, pentru ucidere din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și a drogurilor, după un accident provocat în 2019, soldat cu moartea unui tânăr de 24 de ani. Avocații lui Mario Iorgulescu au depus […]
13:20
Un fost general rus, care a dezertat din Armata Roșie refugiindu-se în Occident, avertizează că Vladimir Putin ar putea ordona, chiar înainte de Crăciun, un atac de tip „zonă gri” împotriva Poloniei. Obiectivul Moscovei ar fi testarea reacției NATO și destabilizarea Europei. Ce înseamnă un atac de tip „zonă gri” Publicația britanică „Express” prezintă dezvăluirile […]
13:20
Arabia Saudită avertizează asupra consecințelor anexării CISIORDANIEI de către Israel/ Netanyahu pregătește un răspuns ferm # Gândul
Arabia Saudită a transmis Israelului că vor exista „implicații majore în toate domeniile” dacă va anexa orice parte a Cisiordaniei. Arabia Saudită nu a definit ce măsuri ar putea lua, dar există posibilitatea închiderii spațiului aerian pentru zborurile israeliene, după ce acestea au fost redeschise în 2022. Emiratele Arabe Unite au avertizat, anterior, că anexarea […]
Acum 2 ore
13:10
Primar din Botoșani, pus sub control judiciar pentru luare de MITĂ. Edilul a primit sute de mii de lei prin intermediul unui membru al familiei # Gândul
Claudiu Daniel Chelariu, primarul comunei Mihălășeni (județul Botoșani), a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind acuzat de luare de mită în formă continuată. Procurorii DNA Suceava susțin că edilul ar fi primit, în patru tranșe, suma totală de 500.000 lei de la un administrator de firmă, pentru a facilita plățile aferente […]
13:00
Gândul, cel mai citit site din România. Locul 1 între publicațiile quality. Gândul Media Network conduce clasamentul în rândurile grupurilor de presă, la nivel național # Gândul
GÂNDUL.ro a fost duminică, 21 septembrie 2025, alegerea nr. 1 pentru românii interesați de cele mai noi știri, fiind accesat de 646.448 de cititori unici. Mai mult, site-ul GÂNDUL.ro a fost duminică, 21 septembrie 2025, alegerea nr. 1 pentru românii interesați de cele mai noi știri, fiind accesat de 646.448 de cititori unici. Pe locurile […]
13:00
Mingea la CCR. PRESIUNI enorme din coaliție pentru a trece legea pensiilor magistraților. ”Ciocu’ mic, că acum noi suntem la putere!” # Gândul
Pensiile magistraților agită apele, un membru CSM acuzând presiuni grave din partea coaliției asupra CCR datorită mizei. Miercuri, Curtea va da verdictul în cazul legii pensiilor magistraților în forma gândită de Guvernul Bolojan. Judecătorul Alin Ene, membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) acuză, luni, o ”presiune directă şi inadmisibilă” asupra Curţii Constituţionale, după ultimele declaraţii […]
12:50
Începe săptămâna cu râs și voie bună! GÂNDUL.RO îți vine în ajutor cu un banc bun – „Șefule, am avut un vis tare urât. Eram amândoi în iad”. Continuarea te va face să râzi. – Șefule, am avut un vis tare urât. Eram amândoi în iad. Dumneata te perpeleai într-un cazan cu smoală. – Dar tu? – […]
12:50
Kerri Edwards, o femeie din Midlothian, Virginia, a câștigat 150.000 de dolari la loterie. Ea a jucat pentru prima dată și s-a folosit de ChatGPT să îi genereze numerele. A câștigat la Loto cu ajutorul ChatGPT Kerri Edwards a decis să își încerce norocul la extragerea Powerball de pe 8 septembrie și a apelat la […]
12:50
Ce au vorbit Trump și Elon Musk, la momentul împăcării, cu ocazia ceremoniei lui Charlie Kirk? Președintele american și-a dat frâu liber EMOȚIILOR # Gândul
Donald Trump și Elon Musk s-au întâlnit duminică, la ceremonia de omagiere a activistului Charlie Kirk, ucis acum zece zile, în Arizona. Deși relația lor s-a răcit brusc în urmă cu trei luni, cei doi au părut să facă pace în tribunele stadionului. Un expert în cititul pe buze a analizat imaginile și a dezvăluit […]
12:40
Orașul din Japonia care adoptă o nouă ordonanță. Limitarea utilizării smartphone-urilor la două ore pe zi # Gândul
