Ilie Bolojan, întâlnire cu vicepreşedintele CE Roxana Mînzatu: Am discutat despre viitorul buget al UE, iniţiativa SAFE şi oportunităţile pentru România pe piaţa internă, precum şi în domeniul competitivităţii, educaţiei şi locurilor de muncă
News.ro, 22 septembrie 2025 18:20
Premierul Ilie Bolojan a avut luni, în cadrul vizitei de lucru la Bruxelles, o întâlnire cu vicepreşedintele Comisiei Europene Roxana Mînzatu, el arătând că a discutat despre viitorul buget al UE, iniţiativa SAFE şi oportunităţile pentru România pe piaţa internă, precum şi în domeniul competitivităţii, educaţiei şi locurilor de muncă.
Acum 5 minute
18:50
Ciprian Dobre (PNL): Reformele nu sunt ale premierului Ilie Bolojan, sunt ale acestei coaliţii / În PNL nu există subiectul demisiei lui Ilie Bolojan. Noi încercăm să facem reformă şi nu să ne schimbăm prim-ministrul # News.ro
Deputatul PNL Ciprian Dobre, preşedinte al PNL Mureş, a declarat luni, în contextul deciziei aşteptate la CCR pe reforma pensiilor magistraţilor, că reformele nu sunt ale premierului Ilie Bolojan ci sunt ale acestei coaliţii. El a dat asigurări că în PNL nu există subiectul demisiei lui Ilie Bolojan. ”Noi încercăm să facem reformă şi nu să ne schimbăm prim-ministrul”, a adăugat Dobre.
Acum 15 minute
18:40
Elevii bucureşteni vor fi învăţaţi cum să acorde primul ajutor, printr-un parteneriat între ISMB şi UMF „Carol Davila”/ Inspector general: Ne propunem nu doar să transmitem cunoştinţe teoretice, ci şi să dezvoltăm deprinderi practice care pot salva vieţi # News.ro
Elevii bucureşteni vor fi învăţaţi cum să acorde primul ajutor şi vor fi instruiţi în tehnici de resuscitare de bază, printr-un parteneriat între Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB) şi Universitatea de Medicină şi Farmacie (UMF) „Carol Davila” din Capitală. Acordul, încheiat pe durata unui an, cu posibilitatea prelungirii acestuia, are scopul de a promova educaţia pentru sănătate. Sesiunile de instruire a elevilor şi cadrelor didactice vor fi susţinute de către medici specialişti, rezidenţi şi studenţi ai UMF. Inspectorul general Ionel Florian Lixandru afirmă că prin acest acord, iniţiatorii îţi propun nu doar să transmită cunoştinţe teoretice, ci şi să dezvolte „deprinderi practice care pot salva vieţi”.
18:40
David Popovici, Cătălin Chirilă sau Valeria Răcilă van Groningen, prezenţi la evenimentul care a marcat începutul Săptămânii Europene a Sportului # News.ro
Campioni şi personalităţi ale lumii sportului au participat la evenimentul care a marcat începutul Săptămânii Europene a Sportului (SES), parte din campania #BeActive, iniţiată de Comisia Europeană în anul 2015, la care România participă prin Agenţia Naţională pentru Sport, în calitate de Organism Naţional de Coordonare.
Acum 30 minute
18:30
Arad: Incendiu la patru remorci încărcate cu benzi transportoare de cauciuc/ Există pericol de propagare la alte utilaje/ A fost emis mesaj RO-Alert din cauza fumului dens # News.ro
Un incendiu a izbucnit, luni seară, la patru remorci încărcate cu benzi transportoare de cauciuc, în localitatea Vladimirescu din judeţul Arad. Există pericolul ca focul să se răspândească la alte utilaje. Autorităţile au emis mesaj RO-Alert din cauza fumului dens.
18:30
Acum o oră
18:20
18:20
Mircea Abrudean: De astăzi, profesioniştii din contabilitate, consultanţă fiscală, evaluare şi audit fiscal au parte de aceeaşi protecţie juridică de care beneficiază deja alte profesii liberale, precum avocaţii # News.ro
Preşedintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, declară că, de astăzi, profesioniştii din contabilitate, consultanţă fiscală, evaluare şi audit fiscal au parte de aceeaşi protecţie juridică de care beneficiază deja alte profesii liberale, precum avocaţii, după adoptarea în Senat a mai multor proiecte de lege.
