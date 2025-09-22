Evaziune fiscală uriașă descoperită de ANAF. Firmele de ride-sharing au FENTAT statul cu sute de milioane de lei
Inspectorii antifraudă ai Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au descoperit o amplă schemă de evaziune fiscală în domeniul transportului alternativ (ride-sharing), prin care s-a creat un prejudiciu de 266,5 milioane de lei la bugetul de stat. Potrivit anchetei, firmele implicate evitau plata impozitelor și a contribuțiilor sociale printr-un mecanism de redistribuire a sumelor obținute […]
Acum 5 minute
17:20
USR-ul sare în apararea Dianei Buzoianu, după ce senatorul Daniel Zamfir s-a pronunțat în favoarea demiterii acesteia: „Un pretext pentru scandal” # Gândul
Senatorul USR, Cristian Ghinea, a reacționat dur după ce senatorul social-democrat Daniel Zamfir a declarat că ar vota o moțiune simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Ghinea susține că Partidul Social Democrat ar încerca sabotarea miniștrilor USR, după ce mai mulți șefi din subordinea Ministerului Mediului au fost demiși. Senatorul USR Cristian Ghinea a comentat, […]
Acum 15 minute
17:10
Tot mai mulți nutriționiști, dar și medici trag un semnal de alarmă asupra unui obicei pe care majoritatea oamenilor îl consideră firesc și lipsit de riscuri: consumul de apă sau alte lichide în timpul mesei. Specialiștii avertizează că acest gest aparent banal nu este deloc inofensiv. De fapt, poate perturba procesul natural al digestiei, pentru […]
17:10
Dragoş Nedelcu, în vârstă de 28 de ani, a semnat, luni, contractul cu Clubul Steaua Bucureşti, a anunţat gruparea din liga secundă. Crescut la Farul Constanţa, Dragoş a fost constant selecţionat în loturile naţionale U17, U19 şi U21 ale României, iar în cea de seniori are şase convocări. Gigi Becali a dat două milioane de […]
Acum 30 minute
17:00
17:00
AVERTISMENT din partea specialiștilor: Euro riscă să piardă din avantajul pe care îl are la nivel mondial din cauza neînțelegerilor de ordin politic # Gândul
Specialiștii atrag atenția că avantajele pe care moneda euro le-a obținut în ultima perioadă la nivel mondial riscă să fie puternic afectate de lipsa de consens de pe scena politică europeană. Avertismentul vine în contextul în care, recent, președintele Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, făcuse apel ca statele europene să profite de „momentul global […]
Acum o oră
16:50
SCANDAL de pomină în miezul nopții. Președintele UDMR Brașov a fost scos în cătușe de oamenii legii # Gândul
Un fost consilier local, actual preşedinte al organizaţiei municipale UDMR Braşov, a fost în centrul unui scandal care a depășit granițele municipiului de la poalele Tâmpei. Astfel, acesta ar fi făcut scandal în curtea unui liceu din Braşov, în timpul Zilelor Culturii Maghiare, manifestare al cărei principal organizator era instituția pe care o conduce. Potrivit […]
16:50
O prezentatoare TV a MURIT într-un accident aviatic, în timpul unei lecţii de pilotaj. Ea se afla la bordul unui avion Cessna, alături de instructor # Gândul
Debora Estrella, o cunoscută prezentatoare TV din Mexic, în vârstă de 43 de ani, a murit într-un accident aviatic, în timp ce lua lecţii de pilotaj. Ea se afla la bordul unui avion de mici dimensiuni, Cessna, alături de instructorul său, Bryan Ballesteros, când aeronava s-a prăbușit în apropierea unei zone industriale din municipalitatea Garcia, […]
16:40
Ion Cristoiu comentează prezența Oanei Țoiu la dineul lui Marco Rubio:”Ea, săraca, vrea să-și facă selfie cu toți/Că poate miercuri nu mai e ministru” # Gândul
Publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre următorul eveniment de pe agenda Oanei Țoiu la Washington, care include un dineu, organizat de Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, la care este posibil să participe și Serghei Lavrov. „Să îi transmiteți că singurul lucru interesant la ONU este restaurantul. Nu Adunarea Generală…Când îl va vedea pe […]
