„Dacă va fi necesar să înfruntăm avioanele rusești, o vom face”. O importantă țară NATO, mesaj ferm la ONU, după repetatele incursiuni ale Moscovei
HotNews.ro, 22 septembrie 2025 18:20
Forțele britanice și cele ale Alianței Nord-Atlantice NATO „vor confrunta” avioanele rusești, dacă va fi necesar, a declarat luni Yvette Cooper, ministrul de externe al Marii Britanii, în fața Consiliului de Securitate al ONU, reuniune…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 5 minute
18:50
VIDEO Mesajul Maiei Sandu înainte de alegeri: „Suveranitatea și independența noastre sunt în pericol/ Rusia are complici în Moldova/ Am datoria să o protejez, dar fără voi, nu voi reuși” # HotNews.ro
Președinta Republicii Moldova Maia Sandu s-a adresat cetățenilor cu câteva zile înainte de scrutinul parlamentari din 28 septembrie, într-un discurs în care i-a avertizat că suveranitatea și viitorul european al Moldovei sunt în pericol din…
Acum 15 minute
18:40
Firmele IT românești ar putea profita de super-taxa lui Trump pe viza de America: „Crește cererea de outsourcing” # HotNews.ro
Firmele IT românești, care lucrează pentru marile companii de tehnologie americane, în sistem de outsoursing, ar putea profita de pe urma super-taxei de 100.000 de dolari, impuse de președintele american, Donald Trump, la vizele destinate…
Acum 30 minute
18:30
O cincime dintre adulții britanici cred că ceaiul pe care îl beau provine din Regatul Unit, conform unui studiu realizat pentru Fairtrade, organizația ce solicită brandurilor să fie mai transparente în ceea ce privește proveniența…
Acum o oră
18:20
„Dacă va fi necesar să înfruntăm avioanele rusești, o vom face”. O importantă țară NATO, mesaj ferm la ONU, după repetatele incursiuni ale Moscovei # HotNews.ro
Forțele britanice și cele ale Alianței Nord-Atlantice NATO „vor confrunta” avioanele rusești, dacă va fi necesar, a declarat luni Yvette Cooper, ministrul de externe al Marii Britanii, în fața Consiliului de Securitate al ONU, reuniune…
18:00
„Pentru a genera un flux mai mare de dolari”. Măsura anunțată de Argentina cu o zi înainte de întâlnirea lui Javier Milei cu Donald Trump # HotNews.ro
Guvernul argentinian a anunţat, luni, eliminarea taxelor la exporturile de cereale şi oleaginoase până la 31 octombrie, a indicat purtătorul de cuvânt al administraţiei prezidenţiale, Manuel Adorni, într-o postare pe rețeaua X, transmite AFP. Obiectivul…
Acum 2 ore
17:50
Țara în care s-au topit opt ghețari într-un singur an. „Nu se vor mai reconstitui în timpul vieților noastre” # HotNews.ro
Opt dintre cei 277 de gheţari ai Suediei s-au topit în întregime în anul 2024 şi au dispărut de acum în mod oficial din cauza schimbărilor climatice, a anunţat luni Centrul de cercetare Tarfala, situat…
17:40
„Vom respecta dreptul internațional și nu vom face lucruri imposibile”. Macron se opune unei măsuri care vizează direct banii Băncii Centrale a Rusiei # HotNews.ro
Confiscarea activelor rusești înghețate ar constitui o încălcare a dreptului internațional, afirmă președintele francez Emmanuel Macron, într-un interviu acordat postului american de televiziune CBS News. La începutul invaziei ruse pe scară largă din 2022, țările…
17:20
Ștefan Unchiașu, născut în 1979 în București, dezvoltator imobiliar în cadrul grupului de firme Avangarde, care vrea acum să preia afacerea Nordis, este și un pasionat de automobilism. Potrivit propriei descrieri, mărcile de mășini favorite…
17:20
Cum vrea Germania să atragă investitori. Un proces care va fi supervizat de un bancher din mediul privat # HotNews.ro
