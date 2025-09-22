METEO Prognoza pentru următoarele două săptămâni. Când se răcește vremea și unde sunt așteptate ploi
PSNews.ro, 22 septembrie 2025 13:50
Vremea se răcește și sunt anunțate ploi în majoritatea regiunilor țării, potrivit prognozei pentru următoarele două săptămâni publicată luni de Administrația Națională de Meteorologie. În primele zile din interval, valorile termice se vor situa cu mult peste cele specifice perioadei astfel că maximele vor fi în medie cuprinse între 28 și 32 de grade, iar […]
Acum 10 minute
14:10
Echinocțiul de toamnă 2025. Semnificația astronomică și tradițiile care trebuie respectate astăzi # PSNews.ro
Trecerea în anotimpul toamnă din punct de vedere astronomic este marcată de echinocțiul de toamnă, pe 22 septembrie, ora 21.19 (ora României). Există două astfel de fenomene: echinocțiul de primăvară și echinocțiul de toamnă. În timpul echinocţiului, Soarele se află exact pe ecuatorul ceresc, iar ziua şi noaptea au o durată egală în orice loc […]
14:10
Cum a câștigat o femeie 150.000 de dolari la loterie cu ajutorul ChatGPT. Era prima oară când juca # PSNews.ro
Kerri Edwards, o femeie din Midlothian, Virginia, a câștigat 150.000 de dolari la loterie. Ea a jucat pentru prima dată și s-a folosit de ChatGPT să îi genereze numerele. A câștigat la Loto cu ajutorul ChatGPT Kerri Edwards a decis să își încerce norocul la extragerea Powerball de pe 8 septembrie și a apelat la […]
Acum 30 minute
14:00
Cine este Bogdan Badea, noul șef Hidroelectrica. Are teren de lux pe o insulă exotică UNESCO # PSNews.ro
După o pauză de doi ani, Bogdan Badea redevine director general la Hidroelectrica. Între 2017 și 2023, când a mai condus compania de stat, Bogdan Badea a strâns bani să-și cumpere teren pe o insulă din Atlantic, supranumită Insula de Aur, cu statut de Rezervație a Biosferei UNESCO. În România, a fost principalul coordonator al […]
14:00
Vasile Blaga răspunde la amenințările PSD: ‘Bolojan e la Bruxelles, are treabă, spre deosebire de alții’ # PSNews.ro
Senatorul PNL Vasile Blaga a reacționat luni la amenințările PSD privind o posibilă cădere a Guvernului condus de Ilie Bolojan, afirmând că nu există nicio intenție din partea liberalilor de a schimba premierul. „Ne așteptăm la astfel de declarații până are loc Congresul PSD-ului. Nu s-a pus niciodată problema (n-red ca PNL să îl schimbe pe Ilie […]
14:00
Moartea unui combinat istoric: ArcelorMittal Hunedoara își închide definitiv porțile din 17 octombrie # PSNews.ro
După 141 de ani de existență, unul dintre ultimele bastioane ale industriei grele din România, se îndreaptă spre închiderea definitivă a activității de producție. Grupul ArcelorMittal a făcut primul pas oficial spre închiderea definitivă a combinatului din Hunedoara, una dintre cele mai vechi unități de producție siderurgică din România, cu o istorie de peste un […]
13:50
METEO Prognoza pentru următoarele două săptămâni. Când se răcește vremea și unde sunt așteptate ploi # PSNews.ro
Vremea se răcește și sunt anunțate ploi în majoritatea regiunilor țării, potrivit prognozei pentru următoarele două săptămâni publicată luni de Administrația Națională de Meteorologie. În primele zile din interval, valorile termice se vor situa cu mult peste cele specifice perioadei astfel că maximele vor fi în medie cuprinse între 28 și 32 de grade, iar […]
Acum o oră
13:40
Dan Motreanu, detalii despre un nou Fond european pentru sprijinirea producţiei de medicamente # PSNews.ro
Europarlamentarul PNL Dan Motreanu anunţă, luni, că a propus crearea unui nou Fond european pentru sprijinirea producţiei de medicamente, pentru a asigura faptul că "toţi pacienţii, indiferent de ţara în care trăiesc, au acces rapid şi sigur la tratamentele de care au nevoie". Fondul "ar oferi finanţare pentru modernizarea fabricilor existente şi pentru construirea unor […]
