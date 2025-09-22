Ca să ajungem cu metroul de la București la Otopeni, vom trece și prin curtea SIE. 1.100 de mp de teren, transferați de la Serviciul de Informații Externe la Ministerul Transporturilor
Magistrala 6 de metrou, care va lega Gara de Nord de Aeroportul Henri Coandă Otopeni, va trece prin „curtea" Serviciului de Informații Externe (SIE). Metroul de pe Magistrala 6 va trece și prin „curtea" Serviciului
Cum m-am dus să văd defilarea celor mai tari mașini și am văzut spinări de oameni. Parada Gumball 3000 București 2025, prinsă undeva între traficul și gropile din București
La parada Gumball 3000 din București, supermașinile s-au lăsat mai greu văzute decât un loc liber în trafic la ora de vârf. Cu întârzieri, scenă joasă și o organizare pe avarii, evenimentul a fost mai
Adolescența anilor '90 – 8 motive pentru care era mai simplă și probabil și mai cool decât cea a puștilor din Bucureștiul de azi
A început școala și diminețile mele sunt dulci aduceri aminte ale anilor de liceu. Unii mai somnoroși, alții de-a dreptul ursuzi, unii plini de viață, iar alții cu atitudini nonșalante, liceenii zilelor noastre nu par
PROIECT | Mașinile de marfă – 300.000 la număr – vor avea acces restricționat în București, la fel și cele de gunoi. PMB speră ca, astfel, mai rezolvă din problema traficului
Stelian Bujduveanu anunță că Primăria Capitalei va stabili intervale orale în care vor putea circula mașinile de marfă și mașinile de la salubritate, astfel încât traficul de coșmar din oraș de la orele de vârf
VIDEO | Scandal monstru în Pădurea Băneasa. O mamă cu 2 copii, oprită din drumul spre un loc de joacă pe motiv că nu are voie să trecă pe-acolo pe unde mașinile zburdă
În mediul online circulă un videoclip în care o mamă cu doi copii a fost oprită în Pădurea Băneasa pe motiv că nu ar avea voie să meargă spre locul de joacă. Pădurea a fost
Autobuzele cu etaj Bucharest City Tour trec la programul de toamnă. Vor mai plimba turiști zilnic, dar într-un alt interval orar
Bucharest City Tour trece la programul de toamnă. Astfel că, începând de azi, 22 septembrie, autobuzele supraetajate vor circula zilnic, însă după un interval orar diferit, anunță Societatea de Transport București (STB). Autobuzele City Tour
VIDEO | Dl. Negoiță e supărat că nu e lăsat să rezovole problema traficului din București. Ar face multe poduri și pasaje, zice că numai în zona Mihai Bravu ar încăpea trei
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a vorbit astăzi bucureștenilor despre traficul din București. Fericit, nevoie mare că la el în sector, cu noile drumuri, locuitorii se scutesc de a petrece mult timp în traficul infernal,
Bujduveanu promite un nou regulament pentru trotinetele electrice. „Nu le-aș interzice, aș alege varianta de reglementare" Reglementări există în București de 3 ani
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, nu susține interzicerea trotinetelor electrice. Acesta a declarat că un regulament pentru folosirea lor ar putea fi gata până la sfârșitul acesti an. Amintim că, potrivit datelor oficiale
FOTO | Cum parchezi gratis și oribil în București, fără să te mustre conștiința. Scrii „Sunt la ședința cu părinți" pe-un afiș cât parbrizul, blochezi mașini, te duci să vorbești cu doamna
Avariile au fost considerate, multă vreme, scuza supremă pentru parcat mașina bezmetic prin București. ca și cum avariile pornite ar permite ori justifica orice. Atât de mult s-a făcut abuz de această scuză, în absolut
FOTO | O bătrână Tatra șerpuind cochetă pe sub tunel prin București, grăbită să-și întâlnească o surată cu care nu s-a văzut de mult la șosea
Bucureștenii au avut parte, weekendul acesta, de o călătorie în timp. Capitala a retrăit, duminică (21 septembrie), farmecul transportului de altădată. În cadrul Săptămânii Mobilității Europene, Societatea de Transport București (STB) a scos pe traseu
Rugămintea lui Daniel Băluță pentru bucureșteni: Eliberați locurile de parcare când sunteți rugați, refacem marcaje
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, vine cu o rugăminte către bucureșteni – să elibereze parcările atunci când echipele de la Mobilitate Urbană vin pentru a reface marcajele. PS4 reface marcajele din locurile de parcare Asocierea
TERMO-STATUS | Peste 1500 de blocuri din București nu au apă caldă sau au, dar călâie ori din când în când. Termoenergetica face lista zonelor afectate