Cancelarul german, Friedrich Merz, a numit luni un bancher cu experienţă pentru promovarea economiei germane, care în prezent suferă de pe urma diminuării competitivităţii în rândul investitorilor străini, transmite AFP, preluată de Agerpres. Noua poziţie,…
17:10
Alte firme „fantomă” validate de ANAF și Registrul Comerțului, descoperite de Recorder. Investigația indică o vulnerabilitate majoră a statului român # HotNews.ro
După ce Recorder a dezvăluit că cea mai mare firmă fantomă din România a fost validată de ANAF, deși existau numeroase indicii și sesizări cu privire la activitatea frauduloasă a acesteia, publicația de investigație scrie…
17:10
Detaliul care i-a ajutat pe anchetatori să prindă un român condamnat la închisoare și căutat de 3 ani / Bărbatul, depistat la Verona # HotNews.ro
Un bărbat din Brașov condamnat la zece ani și jumătate de închisoare pentru trafic de droguri și dat în urmărire internațională din 2022 a fost prins și arestat la Verona. El a fost identificat de…
17:10
6 sfaturi de urmat când nu mai știi ce să faci cu adolescentul tău. Idei de la specialiști români, care știu cum e să fii părinte la noi în țară # HotNews.ro
Preadolescența schimbă ritmul familiei: apar emoții intense, ochi dați peste cap, uși trântite. Părinții simt că nu mai au control, iar copiii au nevoie de el, paradoxal, și mai mult ca să se simtă protejați.…
Acum 4 ore
16:50
VIDEO Proteste violente pro-palestiniene în Italia. Gara dintr-un mare oraș a fost ocupată temporar de manifestanți # HotNews.ro
Docheri aflați în grevă au blocat drumurile de acces către porturilor din Italia, iar violențe au apărut la un protest pro-palestinian în centrul orașului Milano, protest organizat de sindicate împotriva ofensivei Israelului din Gaza, informează…
16:30
Serie de atacuri reușite revendicate de armata ucraineană: Un sistem S-400, „stocuri masive” dintr-un hub de drone și un depozit cu muniție pentru tancuri, lovite # HotNews.ro
Forțele ucrainene au distrus stocurile de muniție și drone rusești în două atacuri separate, efectuate în teritorii ale Ucrainei aflate sub ocupație, în lunile august și septembrie, a anunțat luni, 22 septembrie, Statul Major General…
16:10
Evaziune fiscală de proporții la firme de ride-sharing și livrări. În jur 90% dintre șoferi sau curieri munceau la negru # HotNews.ro
Doi administratori ai mai multor firme de ride-sharing şi livrări au fost plasaţi sub control judiciar într-un dosar în care sunt acuzaţi de evaziune fiscală de peste 18,6 milioane de lei, a informat, luni, Direcţia…
16:10
Administrația Trump acuză că datele privind foametea în SUA sunt părtinitoare și anunță că nu le va mai publica # HotNews.ro
Administrația Trump va pune capăt raportului anual al guvernului federal privind foametea în America, afirmând că acesta devenise „excesiv de politizat” și „plin de inexactități”, printre altele, relatează The Associated Press. Decizia vine la două…
15:50
SuperLiga: Când va avea loc derby-ul FCSB – Universitatea Craiova. Programul etapei #12 # HotNews.ro
Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul etapei cu numărul 12 din SuperLiga, rundă în care se va disputa și derby-ul dintre FCSB și Universitatea Craiova. Meciul va avea loc duminică, 5 octombrie, de la…
15:50
Suplimentele proteice au ajuns să facă parte din viața de zi cu zi a multor oameni activi. Dacă intri într-o sală de fitness sau deschizi frigiderul unui pasionat de sport, aproape sigur vei găsi o…
15:50
Ofertă de 4,5 milioane de euro pentru starul liderului din SuperLiga: „Am zis că ne pierdem timpul” # HotNews.ro