Conducerea unui oraș din centrul Japoniei a adoptat o ordonanță care recomandă tuturor locuitorilor săi să limiteze utilizarea smartphone-urilor, tabletelor, consolelor video și altor dispozitive digitale la două ore pe zi în afara orelor de muncă și a celor de școală, cu toate că nu au fost prevăzute sancțiuni. Ordonanța adoptată în orașul Toyoake, situat […]
12:40
Jorge, în vârstă de 43 de ani, a adoptat un stil de viață cât se poate de sănătos. ”Am mai slăbit. Am o dietă anume”. a afirmat artistul. Jorge, pe numele său real George Papagheorghe, fost căsătorit cu Alina Laufer, împreună cu care are o fetiță, Karina. După divorțul de Alina Laufer, Jorge s-a […]
12:40
Păstrătorul de secrete de la Cotroceni, luat în vizor de Elena Lasconi. Fostul candidat la președinție dezvăluie public de ce nu-l schimbă Nicușor Dan pe unul dintre cei mai vechi șefi din România # Gândul
Elena Lasconi, primarul din Câmpulung și fost candidat la prezidențiale a dezvăluit, în cadrul emisiunii „Ora de foc”, de la Antena 3, de ce consideră Lucian Pahonțu, șeful SPP, rezistă și în mandatul lui Nicușor Dan, președintele României. Reamintim că șeful Serviciului de Protecţie şi Pază (SPP) Lucian Pahonţu a fost trecut în rezervă începând […]
12:40
INSULA de aur a nababilor de stat. Noul fost director al Hidroelectrica, Bogdan Badea, deține un teren într-un paradis exotic protejat UNESCO # Gândul
Miza pe companiile de stat este mare, ca dovadă că fostul director al Hidroelectrica revine în funcție după demiterea lui Borbèly Kàroly ca urmare a riscului de a pierde milioane de euro din PNRR. Bogdan Badea este unul dintre abonații la sinecurile de stat, statut grație căruia a acumulat o avere impresionantă, ce include o […]
12:20
Gigi Becali, decizie drastică în privința unui titular de la FCSB: „L-am scos de la Proscomidie! Ne-a curățat de prea multe ori” # Gândul
Unul dintre titularii de la FCSB a ieșit din planurile echipei pentru meciurile de Superligă. Cel care a luat decizia excluderii sale a fost chiar patronul Gigi Becali, care a anunțat că jucătorul nu va mai fi folosit în partidele de campionat. În plus, Becali nici nu vrea să îi prelungească înțelegerea, semn că este […]
Acum 4 ore
12:10
GÂNDUL MEDIA NETWORK, grupul de presă nr. 1 din România! De altfel, site-ul GÂNDUL este liderul absolut al publicațiilor online # Gândul
Grupul de presă GÂNDUL NETWORK MEDIA a fost duminică, 21 septembrie 2025, liderul absolut al internetului în România, iar site-ul GÂNDUL s-a plasat pe prima poziție în topul celor mai citite publicații online. Potrivit cifrelor furnizate prin intermediul SATI (Studiul de Audiență și Trafic de Internet), la nivelul grupurilor de presă, GÂNDUL NETWORK MEDIA a […]
12:10
Un român căutat în toată Europa a fost prins în Italia. Câinele acestuia l-a dat de gol, detaliul care a ieșit la iveală # Gândul
Un bărbat de 42 de ani, originar din Brașov, a fost capturat de polițiștii italieni în Verona, pe Corso Porta Nuova, după o urmărire care a durat luni de zile. Românul era dat în urmărire internațională în baza unui mandat european de arestare emis de autoritățile române, el era condamnat la 10 ani și 6 […]
12:00
Nicușor Dan, mesaj pentru studenți: „Vocile voastre pot aduce mai multă toleranță, respect și incluziune în societate” # Gândul
Nicușor Dan, președintele României, a transmis luni un mesaj către studenți, cu ocazia celei de-a cincea ediții a Forumului Studenților Români de Pretutindeni. Șeful statului nu a fost prezent, însă mesajul a fost prezentat de către Luminița-Teodora Odobescu, consilier prezidențial în Departamentul Afaceri Europene. „Legătura dintre studenții români din țară și cei din diaspora este […]
12:00
„Strategia haosului” în alegerile din Moldova. Probleme interne reale, alegători indeciși și frustrați: „NEMULȚUMIRI sociale profunde” # Gândul
Partidul pro-european Acțiune și Solidaritate (PAS) al președintelui Maia Sandu se confruntă cu o opoziție renăscută în alegerile parlamentare care vor avea loc în data de 28 septembrie. Rezultatul alegerilor nu va determina doar cine va forma un nou guvern, ci vor arăta și dacă un stat mic poate rezista în fața războiului hibrid care […]
