FlixBus, de Ziua Mondială fără Mașini: Autocar „verde” vs mașină
Ziua Cargo, 22 septembrie 2025 13:50
De Ziua Mondială fără Mașini, FlixBus atrage atenția că schimbările mici în modul în care călătorim pot avea un impact semnificativ asupra mediului și comunităților. Un drum București Constanța cu autoturismul înseamnă, în medie, 36,9 kg CO₂ per pasager, în timp ce aceeași călătorie cu autocarul generează doar 6,2 kg CO₂, de aproape șase ori
Luna august a marcat o creștere cu 89% a înmatriculărilor de mașini electrice, față de aceeași perioadă din 2024, chiar și fără Programul Rabla, care a fost lansat abia la jumătatea lui septembrie anul acesta. Acest lucru confirmă faptul că predictibilitatea și prețurile corecte joacă un rol esențial în alegerile șoferilor, chiar și în lipsa
MOL România și Fundația Pentru Comunitate au anunțat rezultatele concursului de proiecte din cadrul celei de-a 20-a ediție a Programului MOL de promovare a talentelor. Dedicat susținerii tinerilor care au talente artistice sau sportive și care sunt la început de drum, programul are un bugetul total de 560.000 de lei, anul acesta, potrivit unui comunicat
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a lansat licitația pentru achiziționarea de servicii de dezvoltare de software și sisteme informatice, în valoare de 68,4 milioane lei, fără TVA. Termenul-limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 3 noiembrie 2025, ora 15:00, iar contractul se va încheia pe o perioadă de 24 de luni. Achiziția
Una dintre cele mai recente aplicații pentru bateriile uzate este Avathar One, un vehicul electric pentru persoanele cu mobilitate limitată. Funcționează fie cu o baterie de 1,4 kWh cu rază scurtă de acțiune, fie cu o variantă de 2,8 kWh cu rază lungă de acțiune. A fost proiectat în 2010, de Italdesign Giugiaro drept conceptul
Adunarea Generală a UNSAR – Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România – i-a desemnat, prin vot, pe membrii Consiliului Director al asociației, pentru următorii trei ani. Astfel, funcția de Președinte UNSAR va continua să fie deținută de Alexandru Ciuncan, actualul președinte. Vicepreședinte va fi Generali România, iar ceilalți membri ai Consiliului
Compania Municipală Parking București (CMPB) a amenajat 189 de parcaje, în primul semestru (S1) din acest an, cu o investiție de 6.3 milioane de lei, potrivit unui comunicat transmis redacției. Încasările din plata parcărilor au crescut cu 20,05%, totalizând 50,4 milioane de lei (50,4 milioane de lei). Compania a înregistrat un profit de peste 28,3
Despăgubirile plătite de sigurători sunt în creștere accelerată, potrivit reprezentanților Uniunii Societăților de Asigurare din România (UNSAR), în replică la acuzațiile COTAR. Concret, despăgubirile plătite anul trecut de companiile de asigurări, în baza polițelor RCA, au crescut cu 38%, până la peste 4,7 miliarde lei, potrivit comunicatului transmis redacției. Acestor despăgubiri li se adaugă și
Raben Group anunță că Reiner Heiken s-a alăturat Consiliului de Supraveghere, aducând cu sine peste 35 de ani de experiență în conducerea industriei globale de logistică și transport. Din decembrie 2018 până în mai 2024, Reiner Heiken a deținut funcția de CEO la Hellmann Worldwide Logistics, unde a condus compania printr-o perioadă de creștere dinamică
Guvernul a aprobat, pe 28 septembrie, un memorandum privind negocierea unui contract de finanțare cu Banca Europeană de Investiții (BEI), pentru susținerea lucrărilor la Autostrada Sibiu-Pitești. Contractul are ca scop asigurarea cofinanțării necesare pentru utilizarea fondurilor de coeziune ale Uniunii Europene, destinate acestui proiect major de infrastructură. Primul împrumut, în valoare de 500 de milioane
Persoanele fizice se pot înscrie începând din 30 septembrie, ora 10:00, în Programul Rabla Auto 2025, după ce Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a amânat cu trei luni lansarea. Bugetul este de 200 de milioane de lei, o treime din cât era prevăzut inițial (610 milioane de lei)Din acesta, 80 de milioane de lei sunt
Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB) a deschis, pe 18 septembrie, un Birou de Reprezentare la Bruxelles. Potrivit unui comunicat, la inaugurare a fost semnat protocolul de colaborare între CCIB, prin președintele Iuliu Stocklosa, și Cristian David, numit Șef al Biroului de Reprezentare al Camerei la Bruxelles. De asemenea, la eveniment au
Guvernul a prorogarea până la data de 31 decembrie termenul de trecere a firmelor de la sistemul Revisal la platforma REGES-ONLINE. Potrivit unui comunicat al Ministerului Muncii, doar 23% dintre firme au reușit să finalizeze tranziția, iar menținerea termenului inițial, de 30 septembrie, „ar fi generat un risc major de blocaj operațional, cu potențiale sancțiuni
Autoritatea Vamală Română (AVR) a pus în funcțiune, pe 15 septembrie, primul sistem modern de scanare mobil cu raze X a mijloacelor de transport mărfuri (camioane și containere) în Biroul Vamal de Frontieră Constanța. Este primul dintre cele trei sisteme de scanare care vor fi amplasate în Portul Constanța, a transmis Autoritatea, pe 18 septembrie.