Mihai Rotaru, patronul echipei Universitatea Craiova, susține că a primit o ofertă de aproximativ 4,5 milioane de euro din partea clubului turc Istanbul Bașakșehir pentru Ștefan Baiaram (22 de ani). Atacantul grupării din Bănie a…
15:40
Kremlinul respinge acuzațiile privind încălcarea spațiului aerian. Peskov: „Declarații goale de sens” # HotNews.ro
Kremlinul acuză luni statele membre NATO de faptul că agravează tensiunile prin acuzaţiile lor „nefondate” potrivit cărora Rusia le-a încălcat anumite spaţii aeriene, după ce Estonia a acuzat-o săptămâna trecută că i-a survolat teritoriul, relatează…
15:40
„Rusia este pregătită să continue să respecte limitele numerice centrale prevăzute de noul acord START timp de un an după 5 februarie 2026”, a declarat luni președintele rus, citat de Reuters. Președintele rus Vladimir Putin…
15:30
Regele Charles a respins întoarcerea lui Harry la îndatoriri oficiale ale familiei regale, în pofida tentativei de împăcare # HotNews.ro
Regele Charles i-a transmis mezinului său, prințul Harry, că nu va putea avea un rol „pe jumătate înăuntru, pe jumătate în afară” în cadrul familiei regale, în cazul în care va dori să revină mai…
15:30
La finalul lunii septembrie, vremea se răcește considerabil în toate zonele din țară. Luna octombrie vine cu nopți mai friguroase, în special, unde se va înregistra o medie de 2 grade Celsius. Meteorologii au transmis…
15:10
123Credit, primul marketplace din România dedicat creditelor de nevoi personale, auto, ipotecare și refinanțări, raportează o creștere remarcabilă la doi ani și jumătate de la investiția Omnia Capital. Platforma își consolidează rapid poziția de ‘creditor…
15:10
Columbian care plănuia să arunce în aer obiective strategice din România, condamnat la închisoare / Era instigat de Rusia # HotNews.ro
Murillo Diosa Luis Alfonso, un columbian care intenționa să arunce în aer obiective strategice din România, la instigarea unei persoane din Rusia, a fost condamnat definitiv, luni, de Înalta Curte de Casație și Justiție la…
15:00
UE a aflat scopul atacului cibernetic care a dat peste cap zborurile pe mai multe aeroporturi europene # HotNews.ro
„Autoritățile sunt implicate în investigarea” situației, a declarat agenția UE pentru securitate cibernetică într-un comunicat citat de Reuters, fără a preciza de unde a pornit atacul. Problemele care au afectat sistemele automate de check-in în…
15:00
Igor Dodon anunță că poliția i-a ridicat „câțiva colegi” după sute de percheziții făcute în Republica Moldova / Urmează o conferință cu șefii poliției, procuraturii și serviciilor speciale # HotNews.ro
Peste 250 de percheziții au fost făcute luni dimineață în Republica Moldova în cadrul unui dosar penal în care se afirmă că se pregăteau dezordini în masă, în condițiile în care duminică vor avea loc…
Acum 6 ore
14:50
„Trebuie să fiu absolut sigur că toți aliații vor trata acest lucru la fel ca noi”. Premierul polonez, anunț după incidentele de securitate provocate de Rusia # HotNews.ro
Polonia nu va ezita să doboare obiectele care îi încalcă spațiul aerian și reprezintă o amenințare, a declarat luni premierul Donald Tusk, conform Reuters. Incidentele de securitate provocate de Rusia urmează să fie discutate, astăzi…
14:50
Germania a calculat câți răniți ar avea în cazul unui război cu Rusia: „Natura conflictelor militare s-a schimbat dramatic” # HotNews.ro
Forțele armate ale Germaniei plănuiesc cum să gestioneze posibilitatea a 1.000 de soldați răniți pe zi, în cazul în care ar izbucni un conflict de mare amploare între NATO și Rusia, pe fondul avertismentelor potrivit…
