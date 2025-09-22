Lockheed Martin dezvăluie drona americană Vectis, destinată războiului modern
G4Media, 22 septembrie 2025 17:00
Într-o mișcare strategică menită să contracareze ascensiunea competitorilor, gigantul american al apărării, Lockheed Martin, a dezvăluit public un prototip de dronă de luptă ultra-avansată, numită... © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
17:20
Trei femei transgender au fost împușcate mortal la periferia celui mai mare oraș din Pakistan, Karachi, în acest weekend, a confirmat luni poliția locală, citată... © G4Media.ro.
Acum 15 minute
17:10
Putin îi propune lui Trump prelungirea cu un an a tratatului privind armele nucleare New Start # G4Media
Președintele rus Vladimir Putin a declarat luni că este dispus să prelungească cu un an ultimul tratat de control al armamentului între Washington și Moscova,... © G4Media.ro.
17:10
Administrația Trump urmează să facă un anunț care leagă autismul la copii de utilizarea paracetamolului de către femeile însărcinate / Oamenii de știință susțin că „nu există nicio legătură” # G4Media
Administrația Trump va afirma luni, potrivit presei americane, că a identificat o legătură între utilizarea de către femeile însărcinate a unui analgezic obișnuit și autismul... © G4Media.ro.
17:10
Președintele Nicușor Dan, mesaj de Anul Nou Iudaic: Susțin ferm angajamentele României față de comunitatea evreilor și consider că, în țara noastră, unde nevoia de reconciliere prevalează asupra extremismelor care au lăsat răni adânci în istorie, sărbătoarea întărește ceea ce am asumat să împlinim împreună # G4Media
Președintele Nicușor Dan a transmis luni un mesaj public cu prilejul sărbătorii Roș Hașana 5786 – Anul Nou Iudaic. El a spus că susține ”ferm... © G4Media.ro.
Acum 30 minute
17:00
Într-o mișcare strategică menită să contracareze ascensiunea competitorilor, gigantul american al apărării, Lockheed Martin, a dezvăluit public un prototip de dronă de luptă ultra-avansată, numită... © G4Media.ro.
17:00
Portugalia recunoaşte Palestina ca stat, dar face o gafă de protocol şi postează steagul Sudanului în locul steagului Palestinei # G4Media
Recunoaşterea oficială a Palestinei ca stat de către Portugalia, o decizie simbolică, a fost eclipsată de o gafă stânjenitoare de protocol – difuzarea steagului sudanez... © G4Media.ro.
Acum o oră
16:50
Margarita Simonian, una dintre principalele propagandiste ale Kremlinului, a anunțat public că urmează un tratament pentru cancer / Soțul său este în moarte clinică din ianuarie 2025 # G4Media
Margarita Simonian, redactor-șef al grupului media Rossiya Segodnya și al canalului de televiziune RT, a anunțat că urmează un tratament pentru cancer, potrivit site-ului Meduza.io.... © G4Media.ro.
16:50
Ministrul Daniel David, despre amenințările primite la mai multe școli din București: Aș vrea un grad mai mare de vigilență – cine intră și cât timp stă în școală / Nu avem de ce să suspendăm cursurile pentru că n-am primit recomandare din partea Poliției # G4Media
Ministrul Daniel David a spus luni, 22 septembrie, că până se termină ancheta poliției ar dori „un grad mai mare de vigilență în școli”, privind... © G4Media.ro.
16:40
Polonia, dispusă să doboare drone sau avioane ruseşti, dar numai în situaţii clare de încălcare a spațiului aerian polonez şi cu susţinerea NATO # G4Media
Premierul polonez Donald Tusk a declarat luni că ţara sa este dispusă să ia „orice decizie” pentru doborârea unor ţinte aeriene ce ar putea reprezenta... © G4Media.ro.
16:40
Romgaz își digitalizează operațiunile de produse cu un sistem de monitorizare în timp real a parametrilor sondelor # G4Media
Producătorul național de gaze Romgaz, deținut majoritar de statul român, anunță că îți digitalizează operațiunile de producţie, prin implementarea unui sistem digital de monitorizare în... © G4Media.ro.
16:40
Represiune totală în Rusia: medicii au torturat prizonieri politici. Un doctor a scris expresia „Glorie Rusiei” pe abdomenul unui prizonier ucrainean # G4Media
Medici şi personal medical din Rusia au fost implicaţi în torturarea prizonierilor politici, potrivit unui raport întocmit de o expertă ONU mandatată de Consiliul Drepturilor... © G4Media.ro.
Acum 2 ore
16:20
Naomi Osaka, fostă lideră WTA, lăudată pentru decizia de a renunța la antrenorul Patrick Mouratoglou: „A evitat un dezastru” # G4Media
Rick Macci, fost antrenor al Serenei Williams, a lăudat-o pe Naomi Osaka pentru decizia de a renunța la colaborarea cu Patrick Mouratoglou, informează sportskeeda.com. Fostă... © G4Media.ro.
