Sector 1 | Primăria extinde programul de audiențe. Cetățenii se pot înregistra și online

20:40

Șantierul de pe lotul 1 din tronsonul nordic al autostrăzii de centură A0, a cărei execuție a început martie anul acesta, a înregistrat progrese consistente, potrivit Ministerului Transporturilor. La pasajul pentru DN7, s-a ajuns la un stadiu de 77% în ceea ce privește piloții forați, în timp ce la cel peste râul Colentina este la […]