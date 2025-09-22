Alex Mitriţă, schimb de reproşuri cu Mircea Lucescu la un antrenament! "Mi-a zis că fotbalul se joacă cu mingea"
Primasport.ro, 22 septembrie 2025 18:20
Alex Mitriţă, schimb de reproşuri cu Mircea Lucescu la un antrenament! "Mi-a zis că fotbalul se joacă cu mingea"
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 15 minute
18:40
VIDEO | Csikszereda – Metaloglobus este în direct la Prima Sport 1! S-a marcat din nou # Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda – Metaloglobus este în direct la Prima Sport 1! S-a marcat din nou
Acum 30 minute
18:30
VIDEO | Csikszereda – Metaloglobus este în direct la Prima Sport 1! S-a deschis scorul # Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda – Metaloglobus este în direct la Prima Sport 1! S-a deschis scorul
Acum o oră
18:20
Alex Mitriţă, schimb de reproşuri cu Mircea Lucescu la un antrenament! "Mi-a zis că fotbalul se joacă cu mingea" # Primasport.ro
Alex Mitriţă, schimb de reproşuri cu Mircea Lucescu la un antrenament! "Mi-a zis că fotbalul se joacă cu mingea"
18:10
VIDEO | Csikszereda – Metaloglobus este în direct la Prima Sport 1! A început meciul # Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda – Metaloglobus este în direct la Prima Sport 1! A început meciul
Acum 2 ore
17:50
VIDEO | Dinamo – Farul, ora 21:00, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Final de etapă în SuperLigă # Primasport.ro
VIDEO | Dinamo – Farul, ora 21:00, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Final de etapă în SuperLigă
17:50
Fabulos! A fost anunţat câştigătorului Balonului de Aur! Dembele nu a luat trofeul
17:50
Se cunosc deja unele meciuri din grupele Cupei României! Când se va stabili programul complet # Primasport.ro
Se cunosc deja unele meciuri din grupele Cupei României! Când se va stabili programul complet
17:30
Mircea Lucescu a reacţionat după retragerea lui Mitriţă! "Ar fi trebuit să procedeze altfel" # Primasport.ro
Mircea Lucescu a reacţionat după retragerea lui Mitriţă! "Ar fi trebuit să procedeze altfel"
17:20
Gică Craioveanu nu s-a abţinut când a venit vorba de retragerea lui matriţă de la naţională: ”Marca pe bandă rulantă în campionatul Chinei, dar nu sunt antrenorul echipei!” # Primasport.ro
Gică Craioveanu nu s-a abţinut când a venit vorba de retragerea lui matriţă de la naţională: ”Marca pe bandă rulantă în campionatul Chinei, dar nu sunt antrenorul echipei!”
17:20
VIDEO | Csikszereda – Metaloglobus, de la ora 18:00, în direct la Prima Sport 1! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda – Metaloglobus, de la ora 18:00, în direct la Prima Sport 1! Echipele de start
17:10
VIDEO | Csikszereda – Metaloglobus, ora 18:00, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay! Duelul nou-promovatelor # Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda – Metaloglobus, ora 18:00, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay! Duelul nou-promovatelor
17:10
Transfer realizat de Metaloglobus chiar în ziua meciului cu Csikszereda
Acum 4 ore
16:50
Alex Mitriţă, pulverizat după ce s-a retras de la echipa naţională! "Nu a rupt gura târgului" # Primasport.ro
Alex Mitriţă, pulverizat după ce s-a retras de la echipa naţională! "Nu a rupt gura târgului"
16:30
Schimbare majoră cu doar câteva ore înaintea decernării Balonului de Aur! Cum arată cotele # Primasport.ro
Schimbare majoră cu doar câteva ore înaintea decernării Balonului de Aur! Cum arată cotele
15:50
David Popovici a strâns peste 100.000 de euro pentru viitorii campioni, alături de Hope and Homes for Children # Primasport.ro