16:40
Alexandru Mitriță s-a retras de la ECHIPA națională a României. „A venit momentul să iau o decizie grea, dar necesară” # Gândul
Alexandru Mitriță, 30 de ani, jucătorul de la Zhejiang FC, a trimis o scrisoare, publicată de FRF, prin care a anunțat că se retrage de la echipa națională. Mijlocașul a debutat la naționala mare în martie 2018, într-un amical cu Israel, 2-1, când era selecționer Cosmin Contra. A avut 25 de meciuri la națională, unde […]
16:30
Ion Cristoiu face portretul robot al viitorului prim-ministru: „Să fie bandit, să aibă carismă și să se priceapă și la politică” # Gândul
Ion Cristoiu a discutat în emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, despre atributele pe care ar trebui să le întrunească viitorul premier. Publicistul a precizat că noul prim-ministru „trebuie să fie bandit, să aibă carismă și să se priceapă și la politică” „Trebuie să vină un premier mai politician. În primul rând trebuie să fie […]
16:30
Grecia a înregistrat un RECORD al numărului de turiști în primele șapte luni ale anului 2025. Sunt cele mai bune rezultate din istoria țării # Gândul
Sectorul turistic din Grecia a înregistrat cea mai bună lună iulie din istorie, atingând totodată niveluri record și în perioada ianuarie-iulie în ceea ce privește sosirile și încasările. Potrivit Ekathimerini.com, în perioada ianuarie-iulie 2025, sosirile vizitatorilor străini au urcat în ritm anual cu 2,6%, în timp ce veniturile din turism au crescut în ritm anual […]
Acum 2 ore
16:20
Ideea lui Ion Cristoiu despre ce am mai putea vinde: „Avem o serie de obiecte pe care le putem trimite la o expoziție, ni le FURĂ și luăm bani” # Gândul
În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Ion Cristoiu a dezvăluit, într-o notă ironică, o idee de afaceri care ar genera profit considerabil. Acesta a propus ca România să ducă mai multe obiecte la o expoziție, de unde să fie furate și apoi să primim bani pentru ele. Urmăriți aici emisiunea integrală. „Eu m-am […]
16:10
Lacul din România care ar putea dispărea complet în următorii ani. A secat mai mult de jumătate: ”Acum este la mila naturii” # Gândul
Lacul Tauț, una dintre principalele atracții turistice din județul Arad, a ajuns la doar 40% din volumul de apă specific perioadei, cauza principală fiind seceta care a afectat și afluenții care alimentau acumularea. Autoritățile locale se tem că, în următorii ani, schimbările climatice pot duce la dispariția completă a lacului. Lacul din România care ar […]
16:10
Bancul de luni are în centrul atenției o zicală importantă pentru toți oamenii ”Când ești mic visezi să muncești, ca să ai bani pentru bomboane! Când ai bani pentru bomboane, nu mai ai dinți” Alte bancuri: Roșia cu pateul din frigider stau de vorbă: – De ce nu dormi? – Nu pot, sunt entuziasmată! – […]
16:10
Bărbat din Giurgiu, căutat pentru UCIDEREA soției, a fost prins de polițiști. Acesta a înjunghiat-o pe femeie în propria lor locuință # Gândul
Oamenii legii au reținut un bărbat, suspectat că și-ar fi ucis soția, după ce a înjunghiat-o mortal în propria lor locuință, din Giurgiu, Mihăilești, luni 22 septembrie. Crima a avut loc în urma unui conflict conjugal. Ulterior, bărbatul a fugit de la locul crimei. Un bărbat a anunțat Poliția, luni 22 septembrie, referitor la faptul […]
16:10
Bat clopotele, Bolojan nu mai rămâne mult timp premier. Ion Cristoiu: „Nu știe să negocieze, e provincial, i-a intrat în cap că este atottăietorul” # Gândul
Ion Cristoiu a făcut portretul premierului Ilie Bolojan la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”. Publicistul a subliniat că actulul șef al Executivului are „câteva caracteristici care-l exclud de la orice concurs din funcția de premier”. „În curând îl înmormântează politic pe Bolojan. Nu mai rezistă. Vor să scape de el. Nu e bun de […]
16:00
EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:30. Fotbalistul pe care Gigi Becali voia 50 de milioane de euro vine în studio să analizeze dezastrul de la campioană! # Gândul