18:20
Atacantul spaniol Fermin Lopez (FC Barcelona) s-a accidentat la piciorul stâng şi va absenta de pe teren timp de trei săptămâni, a anunţat luni clubul catalan.
Acum 2 ore
17:50
Ministrul Mediului, la dezbaterea moţiunii simple: Un text plin de manipulări şi fake news-uri, o moţiune care cere Parlamentului şi Guvernului să facă ceea ce legea NU permite să fie făcut # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat luni, la dezbaterea moţiunii simple, că este un text plin de manipulări şi fake news-uri, o moţiune care cere Parlamentului şi Guvernului să facă ceea ce legea NU permite să fie făcut iar AUR ar vrea să ne întoarcem în epoca în care hidrocentralele se construiau cu buldozere fără să se mai respecte legi.
17:50
Oraşul Plovdiv din Bulgaria va interzice maşinile vechi în centrul oraşului timp de şapte luni, începând din octombrie # News.ro
Vehiculele mai vechi vor fi interzise să circule în centrul oraşului Plovdiv, al doilea oraş ca mărime din Bulgaria după Sofia, începând din 1 octombrie 2025 şi până în 30 aprilie 2026.
17:40
Inspectoratul Şcolar Timiş a dispus un control la o şcoală gimnazială de elită din Timişoara unde o elevă şi un elev de 13 ani au avut relaţii sexuale, în toaletă/ Cei doi s-ar fi filmat şi ar fi trimis imaginile colegilor # News.ro
Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş a solicitat desfăşurarea unui control la Şcoala Gimnazială 30 din Timişoara, unde o elevă şi un elev, ambii în vârstă de 13 ani, au avut relaţii sexuale, în toaleta unităţii de învăţământ. Cei doi s-ar fi filmat şi ar fi trimis imaginile colegilor.
17:40
Greve şi blocaje în Italia denunţă ”genocidul din Fâşia Gaza” şi-i cer lui Meloni să recunoască Palestina şi să impună sancţiuni Israelului. 63,8% dintre italieni consideră ”extrem de gravă” situaţia umanitară din Fâşia Gaza şi vor o recunoaştere a Palest # News.ro
Manifestaţii, greve şi blocaje erau în curs luni în mai multe oraşe italiene, în care sindicate au cerut mobilizarea pentru ”denunţarea genocidului din Fâşia Gaza”, cerând impunerea unor sancţiuni economice şi diplomatice Israelului, relatează AFP.
17:30
Expoziţia de fotografie „Marcel Iureş - Atitudini”, la Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia # News.ro
Expoziţia de fotografie „Marcel Iureş - Atitudini” este vernisată luni, la Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia, în cadrul Atelierului de poetică teatrală „Ion Caramitru” al UNITER.
17:20
ICCJ: Transformarea unei incompatibilităţi sancţionată disciplinar într-o infracţiune asimilată corupţiei se face dacă sunt utilizate informaţii obţinute în virtutea funcţiei, atribuţiei sau însărcinării # News.ro
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a decis ca o condiţie suplimentară prevăzută de norma de incriminare, care transformă încălcarea unei incompatibilităţi (sancţionată disciplinar) într-o infracţiune asimilată corupţiei, este utilizarea informaţiilor obţinute în virtutea funcţiei, atribuţiei sau însărcinării. Astfel, legiuitorul a stabilit sancţiuni gaduale, răspunderea penală intervenind atunci când fapta are o gravitate sporită.
17:20
Nicuşor Dan, cu prilejul sărbătorii Roş Haşana 5786 – Anul Nou Iudaic: Susţin ferm angajamentele României faţă de comunitatea evreilor # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis luni, un mesaj cu prilejul sărbătorii Roş Haşana 5786 – Anul Nou Iudaic, în care arată că susţine ferm angajamentele României faţă de comunitatea evreilor şi consider că, în ţara noastră, unde nevoia de reconciliere prevalează asupra extremismelor care au lăsat răni adânci în istorie, sărbătoarea Roş Haşana întăreşte ceea ce am asumat să împlinim împreună: o societate care respectă diversitatea, construieşte încrederea, susţine performanţa şi onorează curajul memoriei.
