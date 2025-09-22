Doi șoferi prinși băuți la volan în weekend, la Sfântu Gheorghe

Covasna Media, 22 septembrie 2025 17:00

Doi șoferi prinși băuți la volan în weekend, la Sfântu Gheorghe

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Covasna Media

Acum 30 minute
17:00
Doi șoferi prinși băuți la volan în weekend, la Sfântu Gheorghe Covasna Media
Doi șoferi prinși băuți la volan în weekend, la Sfântu Gheorghe
Acum o oră
16:30
Accident la Ojdula: mașină izbită de un cap de pod Covasna Media
Accident la Ojdula: mașină izbită de un cap de pod
Acum 2 ore
16:20
Accident cu patru mașini la Chichiș Covasna Media
Accident cu patru mașini la Chichiș
16:10
Barcani: un șofer a intrat cu mașina în stâlp Covasna Media
Barcani: un șofer a intrat cu mașina în stâlp
16:00
Accident rutier la Olteni: un cursant de școală auto cu alcoolemie de 0,48 mg/l a lovit un stâlp Covasna Media
Accident rutier la Olteni: un cursant de școală auto cu alcoolemie de 0,48 mg/l a lovit un stâlp
Acum 6 ore
12:30
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu Covasna Media
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
12:30
Comunicat de presă privind demararea proiectului „A.C.C.E.P.T. – Accesibilitate pe piața... Covasna Media
Comunicat de presă privind demararea proiectului „A.C.C.E.P.T. – Accesibilitate pe piața...
12:30
Comunicat de presă privind demararea proiectului „Oportunități integrate pentru accesul... Covasna Media
Comunicat de presă privind demararea proiectului „Oportunități integrate pentru accesul...
Acum 12 ore
06:50
BABY FEVER, pentru prima dată la Sfântu Gheorghe Covasna Media
BABY FEVER, pentru prima dată la Sfântu Gheorghe
06:40
Horoscop luni, 22 septembrie 2025: Soarele în Balanță Covasna Media
Horoscop luni, 22 septembrie 2025: Soarele în Balanță
06:30
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu Covasna Media
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
Acum 24 ore
18:50
Patru mașini implicate într-un accident, în Chichiș Covasna Media
Patru mașini implicate într-un accident, în Chichiș
Ieri
08:00
„Pentru fiecare preparat trebuie să știm să alegem soiul de cartof potrivit” Covasna Media
„Pentru fiecare preparat trebuie să știm să alegem soiul de cartof potrivit”
Mai mult de 2 zile în urmă
14:10
Sepsi OSK, a patra victorie consecutivă în Liga 2 Covasna Media
Sepsi OSK, a patra victorie consecutivă în Liga 2
11:20
Cartoful – prieten sau dușman? Covasna Media
Cartoful – prieten sau dușman?
10:50
„Astenia de toamnă nu este o boală” Covasna Media
„Astenia de toamnă nu este o boală”
06:50
Horoscop 20-21 septembrie 2025 – Lună Nouă în Fecioară Covasna Media
Horoscop 20-21 septembrie 2025 – Lună Nouă în Fecioară
19 septembrie 2025
18:30
Muzeul „Haszmann Pál” din Cernat găzduieşte a 13-a ediţie a evenimentului „Sunetul... Covasna Media
Muzeul „Haszmann Pál” din Cernat găzduieşte a 13-a ediţie a evenimentului „Sunetul...
07:00
Primăria vrea să recupereze de la constructor peste 1,1 milioane de lei, bani cheltuiți pe containere modulare la Colegiul „Mihai Viteazul” Covasna Media
Primăria vrea să recupereze de la constructor peste 1,1 milioane de lei, bani cheltuiți pe containere modulare la Colegiul „Mihai Viteazul”
07:00
Septembrie activ: sport, film și inspirație feminină Covasna Media
Septembrie activ: sport, film și inspirație feminină
07:00
Locuri în plus pentru cei mai mici locuitori: au început construcțiile la o nouă creșă din Sfântu Gheorghe Covasna Media
Locuri în plus pentru cei mai mici locuitori: au început construcțiile la o nouă creșă din Sfântu Gheorghe
07:00
Bilanțul incendiilor din județul Covasna: 3 persoane au murit și aproape 7 milioane lei s-au... Covasna Media
Bilanțul incendiilor din județul Covasna: 3 persoane au murit și aproape 7 milioane lei s-au...
06:40
Horoscop vineri, 19 septembrie 2025 Covasna Media
Horoscop vineri, 19 septembrie 2025
06:40
Hydrokov: Lucrări de canalizare pe strada Jókai Mór, executate de o firmă locală Covasna Media
Hydrokov: Lucrări de canalizare pe strada Jókai Mór, executate de o firmă locală
18 septembrie 2025
18:30
Eveniment inedit organizat de IPJ Covasna – lecții reale pentru copii și adulți Covasna Media
Eveniment inedit organizat de IPJ Covasna – lecții reale pentru copii și adulți
