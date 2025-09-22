Economiști celebri cer ca guvernele să intervină pentru salvarea jurnalismului și limitarea influenței social media
PSNews.ro, 22 septembrie 2025 17:00
Unsprezece economiști prestigioși, inclusiv laureați ai Premiului Nobel Joseph Stiglitz și Daron Acemoglu, au solicitat luni autorităților să intervină pentru a asigura supraviețuirea ' jurnalismului de interes public', care oferă informații de calitate, pe care îl consideră necesar pentru democrație, dar și pentru stabilitatea financiară, transmite AFP. 'Accesul la informații fiabile este resursa fundamentală care […]
• • •
Acum 5 minute
17:20
Nazare, spune că bugetul pentru 2025 a fost făcut greşit din primăvară, pe când la Finanţe era Tanczos Barna # PSNews.ro
Alexandru Nazare, ministrul de Finanţe, a declarat luni după-amiază, 22 septembrie, că bugetul pentru 2025 a fost făcut greşit încă de la începutul anului. În perioada respectivă, portofoliul Finanțelor era ocupat de actualul vicepremier Tanczos Barna. Nazare mai afirmat, la Antena 3 CNN, că situaţia gravă în care se află România poate fi remediată doar […]
Acum 15 minute
17:10
Un cutremur de pământ cu magnitudinea 4,3 a stârnit panică în rândul locuitorilor din zona Golfului San Francisco luni dimineaţă. Epicentrul seismului a fost localizat în apropiere de Berkeley, un oraş situat la est de San Francisco, a raportat Serviciul de Prospectare Geologică al Statelor Unite (USGS). Deocamdată nu au fost raportate victime şi nici pagube […]
17:10
VIDEO Mihai Daraban, CCIR: „Nu pot intra în corul pesimiștilor. Cifrele arată creștere, nu prăbușire” # PSNews.ro
Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, a respins, luni, în emisiunea Puterea Știrilor, scenariile alarmiste privind situația mediului de afaceri din România. Acesta a subliniat că dinamica firească dintre înființări, închideri și insolvențe nu poate fi interpretată ca o „apocalipsă economică", așa cum încearcă unii analiști să transmită. „Totdeauna a existat […]
17:10
Ce pensie militară primește fostul milițian Dinel Staicu, patronul de acum două decenii al Universității Craiova # PSNews.ro
Dinel Staicu (69 de ani) propune o reformă fiscală: n-ar vrea să mai folosim bani fizici și nici monede virtuale, ci să folosim amprenta digitală, pentru a plăti la supermarket. Nici cu cardurile nu am mai avea ce să facem, socotește același Staicu. Teoria și-o vinde într-o carte cu două volume pe care dorește să […]
Acum 30 minute
17:00
Economiști celebri cer ca guvernele să intervină pentru salvarea jurnalismului și limitarea influenței social media # PSNews.ro
Unsprezece economiști prestigioși, inclusiv laureați ai Premiului Nobel Joseph Stiglitz și Daron Acemoglu, au solicitat luni autorităților să intervină pentru a asigura supraviețuirea ' jurnalismului de interes public', care oferă informații de calitate, pe care îl consideră necesar pentru democrație, dar și pentru stabilitatea financiară, transmite AFP. 'Accesul la informații fiabile este resursa fundamentală care […]
Acum o oră
16:50
Schema evazionistă prin care mai multe firme de ride-sharing ai prejudiciat statul cu 266 milioane lei # PSNews.ro
Inspectorii antifraudă din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală au descoperit o schemă de evaziune fiscală prin care s-a creat un prejudiciu de 266,5 milioane de lei la bugetul de stat. Frauda a fost generată de firmele care operează în domeniul transportului alternativ (ride-sharing). Neregulile descoperite de inspectori vizau impozitul pe venit şi neplata unor […]
16:50
Alstom a finalizat prima conversie a unei locomotive de manevră diesel la propulsie cu hidrogen. Compania a prezentat locomotiva modernizată la fabrica sa din Salzgitter, unde a efectuat și prima probă de funcționare, scrie Railway News. Motorul diesel al locomotivei a fost înlocuit cu un sistem care arde hidrogen direct, fără a elibera CO2. Operațiunile […]