17:20
Preşedintele Botswanei, Duma Boko, a anunţat că luni, 29 septembrie, va fi zi liberă pentru a sărbători titlul mondial cucerit duminică la Tokyo de echipa masculină de ştafetă 4x400 m formată din Lee Bhekempilo Eppie, Letsile Tebogo, Bayapo Ndori şi Busang Collen Kebinatshipi.
17:20
Liberalul Alexandru Muraru cere PSD Iaşi să renunţe la războiul ”retoric inutil” cu Guvernul Bolojan şi să susţină includerea tronsoanelor A7 şi A8 în programul SAFE: Moldovenii nu au nevoie de lamentări, ci de decizii ferme # News.ro
Liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, face un apel către liderii ieşeni ai PSD să renunţe la războiul ”retoric inutil” cu Guvernul Bolojan, din care şi social-democraţii fac parte, şi să susţină ”cu fapte” includerea şi finanţarea urgentă a tronsoanelor A7 şi A8 prin programul SAFE. Totodată, liberalul îi solicită ministrului Transporturilor, Ciprian Şerban, membru PSD, ”garanţii ferme” pentru susţinerea cu prioritate a autostrăzilor A7 şi A8.
Acum 4 ore
16:50
Două persoane, anchetate pentru ultraj în urma scandalului produs la un bar din Călăraşi, unde poliţiştii care au intervenit au fost ameninţaţi, unul dintre aceştia fiind lovit # News.ro
Procurorii din Călăraşi anchetează două persoane în dosarul de ultraj deschis în urma scandalului produs la un bar din Călăraşi, unde poliţiştii care au intervenit au fost ameninţaţi, unul dintre aceştia fiind lovit. Unul dintre cei vizaţi de anchetă este inculpat şi a fost reţinut, al doilea având calitatea de suspect.
16:50
Portugalia recunoaşte Palestina ca stat, dar face o gafă stânjenitoare de protocol şi postează steagul Sudanului în locul steagului Palestinei # News.ro
Recunoaşterea oficială a Palestinei ca stat de către Portugalia, o decizie simbolică, a fost eclipsată de o gafă stânjenitoare de protocol - difuzarea steagului sudanez în locul steagului palestinian, relatează Le Figaro.
16:50
Romgaz încheie un parteneriat strategic cu Weatherford pentru digitalizarea operaţiunilor de producţie # News.ro
Compania de stat Romgaz, unul din cei doi mari producători de gaze din România, anunţă încheierea unui contract cu durata de opt ani cu compania Weatherford International, pentru implementarea unui sistem digital de monitorizare în timp real a parametrilor sondelor.
16:40
Red Bull a anunţat, luni, plecarea oficială a lui Christian Horner, la aproape trei luni după ce acesta a fost eliberat din funcţia de director de echipă.
16:30
Incendiu izbucnit la un autoturism, într-o parcare din apropiere de Castelul Corvinilor din Hunedoara/ Alte două maşini, afectate/ Un bărbat a suferit arsuri minore - FOTO # News.ro
Un incendiu a izbucnit, luni după-amiază, la un autoturism aflat într-o parcare din apropiere de Castelul Corvinilor din Hunedoara, alte două maşini din apropiere fiind afectate de flăcări. Un bărbat. şoferul primului autoturism, a suferit arsuri minore, primind îngrijiri de la echipajul de prim ajutor.
16:20
Vladimir Putin propune SUA să respecte încă un an tratatul dezarmării nucleare New START, care expiră în februarie # News.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin propune luni o prelungire - cu un an - a tratatului de dezarmare nucleară New START, încheiat de către Rusia cu Statele Unite, care urmează să expire în februarie, relatează AFP.
