Un seism cu magnitudinea 4,3 a stârnit panică în zona oraşului San Francisco

Poliţiştii din Constanţa fac cercetări, după ce un profesor de religie de la un liceu din Constanţa, care este şi preot în Năvodari, ar fi încercat să corupă sexual un adolescent de 17 ani, iar anchetatorii au stabilit că acesta ar fi primit mai multe mesaje cu tentă sexuală. De asemenea, poliţiştii susţin că bărbatul este bănuit şi că ar fi procedat la fel şi cu un tânăr de 16 ani.