Peste 1500 de blocuri și imobile din București nu au azi apă caldă, potrivit informațiilor transmise de Compania Municipală Termoenergetica București. CMTEB a anunțat care este lista cu avariile din oraș, dar și cu estimările
VIDEO | De ce e convins dl. Drulă că ar fi un primar general perfect:"Mă pricep la transport, la trafic, la oameni". Campania electorală matinală, doar alegerile pentru Capitală lipsesc
În chestiunea alegerilor parțiale pentru funcția de primar general, una dintreb foarte puținele certitudini este aceea că domnul Cătălin Drulă dorește să candideze; ba mai mult, știm că domnul Cătălin Drulă este, efectiv, în campanie
FOTO | Radu Mihaiu vs succesorul de la S2: „Fântânile publice din sector sunt un pericol ignorat de administrația Hopincă"
Fostul primar al Sectorului 2, Radu Mihaiu, acuză administrația Hopincă că ignoră fântânile din sector, care au devenit un pericol public. Mihaiu spune că acestea nu mai beneficiază de întreținere, întrucât PS2 a întrerupt contractele.
VIDEO | Bicicliști jefuitori de mâncare din rucsacului unui rider Glovo, pe Bd. Elisabeta, în fața PMB. „S-a întâmplat în timpul unui «ride-out», tot mai dese prin oraș"
În urmă cu câteva zile, a avut loc în Capitală în zona Parcului Cișmigiu un incident deprins parcă din filme. Acest a fost filmat și postat pe YouTube. În videoclip se observă cum un livrator
Tranzacție imobiliară record la București: One Tower Floreasca se vinde cu cel puțin 114 milioane de euro. One United negociază cu un dezvoltator străin
Dezvoltatorul imobiliar One United Properties poartă discuții cu un dezvoltator străin pentru vânzarea de birouri One Tower din Floreasca, la un preț record. Această tranzacție i-ar putea aduce dezvoltatorului imobiliar un profit de circa 30
FOTO | iMapp 2025 – plusuri și minusuri. „Super show, oribilă organizare". PMB anunță peste 100.000 spectatori. Ce au de reproșat unii bucureșteni
Weekendul tocmai ce a trecut. Iar acesta a fost încărcat de evenimente cu ocazia zilelor Bucureștiului. Într-un cadru special iMapp s-a întors în Capitală. Iar printre surprizele oferite de eveniment, Casa Poporului a fost o
BREAKING | Mobilizare de urgență în școlile din București, după un e-mail anonim, care anunță un atac armat. Poliția Capitalei: Căutăm expeditorul, amenințarea nu pare una reală
Este panică în școlile din București, după ce ieri seara un mesaj anonim a fost trimis către Inspectoratul Școlar al Sectorului 2, autorul amenințând că va intra luni dimineața într-o școală cu două pistoale Beretta
Palatul Cotroceni, scăpat miraculos de plănuita demolare, dar nu și de marele jaf comunist. În curtea casei de vis a Reginei Maria, cărțile regelui au fost puse pe foc
Cu o istorie legendară de 300 de ani și după o spectaculoasă perioadă interbelică plină de strălucire, în 1948 Palatul Cotroceni intra în cea mai întunecată etapă a istoriei sale. Reședința regală a fost golită
Mai multe străzi din trei sectoare rămân fără apă pe 24 septembrie. Apa Nova are lista zonelor afectate din București
Apa Nova București transmite că săptămâna viitoare vor avea parte de o serie de întreruperi de apă în București. Compania a dat lista străzilor ce vor fi afectate pe data de 24 septembrie. La data
Sunt noi întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu. Ce străzi rămân fără electricitate între 22 și 26 septembrie. Rețele Electrice are lista zonelor afectate
Rețele Electrice transmite clienților că va avea loc o nouă serie de întruperi de curent săptămâna viitoare în București, Ilfov și Giurgiu. Astfel, mai multe străzi și bulevarde vor fi afectate de lucrările companiei. Aceste
Platforma online CFR Călători pentru cumpărarea biletelor va fi închisă, luni, timp de patru ore. Se fac lucrări de mentenanţă
CFR Călători transmite că platforma online a instituției, de cumpărare a biletelor, nu va merge mâine. Aceasta nu va putea fi accesată între orele 09:00 – 13:00. Cei care vor dori să cumpere în acel
Patru linii STB circulă pe trasee modificate mâine. STB: Sunt măsuri suplimentare pentru meciul de fotbal Dinamo București – Farul Constanța, de pe Arena Națională
Luni seară va
ESENȚIAL | USR îl numește pe Andrei Nistor ca prefect al Capitalei. Funcția a fost cedată de PSD # B365.ro
Uniunea Salvați România (USR) filiala București transmite că nominalizează pe Andrei Nistor pentru a ocupa funcția de prefect al Capitalei. Acest rol a fost delegat partidului, după mai multe negocieri din coaliția de guvernare. Anterior […] Articolul ESENȚIAL | USR îl numește pe Andrei Nistor ca prefect al Capitalei. Funcția a fost cedată de PSD apare prima dată în B365.
