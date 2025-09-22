Cât timp ar trebui să muncească un nepalez în România pentru a-și putea CUMPĂRA o casă în țara sa natală. Sumele diferă în funcție de loc și imobil
Gândul, 22 septembrie 2025 18:20
Mulți cetățeni asiatici care vin să muncească în România visează la un trai mai bun, dar unii chiar intenționează să își cumpereu sau să își construiască o casă în țările lor natale. Pentru asta, este nevoie de doar câțiva ani pentru a strânge bani, iar sumele de pe piața imobiliară diferă în funcție de loc […]
• • •
Acum 5 minute
18:50
Cât timp a muncit un NEPALEZ în România pentru a-și lua casă în țara sa natală. Mulți cetățeni asiatici care vin să muncească în România visează la un trai mai bun, dar unii chiar intenționează să își cumpereu sau să își construiască o casă în țările lor natale. Pentru asta, este nevoie de doar câțiva […]
18:50
Rețea de pornografie infantilă, destructurată de DIICOT. 11 persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile # Gândul
Procurorii DIICOT au demarat o operațiune complexă, între 15 și 19 septembrie, în urma căreia au reținut 11 persoane cu vârste între 16 și 54 de ani în șapte dosare penale ce vizează infracțiuni de pornografie infantilă, trafic de minori, șantaj și viol. Toți inculpații au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, scrie Mediafax. […]
18:50
A fost CANONIZAT cuviosul Gherasim Iscu, ultimul stareț al mănăstirii Tismana. La slujba de sfințire au venit credincioși din toată țara # Gândul
Biserica Ortodoxă Română (BOR) l-a canonizat, duminică, pe cuviosului Gherasim Iscu, ultimul stareț al mănăstirii Tismana, devenind sfânt. El va fi prăznuit de Crăciun, pe 25 decembrie. La slujba de sfințire au venit credincioși din toată țara, care au putut să se închine la moaștele Sfântului Nicodim, ctitorul mănăstirii Tismana. Osemintele sfântului Gherasim nu au fost […]
Acum 15 minute
18:40
După ce a contestat legea care înăsprește manifestațiile fasciste, Nicușor Dan condamnă antisemitismul cu prilejul Roș Hașana 5786-Anul Nou Iudaic # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis luni, 22 septembrie 2025, un mesaj cu prilejul sărbătorii Roș Hașana 5786 – Anul Nou Iudaic. Liderul de la Cotroceni s-a exprimat pentru condamnarea antisemitismului, a xenofobiei și a discriminării rasiale, după ce Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj comunității evreiești cu prilejul începutului de An Nou Iudaic, […]
Acum o oră
18:20
Hamas îi trimite o SCRISOARE lui Trump /Grupul islamist cere armistițiu în schimbul eliberării a jumătate dintre ostatici # Gândul
Mișcarea islamistă Hamas îi va trimite o scrisoare președintelui SUA, Donald Trump, în care solicită un armistițiu de 60 de zile în schimbul eliberării a jumătate dintre ostaticii israelieni, afirmă surse citate de presa americană și israeliană. Liderii grupului militant palestinian au pregătit o scrisoare care a fost înmânată Qatarului, țară care intermediază negocierile dintre […]
18:20
Mulți cetățeni asiatici care vin să muncească în România visează la un trai mai bun, dar unii chiar intenționează să își cumpereu sau să își construiască o casă în țările lor natale. Pentru asta, este nevoie de doar câțiva ani pentru a strânge bani, iar sumele de pe piața imobiliară diferă în funcție de loc […]
18:10
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 23 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta # Gândul
Invitatul emisiunii este Victor Ponta, fost premier al României. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
18:00
Întâlnire de gradul ZERO între liderii arabi și musulmani și Donald Trump. Ce vor să obțină șeicii de la șeful Americii # Gândul
Liderii arabi și musulmani au convocat o întâlnire cu președintele Donald Trump în vederea lansării unei forțe internaționale de stabilizare, mandatată de ONU, în Fâșia Gaza. Tot mai mulți lideri politici mondiali au început să recunoască Palestina ca stat. Liderii arabi se vor întâlni cu Trump pentru a discuta pacea în Gaza, după recunoașterea Palestinei […]
Acum 2 ore
17:50
Locuitul la bloc presupune și respectarea unor reguli de conviețuire, simple, care să asigure o atmosferă plăcută între locatari. Astfel, fiecare proprietar sau chiriaș trebuie să își adapteze comportamentul astfel încât să nu afecteze confortul celorlalți. Ei bine, dacă apar probleme de comunicare cu vecinii se recomandă discuții deschise și civilizate pentru a găsi soluții […]
17:40
Continuă caravana galelor de BOX pentru amatori organizate de fratele regretatului Mihai Leu # Gândul
Gala demonstrativă de box pentru amatori organizată nu cu mult timp în urmă la Deva, de către Victor Leu, fratele regretatului boxer Mihai Leu, s-a dovedit a fi un real succes. O gală a prieteniei, în planul pugilismului, între România și Italia, organizată ca la carte. Continuă caravana galelor de box pentru amatori organizate de […]