13:40
Poate supraviețui coaliția fără Bolojan premier? Răspunsul liderului grupului PSD din Senat # PSNews.ro
Liderul grupului PSD din Senat, Daniel Zamfir, crede că actuala coaliţie poate supravieţui şi fără Ilie Bolojan premier, deşi afirmă că nu îşi doreşte acest lucru. Întrebat luni la Palatul Parlamentului dacă vede această coaliţie supravieţuind cu un alt premier, Daniel Zamfir a spus: „Eu cred că da, eu cred că nimeni nu este de […]
13:40
Cea mai mare pensie specială din România a ajuns la aproape 70.000 de lei pe lună. Explicațiile CNPP # PSNews.ro
Cea mai mare pensie specială din România a ajuns la aproape 70.000 de lei pe lună, echivalentul a 14.000 de euro, potrivit datelor Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP). Doar 30% din sumă provine din contribuții, restul fiind plătit din bugetul de stat. Potrivit datelor oficiale, cea mai mare pensie de serviciu, platită de CNPP, […]
13:30
Liderul organizaţiei municipale UDMR Braşov, încătuşat de poliţişti după ce ar fi făcut scandal în incinta unui liceu # PSNews.ro
Un fost consilier local, actual preşedinte al organizaţiei municipale UDMR Braşov, a fost încătuşat de poliţişti, în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce ar fi făcut scandal în curtea unui liceu din Braşov, în timpul Zilelor Culturii Maghiare, manifestare al cărei principal organizator era. Potrivit presei locale, politicianul ar fi devenit agresiv şi recalcitrant, […]
13:30
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat luni de BNR, a ajuns la 5,0753 lei, de la 5,0719 lei, înregistrat vineri. Dolarul a ajuns la 4,3117 lei, de la un curs de 4,3138 lei. Lira sterlină este cotată de BNR la 5,8203 lei, față de 5,8251 lei. Francul elvețian este cotat la 5,4267 lei, de la un […]
13:30
Prima reacție a ministerului Educație după ce mai multe școli au primit mesaje de amenințări # PSNews.ro
Ministerul Educaţiei şi Cercetării a anunţat că monitorizează situaţia mesajelor de ameninţare primite recent de unele unităţi de învăţământ, fiind în legătură permanentă cu Ministerul Afacerilor Interne şi Direcţia Siguranţă Şcolară din cadrul Poliţiei Române. Instituţia subliniază că siguranţa elevilor şi a personalului din şcoli trebuie să rămână prioritară şi solicită conducerilor unităţilor de învăţământ […]
13:20
Care sunt scenariile în cazul în care Ilie Bolojan își dă demisia. Cine ar putea să-i ia locul în fruntea Guvernului # PSNews.ro
Nori negri deasupra Palatului Victoria. Scenariile privind viitorul guvernării și numele vehiculate ca premie Tensiunile din Coaliție ar putea duce la schimbarea premierului Ilie Bolojan, pe masă fiind mai multe scenarii în ceea ce privește persoana care ar putea să-i ia locul acestuia, în funcție de cum va reuși actualul titular de la Palatul Victoria […]
13:20
Becali, anunțul momentului despre alianța cu Călin Georgescu: „Nu e mincinos, nu e fals” # PSNews.ro
Gigi Becali a făcut o serie de declarații surprinzătoare la România TV, sugerând că dorește să se implice într-un posibil proiect politic alături de Călin Georgescu pentru îndepărtarea lui George Simion din viața politică. Gigi Becali are noi planuri la aproape un an de la anularea alegerilor prezidențiale câștigate în primul tur de Călin Georgescu. […]
13:20
Tudorel Toader: Reforma pensiilor speciale ale magistraților ar putea trece testul constituționalității # PSNews.ro
Reforma pensiilor speciale ale magistraților ar putea trece testul constituționalității, potrivit fostulului judecător CCR, Tudorel Toader, care a declarat, luni, la Digi24, că, la baza deciziei Curții stă și contextul social și economic în care este elaborată legea. Tudorel Toader susține că ce ar putea da emoții este prevederea reducerii pensiei magistraților. „Eu, personal, în […]
