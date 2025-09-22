Ilie Bolojan, întâlnire cu vicepreşedintele CE Roxana Mînzatu: Am discutat despre viitorul buget al UE, iniţiativa SAFE şi oportunităţile pentru România pe piaţa internă, precum şi în domeniul competitivităţii, educaţiei şi locurilor de muncă

18:40

Elevii bucureşteni vor fi învăţaţi cum să acorde primul ajutor şi vor fi instruiţi în tehnici de resuscitare de bază, printr-un parteneriat între Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB) şi Universitatea de Medicină şi Farmacie (UMF) „Carol Davila” din Capitală. Acordul, încheiat pe durata unui an, cu posibilitatea prelungirii acestuia, are scopul de a promova educaţia pentru sănătate. Sesiunile de instruire a elevilor şi cadrelor didactice vor fi susţinute de către medici specialişti, rezidenţi şi studenţi ai UMF. Inspectorul general Ionel Florian Lixandru afirmă că prin acest acord, iniţiatorii îţi propun nu doar să transmită cunoştinţe teoretice, ci şi să dezvolte „deprinderi practice care pot salva vieţi”.