„Exclusiv FCSB”, o producție marca ProSport, revine în această seară, de la ora 18:30, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport. FCSB a suferit o nouă înfrângere, 1-3 la FC Botoșani, și continuă să sufere în Superliga, acolo unde ocupă abia locul 13 cu 7 puncte. Analizăm dezastrul de la campioana României în această seară, […]
15:50
Vladimir Putin îi propune lui Trump prelungirea cu un an a Tratatului armelor NUCLEARE /”Doar dacă Statele Unite procedează la fel” # Gândul
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a propus, luni, omologului său american, Donald Trump, prelungirea cu un an a Noului Tratat START (Noul Tratat privind Reducerea Armamentului Strategic), dacă Statele Unite vor proceda în același fel. ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE
15:50
Ion Cristoiu o compară pe Oana Țoiu, în funcția de șef al MAE, cu „o șoferiță proastă” : „Ea se străduiește săraca, dar nu se pricepe” # Gândul
Ion Cristoiu a comentat în emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, prestația Oanei Țoiu în funcția de ministru al Afacerilor Externe, în special vizita acesteia la Washington. Publicistul a comparat-o pe Oana Țoiu, în rolul de șef al MAE, cu o „șoferiță proastă”. „Ai văzut vreodată o șoferiță proastă. Ea ce să facă săraca? Dă […]
15:50
Prim-ministrul FRANȚEI încearcă să ajungă la un compromis cu forțele politice privind bugetul/ Lecornu așteaptă propuneri pentru descentralizare # Gândul
Noul prim-ministru al Franței, Sébastien Lecornu, care încearcă să ajungă la un compromis cu forțele politice pentru adoptarea bugetului, le-a cerut aleșilor locali să-i prezinte până la 31 octombrie propunerile lor privind descentralizarea. Premierul a promis un „act major de descentralizare”, care va face obiectul unui proiect de lege pentru „a defini cu precizie competența […]
15:50
Ion Cristoiu: „Nicușor dezleagă cuvinte ÎNCRUCIȘATE. La Primărie lua toate documentele și se încuia în birou, angajații îl strigau prin gaura cheii” # Gândul
În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Ion Cristoiu a lansat un val de critici la adresa președintelui Nicușor Dan, pe care l-a comparat cu un vagon uitat în gară sau cu o aplicație care nu a mai fost actualizată. Publicistul a amintit și de perioada când acesta era primarul general al Capitalei și […]
15:40
În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Ion Cristoiu a comentat activitatea Oanei Toiu, ministrul de Externe, comparând-o metaforic cu o muscă. Urmăriți aici emisiunea integrală. „Oana Țoiu este o muscă și bâzâie prin încăpere. Nu are nicio vină, misiunea ei e să bâzâie. Problema e că dumneavoastră deschideți geamul și o lăsați să […]
15:40
Cât costă să stai cu chirie în marile orașe în anul 2025. Cât vor, de fapt, să plătească oamenii # Gândul
Chiriașii vor să se mute, în această toamnă, în garsoniere sau apartamente cu două camere și vor să achite lunar proprietarilor sub 300 de euro, reiese dintr-un raport efectuat de o platformă imobiliară. Potrivit unei platforme imobiliare, vechimea imobilelor este puțin relevantă, cât timp prețul este bun, însă dacă ar putea să aleagă, chiriașii ar […]
15:40
Ion Cristoiu: „Numirea lui Țoiu este o crimă, cel care trebuie dat jos trebuie sa fie Nicusor, care a pus-o” # Gândul
Publicistul Ion Cristoiu a declarat în emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că numirea Oanei Țoiu în funcția de ministru al Afacerilor Externe este „o crimă” și că cel care ar trebui demis este Nicușor Dan, cel care i-a atribuit acest rol în cadrul Guvernului. Ion Cristoiu a comentat vizita Oanei Țoiu la Washington, dar […]
15:40
Ziua Z la CCR prin ochii ministrului Justiției. Un INTERVIU de EXCEPȚIE pe Gândul, marți la ora 8.00 # Gândul