16:40
Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român trage semnalul de alarmă: Multe federații au conturile goale # PSNews.ro
Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, a declarat, luni, că federaţiile sportive naţionale au de suferit în această perioadă din punct de vedere financiar şi că se aşteaptă ca Guvernul să acorde sportului atenţie în primul rând pentru a putea identifica soluţiile de depăşire a problemelor. „E într-adevăr o perioadă dificilă, lucrurile nu […]
16:30
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, luni, în exclusivitate pentru Digi24, că „este exclus ca PSD să preia premierul până în 2027". În replică, liderul PNL Iași, deputatul Alexandru Muraru spune că ceea ce spune de fapt Sorin Grindeanu este că PSD nu dorește să-și asume poziția de premier „în momentele grele pentru […]
16:30
Pelerinaj la Sfânta Parascheva 2025. Se pregătesc 150.000 de porţii cu mâncare pentru a fi oferite credincioşilor # PSNews.ro
Peste 40.000 de porţii de hrană, ceai şi apă vor fi împărţite de către restaurantele ieşene pelerinilor care vor sosi în oraş pentru a se închina la moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, pelerinajul de la Catedrala Mitropolitană urmând să înceapă pe 8 octombrie. Alte 100.000 de porţii cu mâncare vor fi oferite de parohiile şi mănăstirile […]
Acum 2 ore
16:20
R. Moldova. Zece persoane au fost reținute, în urma investigației jurnalistice privind rețeaua „Evrazia” # PSNews.ro
Zece persoane au fost reținute în urma probelor puse la dispoziția autorităților de investigația jurnaliștilor locali NordNews.md care au documentat operațiunile ONG-ului „Evrazia" în Republica Moldova. Ancheta penală vizează persoane implicate în recrutarea, instruirea și mobilizarea tinerilor în campanii de influență electorală, iar printre reținuți figurează explicit coordonatoarea identificată drept Alina Juk. Investigația descrie modul în care […]
16:20
Comisiile economică și pentru energie ale Senatului au acordat, luni, raport favorabil cu amendamente OUG 35/2025 prin care și persoanele aflate în tratament la domiciliu cu dispozitive medicale, aparate sau echipamente medicale consumatoare de curent electric să poată beneficia de tichetul electronic pentru energie în valoare de 50 de lei. Ajutorul va fi acordat doar […]
16:10
Alexandru Mitriţă, în vârstă de 30 de ani, mijlocaşul legitimat în China, la Zhejiang FC, a anunţat prin intermediul unei scrisori că îşi încheie cariera la echipa naţională a României. Fotbalistul care a bifat prezenţe la naţionalele de juniori ale României şi-a făcut debutul la prima reprezentativă pe 24 martie 2018, într-un amical câştigat cu […]
16:00
Bazinul acoperit de la Complexul Lia Manoliu, unde s-a antrenat David Popovici este închis din 2018 și necesită reabilitare. Deși a fost promis un bazin nou și modernizat după medaliile câștigate de sportiv, acesta a rămas închis, iar guvernul a afirmat în iulie 2025 că procesul de reabilitare este abia în etapa de documentație. Campionul […]
16:00
Președintele Senatului: Nu cred că parlamentarii din coaliție vor vota împotriva Dianei Buzoianu # PSNews.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni, despre moţiunea simplă împotriva ministrului Diana Buzoianu, că nu crede că se va pune problema ca parlamentari din coaliţie să voteze împotriva ministrului susţinut de coaliţie. "Poziţia PNL o să o exprime colegii din conducerea partidului. Eu cred că, fiind totuşi într-o coaliţie, vorbim de un ministru al […]
15:50
Șase ani de închisoare pentru columbianul care plănuia sabotaje în România. Sentința e definitivă # PSNews.ro
Murillo Diosa Luis Alfonso, un columbian care intenționa să arunce în aer, la instigarea unei persoane rezidente în Rusia, obiective strategice din România, a fost condamnat definitiv, luni, de Înalta Curte de Casație și Justiție la șase ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la acte de diversiune. Instanța supremă a respins apelul columbianului, […]