Premierul Ilie Bolojan i-a înlocuit pe șefii Autorității Vamale Române (AVR), Marcel Mutescu (președinte) și Alexandru Dudu (vicepreședinte), cu Alexandru Bogdan Bălan și Mihai Savin. Deciziile au fost publicate în Monitorul Oficial, pe 18 septembrie. Noul președinte al AVR, Alexandru Bogdan Bălan (40 de ani), a fost promovat din funcția de inspector vamal superior la
DNA a trimis în judecată cinci persoane coordonatori sau administratori de firma de ride-sharinge acuzate de evaziune fiscală în formă continuată și spălarea banilor, aducând un prejudiciu statului de peste 67 milioane de lei. Comunicatul DNA, transmis pe 18 septembrie: „Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor
Gebrüder Weiss și-a consolidat prezența în Turcia prin achiziționarea pachetului majoritar de acțiuni în Sienzi Lojistik, un important furnizor de servicii de logistică vamală și de depozitare din Istanbul. Potrivit unui comunicat transmis redacției, compania va continua să funcționeze ca entitate independentă, sub denumirea Sienzi Lojistik – a Company of Gebrüder Weiss. Tranzacția urmează să
Se repetă situația care a dus la falimentele City Insurance și Euroins; ASF nu intervine # Ziua Cargo
Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) solicită un control de urgență la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), acuzând că „protectia pe care vicepreședintele ASF responsabil cu sectorul Asigurări o oferă companiilor care au grave abateri ne pune în pericol pe toți". Totodată, reprezentanții COTAR reclamă că tarifele RCA continuă să crească. Ei spun
Producătorul de anvelope premium Hankook se implică și anul acesta ca sponsor oficial al Ballon d'Or, potrivit unui comunicat transmis redacției. Ceremonia va avea loc pe 22 septembrie, la impresionantul Théâtre du Châtelet, din Paris. Trofeul de aur celebrează cele mai remarcabile performanțe din fotbalul profesionist ale sezonului trecut și este recunoscut drept cea mai
BITUROM, companie românească membră a GRAMPET Group, a obținut autorizarea terminalului de topire și stocare a bitumului de la Onești și a început comercializarea acestuia în România și Republica Moldova. Amplasată pe platforma industrială a fostei rafinării RAFO din Onești, stația are o capacitate de până la 18 tone pe oră și este complet automatizată,
Compania aeriană FlyLili, împreună cu actuala sa conducere, a transmis un comunicat în care dorește să asigure atât autoritățile competente, cât și partenerii săi contractuali (interni și internaționali), de „angajamentul deplin în onorarea tuturor obligațiilor legale și contractuale asumate". Proprietarul FlyLili, companie care îi transporta pe Horațiu Potra și pe mercenarii săi în Congo, a
La IAA Mobility 2025 de la München, Rimac Technology a prezentat inovațiile în tehnologiile legate de baterii și propulsii. Unele dintre acestea sunt dezvoltate în colaborare cu partenerii. Furnizorul croat de servicii de dezvoltare, Rimac Group dorește să fie în avangarda domeniilor bateriilor și propulsiilor electrice. Ceea ce face ca această nouă baterie să fie
CTPark Bucharest South este situat strategic între actuala Șosea de Centură a Bucureștiului și noua Autostradă A0. Parcul are potențialul să devină un hub logistic regional pentru companiile 3PL, e-commerce, producție ușoară sau curierat. CTPark Bucharest South oferă conectivitate excelentă cu Portul Constanța prin Autostrada A2, asigurând o logistică și transport eficiente. Parcul industrial se