Mâine, la ora 8.00, Gândul va publica un interviu de excepție realizat cu ministrul Justiției, Radu Marinescu. Veți afla, în ziua premergătoare deciziei capitale a Curții Constituționale a României pe sesizarea de neconstituționalitate a legii pensiilor magistraților asumată de Guvern, observațiile făcute de Ministerul Justiției pe acest proiect, cum a ajuns la forma finală și […]
15:40
Controversata Oana Țoiu, deținătoarea portofoliului de la Externe, a provocat o aprigă polemică în studioul emisiunii Ai Aflat! moderată de jurnalistul Ionuț Cristache. Verdictul invitatului său, jurnalistul și scriitorul Ion Cristoiu, a fost necruțător. În viziunea maestrului Cristoiu, ministrul de Externe, Oana Țoiu, se remarcă printr-o crasă inadecvare față de importanța și complexitatea postului pe […]
Acum 4 ore
15:20
Germania va iniția procesul de recunoaștere a STATULUI palestinian, dar decizia va fi la finalul procesului de pace /„Este obiectivul nostru” # Gândul
Guvernul Friedrich Merz a semnalat, luni, că Germania este pregătită să lanseze procesul de recunoaștere a existenței unui stat palestinian, subliniind însă că aceasta este soluția care trebuie obținută la finalul procesului de negocieri între Israel și liderii palestinieni. Israelul este supus presiunilor tot mai mari din cauza politicii aplicate în Fâșia Gaza. În contextul […]
15:20
Măsuri suplimentare de protecție în școli, după alerta de duminică. Apelul autorităților către părinți # Gândul
După alerta de duminică dimineață, autoritățile au cerut pază şi atenţie sporită în școli și alte unități de învățământ. Ameninţările primite pe e-mail de mai multe unităţi medicale şi unităţi de învăţământ au pus pe jar părinții. În urma alertei de duminică dimineață, Poliția Română și SRI au infirmat riscul de pericol în școlile din […]
15:20
Ion Cristoiu, despre poziționarea site-ului Gândul pe locul 1 la nivel de audiență: „E victoria ADEVĂRULUI” # Gândul
În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Ion Cristoiu a comentat poziționarea site-ului Gândul pe locul 1 în România, la nivel de cititori unici. Acesta a descris situația prin sintagma „victoria adevărului” și a subliniat că Gândul este unul dintre puținele site-uri relevante din peisajul online actual. Urmăriți aici emisiunea integrală. „E victoria adevărului. […]
15:10
Ce femei sunt cele mai dorite de către bărbați, întrebarea care s-a aflat mereu pe buzele tuturor. Un nou trend a apărut pe rețelele de socializare, acesta sugerează o perspectivă complet neașteptată: femeile care par să critice bărbații sau să fie sceptice față de relații ar putea fi, de fapt, cele mai apreciate partenere. Potrivit […]
15:10
Mâine vei vedea lucrurile altfel. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de marți, 23 septembrie 2025. Berbec Astăzi, totul ți se poate părea greșit. Casa nu arată bine, mobilierul trebuie rearanjat și probabil că nici aspectul tău fizic nu te mulțumește. Perfecționismul tău ar putea să-și facă apariția și s-ar putea să te apuci […]
15:00
JUCĂRIA pe care părinții o caută cu disperare, deși prețurile nu sunt mici. Îi face pe copii să renunțe la telefoanele mobile # Gândul
Un adevărat fenomen în urmă cu aproape un deceniu, această jucărie care îi face pe copii să se dezlipească de ecranele telefoanelor mobile revine spectaculos pe piață. În anii 2016-2017, umplea curțile școlilor și aduna comunități întregi de pasionați, iar acum a redevenit atracția principală pentru adolescenți. Părinții sunt încântați că adolescenții nu mai stau […]
15:00
După ce Guvernul Bolojan a strâns cureaua la maximum, Ministrul Finanțelor evită să garanteze că nu vin TAXE noi: „Nu vreau să discutăm pe ipoteze” # Gândul
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat luni că speculațiile privind introducerea unor noi taxe nu corespund realității și că eventualele măsuri suplimentare sunt deja cuprinse în pachetele fiscale adoptate anterior. România continuă să implementeze măsuri fiscale menite să reducă deficitul bugetar. În ultimele luni, Guvernul condus de Ilie Bolojan a adoptat mai multe pachete fiscale […]
14:50