15:50
Agenția cibernetică a UE afirmă că software-ul aeroporturilor a fost blocat de infractori # PSNews.ro
Agenția pentru securitate cibernetică a UE afirmă că infractorii utilizează ransomware pentru a provoca haos în aeroporturile din întreaga lume. Mai multe dintre cele mai aglomerate aeroporturi din Europa au petrecut ultimele zile încercând să restabilească funcționarea normală, după ce un atac cibernetic de vineri le-a perturbat software-ul automat de check-in și îmbarcare. Agenția Uniunii […]
15:40
Ragasa, uraganul de categoria 5, lovește Filipine. Mii de persoane evacuate. Rafale de 230 km/h # PSNews.ro
Mii de persoane au fost evacuate în Filipine, în timp ce un super-taifun, descris de autoritățile regionale ca fiind potențial „catastrofal", lovește regiunea nordică a țării. Super-taifunul Ragasa, cu rafale de vânt de 230 km/h, a lovit insula Panuitan, în provincia Cagayan din nordul Filipinelor, luni la ora locală 15:00, a anunțat autoritatea meteorologică a […]
15:40
Mihai Fifor (PSD) susține că sondajul CURS confirmă prăbușirea încrederii în premierul Ilie Bolojan, pe fondul unei „reforme haotice" care lovește doar în oamenii corecți și vulnerabili, în timp ce „sinecuriștii și clienții politici" scapă neatinși. Senatorul PSD Mihai Fifor a comentat recentul sondaj CURS, potrivit căruia șapte din zece români nu mai au încredere […]
15:30
Alexandru Nazare, ministrul de Finanţe, a declarat luni, la Antena 3 CNN, că „România nu are în acest moment nevoie de o schimbare de guvern" și că „stabilitatea este extrem de importantă". El a precizat că ipoteza ca el să fie numit în funcția de premier nu este luată în calcul, în momentul de față. Oficialul […]
15:30
Italia, blocată de o grevă generală, în semn de solidaritate cu civilii din Gaza. Zeci de mii de oameni în stradă # PSNews.ro
Italia este blocată luni de o grevă generală care a scos în stradă zeci de mii de oameni, în semn de solidaritate cu civilii din Gaza. Manifestațiile, organizate în toate marile orașe, vizează atragerea atenției asupra situației dramatice din Orientul Mijlociu și transmiterea unui mesaj către guvernul italian pentru încetarea oricărei colaborări militare și instituționale […]
15:30
Ministrul de Finanțe, după întâlnirile cu oficialii europeni. „Nu am discutat despre alte creșteri de taxe” # PSNews.ro
Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a declarat luni, 22 septembrie, că, deși la reuniunea informală ECOFIN de la Copenhaga nu s-au discutat creșteri suplimentare de taxe, nu poate garanta că acestea nu vor fi aplicate în viitor. Oficialul a precizat la Antena3 CNN că rectificarea bugetară va fi o „recalibrare responsabilă" a cheltuielilor statului, menită […]
Acum 4 ore
15:20
Mai multe cupluri merg marţi în faţa Guvernului să-i ceară lui Ilie Bolojan să reia finanţarea Programului Naţional de Fertilizare in Vitro. Protestul este organizat de Comunitatea Declic şi Asociaţia SOS Infertilitatea. Sute de scrisori de la cei care vor să devină părinţi sunt aduse premierului. Alături de cele două organizaţii, vor fi prezente cupluri […]
15:20
Sindicatul Europol cere staţii mobile pentru măsurarea vitezei trotinetelor electrice: Siguranța rutieră nu e opțională # PSNews.ro
Sindicatul Europol atrage atenţi, luni, că siguranţa rutieră nu e opţională şi solicită dotarea cu staţii mobile de măsurare a vitezei trotinetelor electrice. "Siguranţa rutieră nu e opţională! În timp ce în România apar zilnic incidente tragice în care sunt implicaţi conducătorii de trotinete sau alte vehicule electrice, în multe ţări europene autorităţile au făcut […]
15:10
„Nadia Darie: Basarabencele unesc comunitatea din România și construiesc punți spre Europa” # PSNews.ro