Rhenus și-a extins modelul operațional în Emiratele Arabe Unite, pentru a-și consolida prezența și a îmbunătăți livrarea serviciilor în regiunea Golfului. Compania își dezvoltă capacitățile logistice pentru a sprijini sectoare cheie precum bunurile de consum cu mișcare rapidă, moda, industria aerospațială și tehnologia de vârf, potrivit unui comunicat transmis redacției. Această dezvoltare vine după aproape
AnimaWings, companie aeriană 100% românească, anunță recepționarea unei noi aeronave Airbus A220-300, a treia de acest tip și a cincea operaţională în flota sa. Până la finalul anului 2027, compania își propune să ajungă la 18 aeronave, consolidând astfel cel mai valoros portofoliu din industria aeronautică privată din România, evaluat la peste 1 miliard de
La licitația pentru proiectarea noului terminal de la Aeroportul „Henri Coandă" București și a infrastructurii aeroportuare aferente au depus oferte nouă mari firme internaționale de inginerie, informează Compania Națională Aeroporturi București (CNAB). Termenul-limită pentru evaluarea ofertelor este data de 5 decembrie 2025, iar valoarea estimată a serviciilor de proiectare și asistență tehnică se ridică la
SGS, lider mondial în domeniul testării, inspecției și certificării, a fost distinsă cu premiul „ESG Program Award" la Global Sustainability Awards 2025, organizat de Sustainability LIVE London.
Compania franceză de logistică a testat deja primul său depozit pentru baterii uzate la Ghislenghien din Belgia. Sunt planificate până la 15 astfel de centre logistice. Până la sfârșitul anului urmează să fie implementate depozite specializate în Franța, Regatul Unit și Spania. Conform propriilor declarații, CEVA Logistics planifică alte centre în Germania, Italia, Polonia, Suedia, […] The post CEVA Logistics se specializează în transport baterii uzate appeared first on ZIUA CARGO.
China ia avans în tranziția globală către vehicule electrice, în timp ce Europa își ajustează strategia, iar SUA se confruntă cu obstacole, potrivit celei mai recente ediții a raportului EY Mobility Lens Forecaster. Potrivit unui comunicat transmis redacției, acest model bazat pe inteligență artificială estimează vânzările de vehicule ușoare în China, Europa și SUA până […] The post EY: Tranziția către vehiculele electrice avansează neuniform appeared first on ZIUA CARGO.
Daimler Truck & Bus România prezintă autorităților locale și companiilor de transport public autobuzul urban Mercedes-Benz eCitaro Fuel Cell, într-un tur național, ce va fi efectuat în perioada 15 septembrie-3 octombrie. Versiunea cu două uși a vehiculului alimentat cu hidrogen a plecat pe 12 septembrie de la sediul central din Germania și va face opriri […] The post eCitaro Fuel Cell, în tur național appeared first on ZIUA CARGO.
Bergenbier arată în Raportul de sustenabilitate pentru 2024 că 28% din investiții au fost dedicate reducerii impactului asupra mediului și reducerea consumului de resurse. Fabrica Bergenbier din Ploiești a continuat trendul pozitiv din ultimii ani. Față de 2023, consumul de apă a scăzut cu 3,6%, energia termică – cu 2,7%, iar energia electrică – cu […] The post Bergenbier, raport de sustenabilitate pentru 2024 appeared first on ZIUA CARGO.
Daimler Truck & Bus România prezintă reprezentanților autorităților publice locale și companiilor de transport public autobuzul urban Mercedes-Benz eCitaro Fuel Cell, într-un tur național ce va fi efectuat în perioada 15 septembrie – 3 octombrie. Versiunea cu două uși a autobuzului urban alimentat cu hidrogen a plecat în tur direct de la sediul central din […] The post eCitaro Fuel Cell, în tur național appeared first on ZIUA CARGO.