16:10
Prejudiciu de peste 266 milioane de lei adus bugetului de stat, printr-o schemă de evaziune fiscală în domeniul ride-sharing/ Cum funcţiona schema evazionistă # News.ro
Inspectorii antifraudă din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală au descoperit o schemă de evaziune fiscală prin care s-a creat un prejudiciu de 266,5 milioane de lei la bugetul de stat. Frauda a fost generată de firmele care operează în domeniul transportului alternativ (ride-sharing). Neregulile descoperite de inspectori vizau impozitul pe venit şi neplata unor contribuţii obligatorii aferente salariilor. Potrivit inspectorilor antifraudă, o societate-paravan reţinea un comision de 5–10% din sumele primite de la platformele de transport alternativ, iar diferenţa de sumă era redistribuită şoferilor, fără fiscalizare.
16:00
16:00
Preşedintele USR Dominic Fritz, despre moţiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu: Este o dublă ameninţare pentru extremişti # News.ro
Preşedintele USR Dominic Fritz, transmite luni, despre moţiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu, că ministrul mediului este o dublă ameninţare pentru extremişti.
16:00
Aproape 150.000 de porţii cu mâncare vor fi oferite credincioşilor care vor participa la pelerinajul religios de la Iaşi din luna octombrie / Peste 250.000 de pelerini sunt aşteptaţi să se închine la racla cu sfintele moaşte # News.ro
Peste 40.000 de porţii de hrană, ceai şi apă vor fi împărţite de către restaurantele ieşene pelerinilor care vor sosi în oraş pentru a se închina la moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, pelerinajul de la Catedrala Mitropolitană urmând să înceapă pe 8 octombrie. Alte 100.000 de porţii cu mâncare vor fi oferite de parohiile şi mănăstirile din cadrul Arhiepiscopiei Iaşilor.
16:00
Franţa şi alte state, Andorra, Belgia, Luxemburg, Malta şi San Marino, urmează să recunoască luni, la ONU, Palestina ca stat # News.ro
Franţa şi mai multe alte ţări urmează să recunoască luni Palestina ca stat şi să încerce astfel să crească presiunile asupra Israelului, la deschiderea marii reuniuni anuale a ONU, la New York, care urmează să fie dominată de Războiul din Fâşia Gaza, relatează AFP.
16:00
Filmul „Telegrame”, cu Grigore Vasiliu Birlic, producţie care a marcat în 1960 prezenţa României la Festivalul de la Cannes, va fi proiectat la BIFF # News.ro
Bucharest International Film Festival (BIFF) prezintă, în 23 septembrie, „In memoriam Grigore Vasiliu Birlic”, un eveniment special în cadrul căruia va fi proiectat filmul „Telegrame”, producţie care a marcat în 1960 prezenţa României la prestigiosul Festival Internaţional de Film de la Cannes. Speakerii principali ai serii vor fi istoricul şi criticul de film Manuela Cernat şi producătorul de film din cadrul Cinecitta studios, fiica regizorului Gheorghe Naghi, Iuliana Naghi.
15:50
Doi administratori de firme acuzaţi de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 18 milioane de lei au fost plasaţi sub control judiciar / Aproape toţi angajaţii erau plătiţi la negru # News.ro
Doi administratori ai unor societăţi comerciale specializate în transportul alternativ de persoane au fost plasaţi sub control judiciar pentru 60 de zile, iar procurorii anticorupţie au pus în mişcare acţiunea penală în cazul lor, fiind acuzaţi de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 18 milioane de lei adus bugetului de stat. Potrivit anhetatorilor, cei doi şi-ar fi plătit la negru angajaţii, timp de trei ani, iar veniturile obţinute prin aceste firme erau împărţite în mod egal de către inculpaţi.
15:50
15:40
15:30
Bărbat arestat preventiv, după ce a înşelat cu 38.000 de lei o persoană, prin metoda ”Accidentul”. El a ridicat banii de la victimă, după ce un alt bărbat pretins că este avocat şi îi reprezintă nepotul, care ar fi provocat un accident # News.ro
Un bărbat a fost arestat preventiv, după ce a înşelat cu 38.000 de lei o persoană din Bucureşti, folosind metoda ”Accidentul”. Inculpatul a mers la domiciliul victimei şi a ridicat banii, după ce aceasta a fost convinsă să remită suma de 38.000 de lei lei de către o persoană care a pretins că este avocat şi îl reprezintă pe nepotul victimei, susţinând că acesta are nevoie de 50.000 de lei după ce a provocat un accident.