Spaniolul Efren Llarena, campion european absolut la raliuri în 2022, este marele câștigător al primei ediții a Mamaia Rally Show, care a avut loc în weekend la malul mării cu un format spectaculos și a strâns mii de spectatori de-a lungul celor două zile de compețiție. Larena, venit la start cu un Hyundai i20 Rally2, […]
14:50
Ce deficiențe MAJORE au descoperit inspectorii ISC la Planșeul Unirii și ce a condus la degradările de la această structură # Gândul
Mai multe elemente au condus la degradările majore ale Planșeului Unirii, structură care se află în prezent în refacere totală. Ce au descoperit inspectorii ISC înainte de demolarea structurii. „Ca urmare a imposibilității accesului la principalele elemente ale Planșeului pentru întreținere și reparații, lipsa totală a lucrărilor de întreținere a planșeului, umiditate extremă dată de […]
14:50
Ilie Bolojan a discutat la Bruxelles cu comisarul european pentru Economie despre situația macroeconomică și FISCALĂ a României # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a discutat, luni, la Bruxelles, cu comisarul european pentru Economie și Productivitate, Valdis Dombrovskis, referitor la situația macroeconomică și fiscală a României, subliniind la finalul întrevederii că Guvernul de la București va continua reformele necesare pentru a consolida stabilitatea și a asigura sustenabilitatea finanțelor publice. „Schimb foarte bun de opinii cu comisarul […]
14:40
Cântărețul Marcel Pavel, în vârstă de 65 de ani, a făcut declarații despre cei trei copii ai săi, de care este extrem de mândru. Marcel Pavel este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști din țara noastră. În plan personal, acesta s-a căsătorit în 1992 cu Violeta Șmîșleaeva, fostă balerină a Teatrului Bolșoi […]
14:40
Luptă acerbă la vârful Poliției Călărași. Recent s-a dat bătălia finală pentru funcția de inspector-șef al IPJ Călărași, una care s-a soldat cu note rușinoase. Miza este una de mare importanță: prestigiu, putere și conducerea celei mai importante structuri de ordine publică din județul sudic. Până de curând, scaunul de comandant a fost ocupat, cu […]
14:40
CUTREMUR în Grecia, pe Muntele Athos. De ce oamenii de știință atrag atenția asupra activității seismice din zonă # Gândul
Un cutremur cu magnitudinea de 4,8 s-a înregistrat luni dimineață pe Muntele Athos din nordul Greciei, iar autoritățile elene transmit că nu au fost înregistrate victime în urma seismului. Conform datelor revizuite de seismologi, epicentrul a fost situat la aproximativ nouă kilometri vest de Karyes, centrul administrativ al Muntelui Athos, o regiune autonomă a Greciei. […]
14:30
Ce a susținut Donald Trump în cadrul DISCURSULUI exprimat la funeraliile lui Charlie Kirk. Președintele american nu a iertat opoziția # Gândul
Ascuns în spatele unui geam antiglonț, președintele american Donald Trump a fost ultimul invitat care a susținut discurs la funeraliile activistului politic, Charlie Kirk. Momentul lui Trump a fost primit cu urale de cei prezenți la eveniment. Timp de aproape 45 de minute, președintele Statelor Unite a vorbit despre ce a însemnat pentru el și […]
14:30
Cât este amenda, în Germania, dacă scuipi guma de mestecat pe stradă sau arunci pe jos țigara. „Chestiune de respect” # Gândul
Municipalitatea din Frankfurt pe Main, al cincilea oraș german ca mărime, a luat o decizie drastică: de la 1 octombrie, amenzile pentru cei care confundă spațiul public cu un coș de gunoi cresc substanțial. Astfel, oricine aruncă guma de mestecat pe stradă sau mucul de țigară riscă să plătească bani buni. Potrivit Bild, amenzile pot […]
14:20
Planșeul Unirii: Ce a recomandat ISC pentru refacerea acestei structuri vitale din București # Gândul
Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) a făcut mai multe recomandări autorităților din București care se ocupă de refacerea Planșeului. Printre măsuri, specialiștii ISC au propus refacerea totală a tuturor stâlpilor și a grinzilor de susținere. Obiectivul se află în intravilanul Municipiului București, în zona Piața Unirii și acoperă albia râului Dâmbovița, între străzile Căldărari […]
