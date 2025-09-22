Protest sub geamul lui Ilie Bolojan: S-au tăiat banii pentru fertilizări in vitro

15:30

Alexandru Nazare, ministrul de Finanţe, a declarat luni, la Antena 3 CNN, că „România nu are în acest moment nevoie de o schimbare de guvern” și că „stabilitatea este extrem de importantă”. El a precizat că ipoteza ca el să fie numit în funcția de premier nu este luată în calcul, în momentul de față. Oficialul […] Articolul Ce spune Nazare despre varianta în care ar putea să îi ia locul lui Bolojan apare prima dată în PS News.