Nadia Darie, fondatoarea Clubului Basarabencelor din România, vorbește despre rolul comunității basarabene în sprijinirea diasporei, dezvoltarea antreprenoriatului feminin și apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Prin proiecte culturale, business și civice, basarabencele construiesc punți între România și Moldova, dovedind că solidaritatea și implicarea pot aduce schimbarea. Din interviu, principalele subiecte: Rolul Clubului Basarabencelor în sprijinirea […]
15:10
România, locul 8 mondial la Anduranță Ecvestră – premieră istorică pentru echipa națională # PSNews.ro
România a scris istorie la Campionatul Mondial de Anduranță Ecvestră pentru tineret și juniori, competiție desfășurată la Buftea, unde echipa noastră națională a încheiat pe locul 8 în clasamentul mondial – cel mai bun rezultat obținut vreodată de țara noastră în această disciplină sportivă. Succes istoric la Campionatul Mondial de Anduranță Ecvestră 2023 Într-un peisaj […]
15:00
România se confruntă cu o explozie a prețurilor pentru alimente, iar premierul Ilie Bolojan vrea să nu mai prelungească plafonarea la anumite produse alimentare. Această decizie a provocat deja un scandal în coaliția de guvernare, pentru că PSD nu este dispus să renunțe la plafonare. România are cea mai mare inflație din Uniunea Europeană și […]
15:00
Primul sindicat din România pentru soferii și curierii din aplicații. Anunțul făcut de BNS # PSNews.ro
BNS a lansat Sindicatul Lucrătorilor de pe Platforme Digitale (SLPD), prima organizaţie sindicală din România creată special pentru cei care lucrează prin
15:00
Se încing spiritele în coaliție: Un deputatul PNL acuză partenerii de guvernare de „sabotaj politic” # PSNews.ro
Deputatul PNL Bogdan Huţucă acuză partenerii de coaliţie de sabotarea Guvernului şi avertizează că o criză politică ar bloca reformele, ar slăbi credibilitatea României în faţa UE şi ar afecta stabilitatea ţării, într-un moment marcat de provocări interne şi externe majore. Deputatul liberal Bogdan Huţucă a lansat un atac la adresa partenerilor de coaliţie, pe […] Articolul Se încing spiritele în coaliție: Un deputatul PNL acuză partenerii de guvernare de „sabotaj politic” apare prima dată în PS News.
14:50
Un român dat în urmărire internațională de 3 ani a fost dat de gol de propriul câine și, în sfârșit, arestat # PSNews.ro
Un bărbat de 42 de ani, originar din Brașov, a fost capturat de polițiștii italieni în Verona, pe Corso Porta Nuova, după o urmărire care a durat luni de zile. Românul era dat în urmărire internațională în baza unui mandat european de arestare emis de autoritățile române, el era condamnat la 10 ani și 6 […] Articolul Un român dat în urmărire internațională de 3 ani a fost dat de gol de propriul câine și, în sfârșit, arestat apare prima dată în PS News.
14:50
Pe scurt: Mai multe atacuri cibernetice au afectat aeroporturile europene, fermierii din UE pregătesc proteste la Bruxelles, nemulțumiți de reducerile propuse la bugetul PAC, iar în Germania AfD conduce în sondaje. EUROPA Unele dintre cele mai mari aeroporturi din Europa s-au confruntat și luni cu perturbări după ce un grup de hackeri a blocat sistemele […] Articolul Știri din capitalele Europei, 22 septembrie apare prima dată în PS News.
14:50
Activişti Greenpeace din 5 ţări, inclusiv România, cer oprirea proiectelor noi de exploatare a gazelor din Marea Neagră # PSNews.ro
Peste 50 de activişti Greenpeace din România, Bulgaria, Ucraina, Croaţia şi Slovacia au lansat un apel la cooperare regională pentru protejarea Mării Negre şi la acţiune climatică urgentă din partea guvernelor. Printr-o petiţie online activiştii de mediu solicită oprirea proiectelor noi de exploatare a gazelor din Marea Neagră şi dezvoltarea infrastructurii pentru a face tranziţia […] Articolul Activişti Greenpeace din 5 ţări, inclusiv România, cer oprirea proiectelor noi de exploatare a gazelor din Marea Neagră apare prima dată în PS News.