11:50
Locuitorii din peste 800 de blocuri din București rămân fără apă CALDĂ. Ce zone sunt afectate # Gândul
Compania Municipală Termoenergetica București a anunțat că în perioada 22-26 septembrie 2025 se fac lucrări de reparații și modernizare la mai multe conducte ale rețelei termice. Din acest motiv, peste 800 de blocuri și Spitalul Malaxa vor rămâne fără apă caldă pentru câteva zile. Printre zonele afectate se numără: •Sectorul 2 – lucrări pe Bulevardul […]
11:40
Compania Municipală Termoenergetica București a anunțat că în perioada 22-26 septembrie 2025 se fac lucrări de reparații și modernizare la mai multe conducte ale rețelei termice. Din acest motiv, peste 800 de blocuri și Spitalul Malaxa vor rămâne fără apă caldă pentru câteva zile. Printre zonele afectate se numără: •Sectorul 2 – lucrări pe Bulevardul […]
11:30
Ion Cristoiu: „Premierul Ilie Bolojan șantajează CCR în chestiunea Legii privind pensiile magistraților” # Gândul
Subiectul legii privind pensiile de serviciu ale magistraților este analizat de Ion Cristoiu în ultima „pastilă” jurnalistică, de luni, 22 septembrie. În opinia sa, „premierul Ilie Bolojan șantajează CCR” cu acest subiect. Miercuri, modificările Guvernului Bolojan aduse legii privind pensiile de serviciu ale magistraților vor fi pe masa judecătorilor Curții Constituționale. O lege trecută prin […]
11:20
Clasamentul mașinilor second-hand care se STRICĂ cel mai des. Trei mărci, care cedează în primii 5.000 km, în topul reclamațiilor # Gândul
Un studiu al serviciului GetHelp.pl, citat de AvtoTema, arată că multe mașini la mâna a doua „au avut probleme în primii 5.000 de kilometri” după cumpărare. Cele mai multe defecțiuni au fost raportate la trei dintre cele mai cunoscute mărci de autoturisme, prezente și pe străzile din România. Potrivit unei analize realizate de GetHelp.pl, citată […]
11:20
Ministrul Diana Buzoianu reacționează, în așteptarea moțiunii împotriva sa : „AUR sunt în căutare doar de imagine și de like-uri pe tik tok „ # Gândul
În așteptarea moțiunii AUR care ar urma să decidă soarta Dianei Buzoianu la Ministerul Mediului, aceasta din urmă crede că totul este „un document plin de fake news-uri”. Grupul parlamentar AUR a depus o moțiune împotriva actualului ministru al Mediului, Diana Buzoianu. Printre acuzele care i se aduc acesteia din urmă se află și aceea […]
11:10
Turcia elimină anumite TAXE pe relația comercială cu SUA. Ankara nu renunță la petrolul rusesc # Gândul
Turcia a eliminat taxele vamale suplimentare asupra unor importuri din Statele Unite, după ce autoritățile de Ankara și Washington au convenit asupra unor condiții mai bune de export-import. Astfel, taxele aplicate de turci pe produse precum autoturisme, fructe, orez, tutun, băuturi alcoolice, combustibili și chimicale vor fi ridicate, transmite Reuters. În relaţia bilaterală cu Turcia, SUA […]
11:10
Guvernul Bolojan, acuzat că pedepsește angajații care ies la proteste. Sindicatele cer INTERVENȚIA Comisiei Europene printr-o scrisoare deschisă # Gândul
Scandalul dintre sindicate și Guvern se adâncește. După ce Federația Națională a Sindicatelor din Administrație a anunțat că va sesiza Comisia Europeană și Organizația Internațională a Muncii pentru abuzuri grave comise de autorități, și Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) a transmis o scrisoare deschisă către aceleași instituții internaționale. De precizat faptul […]
11:10
Luni, 22 septembrie, la ora 21:19, are loc echinocțiul de toamnă, momentul astronomic în care Soarele se aliniază cu ecuatorul ceresc, potrivit Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”. România va trece la ora de iarnă în noaptea de 25 spre 26 octombrie, când ceasurile se vor da înapoi cu o oră. Astfel, ora 4:00 va deveni […]
11:10
Vânătoare de vrăjitoare în Moldova, înainte de alegeri? 250 de PERCHEZIȚII, într-o acțiune specială a statului. Se invocă o rețea rusească # Gândul