16:10
Fritz: Nu este întâmplător că AUR a ales-o pe Diana Buzoianu ca țintă. Ministra Mediului este o dublă amenințare pentru extremiști # G4Media
Președintele USR, Dominic Fritz, susține că „nu este întâmplător că AUR a ales-o pe Diana Buzoianu ca țintă. Ministra Mediului este o dublă amenințare pentru... © G4Media.ro.
16:00
După ce a decimat traficul publicațiilor de știri cu AI Overviews, Google renunță și la abonamentele pe care le are la acestea / Prima victimă este Financial Times # G4Media
Google renunță la abonamentul său la Financial Times și nu este singurul abonament media al companiei care va fi anulat, potrivit unor surse așe TechCrunch. Reducerile... © G4Media.ro.
16:00
Liderul senatorilor PSD: Dacă aș fi deputat, aș vota moțiunea împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu. E un lucru pe care trebuie să-l facem în interesul național / Replica liderului senatorilor USR: „Cred că domnul Daniel Zamfir mai degrabă este pe persoană fizică” # G4Media
Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a criticat întârzierea avizelor ministrului Mediului, Diana Buzoianu (USR), pentru finalizarea a patru hidrocentrale construite în proporție de minimum 75%,... © G4Media.ro.
15:40
Ce aleg stăpânii: preț, calitate sau hrană sustenabilă pentru animalele lor? Răspunsul vine din sondaje # G4Media
Tot mai mulți iubitori de animale declară că sunt interesați de hrană sustenabilă pentru câini și pisici, mai ales atunci când aceasta promite bunăstarea animalelor. Cu toate... © G4Media.ro.
15:40
De la criza datoriilor publice din 2008, Grecia încearcă să-și redreseze finanțele și să-și recâștige lichiditățile. Țara poate conta acum pe inspectori fiscali 2.0, echipați... © G4Media.ro.
15:30
Convocat pe lista stranierilor pentru dubla cu Moldova (amical) și Austria (preliminarii CM 2026), Alexandru Mitriță a anunțat prin intermediul unei scrisori că își încheie... © G4Media.ro.
Acum 4 ore
15:20
Christian Horner a fost demis de la RedBull Racing după un mariaj care a durat 20 de ani. Colaborarea fructuoasă dintre cele două parți a... © G4Media.ro.
15:10
METEO: Temperaturile se vor apropia de cele specifice datei din calendar după 25 septembrie / Sunt așteptate ploi după această dată # G4Media
Vremea va fi mai caldă decât în mod normal în primele zile ale acestei săptămâni în toate regiunile, iar din 25 septembrie temperaturile vor coborî... © G4Media.ro.
15:10
Franța devine Italia, iar Italia devine Franța / Investitorii consideră acum obligațiunile franceze la fel de riscante ca cele italiene (Politico) # G4Media
Aliații Giorgiei Meloni sărbătoresc victoria, pe măsură ce politica franceză capătă o tentă din ce în ce mai italiană, scrie Politico. Cu doi prim-miniștri răsturnați... © G4Media.ro.
15:00
BREAKING Un cetățean columbian care plănuia sabotaje în România la instigarea Rusiei a fost condamnat definitiv la șase ani de închisoare. El a fost prins în 2024 în apropierea unor instalații industriale # G4Media
Murillo Diosa Luis Alfonso, un columbian care intenţiona să arunce în aer, la instigarea unei persoane rezidente în Rusia, obiective strategice din România, a fost... © G4Media.ro.
14:50
Președintele PNL Constanța denunță „sabotarea cinică” a Guvernului ”din partea partenerilor din coaliție” și avertizează asupra pericolelor unei crize politice / Bogdan Huțucă: ”O astfel de aventură politică nu aduce câștig nimănui” # G4Media
Președintele PNL Constanța, Bogdan Huțucă, lansează un atac dur la adresa partenerilor de coaliție, acuzându-i de „acte cinice de iresponsabilitate politică” care pun în pericol... © G4Media.ro.
14:30
China ar putea depăși SUA în cursa spațială în următorii 5-10 ani, avertizează un raport recent # G4Media
Un raport recent al Commercial Space Federation atrage atenția că Beijingul ar putea să devină lider mondial în explorarea spațială în doar cinci până la... © G4Media.ro.
14:20
Miliardarul Larry Ellison ar putea schimba orientarea mass-media mondiale către dreapta (The Telegraph) # G4Media
Miliardarul Larry Ellison poate fi unul dintre cei mai bogați oameni din lume, dar timp de decenii a fost eclipsat de personalități din domeniul tehnologiei... © G4Media.ro.
