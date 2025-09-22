Economiști celebri cer ca guvernele să intervină pentru salvarea jurnalismului și limitarea influenței social media

13:40

Liderul grupului PSD din Senat, Daniel Zamfir, crede că actuala coaliţie poate supravieţui şi fără Ilie Bolojan premier, deşi afirmă că nu îşi doreşte acest lucru. Întrebat luni la Palatul Parlamentului dacă vede această coaliţie supravieţuind cu un alt premier, Daniel Zamfir a spus: „Eu cred că da, eu cred că nimeni nu este de […] Articolul Poate supraviețui coaliția fără Bolojan premier? Răspunsul liderului grupului PSD din Senat apare prima dată în PS News.