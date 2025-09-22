Diana Dumitrescu, despre cât de greu i-a fost să rămână însărcinată. Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat actrița: "Am făcut 21 de zile injecții..."

22:10

Ilie Năstase și soția lui, Ioana, sunt căsătoriți din 2019. Primul termen în procesul lor de divorț ar trebui să aibă loc la finalul lunii octombrie, însă nu se știe dacă divorțul mai este încă valabil, asta pentru că au fost surprinși împreună de paparazzii Spynews.ro.