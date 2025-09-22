Șofer din Păunești depistat „pulbere” la volan pe o stradă din Focșani

14:50

Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Două persoane provocau scandal în fața unui supermarket din Târgu Ocna au fost amendați de polițiști miercuri seară. În momentul legitimării, cei doi tineri, de 27 și 29 de ani au avut un comportament agresiv, fapt pentru care s-a luat măsura imobilizării lor. Ei au fost duși ulterior la sediul poliției, pentru audieri, fiind amendați. […] Articolul VIDEO Scandalagii beți, agresivi cu polițiștii. Ei au fost încătușați apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.