Acum 2 ore
13:10
R. Moldova. 5 luni sub acoperire: Rețeaua Moscovei, acțiuni conspirative, bani, propagandă și manipulare electorală # PSNews.ro
În această duminică, alegătorii vor decide componența Parlamentului. Scrutinul este unul crucial nu doar pentru viitorul nostru, ci și pentru interesele Rusiei în R. Moldova, așa că Moscova depune eforturi uriașe pentru a înclina balanța în favoarea sa. Echipa NordNews s-a infiltrat în una dintre multiplele rețele de influență, create prin intermediul ONG-ului „Evrazia", controlat […]
13:10
PSD a depus un amendament la Senat pentru prelungirea plafonării produselor de bază încă 3 luni # PSNews.ro
Senatorii PSD au depus un amendament la Senat pentru a se prelungi plafonarea adaosului comercial la produsele de bază, deși decizia finală nu a fost luată încă în coaliție. Senatorul PSD, Daniel Zamfir, spune că a fost depus un amendament la Senat (…). Eu însumi am semnat acest amendament. Dorim ca plafonarea adaosului comercial pentru […]
13:00
Zamfir (PSD) cere capul lui Buzoianu (USR): este rău intenţionată, nu mai poate continua în funcţia de ministru # PSNews.ro
Senatorul Daniel Zamfir (PSD) a declarat, luni, despre ministrul Mediului, Diana Buzoianu (USR), că prin faptul că nu emite avizele de mediu pentru hidrocentrale arată că este rău intenţionată şi, din punctul lui de vedere, nu mai poate continua în funcţia de ministru. Ea a precizat că, dacă ar fi deputat, ar vota împotriva ei, […]
12:50
Continuă haosul în aeroporturile din Europa, după atacul cibernetic. Zboruri anulate și întârzieri masive # PSNews.ro
Pasagerii se confruntă cu o nouă zi de întârzieri ale zborurilor în toată Europa după ce atacul cibernetic din weekend a perturbat sistemele de check-in și îmbarcare de la mai multe aeroporturi majore, potrivit The Guardian. Atacul a vizat Collins Aerospace, o filială a companiei americane RTX, care furnizează software pentru numeroase companii aeriene din […]
12:50
Încă un scandal sexual în BOR: Un preot-profesor, acuzat că a încercat să racoleze elevi minori # PSNews.ro
Un preot din Constanța care este și profesor de religie la liceul Energetic este acuzat că ar fi încercat să racoleze un elev, având cu acesta discuții cu tentă sexuală ba chiar trimițându-i poze indecente. Tânărul s-a adresat Justițiarului din Berceni, care a organizat un flagrant, preotul fiind în acest moment audiat la poliție, potrivit […]
12:40
Gata cu partidele tradiţionale! Sondaj INSCOP: Peste 50% din electorat ar vota pentru formaţiuni politice noi # PSNews.ro
Românii s-au săturat de vechile partide politice. Mai bine de jumătate ar vota la viitoarele alegeri cu partide nou înfiinţate, iar 55% ar dori chiar dispariţia actualelor formaţiuni politice. Loialitatea românilor faţă de partidele tradiţionale devine tot mai scăzută şi probabil pentru prima dată după revoluţie electoratul este atras în proporţie de peste 50% de […]
12:40
Ratele a peste 70% dintre românii cu credite se scumpesc cu aproape o treime, poitrivit BNR. Cum poți evita majorarea # PSNews.ro
Date îngrijorătoare de la BNR. Ratele a peste 70% dintre românii cu credite se scumpesc cu aproape o treime. Cum poți evita majorarea? Ponderea creditelor ipotecare în total credite existente în sold este de peste 70% potrivit datelor oferite de BNR la solicitarea Economica.net. Anul viitor ajung la scadență primele credite cu dobândă fixă, ceea […]
12:40
Conducte vechi, probleme noi! Sute de blocuri și un spital din Capitală rămân fără apă caldă. Lista zonelor afectate # PSNews.ro
