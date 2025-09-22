Lucrătorii de pe Uber, Bolt și Glovo vor avea un sindicat. Ce a anunțat BNS

Newsweek.ro, 22 septembrie 2025 15:20

BNS a lansat Sindicatul Lucrătorilor de pe Platforme Digitale (SLPD), prima organizaţie sindicală di...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 10 minute
15:40
Cum vor afecta tăierile subvențiilor la căldură pensiile. Prețurile se dublează în anumite orașe Newsweek.ro
Specialiștii spun că foarte multe orașe din România vor elimina subvențiile la căldură. Astfel, în p...
Acum 30 minute
15:20
Lucrătorii de pe Uber, Bolt și Glovo vor avea un sindicat. Ce a anunțat BNS Newsweek.ro
BNS a lansat Sindicatul Lucrătorilor de pe Platforme Digitale (SLPD), prima organizaţie sindicală di...
Acum o oră
15:10
APIA: Fermierii trebuie să semneze cererile de plată pentru Campania 2025 până la 30 septembrie Newsweek.ro
Fermierii trebuie să semneze cererile de plată pentru Campania 2025 cel târziu până la data de 30 se...
14:50
Incendiu într-un apartament din municipiul Mediaș; 20 de persoane s-au evacuat Newsweek.ro
Un incendiu a izbucnit, luni, într-un apartament situat la etajul 4 al unui bloc de pe strada Luncii...
Acum 2 ore
14:30
Compostarea corpurilor umane, alternativa la înmormântare ori incinerare. Unde este la modă? Newsweek.ro
Compostarea corpurilor umane, respectiv transformarea lor într-un fel de îngrășământ agricol natural...
14:10
Patru din 10 chiriaşi vor să-i plătească proprietarului mai puţin de 300 euro Newsweek.ro
Chiriaşii îşi doresc să se mute, în această toamnă, în garsoniere sau apartamente cu 2 camere şi dor...
14:00
A vrut să fure un camion, l-a pornit, dar nu a știut să meargă cu el. „Problema”? Banală Newsweek.ro
Un hoț a vrut să fure un camion, l-a pornit, a plecat cu el de pe loc, dar nu a știut să meargă cu e...
13:50
„Micul București” din Germania: „Un loc al fricii” cu 7.000 de imigranți din România și Bulgaria Newsweek.ro
Un oraș cu 190.000 de locuitori din Germania a ajuns să fie numit „Micul București”. Însă numele est...
Acum 4 ore
13:40
METEO Vremea se răcește cu 10 grade în doar 24 ore. Când va fi prima zi de toamnă în România? Newsweek.ro
Meteorologii anunță că trebuie să trecem la haine groase. Vremea se răcește cu 10 grade în doar 24 o...
13:30
Berkshire a vândut acţiunile deţinute la BYD, cel mai mare producător chinez de vehicule electrice Newsweek.ro
Conglomeratul Berkshire Hathaway, deţinut de miliardarul Warren Buffett, a vândut toate acţiunile de...
13:10
Summit de Educație Financiară - Newsweek România. Cum construim încredere, protecție și reziliență Newsweek.ro
La Summitul de Educație Financiară organizat de Newsweek România, experții din domeniu readuc în dis...
12:50
Zi decisivă pentru creșterea pensiilor. Instanța anunță dacă se dau bani în plus la grupele de muncă Newsweek.ro
Moment așteptat de mulți pensionari. Zi decisivă pentru creșterea pensiilor. Instanța anunță dacă se...
12:40
Razii în Republica Moldova: 100 de persoane, vizate într-un dosar de destabilizare. Rusia implicată Newsweek.ro
Poliția Republicii Moldova împreună cu angajații Serviciului de Informații și Securitate, au făcut p...
12:30
Circulația mașinilor de marfă și de gunoi, restricționată în București. De ce, cum și de când? Newsweek.ro
Primăria Capitalei vrea să restricționeze circulația mașinilor de marfă și de gunoi în București, în...
12:10
Bloomberg: Planul lui Putin de a fura alegerile din Moldova. Manipulare și perturbare a voturilor Newsweek.ro
Rusia a conceput un plan de a fura alegerile din Moldova, de a perturba și manipula voturile și de a...
11:50
Bani, fără urme? Europa de Est, pe locul 4 mondial la tranzacțiile cu criptomonede: 499.000.000.000$ Newsweek.ro
Europa de Est a devenit a 4-a piață din lume pentru tranzacțiile cu criptomonede, banii electronici ...