14:20
Bărbat din Giurgiu, suspectat că şi-a ucis soţia, a fost prins de autorităţi / Va fi cercetat pentru omor / Femeia a fost înjunghiată în piept # G4Media
Un bărbat din judeţul Giurgiu, suspectat că şi-a ucis soţia, pe care a înjunghiat-o în piept, a fost prins la scurt timp de către autorităţi... © G4Media.ro.
14:20
Comunitatea Declic și SOS Infertilitatea cer Guvernului reluarea finanțării Programului Național de Fertilizare in Vitro # G4Media
Comunitatea Declic și Asociația SOS Infertilitatea organizează marți, 23 septembrie, începând cu orele 12.00, o acțiune publică în fața Guvernului, prin care solicită premierului Ilie... © G4Media.ro.
14:00
China ia măsuri drastice împotriva conţinutului online care incită la ostilitate şi pesimism # G4Media
Autoritatea de reglementare a internetului din China a anunţat luni lansarea unei campanii naţionale de două luni pentru a limita orice conţinut online care promovează... © G4Media.ro.
13:40
Apare o nouă agenție în subordinea Ministerului Agriculturii, finanțată cu 3,5 milioane de euro. Salariile se ridică la 14.000 de lei brut # G4Media
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a elaborat un act normativ pentru înfiinţarea Reţelei de date privind durabilitatea agricolă (RDDA) şi precizează că aceasta reprezintă un... © G4Media.ro.
13:40
Cel mai nou studiu dezvăluie de ce mănâncă pisicile iarbă, de fapt. Obiceiul ciudat care a intrigat oamenii de știință zeci de ani își găsește acum explicația într-o descoperire surprinzătoare # G4Media
Pisicile sunt misterioase, cu un comportament care, de multe ori, ne uimește sau chiar ne lasă fără explicație. Printre acestea, unul dintre cele mai bizare este... © G4Media.ro.
13:40
Industria online ar putea scăpa de coșmarul bannerelor care cer acordul pentru cookies: UE vrea să renunțe la regula birocratică ce a produs costuri de miliarde de euro # G4Media
Comisia Europeană vrea să elimine una dintre cele mai enervante obligații pe care tot ea a impus-o lumii internetului: regulile privind consimțământul pentru cookie-uri, responsabile... © G4Media.ro.
Acum 6 ore
13:20
Vicepreședinta Autorității Naționale pentru Resurse Minerale pierde definitiv procesul cu ANI, care a declarat-o în stare de incompatilibiate/ A fost numită în funcție de premierul Ciolacu # G4Media
Înalta Curte de Casație și Justiție a confirmat definitiv că vicepreședinta Autorității Naționale pentru Resurse Minerale, Petrol și Stocarea Geologică a Dioxidului de Carbon (ANRMPSG),... © G4Media.ro.
13:20
Europarlamentarul Vlad Gheorghe: Angajații Romsilva, transformați în ghizi și bucătari pentru Primăria Sectorului 2 / Achiziție directă de catering pentru „tururi ghidate la Parlament” # G4Media
Europarlamentarul independent Vlad Gheorghe semnalează într-o postare pe pagina sa de Facebook o colaborare suspectă între Romsilva și Primăria Sectorului 2, privind achiziția unor servicii... © G4Media.ro.
13:10
Este o reflectare a stării cu adevărat perverse a lumii moderne faptul că una dintre consecințele cele mai alarmante ale atacurilor din 7 octombrie 2023... © G4Media.ro.
13:10
Ramona Lile, plagiatoare dovedită definitiv de instanțe, a intrat în partidul fondat de Dan Voiculescu și preia șefia filialei Arad # G4Media
Ramona Lile, plagiatoare cu verdict final în instanță și fost rector al Universității ”Aurel Vlaicu” din Arad, preia conducerea filialei județene Arad a Partidului Umanist... © G4Media.ro.
13:10
Weekendul de cursă de la Baku al celor de la McLaren a fost unul modest, echipa de la Woking ratând șansa de a cuceri titlul... © G4Media.ro.
13:00
„Domul de Aur” al lui Trump va costa de 10 până la 100 de ori mai mult decât Proiectul Manhattan # G4Media
Proiectul „Golden Dome” (Domul de Aur), scutul antirachetă anunțat de președintele american Donald Trump, riscă să devină cel mai costisitor program militar din istoria SUA.... © G4Media.ro.
13:00
THE Leadership School, ediția a doua: o săptămână de experiențe intense care au transformat 26 de tineri din toată țara în lideri pregătiți pentru viitor # G4Media
În perioada 27 iulie – 2 august 2025, Fundația Leaders a organizat la Sibiu cea de-a doua ediție a programului THE Leadership School, un reper... © G4Media.ro.