17:40
GAFA uriașă făcută de Portugalia după ce a recunoscut Palestina ca stat. Un detaliu care a stârnit controverse pe rețelele sociale # Gândul
Recunoașterea oficială a Palestinei ca stat de către Portugalia a fost umbrită de o gafă de protocol, după ce Guvernul de la Lisabona a postat pe platforma X un mesaj însoțit de steagul Sudanului în locul celui palestinian. Postarea a fost ștearsă rapid și înlocuită cu versiunea corectă, ilustrată cu steagul Palestinei. Confuzia a atras […]
17:40
Locuitul la bloc presupune și respectarea unor reguli de conviețuire, simple, care să asigure o atmosferă plăcută între locatari. Astfel, fiecare proprietar sau chiriaș trebuie să își adapteze comportamentul astfel încât să nu afecteze confortul celorlalți. Ei bine, dacă apar probleme de comunicare cu vecinii se recomandă discuții deschise și civilizate pentru a găsi soluții […]
17:30
Soluția lui Cristoiu pentru iesirea din criza politică. ”Există două posibilități” și ambele au legătură cu PSD # Gândul
Actuala criză politică pare mai dificilă decât pare la prima vedere. În ciuda contextului avantajos pentru partidele de opoziție, acestea au șanse mici să ajungă la putere, atrage atenția publicistul Ion Cristoiu în emisiunea Ai Aflat! moderată de Ionuț Cristache. În viziunea cunosctului jurnalist și scriitor Ion Cristoiu, opoziția are un mare atu, ținând cont […]
17:20
USR-ul sare în apararea Dianei Buzoianu, după ce senatorul Daniel Zamfir s-a pronunțat în favoarea demiterii acesteia: „Un pretext pentru scandal” # Gândul
Senatorul USR, Cristian Ghinea, a reacționat dur după ce senatorul social-democrat Daniel Zamfir a declarat că ar vota o moțiune simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Ghinea susține că Partidul Social Democrat ar încerca sabotarea miniștrilor USR, după ce mai mulți șefi din subordinea Ministerului Mediului au fost demiși. Senatorul USR Cristian Ghinea a comentat, […]
17:10
Tot mai mulți nutriționiști, dar și medici trag un semnal de alarmă asupra unui obicei pe care majoritatea oamenilor îl consideră firesc și lipsit de riscuri: consumul de apă sau alte lichide în timpul mesei. Specialiștii avertizează că acest gest aparent banal nu este deloc inofensiv. De fapt, poate perturba procesul natural al digestiei, pentru […]
17:10
Dragoş Nedelcu, în vârstă de 28 de ani, a semnat, luni, contractul cu Clubul Steaua Bucureşti, a anunţat gruparea din liga secundă. Crescut la Farul Constanţa, Dragoş a fost constant selecţionat în loturile naţionale U17, U19 şi U21 ale României, iar în cea de seniori are şase convocări. Gigi Becali a dat două milioane de […]
17:00
Evaziune fiscală uriașă descoperită de ANAF. Firmele de ride-sharing au FENTAT statul cu sute de milioane de lei # Gândul
Inspectorii antifraudă ai Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au descoperit o amplă schemă de evaziune fiscală în domeniul transportului alternativ (ride-sharing), prin care s-a creat un prejudiciu de 266,5 milioane de lei la bugetul de stat. Potrivit anchetei, firmele implicate evitau plata impozitelor și a contribuțiilor sociale printr-un mecanism de redistribuire a sumelor obținute […]
17:00
AVERTISMENT din partea specialiștilor: Euro riscă să piardă din avantajul pe care îl are la nivel mondial din cauza neînțelegerilor de ordin politic # Gândul
Specialiștii atrag atenția că avantajele pe care moneda euro le-a obținut în ultima perioadă la nivel mondial riscă să fie puternic afectate de lipsa de consens de pe scena politică europeană. Avertismentul vine în contextul în care, recent, președintele Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, făcuse apel ca statele europene să profite de „momentul global […]
Acum 4 ore
16:50
SCANDAL de pomină în miezul nopții. Președintele UDMR Brașov a fost scos în cătușe de oamenii legii # Gândul
Un fost consilier local, actual preşedinte al organizaţiei municipale UDMR Braşov, a fost în centrul unui scandal care a depășit granițele municipiului de la poalele Tâmpei. Astfel, acesta ar fi făcut scandal în curtea unui liceu din Braşov, în timpul Zilelor Culturii Maghiare, manifestare al cărei principal organizator era instituția pe care o conduce. Potrivit […]
16:50
O prezentatoare TV a MURIT într-un accident aviatic, în timpul unei lecţii de pilotaj. Ea se afla la bordul unui avion Cessna, alături de instructor # Gândul
Debora Estrella, o cunoscută prezentatoare TV din Mexic, în vârstă de 43 de ani, a murit într-un accident aviatic, în timp ce lua lecţii de pilotaj. Ea se afla la bordul unui avion de mici dimensiuni, Cessna, alături de instructorul său, Bryan Ballesteros, când aeronava s-a prăbușit în apropierea unei zone industriale din municipalitatea Garcia, […]