16:20
Primăria Sfântu Gheorghe reduce la jumătate Fondul clasei pentru şcoli şi grădiniţe Covasna Media
Primăria Sfântu Gheorghe reduce la jumătate Fondul clasei pentru şcoli şi grădiniţe
15:30
Doi tineri, reținuți după o agresiune la o fermă din Lemnia Covasna Media
Doi tineri, reținuți după o agresiune la o fermă din Lemnia
14:40
Restricţii de circulaţie cu ocazia Zilelor Sportive Sfântu Gheorghe Covasna Media
Restricţii de circulaţie cu ocazia Zilelor Sportive Sfântu Gheorghe
07:00
În apă, dizabilitatea dispare: povestea lui Zelenák Dávid, un campion al curajului din Sfântu Gheorghe Covasna Media
În apă, dizabilitatea dispare: povestea lui Zelenák Dávid, un campion al curajului din Sfântu Gheorghe
06:50
Alergarea care unește o comunitate: #szombat8 la Sfântu Gheorghe Covasna Media
Alergarea care unește o comunitate: #szombat8 la Sfântu Gheorghe
06:50
Peste 5.000 de voluntari, pregătiți pentru Ziua de Curățenie Națională, în județul Covasna Covasna Media
Peste 5.000 de voluntari, pregătiți pentru Ziua de Curățenie Națională, în județul Covasna
06:40
Horoscop joi, 18 septembrie 2025 Covasna Media
Horoscop joi, 18 septembrie 2025
17 septembrie 2025
18:20
Trei sportivi trecuţi de 70 de ani, premiaţi în deschiderea Zilelor Sportive Covasna Media
Trei sportivi trecuţi de 70 de ani, premiaţi în deschiderea Zilelor Sportive
13:00
UDMR apără comunitățile din Covasna în fața presiunilor bugetare Covasna Media
UDMR apără comunitățile din Covasna în fața presiunilor bugetare
10:10
Viața mea e făcută pentru mișcare – nu pentru gratiile din adăpost Covasna Media
Viața mea e făcută pentru mișcare – nu pentru gratiile din adăpost
07:00
De ce ne sperie, de fapt, schimbarea de prefix? Explicația psihologului Ioana Obreja Covasna Media
De ce ne sperie, de fapt, schimbarea de prefix? Explicația psihologului Ioana Obreja
06:50
27 septembrie, termenul-limită pentru depunerea cererilor pentru a solicita tichetul de energie Covasna Media
27 septembrie, termenul-limită pentru depunerea cererilor pentru a solicita tichetul de energie
06:40
Horoscop miercuri, 17 septembrie 2025 Covasna Media
Horoscop miercuri, 17 septembrie 2025
06:30
Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al... Covasna Media
Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al...
16 septembrie 2025
16:20
Întorsura Buzăului se pregătește de Ziua de Curățenie Națională. Elevii se alătură... Covasna Media
Întorsura Buzăului se pregătește de Ziua de Curățenie Națională. Elevii se alătură...
16:10
Judocanii de la CSM Sfântu Gheorghe aproape de podium la Campionatele Naționale Ne-Waza Covasna Media
Judocanii de la CSM Sfântu Gheorghe aproape de podium la Campionatele Naționale Ne-Waza
15:30
O minoră de 16 ani, dispărută din Sfântu Gheorghe în aprilie, depistată în Ungaria Covasna Media
O minoră de 16 ani, dispărută din Sfântu Gheorghe în aprilie, depistată în Ungaria
15:00
ROADPOL Safety Days în județul Covasna Covasna Media
ROADPOL Safety Days în județul Covasna
14:50
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu... Covasna Media
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu...
13:20
Când vor fi reluate lucrările la trotuarele de pe Strada Avântului din Sfântu Gheorghe? Covasna Media
Când vor fi reluate lucrările la trotuarele de pe Strada Avântului din Sfântu Gheorghe?
11:50
Zilele Sportive Sfântu Gheorghe încep vineri: programul complet Covasna Media
Zilele Sportive Sfântu Gheorghe încep vineri: programul complet
09:30
Toamna se numără rablele: cinci mașini abandonate, ridicate de Poliția Locală Sfântu Gheorghe Covasna Media
Toamna se numără rablele: cinci mașini abandonate, ridicate de Poliția Locală Sfântu Gheorghe
07:10
Performanțe remarcabile pentru Clubul Sportiv Show Time la Ju Jitsu Balkan Open Championships 2025 Covasna Media
Performanțe remarcabile pentru Clubul Sportiv Show Time la Ju Jitsu Balkan Open Championships 2025
07:00
Rebrandingul care a aprins internetul: Poșta Română și logo-ul de zeci de mii de euro Covasna Media
Rebrandingul care a aprins internetul: Poșta Română și logo-ul de zeci de mii de euro
07:00
Când colegii tăi devin actori: teatrul social care dă glas emoțiilor tinerilor Covasna Media
Când colegii tăi devin actori: teatrul social care dă glas emoțiilor tinerilor
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.