14:40
Distracție prietenoasă cu mediul: Electric Castle își prezintă rezultatele la capitolul sustenabilitate # HotNews.ro
Peste 120 de ore de distracție dar și un excelent prilej pentru 289.000 de participanți de a proba că un festival poate fi trăit într-un mod sustenabil: ediția 2025 a Electric Castle a reușit să…
14:30
În încercarea de a reduce birocrația, Comisia Europeană vrea să elimine una dintre cele mai agasante legi ale sale: o reglementare tehnologică din 2009 care a umplut internetul cu ferestre pop-up solicitând consimțământul pentru colectarea…
14:30
Avertismentul unui istoric, legat de inteligența artificială: Nu trebuie să încercăm și depășim „mașinăria”, ci să fim cât se poate de diferiți # HotNews.ro
În această eră a Inteligenței Artificiale istoricii încă își mai au locul, este de părere un cercetător care, într-un articol publicat într-o revistă de specialitate, avertizează că, dacă lăsăm relatările istorice în seama AI-ului, există…
14:20
VIDEO Bani, propagandă și manipulare electorală. Cinci luni sub acoperire într-o rețea a Moscovei de implicare în alegerile din Republica Moldova # HotNews.ro
O nouă investigație a jurnaliștilor portatului de știri Nordnews scoate la iveală implicarea în deturnarea votului la alegerile parlamentare din Republica Moldova a așa-zisei organizații „Evrazia”, fondată de oligarhul Ilan Șor, ascuns la Moscova. Mai…
14:20
Preot și profesor de religie din Constanța, acuzat că a încercat să corupă sexual doi elevi de liceu # HotNews.ro
Un bărbat de 48 de ani, profesor de religie la un liceu din municipiul Constanţa, este anchetat de poliţişti după ce ar fi încercat să corupă sexual doi elevi, de 16 şi 17 ani, trimiţându-le…
14:00
Canadienii cumpără o firmă IT din România, cu venituri anuale de 41 milioane lei și clienți ca Burger King, KFC, Pizza Hut, City Grill # HotNews.ro
Doi oameni de afaceri români și-au vândut firma IT către o companie mai mare din Canada, după 30 de ani de activitate, în care business-ul românesc a ajuns la venituri anuale de 41 milioane de…
13:50
Cine este Daniel Zamfir, pesedistul care spune că Bolojan nu este de neînlocuit și care vrea ca Diana Buzoianu să fie dată afară de la Ministerului Mediului # HotNews.ro
Senatorul Daniel Zamfir, lider al grupului PSD de la Senat, a declarat, luni, că nimeni nu este de neînlocuit, nici Ilie Bolojan, iar coaliţia poate să continue şi dacă Bolojan decide să nu mai continue…
13:40
Bolojan nu este de neînlocuit, spune liderul senatorilor PSD. Cine este Daniel Zamfir / Reacție din PNL # HotNews.ro
Senatorul Daniel Zamfir, lider al grupului PSD de la Senat, a declarat, luni, că nimeni nu este de neînlocuit, nici Ilie Bolojan, iar coaliţia poate să continue şi dacă Bolojan decide să nu mai continue…
13:20
Sute de mii de imigranți care muncesc legal în Marea Britanie vor fi expulzați, promite partidul lui Nigel Farage, care conduce în sondajele de opinie # HotNews.ro
Politicianul britanic Nigel Farage, aflat în fruntea sondajelor de opinie din Marea Britanie, a promis că un guvern al său va introduce un sistem mai strict pentru obținerea rezidenței permanente în țară, ceea ce ar…
13:10
Un fost consilier local, actual preşedinte al organizaţiei municipale UDMR Braşov, Toró Tamás, a fost încătuşat de poliţişti, în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce ar fi făcut scandal în curtea unui liceu din…
13:10
VIDEO „Fantomele” ucrainene au lovit în premieră două avioane speciale rusești din Crimeea # HotNews.ro