Peste 250 de percheziţii au loc în Republica Moldova, într-o cauză penală ce vizează pregătirea dezordinilor şi destabilizărilor în masă, coordonate din Rusia. Sunt vizate peste 100 de persoane din mai multe localităţi. Percheziţiile se desfăşoară atât la persoanele vizate, cât şi în unele penitenciare. Percheziţiile sunt efectuate de ofiţerii Inspectoratului Naţional de Investigaţii (INI) […]
11:00
Grecia doboară toate recordurile. Cel mai bun iulie din istorie pentru TURISMUL elen. Străinii au cheltuit 12.182.000.000 € în primele 7 luni din 2025 # Gândul
Grecia a bifat cel mai bun iulie din istorie și un record al sosirilor și veniturilor în perioada ianuarie–iulie 2025. Veniturile din turism au urcat cu 12,5%, la 12,182 miliarde de euro în primele 7 luni din 2025. Datele oficiale ale Băncii Greciei (BoG) arată că, în primele șapte luni din 2025, industria ospitalității a […]
11:00
Guvernul, acuzat că pedepsește angajații care ies la proteste. Sindicatele cer INTERVENȚIA Comisiei Europene printr-o scrisoare deschisă # Gândul
Scandalul dintre sindicate și Guvern se adâncește. După ce Federația Națională a Sindicatelor din Administrație a anunțat că va sesiza Comisia Europeană și Organizația Internațională a Muncii pentru abuzuri grave comise de autorități, și Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) a transmis o scrisoare deschisă către aceleași instituții internaționale. Sindicatele reclamă că […]
11:00
Sondaj CURS. Austeritatea a adus prosperitate doar pentru 4% dintre români/Deși e primul loc, AUR scade, iar PSD recuperează procentele pierdute # Gândul
Austeritatea lovește cu putere în partidele coaliției. Potrivit ultimului sondaj CURS, formațiunile politice din România par să se afle pe panta descendentă a sinusoidalei încrederii românilor. Singurul care-și revine pare a fi PSD, care recuperează din procentele pierdute. Răspunsurile a 1.100 de români au adus AUR la 34%, în septembrie, după ce, în mai, partidul […]
11:00
Crucea Roșie anunță o reuniune globală în 2026/ „Comunitatea internațională trebuie să acționeze” pentru a asigura respectarea DREPTULUI umanitar # Gândul
Comitetul Internațional al Crucii Roșii (CICR) a anunțat că va organiza o reuniune globală „la nivel înalt” în 2026 pentru „a asigura respectul pentru umanitate în timp de război”, în contextul în care mai multe state au fost acuzate de încălcarea drepturilor omului. „Lumea nu poate să nu reacționeze în timp ce principiile fundamentale ale […]
10:50
Vacanțe fără stres pentru iubitorii de animale. Un mare aeroport din Europa inaugurează primul HOTEL de lux pentru câini. Cât cost o noapte de cazare # Gândul
Aeroportul Internațional Fiumicino din Roma a inaugurat Dog Relais, unul dintre primele hoteluri canine aflate chiar într-un aeroport european. Proiectul este gândit să reducă stresul călătoriilor pentru proprietari și animale. O noapte de cazare pentru prietenii blănoși ajunge să coste cât o noapte de cazare pentru o persoană la un hotel din Italia. Inspirat de modelul […]
10:30
Traian Băsescu vrea introducerea serviciului militar OBLIGATORIU: „Tinerele generații să învețe să țină o pușcă în mână” # Gândul
Traian Băsescu a făcut declarații în direct la România TV despre introducerea serviciului militar obligatoriu. Fostul șef de stat a făcut trimitere la tinerele generații. Fostul președinte Traian Băsescu a vorbit despre necesitatea ca România, dar și populația acestei țări să fie pregătite să se apere singure până la sosirea sprijinului NATO, în caz de […]
Acum 6 ore
10:10
Bolojan merge astăzi la Bruxelles să discute problema deficitului bugetar și datoriei publice. Cu cine se întâlnește # Gândul
„Premierul merge, luni, la Bruxelles pentru discuții la nivelul C.E., referitoare în principal la deficitul României”, spune purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu. Ilie Bolojan va avea o serie de întâlniri oficiale la Bruxelles cu comisari europeni. Evenimentul face parte din seria de discuții privind prioritățile României în domeniile economic și de securitate, cu […]