Metrorex în conflict cu firma franceză Alstom. Este provocat de datoriile pentru noile trenuri pentru rețeaua de metrou din București # B365.ro
Metrorex are mai multe probleme cu firma franceză Alstom. Cele două au semnat un contract prin care francezii trebuie să livreze 13 trenuri de metrou, care vor fi puse pe ruta mai multor magistralei din […] Articolul Metrorex în conflict cu firma franceză Alstom. Este provocat de datoriile pentru noile trenuri pentru rețeaua de metrou din București apare prima dată în B365.
Guvernul dat în judecată pentru că nu a organizat alegerile de la PMB în termenul legal. Când ar merge bucureștenii la urnele de vot # B365.ro
Alegerile parțiale de la Primăria Capitalei au devenit o problemă majoră pentru administrațiile locale și cea centrală. Guvernul României a fost dat în judecată pentru că alegerile nu au fost ținute în termenul legal de […] Articolul Guvernul dat în judecată pentru că nu a organizat alegerile de la PMB în termenul legal. Când ar merge bucureștenii la urnele de vot apare prima dată în B365.
VIDEO | Gest periculos al unui puști în traficul din București. El s-a plimbat pe spatele unui tramvai STB cu indicativul 23 # B365.ro
Un șofer care avea cameră pe bordul mașinii a surprins un adolescent care s-a plimbat pe spatele unui tramvai din București. Băiatul se ținea strâns de vehicul pentru a nu cădea în timp ce acesta […] Articolul VIDEO | Gest periculos al unui puști în traficul din București. El s-a plimbat pe spatele unui tramvai STB cu indicativul 23 apare prima dată în B365.
FOTO & VIDEO ✨ Casa Poporului a devenit ecran pentru proiecții spectaculoase la iMapp. Au fost imagini cu Egiptul Antic, eclipsă, plus momente dedicate lui Enescu și Brâncuși # B365.ro
În acest weekend, Capitala devine scena mai mult evenimente pline de culoare, fiind Zilele Bucureștiului. Unul dintre acestea este iMapp, a 10 – a ediție, din Piața Constituției, iar ieri a fost prima seară din […] Articolul FOTO & VIDEO ✨ Casa Poporului a devenit ecran pentru proiecții spectaculoase la iMapp. Au fost imagini cu Egiptul Antic, eclipsă, plus momente dedicate lui Enescu și Brâncuși apare prima dată în B365.
Casa Radu Arion, una dintre cele mai frumoase clădiri din București, atât prin aspect, cât și prin poveste # B365.ro
Chiar în inima Bucureștiului, pe strada Biserica Amzei nr. 6, se află una dintre cele mai frumoase și mai puțin cunoscute clădiri istorice din Capitală: Casa Radu Arion. Ridicată la final de secol al XIX-lea, […] Articolul Casa Radu Arion, una dintre cele mai frumoase clădiri din București, atât prin aspect, cât și prin poveste apare prima dată în B365.
