Evaziune fiscală uriașă descoperită de ANAF. Firmele de ride-sharing au FENTAT statul cu sute de milioane de lei

13:50

Luna octombrie 2025 vine cu oportunități financiare și provocări pentru mai multe zodii, în funcție de ce poziție au planetele și aspectele lor astrologice. Unele semne zodiacale se pot aștepta la câștiguri neașteptate, în timp ce altele trebuie să fie prudente în privința cheltuielilor. Iată cum se conturează situația banilor pentru cinci zodii în […]