14:40
Femicid: O femeie de 41 de ani a fost ucisă de soţ în timpul unui conflict spontan. Cei doi urmau să divorțeze # PSNews.ro
O crimă șocantă a avut loc în localitatea Mihăilești, județul Giurgiu. O femeie în vârstă de 41 de ani a fost ucisă cu cruzime de soțul său, în vârstă de 46 de ani. Potrivit primelor informații, între cei doi nu ar fi existat un istoric de violență domestică, iar agresiunea s-ar fi declanșat pe fondul […] Articolul Femicid: O femeie de 41 de ani a fost ucisă de soţ în timpul unui conflict spontan. Cei doi urmau să divorțeze apare prima dată în PS News.
14:40
Fermieri: Culturile de porumb și floarea-soarelui sunt distruse în proporție de 80-90% în sudul țării # PSNews.ro
Culturile de porumb și floarea-soarelui sunt distruse în proporție de 80-90% în sudul țării. Fermieri Anul acesta suprafețele cultivate cu porumb și floarea-soarelui afectate de secetă sunt mai mari decât anul trecut când fermierii „au pierdut” peste 2 milioane de hectare, din datele LAPAR, una dintre asociațiile reprezentative pentru fermieri. În fiecare an peste 7,2 […] Articolul Fermieri: Culturile de porumb și floarea-soarelui sunt distruse în proporție de 80-90% în sudul țării apare prima dată în PS News.
14:30
Ministrul de Finanțe respinge desființarea ANAF, chiar dacă instituția „a provocat foarte multă dezamăgire” # PSNews.ro
Ministrul de Finanțe Alexandru Nazare recunoaște că ANAF „a provocat foarte multă dezamăgire de-a lungul timpului”, dar a respins propunerea de desființare a instituției, susținând în schimb o reformă până în 2026. Nazare a respins, la Antena 3 CNN, ideea desființării ANAF, propusă de consilierul onorific al premierului Ionuț Dumitru, susținând în schimb o reformă […] Articolul Ministrul de Finanțe respinge desființarea ANAF, chiar dacă instituția „a provocat foarte multă dezamăgire” apare prima dată în PS News.
14:30
Povestea bunicii Rosi, șoferiță de tir la 76 de ani: trăiește pe drumuri și ajunge acasă doar o dată pe săptămână # PSNews.ro
O femeie de 76 de ani, cunoscută sub numele de „Bunica Rosi”, este considerată cea mai în vârstă șoferiță de camion activă din Germania. După o carieră de 45 de ani ca taximetristă, a trecut la șofatul camioanelor, parcurgând milioane de kilometri prin Europa. „Îmi place să muncesc și să câștig bani astfel. Dar sunt […] Articolul Povestea bunicii Rosi, șoferiță de tir la 76 de ani: trăiește pe drumuri și ajunge acasă doar o dată pe săptămână apare prima dată în PS News.
14:20
Ministerul Sănătății cere pază sporită în spitale, după amenințările primite de mai multe unități medicale din țară # PSNews.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a cerut luni pază și atenție sporită în spitale în contextul amenințărilor primite pe e-mail de mai multe unități medicale și unități de învățământ. Alexandru Rogobete a solicitat spitalelor și să raporteze orice încercare de breșe de securitate și orice amenințare pe care o primesc, a confirmat luni pentru AGERPRES Ministerul […] Articolul Ministerul Sănătății cere pază sporită în spitale, după amenințările primite de mai multe unități medicale din țară apare prima dată în PS News.
14:20
Primul mesaj transmis de Ilie Bolojan de la Bruxelles, după întâlnirea cu comisarul pentru Economie # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan, care se află luni într-o vizită de lucru la Bruxelles, a transmis, după întâlnirea pe care a avut cu comisarul european pentru economie că „vom continua să lucrăm la reformele necesare”. După întâlnirea cu Valdis Dombrovskis, pe agenda premierului figurează întrevederi cu comisar european pentru Apărare și cu comisarul european pentru Drepturi […] Articolul Primul mesaj transmis de Ilie Bolojan de la Bruxelles, după întâlnirea cu comisarul pentru Economie apare prima dată în PS News.