Angajații de la Primăria Capitalei sunt cei mai bine plătiți din administrația locală. Bujduveanu vrea să reorganizeze instituția. „Vor rămâne doar cei care fac treabă” # B365.ro
Cele mai mari salarii din administrația locală sunt la Primăria Generală a Capitalei. Asta susține primarul interimar al Bucureștiului, Stelian Bujduveanu. El spune că are o remunerație de 19.000 de lei lunar. În vara acestui […] Articolul Angajații de la Primăria Capitalei sunt cei mai bine plătiți din administrația locală. Bujduveanu vrea să reorganizeze instituția. „Vor rămâne doar cei care fac treabă” apare prima dată în B365.
ESENȚIAL | Se schimbă conducerea la STB. Compania municipală va avea un nou director general. Acesta a condus Direcția Digitalizare a STB # B365.ro
STB ar putea avea un nou director general. Această numire ar fi începând cu data de 29 septemrbrie. Cel care ar fi pus în funcția de conducere a companiei de transport public este Andrei Dinculescu […] Articolul ESENȚIAL | Se schimbă conducerea la STB. Compania municipală va avea un nou director general. Acesta a condus Direcția Digitalizare a STB apare prima dată în B365.
FOTO | Avansează proiectul Cartierul Energiei, din Grozăvești. Elcen a numit firmele care vor realiza studiul de fezabilitate # B365.ro
Au fost desemnate firmele ce se vor ocupa de studiul de fezabilitate pentru Cartierul Energiei, din București. Este vorba de o asociere între Vego Concept Engineering (lider) și Vego design Expertise, iar subcontractant va fi […] Articolul FOTO | Avansează proiectul Cartierul Energiei, din Grozăvești. Elcen a numit firmele care vor realiza studiul de fezabilitate apare prima dată în B365.
ESENȚIAL | 25 de linii STB au trasee modificate duminică dimeață. Traficul va fi restricționat gradual pe mai multe artere principale din București pentru Crosul Arenelor # B365.ro
În acest weekend, circulația STB are parte de mai multe schimbări pentru desfășurarea unor evenimente. Unul dintre acestea este, duminică, „Crosul Arenelor”, pentru care se restricționează traficul în mai multe zone, iar mai multe linii […] Articolul ESENȚIAL | 25 de linii STB au trasee modificate duminică dimeață. Traficul va fi restricționat gradual pe mai multe artere principale din București pentru Crosul Arenelor apare prima dată în B365.
FOTO | Accident grav, cu dubă și mașină proiectată pe separatorul de sensuri al DN1, la Săftica. Coloană până la Balotești, SMURD, Poliție, Pompieri chemați # B365.ro
În urmă cu puțin timp, a avut loc un accident pe DN1, la Săftica. În acest eveniment rutier, au fost implicate o mașină și o dubă. Accidentul s-a produs pe sensul spre Ploiești. Unul dintre […] Articolul FOTO | Accident grav, cu dubă și mașină proiectată pe separatorul de sensuri al DN1, la Săftica. Coloană până la Balotești, SMURD, Poliție, Pompieri chemați apare prima dată în B365.
FOTO | Bulevard nou între Pasajul Ciurel și A1, planul PS6, după deschiderea Amilcar Săndulescu. Ciucu cere proiectul de la PMB și ridicarea restricțiilor de expropriere din zonă # B365.ro
Primăria Sectorului 6 vrea să construiască un bulevard de legătură între Pasajul Ciurel și Autostrada A1. Administrația de sector cere Primăriei Generale să i predea proiectul și să ridice restricțiile de pe culoarul de expropriere. […] Articolul FOTO | Bulevard nou între Pasajul Ciurel și A1, planul PS6, după deschiderea Amilcar Săndulescu. Ciucu cere proiectul de la PMB și ridicarea restricțiilor de expropriere din zonă apare prima dată în B365.
FOTO ✨ 10 litere pentru iMapp nr. 10: Incredibil✨ Lumi fantastice proiectate pe Palatul Parlamentului, la repetițiile pentru cei mai mare show de video mapping din lume # B365.ro
Câteva ore mai sunt pâna începe iMapp București 2025, cel mai mare eveniment de video mapping din lume, care transformă orașul în centrul mondial al acestui tip de artă vizuală. Ediția de anul acesta, parte […] Articolul FOTO ✨ 10 litere pentru iMapp nr. 10: Incredibil✨ Lumi fantastice proiectate pe Palatul Parlamentului, la repetițiile pentru cei mai mare show de video mapping din lume apare prima dată în B365.