David Popovici a strâns peste 100.000 de euro pentru viitorii campioni, alături de Hope and Homes for Children
15:40
Simona Halep, destăinuri după retragerea din activitate: „Mi-am dedicat viaţa tenisului. Nu am avut alt drum” # Primasport.ro
Simona Halep, destăinuri după retragerea din activitate: „Mi-am dedicat viaţa tenisului. Nu am avut alt drum”
15:30
Proiecţiile surprinzătoare ale CIES pentru ”Balonul de Aur”. Dembele nu ia nici podiumul # Primasport.ro
Proiecţiile surprinzătoare ale CIES pentru ”Balonul de Aur”. Dembele nu ia nici podiumul
15:20
TESS Rally revine pe asfalt la Braşov şi Târgu Secuiesc
15:10
Poli Iaşi aduce un internaţional cu 37 de selecţii la naţională
15:10
Şoc la echipa naţională! A anunţat că nu vrea să mai joace pentru prima reprezentativă # Primasport.ro
Şoc la echipa naţională! A anunţat că nu vrea să mai joace pentru prima reprezentativă
Acum 6 ore
14:50
Jaqueline Cristian este jucătoarea din România cel mai bine clasată în ierarhia WTA. Sorana Cîrstea a urcat două locuri # Primasport.ro
Jaqueline Cristian este jucătoarea din România cel mai bine clasată în ierarhia WTA. Sorana Cîrstea a urcat două locuri
14:40
Cinemaraton se clasează în top 5 posturi TV, cu audienţe remarcabile
14:00
Ofertă impresionantă pentru Ştefan Baiaram. ”Putem să discutăm la iarnă sau vara viitoare” # Primasport.ro
Ofertă impresionantă pentru Ştefan Baiaram. ”Putem să discutăm la iarnă sau vara viitoare”
13:40
”Depinde şi de forma de moment”. FCSB pregăteşte primul transfer al iernii! Jucătorul a fost dorit insistent de campioană # Primasport.ro
”Depinde şi de forma de moment”. FCSB pregăteşte primul transfer al iernii! Jucătorul a fost dorit insistent de campioană
13:40
Dragoş Nedelcu, prezentat oficial! Va juca la un club cu mari pretenţii din Liga 2
13:20
Mike Cestor revine în fotbalul românesc! S-a înţeles cu noua echipă
13:20
Răzvan Burleanu i-a oferit încredere lui Mircea Lucescu, însă îi pregăteşte un înlocuitor: „Nu este un secret că se află în zona de interes a Federaţiei” # Primasport.ro
Răzvan Burleanu i-a oferit încredere lui Mircea Lucescu, însă îi pregăteşte un înlocuitor: „Nu este un secret că se află în zona de interes a Federaţiei”
13:10
Echipajul feminin de 4 rame s-a calificat în finală la CM de canotaj
Acum 8 ore
12:30
Grupul Sports Festival preia managementul imaginii Simonei Halep
12:20
Selecţionerii Costin Curelea şi Adrian Iencsi au anunţat stranierii naţionalelor U21 şi U20 pentru meciurile din luna octombrie # Primasport.ro
Selecţionerii Costin Curelea şi Adrian Iencsi au anunţat stranierii naţionalelor U21 şi U20 pentru meciurile din luna octombrie
12:20
Gigi Becali, ultimatum pentru Octavian Popescu! Ce trebuie să facă jucătorul pentru a intra din nou în graţiile patronului: „Fotbalul e sport bărbătesc” # Primasport.ro
Gigi Becali, ultimatum pentru Octavian Popescu! Ce trebuie să facă jucătorul pentru a intra din nou în graţiile patronului: „Fotbalul e sport bărbătesc”
12:20
Au picat variantele Topal şi Bergodi! Cine ar putea fi antrenor la Petrolul
12:00
Campionul european Efren Llarena, învingător în prima ediţie a Mamaia Rally Show
11:30
CSM Oradea îşi cunoaşte toate adversarele din grupa C a Ligii Campionilor la polo
11:20
Marea surpriză pregătită de Mircea Lucescu! A obţinut cetăţenia şi poate juca pentru România # Primasport.ro
Marea surpriză pregătită de Mircea Lucescu! A obţinut cetăţenia şi poate juca pentru România
11:10
Se conturează următoarea plecare! Gigi Becali nu îi mai prelungeşte contractul. ”Ne-a curăţat de prea multe ori” # Primasport.ro