14:10
Echinocțiul de toamnă 2025. Semnificația astronomică și tradițiile care trebuie respectate astăzi # PSNews.ro
Trecerea în anotimpul toamnă din punct de vedere astronomic este marcată de echinocțiul de toamnă, pe 22 septembrie, ora 21.19 (ora României). Există două astfel de fenomene: echinocțiul de primăvară și echinocțiul de toamnă. În timpul echinocţiului, Soarele se află exact pe ecuatorul ceresc, iar ziua şi noaptea au o durată egală în orice loc […] Articolul Echinocțiul de toamnă 2025. Semnificația astronomică și tradițiile care trebuie respectate astăzi apare prima dată în PS News.
14:10
Cum a câștigat o femeie 150.000 de dolari la loterie cu ajutorul ChatGPT. Era prima oară când juca # PSNews.ro
Kerri Edwards, o femeie din Midlothian, Virginia, a câștigat 150.000 de dolari la loterie. Ea a jucat pentru prima dată și s-a folosit de ChatGPT să îi genereze numerele. A câștigat la Loto cu ajutorul ChatGPT Kerri Edwards a decis să își încerce norocul la extragerea Powerball de pe 8 septembrie și a apelat la […] Articolul Cum a câștigat o femeie 150.000 de dolari la loterie cu ajutorul ChatGPT. Era prima oară când juca apare prima dată în PS News.
14:00
Cine este Bogdan Badea, noul șef Hidroelectrica. Are teren de lux pe o insulă exotică UNESCO # PSNews.ro
După o pauză de doi ani, Bogdan Badea redevine director general la Hidroelectrica. Între 2017 și 2023, când a mai condus compania de stat, Bogdan Badea a strâns bani să-și cumpere teren pe o insulă din Atlantic, supranumită Insula de Aur, cu statut de Rezervație a Biosferei UNESCO. În România, a fost principalul coordonator al […] Articolul Cine este Bogdan Badea, noul șef Hidroelectrica. Are teren de lux pe o insulă exotică UNESCO apare prima dată în PS News.
14:00
Vasile Blaga răspunde la amenințările PSD: ‘Bolojan e la Bruxelles, are treabă, spre deosebire de alții’ # PSNews.ro
Senatorul PNL Vasile Blaga a reacționat luni la amenințările PSD privind o posibilă cădere a Guvernului condus de Ilie Bolojan, afirmând că nu există nicio intenție din partea liberalilor de a schimba premierul. „Ne așteptăm la astfel de declarații până are loc Congresul PSD-ului. Nu s-a pus niciodată problema (n-red ca PNL să îl schimbe pe Ilie […] Articolul Vasile Blaga răspunde la amenințările PSD: ‘Bolojan e la Bruxelles, are treabă, spre deosebire de alții’ apare prima dată în PS News.
14:00
Moartea unui combinat istoric: ArcelorMittal Hunedoara își închide definitiv porțile din 17 octombrie # PSNews.ro
După 141 de ani de existență, unul dintre ultimele bastioane ale industriei grele din România, se îndreaptă spre închiderea definitivă a activității de producție. Grupul ArcelorMittal a făcut primul pas oficial spre închiderea definitivă a combinatului din Hunedoara, una dintre cele mai vechi unități de producție siderurgică din România, cu o istorie de peste un […] Articolul Moartea unui combinat istoric: ArcelorMittal Hunedoara își închide definitiv porțile din 17 octombrie apare prima dată în PS News.
13:50
METEO Prognoza pentru următoarele două săptămâni. Când se răcește vremea și unde sunt așteptate ploi # PSNews.ro
Vremea se răcește și sunt anunțate ploi în majoritatea regiunilor țării, potrivit prognozei pentru următoarele două săptămâni publicată luni de Administrația Națională de Meteorologie. În primele zile din interval, valorile termice se vor situa cu mult peste cele specifice perioadei astfel că maximele vor fi în medie cuprinse între 28 și 32 de grade, iar […] Articolul METEO Prognoza pentru următoarele două săptămâni. Când se răcește vremea și unde sunt așteptate ploi apare prima dată în PS News.