Casa Eliad, vila boierească din centrul Bucureștiului care a renăscut ori de câte ori a fost nevoie # B365.ro
Puține clădiri i-au stat sfetnic Bucureștiului preț de două secole, iar printre acestea se numără și Casa Eliad. Situată pe Bulevardul Mircea Vodă nr, 5, ascunsă de traficul intens și de blocuri, dar nelipsită în […] Articolul Casa Eliad, vila boierească din centrul Bucureștiului care a renăscut ori de câte ori a fost nevoie apare prima dată în B365.
FOTO | Gol și retro – Aeroportul Otopeni, cum nu l-ai mai văzut. Primul nume mare care a călcat în el fost Richard Nixon, înainte să fie terminată construcția # B365.ro
Poate că cei mai mulți din noi avem amintiri mai mult sau mai puțin neplăcute din Aeroportul Internațional Henri Coandă (București, Otopeni), marea poartă de intrare în țară a străinilor, întâmpinați cu toalete mirositoare, scări […] Articolul FOTO | Gol și retro – Aeroportul Otopeni, cum nu l-ai mai văzut. Primul nume mare care a călcat în el fost Richard Nixon, înainte să fie terminată construcția apare prima dată în B365.
Noi lucrări recepționate la Aeroportul Otopeni, din București. S-au făcut 28 de noi locuri de parcare pentru avioane # B365.ro
Compania Națională Aeroporturi București transmite că au fost recepționate noi lucrări de modernizare din a cincea etapă a proiectului de creștere a capcității operaționale a Aeroportului „Henri Coandă” (Otopeni). Este vorba de o suprafață de […] Articolul Noi lucrări recepționate la Aeroportul Otopeni, din București. S-au făcut 28 de noi locuri de parcare pentru avioane apare prima dată în B365.
Un copil de 7 ani a murit după ce s-a electrocutat cu un aparat radio. Tragedia a avut loc pe o stradă din Sectorul 2. Polițițtii au deschis un dosar # B365.ro
În cursul zilei de astăzi, un copil de 7 ani a murit electrocutat după ce s-a jucat cu un aparat radio. Tragedia s-a petrecut pe o stradă din Sectorul 2. Polițiștii au deschis un dosar […] Articolul Un copil de 7 ani a murit după ce s-a electrocutat cu un aparat radio. Tragedia a avut loc pe o stradă din Sectorul 2. Polițițtii au deschis un dosar apare prima dată în B365.
VIDEO | Doi bărbați dați în urmărire națională au fost prinși astăzi de către polițiștii Capitalei. Unul dintre ei s-a ascuns într-o gaură de tavan # B365.ro
Doi bărbați dați în urmărire națională au fost prinși astăzi, 19 septembrie, de către polițiștii Capitalei. Unul dintre ei, viteaz din fire a reușit să se ascundă într-o gaură din tavan, când au venit mascații […] Articolul VIDEO | Doi bărbați dați în urmărire națională au fost prinși astăzi de către polițiștii Capitalei. Unul dintre ei s-a ascuns într-o gaură de tavan apare prima dată în B365.
STB vrea să cumpere 18 noi autobuze electrice. Contractul de furnizare a fost lansat în SEAP # B365.ro
STB lansează o nouă licitație în SEAP, aceasta este pentru contractarea a 30 de autobuze urbane diesel hibrid prin leasing financiar. Acestea ar fi de 18 metri. Ar putea apărea noi autobuze electrice pe liniile […] Articolul STB vrea să cumpere 18 noi autobuze electrice. Contractul de furnizare a fost lansat în SEAP apare prima dată în B365.
Lucrările pe Bd. Dimitrie Pompeiu încep toamna aceasta. PMB cere proprietarilor terenurilor din zonă să doneze o parte pentru lărgirea arterei # B365.ro
Lucrările la Bulevardul Dimitrie Pompeiu zis și „Bulevardul Corporatiștilor”, unul dintre cele mai aglomerate din Bucureşti vor începe în curând. Termenul estimativ este de două luni. Propietrarii de terneuri din zonă sunt rugați de Primăria […] Articolul Lucrările pe Bd. Dimitrie Pompeiu încep toamna aceasta. PMB cere proprietarilor terenurilor din zonă să doneze o parte pentru lărgirea arterei apare prima dată în B365.