ExxonMobil a achiziționat activele și tehnologia companiei Superior Graphite din SUA, împreună cu anumite birouri internaționale, pentru a intra pe piața grafitului sintetic. Această mișcare susține dezvoltarea unui lanț de aprovizionare intern pentru materialele din bateriile uzate de vehiculele electrice și sistemele de stocare a energiei bateriilor. Potrivit ExxonMobil, achiziția înseamnă și o expertiză de […] The post ExxonMobil va produce grafit sintetic pentru bateriile auto appeared first on ZIUA CARGO.
Schimbări importante la impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport – majorări semnificative și facilități eliminate – analiză realizată de Diana Coroabă, partener PwC România, Ana Maria Iordache, partener D&B David și Baias și Anca Lungeanu, senior manager PwC România. Creșteri semnificative ale impozitelor pe clădiri, terenuri și mijloace de transport, în principal pentru […] The post Schimbări la impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport appeared first on ZIUA CARGO.
Companiile au nevoie de un cadru legislativ adecvat, stabil și predictibil înainte de a lua decizia de a investi în tehnologia hidrogenului, destul de costisitoare în acest moment, consideră oamenii de afaceri prezenți la masa rotundă „Hidrogenul verde – producție și utilizare în industrie și transport”, organizată de AHK România. Potrivit unui comunicat transmis redacției, […] The post Investițiile în tehnologia hidrogenului, direct influențate de legislație appeared first on ZIUA CARGO.
TAROM, compania națională de transport aerian, a semnat un acord interline strategic cu flydubai. Astfel, orașele din România vor fi conectate direct cu Dubai și cu alte destinații exotice din Asia și Africa. Acest acord strategic de parteneriat interline va permite pasagerilor să călătorească mai simplu, mai rapid și mai sigur către unele dintre cele mai […] The post TAROM, parteriat interline strategic cu flydubai appeared first on ZIUA CARGO.
Scania va începe în curând să producă o nouă cabină, care a primit indicativul Next Era. Deocamdată, noul produs a fost anunțat pentru piața din China. Imaginea a fost publicată în catalogul oficial al vehiculelor disponibile pe piața chineză, publicat de Ministerul Industriei și Tehnologiei. La ediția din septembrie, pe lângă modelele Scania cu cabine […] The post Cum arată noua cabină Scania Next Era appeared first on ZIUA CARGO.
La scurt timp după anunțarea unui superîncărcător de 1,5 MW pentru vehicule electrice, Huawei a inaugurat o stație imensă de încărcare pentru camioane grele. Stația are o capacitate instalată totală de 100 MW. Potrivit Huawei, prima fază a permis utilizarea a 50.000 kW (50 MW) și o capacitate de încărcare zilnică de 300.000 kWh, permițând […] The post Huawei construiește o stație de 100 MW appeared first on ZIUA CARGO.
Aderarea completă a României la Spațiul Schengen a produs schimbări majore pentru piața de transport și logistică, cu efecte directe asupra costurilor, eficienței și atractivității țării ca hub regional. În acest context, Gebrüder Weiss România a realizat o analiză amplă privind transformările, impactul și perspectivele pentru piața de transport. Studiul surprinde atât beneficiile aduse de eliminarea […] The post Logistica fără frontiere: România în spațiul Schengen appeared first on ZIUA CARGO.
GXO a tăiat panglica inaugurală a centrului său de distribuție din Dorsten, realizat în urma semnării unui acord pe 20 de ani, cu Levi Strauss & Co. (LS&Co.), anul trecut. Instalația de ultimă generație, complet automatizată, este una dintre cele mai sustenabile din Europa și va sprijini distribuția omnichannel a LS&Co. pe întregul continent. „Această […] The post GXO, centru de distribuție în parteneriat cu Levi Strauss & Co. appeared first on ZIUA CARGO.
Uniunea Societăților de Expediții din România (USER) a participat, pe 9 septembrie, la dezbaterea „Alianța euro deputaților din Europa de Est pentru Reconstrucția Ucrainei (AMEERU)”, organizată în sala „Mircea Ionescu-Quintus” a Camerei Deputaților, București. Potrivit unui comunicat transmis redacției, evenimentul a reunit europarlamentari și parlamentari naționali, reprezentanți ai Guvernului, ai mediului asociativ și ai mediului […] The post USER, parte din dezbaterea privind reconstrucția Ucrainei appeared first on ZIUA CARGO.