Acum 6 ore
11:40
VIDEO Atac cu drone în Crimeea. 3 elicoptere Mi-8 și radarului Nebo-U, de 13.500.000 $, distruse Newsweek.ro
Serviciul de informații al apărării din Ucraina (HUR) a anunțat bilanțul atacului cu drone de dumini...
11:30
Naționala României pregătește meciurile cu Moldova și Austria. Pe cine vrea Luceascu în teren? Newsweek.ro
Naționala de fotbal a României se pregătește pentru meciurile cu Moldova și Austria. Selecționerul M...
11:10
Informații noi despre mesajul de amenințare trimis către școli și spitale. De unde a fost trimis? Newsweek.ro
Autoritățile au descoperit de unde a fost trimis mesajul de amenințare către mai multe școli și spit...
11:00
Monedă din argint, cu chipul unui mare actor român, lansată de BNR. Cât costă și de unde o cumperi? Newsweek.ro
O monedă din argint, cu chipul unui mare actor român, a fost lansată de BNR. Tirajul maxim pentru mo...
10:50
Trump, atac la adresa lui Biden după uciderea lui Kirk. Activistul MAGA, numit „martir” Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump a susținut un discurs încărcat de emoție la ceremonia de omagiere...
10:40
Statul dă unui pensionar 48.000 lei în plus la pensie pentru care nu a muncit. Bolojan o vrea tăiată Newsweek.ro
Pensia specială medie este de 25.000 de lei. Dar cea mai mare pensie specială este de aproape 70.000...
10:30
Zeci de cazuri de infecții cu West Nile în România. Cât de periculos e virusul și cum ne protejăm? Newsweek.ro
Sunt zeci de cazuri de infecții cu West Nile, în România. Autoritățile îndemană populația să ia măsu...
10:20
Schimbări la salariu pentru românii din Germania. Guvernul federal pregătește modificări legislative Newsweek.ro
Autoritățile din Germania pregătesc noi măsuri care vin în beneficiul angajaților. Mulți vor avea ma...
10:20
VIDEO Primul hotel de lux pentru câini din Europa: aromoterapie, masaj. Cât costă cazarea? Newsweek.ro
Pe unul dintre cele mai importante hub-uri aeriene din Europa, a fost deschis primul hotel de lux pe...
10:10
Pensionarii mai au 5 zile să depună acte pentru un ajutor la pensie de 100 lei. Pot plăti facturi Newsweek.ro
Pensionarii și românii pot depune documente până la finalul acestei săptămâni pentru a primi un ajut...
09:50
Implanturile Neuralink, test clinic pentru tulburări de vorbire: gândurile transmise direct în text Newsweek.ro
Compania lui Elon Musk pregătește un studiu clinic în octombrie pentru persoanele care și-au pierdut...
Acum 8 ore
09:40
Moscova acuză NATO și UE după atacul cu drone din Crimeea: &#34;Sunt „pulsul destabilizării” din Europa&#34; Newsweek.ro
Ministerul rus de Externe a reacționat dur după atacul cu drone asupra mai multor zone din Crimeea, ...
09:20
Ursula von der Leyen avertizează Moscova: „UE își va apăra fiecare centimetru al teritoriului” Newsweek.ro
Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis că Uniunea Europeană va apăra integral teri...
09:10
Amenințare fără precedent în școli: „Luni dimineața, voi intra în școală cu două pistoale Beretta” Newsweek.ro
Este alertă în școlile din București. Un email anonim trimis către Inspectoratul Școlar al Sectorulu...
08:50
Trump promite ajutor pentru Polonia și balticii în fața Rusiei, după incursiunea rusească în Estonia Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump a declarat duminică că Statele Unite vor sprijini Polonia și stat...
08:40
Trump, la ceremonia de omagiere pentru liderul MAGA, Charlie Kirk: &#34;A avut o influență formidabilă” Newsweek.ro
Președintele Donald Trump, vicepreședintele JD Vance și alți oficiali de vârf au participat duminică...
08:20
Estonia a cerut o întâlnire de urgență a Consiliului de Securitate ONU după incursiunile rusești Newsweek.ro
Consiliul de Securitate al ONU va organiza luni o reuniune de urgenţă pentru a discuta incursiunile ...