Lucrări la sistemul de termoficare în următoarele zile, în cinci sectoare ale Capitalei/ Intervenţiile au durate diferite de realizare, în funcţie de complexitatea lucrărilor/ Vor fi afectate sute de blocuri, un spital şi agenţi economici Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB) S.A. anunţă, luni, că în următoarele zile se vor face lucrări de înlocuire, modernizare şi […]
12:30
Încă un primar sub control judiciar. Este acuzat de luare de mită într-un contract de modernizare a drumurilor # PSNews.ro
Primarul comunei Mihălășeni, județul Botoșani, Claudiu Dumitru Chelariu, este acuzat că a luat mită dintr-un contract de modernizare a drumurilor. El a fost plasat de DNA sub control judiciar, după ce ar fi primit 500.000 de lei prin firma unei rude. Procurorii din cadrul Serviciului teritorial Suceava au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale […]
12:30
VIDEO Start la o linie CFR modernă spre Giurgiu – Ruse. Proiesctul sare de 2,1 miliarde lei # PSNews.ro
Modernizarea infrastructurii feroviare dintre stațiile București Nord – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră (Lot 2) intră în linie dreaptă. Lucrările, cu o valoare de 2,1 miliarde lei (fără TVA), vizează modernizarea și electrificarea a peste 67 km de linie ferată, inclusiv introducerea ERTMS Nivel 2, dublarea liniei între Daia – Frătești, construirea […]
12:30
CM de Canotaj: Echipajul feminin de 4 rame s-a calificat în finală. Alte două echipaje au ajuns în semifinale Echipajul feminin de 4 rame s-a clasat pe locul 2 în serie şi s-a calificat direct în finala A a probei, luni, la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai. Amalia Bereş, Adriana Adam, Geanina Juncanariu […]
12:20
„Voi provoca un masacru”. Amenințări trimise mai multor școli și spitale din țară. Surse: Mail trimis din străinătate # PSNews.ro
UPDATE – E-mail de ameninţare trimis la mai multe unităţi de învăţământ şi medicale din Bucureşti – "Voi provoca un adevărat masacru" se arată în mesaj / Mesaje similare în judeţele Mureş, Prahova şi Braşov Autorităţile au demarat verificări în mai multe unităţi de învăţământ, dar şi medicale din Bucureşti, după ce s-au primit e-mailuri […]
Acum 4 ore
12:10
Scandalul „listelor negre” de la Guvern ia amploare. Sindicatul cere intervenția instituțiilor europene # PSNews.ro
Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) a transmis o scrisoare deschisă către Comisia Europeană, Organizația Internațională a Muncii (OIM) și Ombudsmanul European, prin care semnalează o serie de 'pract
12:10
Cât de utile și sigure sunt trotinetele electrice pe străzile Capitalei. Ce pregătește primăria până la finalul anului # PSNews.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, estimează că regulamentul pentru folosirea trotinetelor electrice ar putea fi aprobat până la sfârșitul anului, informează News.ro. El a declarat pentru Radio România Actualităţi că nu susţine interzicerea acestora, ci mai degrabă reglementarea modului de utilizare. „Nu aş merge atât de departe la interzicere, aş merge cu varianta […] Articolul Cât de utile și sigure sunt trotinetele electrice pe străzile Capitalei. Ce pregătește primăria până la finalul anului apare prima dată în PS News.
11:50
Se dau bani persoanelor cu dizabilități. Fiecare copil sau adult poate primi aproape 40.000 lei # PSNews.ro
Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD) a publicat metodologia prin care vor fi acordate e-vouchere de până la 39.900 lei per beneficiar, în cadrul proiectului TECH-ASSIST, cofinanțat din fonduri europene. Beneficiarii sunt persoanele cu dizabilități din România, copii și adulți, care vor primi sprijin financiar consistent pentru achiziționarea de tehnologii asistive și […] Articolul Se dau bani persoanelor cu dizabilități. Fiecare copil sau adult poate primi aproape 40.000 lei apare prima dată în PS News.