Se conturează următoarea plecare! Gigi Becali nu îi mai prelungeşte contractul. ”Ne-a curăţat de prea multe ori”
11:00
Gimnasta Amalia Ghigoarţă, operată cu succes pro-bono la spitalul austriac WPK, după o accidentare gravă la genunchi # Primasport.ro
Gimnasta Amalia Ghigoarţă, operată cu succes pro-bono la spitalul austriac WPK, după o accidentare gravă la genunchi
Acum 12 ore
10:40
Mircea Lucescu a anunţat lista preliminară de stranieri convocaţi pentru partidele cu Austria şi Moldova! Reveniri importante în lotul tricolorilor # Primasport.ro
Mircea Lucescu a anunţat lista preliminară de stranieri convocaţi pentru partidele cu Austria şi Moldova! Reveniri importante în lotul tricolorilor
10:20
Gigi Becali pregăteşte schimbări masive în iarnă! Cine sunt jucătorii care se vor despărţi de campioana României, în cazul în care va risca să piardă calificarea în play-off # Primasport.ro
Gigi Becali pregăteşte schimbări masive în iarnă! Cine sunt jucătorii care se vor despărţi de campioana României, în cazul în care va risca să piardă calificarea în play-off
10:00
Echipa Lumii a câştigat Laver Cup pentru a treia oară! Taylor Fritz, MVP-ul turneului # Primasport.ro
Echipa Lumii a câştigat Laver Cup pentru a treia oară! Taylor Fritz, MVP-ul turneului
09:50
Balonul de Aur va fi decernat astăzi. Unde va avea loc ceremonia, ce jucători sunt nominalizaţ şi cine va prezenta gala # Primasport.ro
Balonul de Aur va fi decernat astăzi. Unde va avea loc ceremonia, ce jucători sunt nominalizaţ şi cine va prezenta gala
09:00
VIDEO | Csikszereda – Metaloglobus, ora 18:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay! Duelul nou-promovatelor # Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda – Metaloglobus, ora 18:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay! Duelul nou-promovatelor
09:00
VIDEO | Dinamo – Farul, ora 21:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Final de etapă în SuperLigă # Primasport.ro
VIDEO | Dinamo – Farul, ora 21:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Final de etapă în SuperLigă
Acum 24 ore
00:20
Fostul atacant al Rapidului nu îl vede bine pe Alexandru Dobre după disputa cu galeria: „Cu siguranţă îl va costa. Suporterul giuleştean nu iartă niciodată” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Fostul atacant al Rapidului nu îl vede bine pe Alexandru Dobre după disputa cu galeria: „Cu siguranţă îl va costa. Suporterul giuleştean nu iartă niciodată” | VIDEO EXCLUSIV
00:10
VIDEO | Barcelona - Getafe 3-0. Catalanii ţin aproape de liderul Real Madrid
00:10
VIDEO | Inter - Sassuolo 2-1. Cristi Chivu leagă victoriile
00:00
VIDEO | Costel Gâlcă, pachet de nervi după înfrângerea cu Hermannstadt: „Zero! Zero! Zero! Nu înţeleg! Urlam, cred că nu am urlat în viaţa mea atât” # Primasport.ro
VIDEO | Costel Gâlcă, pachet de nervi după înfrângerea cu Hermannstadt: „Zero! Zero! Zero! Nu înţeleg! Urlam, cred că nu am urlat în viaţa mea atât”
21 septembrie 2025
23:50
VIDEO | Alexandru Dobre, acid faţă de suporteri după înfrângerea cu Hermannstadt: „Acum, ce facem, ne înjurăm? Ori eşti suporter de rezultat, ori eşti alături de noi” # Primasport.ro
VIDEO | Alexandru Dobre, acid faţă de suporteri după înfrângerea cu Hermannstadt: „Acum, ce facem, ne înjurăm? Ori eşti suporter de rezultat, ori eşti alături de noi”
23:40
”Sunt sigur că vom avea mai multe puncte”. Sergiu Buş a marcat un eurogol cu Rapid
23:40
VIDEO | Marius Măldărăşanu pleacă victorios din Giuleşti. ”A câştigat echipa unui rapidist” # Primasport.ro
VIDEO | Marius Măldărăşanu pleacă victorios din Giuleşti. ”A câştigat echipa unui rapidist”
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.