15:20
Baschet masculin: Campioana U BT Cluj, victorie în Serbia cu KK Mega Basket, în penultimul amical din intersezon # News.ro
Campioana U BT Cluj a obţinut luni, în Serbia, a patra victorie în meciuri amicale din intersezon, scor 99-91 (45-47), cu echipa KK Mega Basket. Ultimul meci test va avea loc miercuri, cu Spartak Subotica.
15:20
Yamal încoronat, Dembele departe de podium: proiecţiile surprinzătoare ale CIES pentru Balonul de Aur # News.ro
Fotbalistul spaniol al echipei FC Barcelona, Lamine Yamal, va fi desemnat câştigător al Balonului de Aur, luni seară, la Paris, conform unei statistici a observatorului de fotbal CIES (Centrul International de Studiu în Sport).
15:20
Statele NATO agravează tensiunile prin acuzaţiile lor ”nefondate” privind încălcări aeriene, acuză Moscova # News.ro
Kremlinul acuză luni statele membre NATO de faptul că agravează tensiunile prin acuzaţiile lor ”nefondate” potrivit cărora Rusia le-a încălcat anumite spaţii aeriene, după ce Estonia a acuzat-o săptămâna trecută că i-a survolat teritoriul, relatează AFP.
15:10
Mircea Abrudean: Coaliţia cu siguranţă ar trebui să meargă mai departe, indiferent de situaţie. Nu cred că vom ajunge în situaţia în care premierul Bolojan să-şi dea demisia # News.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni că actuala coaliţie cu siguranţă ar trebui să meargă mai departe, indiferent de situaţie, el precizând că nu crede că vom ajunge în situaţia în care premierul Bolojan să-şi dea demisia.
15:10
David Popovici, peste 100.000 de euro strânşi pentru viitorii campioni, alături de Hope and Homes for Children # News.ro
Campania iniţiată de David Popovici cu ocazia zilei sale de naştere, împreună cu Fundaţia Hope and Homes for Children, s-a încheiat cu succes. David a ales să-şi doneze ziua de naştere pentru bursierii DAR şi să transforme cadourile sale în sprijin direct pentru tineri artişti, sportivi de performanţă şi olimpici la diferite discipline.
15:10
Reprezentaţii ale Teatrului Naţional „Radu Stanca” Sibiu, la Expo Osaka 2025 şi la Tokyo Metropolitan Theatre # News.ro
Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu va susţine în Japonia reprezentaţii ale spectacolelor „Electra” şi „Iona” la Pavilionul României din cadrul Expo Osaka 2025 şi la Tokyo Metropolitan Theatre.
15:10
Consiliul Concurenţei analizează preluarea Waalbron Beheer B.V. şi Alewijnse Marine Galaţi SA de către Ink.Fish Keel B.V. # News.ro
Consiliul Concurenţei anunţă că analizează tranzacţia prin care Ink.Fish Keel B.V. intenţionează să preia Waalbron Beheer B.V. şi filialele şi sucursalele acesteia, inclusiv Alewijnse Marine Galaţi SA.
15:10
Alexandru Mitriţă, în vârstă de 30 de ani, mijlocaşul legitimat în China, la Zhejiang FC, a anunţat prin intermediul unei scrisori că îşi încheie cariera la echipa naţională a României.
15:00
Abrudean, despre moţiunea simplă împotriva ministrului Buzoianu: Nu cred că se va pune problema ca parlamentari din coaliţie să voteze împotriva ministrulu / Nu e un semnal pozitiv pentru un guvern care este susţinut de o coaliţie # News.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni, despre moţiunea simplă împotriva ministrului Diana Buzoianu, că nu crede că se va pune problema ca parlamentari din coaliţie să voteze împotriva ministrului susţinut de coaliţie.