11:40
PSD vrea lege pentru plafonarea adaosului la alimente: Marius Budăi, ultimatum pentru premier # PSNews.ro
Fostul ministru al Muncii Marius Budăi spune că, dacă până marți premierul nu va lua o decizie privind prelungirea plafonării adaosului comercial la alimente, PSD va trece prin Parlament o lege în acest sens. „Premierul Bolojan spune să nu ne pripim cu decizia de prelungire a adaosului comercial la alimente! De ce trageți de timp, […] Articolul PSD vrea lege pentru plafonarea adaosului la alimente: Marius Budăi, ultimatum pentru premier apare prima dată în PS News.
11:30
Algoritmul și datele operațiunilor TikTok din SUA vor fi controlate ”de America”, anunță Casa Albă # PSNews.ro
Operațiunile din SUA ale aplicației Tiktok vor fi controlate de un consiliu format din șapte membri, dintre care șase vor fi americani, iar algoritmul și datele utilizatorilor vor fi administrate exclusiv în Statele Unite, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, referitor la un acord între SUA și China pe acest subiect. […] Articolul Algoritmul și datele operațiunilor TikTok din SUA vor fi controlate ”de America”, anunță Casa Albă apare prima dată în PS News.
11:10
Lasconi afirmă că știa că se vor anula alegerile încă din 27 noiembrie: „avem două sisteme” # PSNews.ro
Fosta candidată la Președinția României, Elena Lasconi, spune că „o jurnalistă cunoscută” i-a spus că alegerile se vor anula încă din 27 noiembrie 2024, deși decizia s-a luat pe 6 decembrie. Ea spune că l-a sunat atunci pe președintele în funcție, Klaus Iohannis să îi ceară informații clare. Elena Lasconi afirmă, duminică seara, că exista […] Articolul Lasconi afirmă că știa că se vor anula alegerile încă din 27 noiembrie: „avem două sisteme” apare prima dată în PS News.
11:00
Țoiu și-a șters postarea în care condamna asasinarea lui Charlie Kirk, chiar în ziua înmormântării # PSNews.ro
Oana Țoiu și-a șters postarea în care condamna asasinarea lui Charlie Kirk, chiar în ziua înmormântării activistului. Gestul, pe pământ american, vine după dezvăluirea GÂNDUL despre sala goală unde oficialul român a vorbit prima și ultima dată despre crimă. UPDATE:Reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe (MAE) au declarat, pentru MEDIAFAX, că postarea nu a fost ștearsă, ci […] Articolul Țoiu și-a șters postarea în care condamna asasinarea lui Charlie Kirk, chiar în ziua înmormântării apare prima dată în PS News.
10:40
Un membru CSM reclamă o ”presiune directă şi inadmisibilă” asupra CCR, după ultimele declaraţii ale unor lideri USR # PSNews.ro
Judecătorul Alin Ene, membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), reclamă, luni, o ”presiune directă şi inadmisibilă” asupra Curţii Constituţionale, după ultimele declaraţii ale unor lideri USR. Afirmaţiile politicienilor care fac referire la numirea de către partidele din coaliţie a unor judecători constituţionali ”pun sub semnul întrebării respectul pentru independenţa justiţiei şi pentru principiile statului […] Articolul Un membru CSM reclamă o ”presiune directă şi inadmisibilă” asupra CCR, după ultimele declaraţii ale unor lideri USR apare prima dată în PS News.
10:40
Bolojan merge astăzi la Bruxelles să discute problema deficitului bugetar și datoriei publice. Cu cine se întâlnește # PSNews.ro
„Premierul merge, luni, la Bruxelles pentru discuții la nivelul C.E., referitoare în principal la deficitul României”, spune purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu. Ilie Bolojan va avea o serie de întâlniri oficiale la Bruxelles cu comisari europeni. Evenimentul face parte din seria de discuții privind prioritățile României în domeniile economic și de securitate, cu […] Articolul Bolojan merge astăzi la Bruxelles să discute problema deficitului bugetar și datoriei publice. Cu cine se întâlnește apare prima dată în PS News.