08:20
Simion, sărbătorit la restaurantul de lux al unui senator. Liderul AUR a economisit 50000€ în 2 luni Newsweek.ro
George Simion a fost sărbătorit, ieri, la restaurantul de lux Casa Lido by Murad deținut de senatoru...
08:10
Când trecem la ora de iarnă? De astăzi începe toamna astronomică Newsweek.ro
Echinocţiul de toamnă, când Soarele se va afla pe ecuatorul ceresc, va avea loc anul acesta luni, 22...
08:00
Astăzi va fi decernat Balonul de Aur celui bun fotbalist. Cine este pe listă? Newsweek.ro
Ceremonia de decernare a Balonului de Aur, trofeu care recompensează cel mai bun fotbalist din sezon...
07:50
Un cetăţean ucrainean aflat de mai multe zile în Munţii Maramureşului a fost găsit în stare gravă Newsweek.ro
Un cetăţean ucrainean aflat de mai multe zile în Munţii Maramureşului a fost găsit în stare gravă de...
07:50
Plantele din grădina ta care sunt periculoase pentru copii. Sunt cele mai comune Newsweek.ro
Grădina pare un loc sigur pentru joacă, dar unele dintre cele mai frumoase plante ascund toxine peri...
Acum 12 ore
07:40
România are nevoie de 2 submarine de 1.000.000.000 € fiecare. Ce putem alege și pentru ce misiuni Newsweek.ro
La nivelul Ministerului Apărării Naționale (MApN), există un program de înzestrare cu submarine împo...
07:30
Care este recordul mondial deținut de Crucea de pe Caraiman? Monumentul, inaugurat acum 97 de ani Newsweek.ro
Crucea de pe Caraiman, monumentul care străjuiește Valea Prahovei din înaltul Munților Bucegi, dețin...
07:20
Horoscop 23 septembrie. Luna în Balanță îi face productivi pe Lei. Săgetătorii, câștiguri financiare Newsweek.ro
Horoscop 23 septembrie. Luna în Balanță îi face productivi pe Lei. Săgetătorii au idei de a face ban...
07:10
Adeverințele pentru creșterea pensiilor, eliberate cu 12 luni întârziere. Care pensionari pierd bani Newsweek.ro
Avocatul Poporului arată că sunt întârzieri de 12 luni la eliberarea adeverințelor la pensie. Pensio...
Acum 24 ore
21:00
Apărând tradițiile. Chief of War noua provocare a cinematografiei americane Newsweek.ro
Chief of War, drama istorică epică a lui Jason Momoa, reprezintă un efort de recuperare a identități...
20:50
Comenzile online au fost reduse drastic. Scumpirile și inflația au modificat trendul Newsweek.ro
Inflația și-a pus serios amprenta pe obiceiurile de consum ale românilor. Creșterea prețurilor a det...
20:40
Rezultate extragere Loto 6/49, Joker și Noroc. Ce cifre au ieșit câștigătoare pe tabelă? Newsweek.ro
Reportul la Loto 6/49, la categoria I, depăşeşte 32,81 milioane de lei (peste 6,47 milioane de euro)...
20:20
Săptămână decisivă pentru tăiere pensii speciale de 25.000 lei. Ex judecător CCR - Guvernul va pica Newsweek.ro
Săptămâna aceasta se va juca un moment crucial în istoria pensiilor speciale din România. Curtea Con...
20:20
Inventatorul Nelu Mihai din Silicon Valley a fost numit consilier onorific al ministrului Energiei Newsweek.ro
Inventatorul român Nelu Mihai din Silicon Valley a fost numit consilier onorific al ministrului Ener...
20:10
Doi polițiști sunt campioni naționali la karate tradițional. S-au calificat în lotul național Newsweek.ro
Comisarul de poliție Mihai Tâmpeanu și agentul șef adjunct Alex Butură, reprezentanți ai Inspectorat...
19:50
Erou în uniformă. Un pompier salvează victimele unui accident produs între o mașină și o motocicletă Newsweek.ro
Sg. maj. Șapșinschi Nicolae, pompier cu experiență, a dat dovadă de curaj și implicare civică după c...
19:40
Saltul către control. Campioana la atletism care a făcut saltul la OnlyFans Newsweek.ro
Săritoarea cu prăjina Alysha Newman se numără printre numeroasele sportive care au apelat la OnlyFan...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.