13:40
Dan Motreanu, detalii despre un nou Fond european pentru sprijinirea producţiei de medicamente # PSNews.ro
Europarlamentarul PNL Dan Motreanu anunţă, luni, că a propus crearea unui nou Fond european pentru sprijinirea producţiei de medicamente, pentru a asigura faptul că ”toţi pacienţii, indiferent de ţara în care trăiesc, au acces rapid şi sigur la tratamentele de care au nevoie”. Fondul ”ar oferi finanţare pentru modernizarea fabricilor existente şi pentru construirea unor […] Articolul Dan Motreanu, detalii despre un nou Fond european pentru sprijinirea producţiei de medicamente apare prima dată în PS News.
13:40
Poate supraviețui coaliția fără Bolojan premier? Răspunsul liderului grupului PSD din Senat # PSNews.ro
Liderul grupului PSD din Senat, Daniel Zamfir, crede că actuala coaliţie poate supravieţui şi fără Ilie Bolojan premier, deşi afirmă că nu îşi doreşte acest lucru. Întrebat luni la Palatul Parlamentului dacă vede această coaliţie supravieţuind cu un alt premier, Daniel Zamfir a spus: „Eu cred că da, eu cred că nimeni nu este de […] Articolul Poate supraviețui coaliția fără Bolojan premier? Răspunsul liderului grupului PSD din Senat apare prima dată în PS News.
13:40
Cea mai mare pensie specială din România a ajuns la aproape 70.000 de lei pe lună. Explicațiile CNPP # PSNews.ro
Cea mai mare pensie specială din România a ajuns la aproape 70.000 de lei pe lună, echivalentul a 14.000 de euro, potrivit datelor Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP). Doar 30% din sumă provine din contribuții, restul fiind plătit din bugetul de stat. Potrivit datelor oficiale, cea mai mare pensie de serviciu, platită de CNPP, […] Articolul Cea mai mare pensie specială din România a ajuns la aproape 70.000 de lei pe lună. Explicațiile CNPP apare prima dată în PS News.
13:30
Liderul organizaţiei municipale UDMR Braşov, încătuşat de poliţişti după ce ar fi făcut scandal în incinta unui liceu # PSNews.ro
Un fost consilier local, actual preşedinte al organizaţiei municipale UDMR Braşov, a fost încătuşat de poliţişti, în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce ar fi făcut scandal în curtea unui liceu din Braşov, în timpul Zilelor Culturii Maghiare, manifestare al cărei principal organizator era. Potrivit presei locale, politicianul ar fi devenit agresiv şi recalcitrant, […] Articolul Liderul organizaţiei municipale UDMR Braşov, încătuşat de poliţişti după ce ar fi făcut scandal în incinta unui liceu apare prima dată în PS News.
13:30
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat luni de BNR, a ajuns la 5,0753 lei, de la 5,0719 lei, înregistrat vineri. Dolarul a ajuns la 4,3117 lei, de la un curs de 4,3138 lei. Lira sterlină este cotată de BNR la 5,8203 lei, față de 5,8251 lei. Francul elvețian este cotat la 5,4267 lei, de la un […] Articolul Curs valutar 22 septembrie 2025. Euro crește. Nou record pentru aur apare prima dată în PS News.
13:30
Prima reacție a ministerului Educație după ce mai multe școli au primit mesaje de amenințări # PSNews.ro
Ministerul Educaţiei şi Cercetării a anunţat că monitorizează situaţia mesajelor de ameninţare primite recent de unele unităţi de învăţământ, fiind în legătură permanentă cu Ministerul Afacerilor Interne şi Direcţia Siguranţă Şcolară din cadrul Poliţiei Române. Instituţia subliniază că siguranţa elevilor şi a personalului din şcoli trebuie să rămână prioritară şi solicită conducerilor unităţilor de învăţământ […] Articolul Prima reacție a ministerului Educație după ce mai multe școli au primit mesaje de amenințări apare prima dată în PS News.