10:40
Fosta candidată la alegerile prezidențiale, Elena Lasconi, l-a acuzat pe premierul Ilie Bolojan că a mințit atunci când a afirmat că a descoperit abia când a ajuns în fruntea Guvernului că bugetul nu reflecta realitatea economică din țară. Acum, dacă ar fi președintele României, nu l-ar mai pune premier. Elena Lasconi, care în campania prezidențială […] Articolul Elena Lasconi nu l-ar mai nominaliza premier pe Ilie Bolojan: „A lovit în oameni” apare prima dată în PS News.
10:30
Ministrul Economiei, Radu Miruță, afirmă că legile din al doilea pachet pentru reducerea deficitului bugetar sunt constituționale din punctul de vedere al Guvernului. Dincolo de hotărârea Curții Constituționale și de o eventuală demisie a Guvernului în cazul unei decizii de neconstituționalitate, Miruță a atras atenția că nu mai sunt bani, în unele cazuri de pe […] Articolul Avertismentul ministrului Economiei: „Nu sunt suficienți bani pentru ziua de mâine” apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
10:10
În cartea sa de memorii „107 Days” Kamala Harris lovește în Biden și în liderii democrați # PSNews.ro
Kamala e „all in”. În cartea sa de memorii „107 Days” Kamala Harris lovește în Biden și în liderii democrați provocând o furtună, într-un moment critic pentru partid https://defenseromania.ro/636258 Kamala Harris e „all in”. În cartea sa de memorii cu privire la retragerea lui Joe Biden din cursa prezidențială, Kamala a făcut dezvăluiri care au […] Articolul În cartea sa de memorii „107 Days” Kamala Harris lovește în Biden și în liderii democrați apare prima dată în PS News.
10:00
Pesimism în creştere: 7 din 10 români cred că România se îndreaptă într-o direcţie proastă. Analiză comparativă a sondajelor din 2024 şi 2025. Cine câştigă politic şi cine pierde încrederea cetăţenilor. Sondaj CURS Septembrie 2025: 70% dintre români cred că ţara merge într-o direcţie greşită. „Ţara merge prost”: 7 din 10 români nu mai cred […] Articolul Analiză – România între furie şi neîncredere – ce ascund cifrele ultimelor sondaje apare prima dată în PS News.
Acum 12 ore
03:20
Ce teme vor fi discutate în dialogul cu Mihai Daraban Impactul economic și rolul CCIR în sprijinirea mediului de afaceri Cum răspunde președintele Camerei de Comerț provocărilor actuale Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, este invitat în direct la „Puterea Știrilor” moderată de redactorul-șef PS News, Marinela Angheluș, luni, 22 […] Articolul Preşedintele CCIR, Mihai Daraban, în direct la Puterea Știrilor, luni de la ora 16:00 apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
21:10
Preşedintele CCIR, Mihai Daraban este invitat, luni, la emisiunea ”Puterea Știrilor”, moderată de redactorul-șef PS News, Marinela Angheluș. Emisiunea poate fi urmărită live, la ora 16:00, pe pagina de Facebook PS News și pe canalul oficial de Youtube al PS News. Articolul Preşedintele CCIR, Mihai Daraban, în direct la Puterea Știrilor, luni de la ora 16:00 apare prima dată în PS News.
18:10
Compania afectată de atacul cibernetic masiv care a provocat haos pe aeroporturi tocmai semnase un contract cu NATO # PSNews.ro
Collins Aerospace, o companie care furnizează sisteme de check-in și îmbarcare pe aeroporturi din întreaga lume, a semnat recent un contract cu Agenția de Comunicații și Informații a NATO. Compania a fost ținta unui atac cibernetic major, care a afectat traficul pe mai multe aeroporturi. Zeci de zboruri au fost întârziate, iar altele, anulate. Probleme […] Articolul Compania afectată de atacul cibernetic masiv care a provocat haos pe aeroporturi tocmai semnase un contract cu NATO apare prima dată în PS News.