FOTO | Au început noi lucrări pe Str. Orșova, din Militari. Zona arată „ca după bombardament”, dar va deveni o zonă modernizată și civilitată, promite PS6 # B365.ro
Primăria Sectorului 6 anunță că s-au pornit lucrări de reparații la carosabil, parcări și trotuare în Militari, pe Strada Orșova. Adminsitrația locală promite să transforme această zonă dintr-una „ca după bombardament” într-una civilizată și modernizată. […] Articolul FOTO | Au început noi lucrări pe Str. Orșova, din Militari. Zona arată „ca după bombardament”, dar va deveni o zonă modernizată și civilitată, promite PS6 apare prima dată în B365.
Autobuzele STB 434 și 483 vor circula pe trasee modificate o săptămână TPBI: Sunt lucrări de reabilitare a drumului județean DJ 501A – Chiajna # B365.ro
TPBI a anunțat călătorii că două linii STB vor avea traseul modificat în perioada 22.09.2025 – 30.10.2025, ca urmare a lucrărilor de reabilitare a drumului județean DJ 501A – Chiajna. Cele două linii sunt 434 […] Articolul Autobuzele STB 434 și 483 vor circula pe trasee modificate o săptămână TPBI: Sunt lucrări de reabilitare a drumului județean DJ 501A – Chiajna apare prima dată în B365.
VIDEO | Primii pași în Cinema Marconi, ruina Art Deco de pe Calea Griviței care renaște sub ochii noștri. Cum arată acum interiorul clădirii în renovare, curățat de tone de gunoi # B365.ro
A fost Dacia, dar mai înainte a fost Popov, dar toată lumea îl știe drept Marconi – Cinema Marconi, acea clădire veche, care stă să cadă, de pe Calea Griviței. La invitația Asociației ARCEN, care […] Articolul VIDEO | Primii pași în Cinema Marconi, ruina Art Deco de pe Calea Griviței care renaște sub ochii noștri. Cum arată acum interiorul clădirii în renovare, curățat de tone de gunoi apare prima dată în B365.
Străzi Deschise în weekend, când avem Zilele Bucureștiului. Pe Calea Victoriei avem și Noaptea Dansului, iar activități sunt și în Sectorul 2 # B365.ro
Și în acest weekend (20-21 septembrie), Bucureștiul devine o scenă deschisă tuturor: evenimentul Străzi Deschise marchează Zilele Bucureștiului cu două zile pline de spectacole, parade, concerte și activități culturale, perfecte pentru cei care vor să […] Articolul Străzi Deschise în weekend, când avem Zilele Bucureștiului. Pe Calea Victoriei avem și Noaptea Dansului, iar activități sunt și în Sectorul 2 apare prima dată în B365.
Pădurea Băneasa, o nouă speranță să devină arie protejată. PS1 și ONG-uri de mediu au semnat un protocol pentru identificarea și administrarea acestui tip de spații verzi # B365.ro
Primarul Sectorului 1, George Tuță, și mai multe organizații neguvernamentale au semnat un protocol pentru identificarea și administrarea terenurilor cu regim de arie naturală protejată. Este vizată și Pădurea Băneasa. Sunt prevăzute măsuri pentru conservarea […] Articolul Pădurea Băneasa, o nouă speranță să devină arie protejată. PS1 și ONG-uri de mediu au semnat un protocol pentru identificarea și administrarea acestui tip de spații verzi apare prima dată în B365.
Accident auto vs moto pe Prelungirea Ghencea, aproape de intersecția cu Valea Largă. Trafic îngreunat # B365.ro
Un accident auto vs moto a avut loc, în urmă cu scurt timp, pe Prelungirea Ghencea, aproape de intersecția cu Drumul Valea Largă. Traficul este îngreunat în zonă, șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență. […] Articolul Accident auto vs moto pe Prelungirea Ghencea, aproape de intersecția cu Valea Largă. Trafic îngreunat apare prima dată în B365.
Fake news alert: Incidentul cu șobolanul de pe pista Aeroportului Otopeni este o minciună gogonată. Clarificări făcute de Bucharest Airports # B365.ro
În mediul online a circulat o știre falsă care viza un incident neadevărat de la Aeroportul Henri Coandă București. Cei de la Bucharest Airports au venit cu clarificări. Știre falsă de la Aeroportul Henri Coandă București […] Articolul Fake news alert: Incidentul cu șobolanul de pe pista Aeroportului Otopeni este o minciună gogonată. Clarificări făcute de Bucharest Airports apare prima dată în B365.