13:00
Un profesor de religie din Constanța, acuzat că ar fi încercat să corupă sexual doi elevi minori / Polițiștii au deschis dosar penal, Inspectoratul Școlar cere anchetă internă în liceu # G4Media
Un profesor de religie de la Liceul ”Energetic” din Constanța este acuzat că ar fi încercat să corupă sexual doi elevi minori, au transmis autoritățile... © G4Media.ro.
13:00
VIDEO Președintele UDMR municipiul Braşov, încătuşat de poliţişti / Ar fi făcut scandal în incinta unui liceu din Braşov, în timpul Zilelor Culturii Maghiare/ Motivul conflictului, muzica dată prea tare # G4Media
Un fost consilier local, actual preşedinte al organizaţiei municipale UDMR Braşov, a fost încătuşat de poliţişti, în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce ar... © G4Media.ro.
12:50
INVESTIGAȚIE Ziariștii de la NordNews s-au infiltrat cinci luni, sub acoperire, într-una dintre rețele Moscovei de influențare a alegerilor din Moldova: Acțiuni conspirative, bani, propagandă și manipulare electorală # G4Media
Ziariștii publicației NordNews din Republica Moldova s-au infiltrat în una dintre multiplele rețele de influență create prin intermediul ONG-ului „Evrazia”, controlat de condamnatul fugar Ilan... © G4Media.ro.
12:50
Ministerul Sănătăţii cere pază şi atenţie sporită în spitale / Poliția și SRI au anunțat că nu există indicii care să confirme că ar fi reale amenințările recente primite pe e-mail # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a cerut luni pază şi atenţie sporită în spitale în contextul ameninţărilor primite pe e-mail de mai multe unităţi medicale şi... © G4Media.ro.
12:20
Reguli tot mai dure pentru șoferii din Capitală. Riscă amenzi de până la 2.000 de lei pe zi pentru parcarea neregulamentară # G4Media
În Capitală a început să fie un chin să ai mașină. Se înăspresc dramatic regulile pentru șoferii, care parchează ilegal deși în oraș sunt foarte... © G4Media.ro.
12:10
Alin Ene, judecător CSM, îl acuză pe liderul USR de “presiune directă și inadmisibilă” asupra CCR, cu “câteva zile” înainte ca judecătorii CCR să se pronunțe asupra pensiilor magistraților / Alin Ene, absolvent al Academiei de Poliție, a avut în 2024 venituri de aproape 10.000 de euro lunar # G4Media
Judecătorul Alin Ene (38 de ani), membru al Consiliului Superior al Magistraturii, îl acuză pe liderul USR Dominic Fritz, fără a-l numi, de “presiune directă... © G4Media.ro.
12:10
Primarul unei comune din Botoșani, trimis sub control judiciar pentru luare de mită / DNA Suceava investighează un contract de modernizare a drumurilor / Nu mai are voie să intre în primărie # G4Media
Claudiu Daniel Chelariu, primarul comunei Mihălășeni, județul Botoșani, a fost pus sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de... © G4Media.ro.
11:50
Pisicile, între știință și mister: cum reușesc să sfideze legile fizicii și să se se strecoară prin spații foarte înguste # G4Media
Puține animale fascinează atât de mult prin grație și mister precum pisicile. Flexibilitatea lor îi impresionează pe oamenii de știință, care se întreabă dacă felinele sunt... © G4Media.ro.
11:50
50.6% dintre respondenți își arată disponibilitatea de a vota un partid nou, în creștere puternică față de acum zece ani – sondaj Inscop # G4Media
Jumătate dintre respondenții unui sondaj Inscop ar fi dispuși să acorde votul lor unui partid nou înființat la viitoarele alegeri, arată datele barometrului Informat.ro. Sondajul... © G4Media.ro.
11:50
Surprizele lui Mircea Lucescu – Stranierii convocați pentru meciurile cu Moldova și Austria # G4Media
Mircea Lucescu a anunțat lista stranierilor convocați pentru meciurile cu Moldova (amical) și Austria (din preliminariile CM 2026). Lisav Eissat (de la Maccabi Haifa) este... © G4Media.ro.
11:50
Ucrainean de 29 de ani, găsit în stare gravă în Munții Maramureșului / Era deshidratat și nu mai mâncase nimic de două zile # G4Media
Un cetățean ucrainean în vârstă de 29 de ani, aflat de mai multe zile în Munții Maramureșului, a fost găsit în stare gravă ieri de... © G4Media.ro.
11:30
Mai poate fi considerată Rusia o superputere navală după ce singurul său portavion va ajunge la fier vechi? # G4Media
Institutul Naval al SUA a raportat recent că Rusia se pregătește să retragă din serviciu singurul său portavion, Amiral Kuznețov, într-o decizie care marchează, practic,... © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.