Forțele ucrainene au lovit două aeronave amfibii rusești Be-12 Chayka în Peninsula Crimeea, a anunțat luni serviciul de informații militare al Ucrainei (GUR) pe 22 septembrie, citat de Kyiv Independent. Atacul a fost efectuat pe…
13:10
„Vladimir Putin va face o declarație importantă azi”, Anunț al purtătorului de cuvânt de la Kremlin, Dmitri Peskov # HotNews.ro
Anunțul va fi făcut în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate, a spus oficialul de la Kremlin, citat de agenția publică de știri Tass. Președintele rus Vladimir Putin va face anunțuri importante pe 22…
Acum 8 ore
12:50
Dr. Adela Ferician, urolog MedLife Medici’s: „Orice episod de sânge în urină, chiar și o singură dată, e motiv să ajungeți la medic“. Care este rolul testelor genetice în urologie # HotNews.ro
Bolile oncologice nu dau întotdeauna semne vizibile la început. Însă, în cazul unor cancere urologice, primul semnal de alarmă poate fi ignorat cu ușurință: urme de sânge în urină. Dr. Adela Ferician, medic primar urolog…
12:50
Vremea va fi caldă luni și marți, însă de miercuri în unele zone va începe să se răcească, astfel că temperaturile maxime vor ajunge să scadă și cu 10 grade în ziua de joi. În…
12:40
VIDEO Voce din PSD, susținere pentru moțiunea AUR împotriva ministrei USR a Mediului: Nu mai are ce căuta în funcție # HotNews.ro
Senatorul PSD Daniel Zamfir (PSD) susține moțiunea simplă inițiată de AUR împotriva ministrei Diana Buzoianu, dar spune că nu este un atac la adresa colegilor săi din USR, alături de care PSD se află la…
12:40
Actorul principal din „The Walking Dead: Daryl Dixon” vorbește într-un interviu exclusiv despre al treilea sezon al serialului, despre filmările în Spania și relația dintre personajul său, Daryl Dixon din titlu, pe care-l interpretează de…
12:30
Franța și alte țări vor recunoaște luni statul palestinian, într-un mare summit de la New York / Americanii lipsesc, Israelul amenință # HotNews.ro
Franța și Arabia Saudită vor aduna luni zeci de lideri mondiali cu scopul de a mobiliza sprijin pentru o soluție cu două state, iar mai multe țări urmează să recunoască oficial un stat palestinian –…
12:30
Bogdan Ciucu, Dental Elite: „Medicina dentară de azi este complet diferită – mai rapidă, mai umană” # HotNews.ro
Pentru mulți români, vizita la dentist încă înseamnă emoții, teamă și amintiri neplăcute. În plus, costurile pot fi o barieră reală, motiv pentru care, în 2024, peste 16% dintre români nu au reușit să acceseze…
12:20
Japonia nu a mai avut vreodată un astfel de premier. Cursă neobișnuită pentru șefia uneia dintre cele mai puternice economii ale lumii # HotNews.ro
Politiciana conservatoare Sanae Takaichi are o șansă importantă de a deveni luna viitoare prima femeie de la șefia guvernului japonez, scriu Reuters și Financial Times. Cursa pentru alegerea următorului lider al Partidului Liberal Democrat (LDP),…
12:20
Se spune des că it takes a village to raise a child, adică avem nevoie de un întreg sistem de suport atunci când devenim mame. Sună ideal, în teorie. Dar ce facem atunci când nu locuim…
12:20
Peste 800 de blocuri din București rămân fără apă caldă. Care sunt zonele afectate și când se remediază situația # HotNews.ro
Termoenergetica anunță că, de luni, 22 septembrie, încep mai multe lucrări de modernizare și reparații la rețeaua termică, în cinci sectoare din București, ceea ce va întrerupe furnizarea cu apă caldă, scrie News.ro. Potrivit Termoenergetica,…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.