14:10
Detalii aparent inofensive precum adresa de e-mail, numele complet sau data de naștere pot fi suficiente pentru infractorii cibernetici. Ei pot construi un profil complet al unei persoane, avertizează Directoratul Național de Securitatea Cibernetică (DNSC). Directoratul Național de Securitate Cibernetică atrage atenția asupra unui mit răspândit: „Eu nu păstrez informații sensibile online”. Ce date aparent […]
14:10
Mafia azeră din Malta și pericolul petrolului rusesc „botezat” din România. Culisele ARESTĂRII oligarhului Adnan Ahmadzada, ex-vicepreședinte SOCAR # Gândul
Adnan Ahmadzada, ex-vicepreședinte adjunct pentru investiții și marketing al SOCAR și, în prezent, președintele ABDA Invest Holding, a fost arestat în Azerbaidjan pentru fraudă cu produse petroliere. Ahmadzada este acuzat că a amestecat țiței rafinat în Azerbaidjan cu țiței rusesc – o metodă de fraudare care este utilizată foarte des în traficul cu petrol. Printr-o […]
14:00
Grupul Sports Festival, echipa care organizează cel mai mare eveniment multi-sportiv din România, va prelua managementul imaginii Simonei Halep. Colaborarea vine firesc, ca urmare a unei relații construite în timp, prin proiecte și momente memorabile care au legat-o pe Simona Halep de Cluj și de echipa Sports Festival. Sports Festival va gestiona de acum înainte […]
13:50
Horoscopul banilor în luna octombrie 2025. Ce zodii atrag prosperitatea, dar și care trebuie să fie atente la cheltuieli # Gândul
Luna octombrie 2025 vine cu oportunități financiare și provocări pentru mai multe zodii, în funcție de ce poziție au planetele și aspectele lor astrologice. Unele semne zodiacale se pot aștepta la câștiguri neașteptate, în timp ce altele trebuie să fie prudente în privința cheltuielilor. Iată cum se conturează situația banilor pentru cinci zodii în […]
13:50
CASTA pensionarilor speciali ne costă MILIARDE de lei anual. Cea mai mare pensie specială din România se apropie de 70.000 lei # Gândul
Două Românii diferite, asta arată diferența dintre românii de rând și casta privilegiaților, adică românii care beneficiază de venituri uriașe prin acordarea de pensii speciale. Cea mai mare pensie specială din România a ajuns la aproape 70.000 de lei pe lună, echivalentul a 14.000 de euro, potrivit datelor Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP). Potrivit […]
13:50
RECORD! Cât este cea mai mare pensie specială din România. Nici președintele României nu primește atâția bani # Gândul
Legea pensiilor speciale, parte a Pachetului 2 de măsuri fiscal-bugetare adoptat de Guvernul Bolojan, stârnește dezbateri aprinse, în continuare. Miercuri, 24 septembrie 2025, Curtea Constituțională va decide pe marginea acestei legi, dar până atunci foștii magistrați continuă să încaseze lunar sume impresionante. Casa Națională de Pensii a făcut publice datele, iar informațiile apărute sunt de-a […]
13:50
Ministerul Educației, în ALERTĂ după mesajele de amenințare primite de școli și spitale: „Siguranţa în şcoală trebuie să fie prioritară” # Gândul
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat luni că monitorizează permanent situația mesajelor de amenințare primite pe adresele de e-mail ale unor școli, grădinițe și spitale din întreaga țară. Reprezentanții ministerului sunt în contact direct cu anchetatorii, inclusiv cu Poliția Română și Direcția Siguranță Școlară și cer unităților de învățământ să aplice cu strictețe regulile de […]
13:40
FOTO / Amalia Năstase face dezvăluiri din MARIAJUL său cu Răzvan Vasilescu. ”Nu suntem oamenii aceia” # Gândul
Amalia Năstase a făcut dezvăluiri din mariajul său cu Răzvan Vasilescu. Aceasta a spus care este, în opinia sa, secretul unei relații reușite. Amalia Năstase a fost căsătorită cu Ilie Năstase și a divorțat de acesta în urmă cu peste zece ani. Din mariajul lor au rezultat două fete, Alessia și Emma. În anul […]