18:00
Oficial. România este cea mai săracă țară din Uniunea Europeană. Peste 17% din populație e afectată # PSNews.ro
Chiar dacă într-o relativă scădere în ultimii doi ani, rata de sărăcie materială și socială a României este la cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană, de 17,2%, depășind Bulgaria și Grecia, potrivit unui raport întocmit de Erste Bank. Potrivit datelor Comisiei Europene, în 2024, rata copiilor expuși la sărăcie și excluziune socială a fost […] Articolul Oficial. România este cea mai săracă țară din Uniunea Europeană. Peste 17% din populație e afectată apare prima dată în PS News.
17:50
Compania aeriană low-cost HiSky a anunțat miercuri că va lansa un serviciu non-stop către un important oraș din SUA, potrivit site-ul care oferă informații despre industria aviației comerciale, Airlinegeeks.com. Începând cu 4 iunie 2026, compania aeriană low-cost va conecta capitala României, București, cu Chicago. Zborurile vor fi operate de două ori pe săptămână, joia și duminica. […] Articolul O companie aeriană românească reia ruta către un oraș din SUA după o pauză de 24 de ani apare prima dată în PS News.
17:30
Când trecem la ora de iarnă și de ce se întâmplă mai devreme decât în alți ani? Dormim mai mult # PSNews.ro
Toamna aduce din nou schimbarea orei. În ultima duminică din octombrie, ceasurile se dau înapoi și câștigăm o oră de somn. De ce autoritățile au stabilit ca trecerea să fie mai devreme și cum ne influențează asta viața de zi cu zi? În acest an, trecerea la ora de iarnă nu ne ia doar prin […] Articolul Când trecem la ora de iarnă și de ce se întâmplă mai devreme decât în alți ani? Dormim mai mult apare prima dată în PS News.
17:30
Premierul canadian Mark Carney a declarat duminică faptul că ţara sa recunoaşte oficial statul Palestina, alăturându-se celor peste 140 de membri ai Organizaţiei Naţiunilor Unite care au făcut deja acest pas, în pofida opoziţiei puternice a Israelului, transmite Reuters. ”Canada recunoaşte statul Palestina şi îşi oferă parteneriatul pentru construirea promisiunii unui viitor paşnic atât pentru […] Articolul Canada recunoaşte statul palestinian, a anunţat premierul Mark Carney apare prima dată în PS News.
17:30
Unul dintre cei mai vocali pro-ruși din AUR își dă demisia. Îl acuză pe George Simion de „trădare” # PSNews.ro
Sergiu Mihalcea, unul dintre cei mai vocali pro-ruși și anti-occidentali oameni din AUR, a anunțat că își dă demisia din partid. Mihalcea îl acuză pe Simion de trădare și că mimează opoziția. De asemenea, îl critică pe liderul AUR și pentru apropierea de Călin Georgescu. Sergiu Mihalcea a deschis listele AUR pentru Senat în județul […] Articolul Unul dintre cei mai vocali pro-ruși din AUR își dă demisia. Îl acuză pe George Simion de „trădare” apare prima dată în PS News.
17:20
Muncitorii străini cu vize H-1B au creat haos pe marile aeroporturi după ordinul lui Donald Trump, care introduce noi taxe pentru aceste documente. Întoarceri precipitate în SUA au fost raportate din India, China și Statele Unite, potrivit Reuters. Mii de muncitori indieni și chinezi deținători de vize H-1B au fost obligați să-și abandoneze planurile de […] Articolul Haos pe aeroporturi după ordinul lui Donald Trump privind vizele H-1B apare prima dată în PS News.
17:20
Germania a trimis duminică două avioane Eurofighter pentru a intercepta un avion rusesc deasupra Mării Baltice # PSNews.ro
Forţele aeriene germane au anunţat că au trimis duminică dimineaţă două avioane Eurofighter pentru a intercepta un aparat militar rus IL-20M care intrase în spaţiul aerian neutru deasupra Mării Baltice, înainte de a preda escorta partenerilor NATO din Suedia, transmite Reuters. ”Din nou, forţa noastră de reacţie rapidă, formată din două Eurofightere, a fost activată […] Articolul Germania a trimis duminică două avioane Eurofighter pentru a intercepta un avion rusesc deasupra Mării Baltice apare prima dată în PS News.