10:10
Noi informații din ancheta „Toto Dumitrescu”. Necunoscuta „cocaina” și ecuația complicată pe care trebuie să o rezolve procurorii # Gândul
Fiul fostului internațional român Ilie Dumitrescu, actorul Toto Dumitrescu, a fost implicat într-un accident rutier – duminică, 14 septembrie, în București – și a fugit de la locul incidentului. Toto Dumitrescu conducea mașina pe bd. Mircea Eliade din nordul Capitalei, moment în care vehiculul său a fost lovit de o altă mașină condusă de o […]
10:00
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru octombrie 2025. Când vin ploile în București # Gândul
Meteorologii Accuweather au actualizat prognoza meteo pentru octombrie 2025 și spun că vor urma schimbări majore în starea vremii. După o lună septembrie cu temperaturi de vară și zile însorite, vin ploile, scrie CANCAN.RO. Toamna își va intra drepturi la final de septembrie și început de octombrie, arată datele Accuweather. Însă, până atunci, vremea se […]
10:00
Grupul imobiliar Avangarde vrea să preia afacerea NORDIS: „Am început procesul de due diligence şi vom lua o decizie” # Gândul
Nordis Group a anunțat intenția grupului de firme Avangarde de a prelua afacerea, în contextul în care „atragerea unui investitor strategic reprezintă o soluție realistă și sustenabilă pentru maximizarea șanselor de recuperare a sumelor investite de către creditori”. Avangarde a înaintat o scrisoare de intenție pentru Nordis Mamaia SRL și Nordis Management SRL, companiile principale […]
09:30
Prima înfrângere, primul scandal la RAPID. Ce le-a putut striga Dobre suporterilor, chiar pe Giulești, după 1-2 cu Hermannstadt # Gândul
Prima înfrângere a sezonului, venită în etapa a 10-a, 1-2 acasă, în Giulești, cu Hermannstadt, a adus și primul scandal la Rapid. Antrenorul Costel Gâlcă a fost apostrofat de suporteri, iar jucătorii, inclusiv căpitanul Alexandru Dobre, înjurați ca la ușa cortului. Eșecul de duminică seară a deraiat Rapidul, care urmărea să se apropie la un […]
09:30
MOLDOVA, sub presiunea Kremlinului. Strategia în 4 pași a Rusiei pentru a răsturna cursul pro-UE al Chișinăului # Gândul
Kremlinul a pus în aplicare un plan secret, în patru puncte, similar cu cel folosit pentru influențarea alegerilor prezidențiale din România, pentru destabilizarea Republicii Moldova la alegerile parlamentare de la finalul lui septembrie. Documente obținute de Bloomberg indică o strategie complexă a Rusiei, cu patru direcții principale, menită să influențeze scrutinul parlamentar din Republica Moldova, […]
09:20
Macron cere eliberarea ostaticilor israelieni din Fâșia Gaza pentru a deschide o AMBASADĂ pe teritoriul palestinian # Gândul
Președintele francez, Emmanuel Macron, cere eliberarea ostaticilor israelieni deținuți de gruparea Hamas în Fâșia Gaza, luând în considerare deschiderea unei ambasade pe teritoriul palestinian. „Eliberarea ostaticilor este o condiție clară înainte de a deschide o ambasadă”, a declarat Emmanuel Macron. Franța va recunoaște un stat palestinian, alături de alte zeci de țări, la un summit […]
09:20
Balonul de Aur, trofeu care recompensează cel mai bun fotbalist din sezonul trecut, are loc luni, 22 septembrie, la Théâtre du Châtelet, din Paris. Festivitatea începe la ora 21:00 și e prezentată de Ruud Gullit şi jurnalista Kate Scott. În sezonul trecut, Balonul de Aur l-a primit Rodri şi Aitanei Bonmati, la feminin. Acum, favoriţi […]
09:10
Un sfert din tinerii României sunt șomeri. Ce soluție are Roxana Mînzatu, eurodeputat: „Ceea ce se învață în școli nu se potrivește mereu cu cerințele pieței muncii” # Gândul
În programul de relansare economică pe care-l propune PSD sunt inserate mai multe aspecte care țin de piața muncii, în special pentru tinerii absolvenți din România. Liderul interimar al partidului, Sorin Grindeanu, a declarat că va cere ajutorul colegei sale social-democrate, Roxana Mânzatu, vicepreședinte al Parlamentului European. Eurodeputatul a declarat, pentru Gândul, care ar fi […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.