Specialiști din companii auto germane, dar și din industrii furnizoare pentru domeniul auto au dezbătut, în cadrul Întâlnirii lunare a membrilor AHK România, situația acestei industrii în România și în Germania. La evenimentul desfășurat pe 9 septembrie, la Intercontinental Athenee Palace Bucharest, șefului Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, a oferit informații despre pachetele de reforme arce […] The post Provocări pentru industria auto appeared first on ZIUA CARGO.
Daimler Buses își extinde capacitatea de producție printr-un acord de cooperare cu producătorul turc de autobuze Otokar. Începând din septembrie 2026, Otokar va produce autobuzul urban Mercedes‑Benz Conecto pentru Daimler Buses, la fabrica sa din Sakarya (Turcia). Până acum, Mercedes‑Benz Conecto a fost produs tot în Turcia, dar la fabrica Daimler Buses din Hoşdere. Motivul […] The post Otokar va produce autobuzul Mercedes‑Benz Conecto appeared first on ZIUA CARGO.
FlyLili a anunțat pe 10 septembrie, într-un comunicat transmis după perchezițiile efectuate de Poliția Capitalei într-un dosar de evaziune fiscală în care este vizată compania aeriană, că își asumă „plata restanțelor către stat”, evaluată de anchetatori la 12 milioane de lei. În mass-media a apărut informația că avioane ale Fly Lili, deținută de omul de […] The post FlyLili, vizată de percheziții, își asumă „plata restanțelor către stat” appeared first on ZIUA CARGO.
Producătorul german de motoare Deutz a anunțat achiziția Sobek, un producător de propulsoare electrice pentru aplicații de înaltă tehnologie. Se așteaptă ca tranzacția să fie finalizată în curând. Sobek, cu trei centre în Baden-Württemberg și Hesse, este activ în mai multe domenii specializate, inclusiv motorsport, industria aerospațială și tehnologia medicală. Compania germană furnizează pompe de […] The post Deutz se extinde spre motoarele electrice appeared first on ZIUA CARGO.
ROADPOL: Doar 1% dintre parcările pentru camioane din UE sunt certificate în siguranță rutieră # Ziua Cargo
ROADPOL, împreună cu partenerii săi IRU și ETF Road Transport Section, sprijină apelul vicepreședintei UE, Roxana Mînzatu: Europa are nevoie urgentă de mai multe zone de parcare sigure pentru camioane. Potrivit Rețelei europene de poliție rutieră, numai 1% dintre locurile de parcare pentru camioane UE sunt certificate în siguranță rutieră. „Oboseala este una […] The post ROADPOL: Doar 1% dintre parcările pentru camioane din UE sunt certificate în siguranță rutieră appeared first on ZIUA CARGO.
Florin Morar, inspector responsabil de verificarea paleților Euro la MAV-REC Palet, ne-a prezentat rezultatele obținute recent pe piața românească a paleților și ce obiective are compania pentru viitor. ZIUA CARGO: Care este activitatea principală a companiei? Florin Morar: Activitatea principală a MAV-REC Palet S.R.L. în România constă în verificarea și supravegherea pieței paleților UIC/EUR, cunoscuți […] The post MAV-REC. Raport privind activitatea de control și supraveghere a pieței paleților Euro appeared first on ZIUA CARGO.
În perioada 10-14 septembrie, sunt instituite restricții pe mai multe sectoare de drum național, pentru desfășurarea competiției de ciclism rutier „Turul României 2025”, informează CNAIR. Iată sectoarele de drum afectate: Ruta Craiova-Râmnicu Vâlcea, pe DN6B, DN65F, DN67 și DN67B, Ruta Pitești-Dichiu, pe DN7, DN72A, DN71, Ruta Brașov-Buzău, pe DN 10, pe Rută Buzău-Brăila-Slobozia DN2B, DN2S, […] The post Restricții 4 zile pe mai multe sectoare de drum național; tur ciclist appeared first on ZIUA CARGO.
Isuzu a anunțat că va înființa o pistă de testare la filiala sa, Isuzu Hokkaido Proving Ground, din Mukawa. Amplasamentul este situat pe Hokkaido, cea mai nordică insulă principală a Japoniei. Cu ocazia punerii pietrei de temelie, compania își prezintă acum în detaliu proiectul: Isuzu va înființa primul amplasament de testare de acest tip din […] The post Isuzu pregătește o pistă de testare pentru vehicule comerciale autonome appeared first on ZIUA CARGO.