Acum 6 ore
14:50
Bogdan Huţucă (PNL): Acţiunile de sabotare şi slăbire a Guvernului, venite din partea partenerilor din coaliţie, reprezintă, în acest moment, un act cinic de iresponsabilitate politică, care pune în pericol stabilitatea României # News.ro
Deputatul PNL Bogdan Huţucă declară luni că acţiunile de sabotare şi slăbire a Guvernului, venite din partea partenerilor din coaliţie reprezintă, în acest moment, un act cinic de iresponsabilitate politică, care pune în pericol stabilitatea României şi viitorul cetăţenilor săi. El mai arată că România se confruntă cu provocări interne şi externe majore iar în loc să fie sprijinit să livreze reforme, Guvernul este atacat pentru calcule meschine.
14:50
Un program de filme europene, care vor fi urmate de discuţii cu experţi şi psihoterapeuţi pe marginea subiectelor centrale din filmele vizionate, va începe în octombrie la Cinema „Elvire Popesco” de la Institutul Francez.
14:50
Sindicatul Europol cere dotarea cu staţii mobile de măsurare a vitezei trotinetelor electrice: România are nevoie de măsuri rapide şi eficiente pentru protejarea tuturor participanţilor la trafic # News.ro
Sindicatul Europol atrage atenţi, luni, că siguranţa rutieră nu e opţională şi solicită dotarea cu staţii mobile de măsurare a vitezei trotinetelor electrice.
14:30
Steaguri ale Palestinei, ridicate în faţa unor primării în Franţa, în pofida unor avertismente ale ministrului demisionar de Interne Bruno Retailleau, în semn de sfidare # News.ro
Mai multe primării au ridicat luni steagul palestinian în faţa sediilor lor, înainte ca Franţa să recunoască acest stat, o sfidare a avertismentelor ministrului demisionar de Interne Bruno Retailleau, relatează AFP.
14:30
Bogdan Huţucă (PNL): Acţiunile de sabotare şi slăbire a Guvernului, venite din partea partenerilor din coaliţie reprezintă, în acest moment, un act cinic de iresponsabilitate politică, care pune în pericol stabilitatea României # News.ro
Deputatul PNL Bogdan Huţucă declară luni că acţiunile de sabotare şi slăbire a Guvernului, venite din partea partenerilor din coaliţie reprezintă, în acest moment, un act cinic de iresponsabilitate politică, care pune în pericol stabilitatea României şi viitorul cetăţenilor săi. El mai arată că România se confruntă cu provocări interne şi externe majore iar în loc să fie sprijinit să livreze reforme, Guvernul este atacat pentru calcule meschine.
14:20
Ştefan Pălărie (USR): Nu cred că Bolojan trebuie să-şi dea demisia. Cel mai viabil scenariu, cu cele mai multe şanse de reuşită, este o sentinţă favorabilă în privinţa proiectui de reformă a pensiilor magistraţilor, la CCR # News.ro
Liderul senatorilor USR, Ştefan Pălărie, a declarat luni că nu crede că premierul Bolojan trebuie să-şi dea demisia, el arătând că cel mai viabil scenariu, cu cele mai multe şanse de reuşită, este o sentinţă favorabilă în privinţa proiectui de reformă a pensiilor magistraţilor, la CCR
14:20
Peste 50 de activişti Greenpeace din cinci ţări, inclusiv România, cer oprirea proiectelor noi de exploatare a gazelor din Marea Neagră şi cooperare regională pentru protejarea acesteia, dar şi tranziţia către surse de energie mai curate şi durabile # News.ro
Peste 50 de activişti Greenpeace din România, Bulgaria, Ucraina, Croaţia şi Slovacia au lansat un apel la cooperare regională pentru protejarea Mării Negre şi la acţiune climatică urgentă din partea guvernelor. Printr-o petiţie online activiştii de mediu solicită oprirea proiectelor noi de exploatare a gazelor din Marea Neagră şi dezvoltarea infrastructurii pentru a face tranziţia către surse de energie mai curate şi durabile.
14:20
Clasamentul WTA: Jaqueline Cristian este jucătoarea din România cel mai bine clasată / Sorana Cîrstea a urcat două locuri # News.ro
Jaqueline Cristian continuă să fie jucătoarea din România cel mai bine clasată în ierarhia WTA, ea fiind pe locul 42, după o coborâre de o poziţie, cu 1.281 puncte.