16:40
Ion Cristoiu comentează prezența Oanei Țoiu la dineul lui Marco Rubio:”Ea, săraca, vrea să-și facă selfie cu toți/Că poate miercuri nu mai e ministru” # Gândul
Publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre următorul eveniment de pe agenda Oanei Țoiu la Washington, care include un dineu, organizat de Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, la care este posibil să participe și Serghei Lavrov. „Să îi transmiteți că singurul lucru interesant la ONU este restaurantul. Nu Adunarea Generală…Când îl va vedea pe […]
16:40
Alexandru Mitriță s-a retras de la ECHIPA națională a României. „A venit momentul să iau o decizie grea, dar necesară” # Gândul
Alexandru Mitriță, 30 de ani, jucătorul de la Zhejiang FC, a trimis o scrisoare, publicată de FRF, prin care a anunțat că se retrage de la echipa națională. Mijlocașul a debutat la naționala mare în martie 2018, într-un amical cu Israel, 2-1, când era selecționer Cosmin Contra. A avut 25 de meciuri la națională, unde […]
16:30
Ion Cristoiu face portretul robot al viitorului prim-ministru: „Să fie bandit, să aibă carismă și să se priceapă și la politică” # Gândul
Ion Cristoiu a discutat în emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, despre atributele pe care ar trebui să le întrunească viitorul premier. Publicistul a precizat că noul prim-ministru „trebuie să fie bandit, să aibă carismă și să se priceapă și la politică” „Trebuie să vină un premier mai politician. În primul rând trebuie să fie […]
16:30
Grecia a înregistrat un RECORD al numărului de turiști în primele șapte luni ale anului 2025. Sunt cele mai bune rezultate din istoria țării # Gândul
Sectorul turistic din Grecia a înregistrat cea mai bună lună iulie din istorie, atingând totodată niveluri record și în perioada ianuarie-iulie în ceea ce privește sosirile și încasările. Potrivit Ekathimerini.com, în perioada ianuarie-iulie 2025, sosirile vizitatorilor străini au urcat în ritm anual cu 2,6%, în timp ce veniturile din turism au crescut în ritm anual […]
16:20
Ideea lui Ion Cristoiu despre ce am mai putea vinde: „Avem o serie de obiecte pe care le putem trimite la o expoziție, ni le FURĂ și luăm bani” # Gândul
În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Ion Cristoiu a dezvăluit, într-o notă ironică, o idee de afaceri care ar genera profit considerabil. Acesta a propus ca România să ducă mai multe obiecte la o expoziție, de unde să fie furate și apoi să primim bani pentru ele. Urmăriți aici emisiunea integrală. „Eu m-am […]
16:10
Lacul din România care ar putea dispărea complet în următorii ani. A secat mai mult de jumătate: ”Acum este la mila naturii” # Gândul
Lacul Tauț, una dintre principalele atracții turistice din județul Arad, a ajuns la doar 40% din volumul de apă specific perioadei, cauza principală fiind seceta care a afectat și afluenții care alimentau acumularea. Autoritățile locale se tem că, în următorii ani, schimbările climatice pot duce la dispariția completă a lacului. Lacul din România care ar […]
16:10
Bancul de luni are în centrul atenției o zicală importantă pentru toți oamenii ”Când ești mic visezi să muncești, ca să ai bani pentru bomboane! Când ai bani pentru bomboane, nu mai ai dinți” Alte bancuri: Roșia cu pateul din frigider stau de vorbă: – De ce nu dormi? – Nu pot, sunt entuziasmată! – […]
16:10
Bărbat din Giurgiu, căutat pentru UCIDEREA soției, a fost prins de polițiști. Acesta a înjunghiat-o pe femeie în propria lor locuință # Gândul
Oamenii legii au reținut un bărbat, suspectat că și-ar fi ucis soția, după ce a înjunghiat-o mortal în propria lor locuință, din Giurgiu, Mihăilești, luni 22 septembrie. Crima a avut loc în urma unui conflict conjugal. Ulterior, bărbatul a fugit de la locul crimei. Un bărbat a anunțat Poliția, luni 22 septembrie, referitor la faptul […]
16:10
Bat clopotele, Bolojan nu mai rămâne mult timp premier. Ion Cristoiu: „Nu știe să negocieze, e provincial, i-a intrat în cap că este atottăietorul” # Gândul
Ion Cristoiu a făcut portretul premierului Ilie Bolojan la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”. Publicistul a subliniat că actulul șef al Executivului are „câteva caracteristici care-l exclud de la orice concurs din funcția de premier”. „În curând îl înmormântează politic pe Bolojan. Nu mai rezistă. Vor să scape de el. Nu e bun de […]
16:00
EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:30. Fotbalistul pe care Gigi Becali voia 50 de milioane de euro vine în studio să analizeze dezastrul de la campioană! # Gândul
„Exclusiv FCSB”, o producție marca ProSport, revine în această seară, de la ora 18:30, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport. FCSB a suferit o nouă înfrângere, 1-3 la FC Botoșani, și continuă să sufere în Superliga, acolo unde ocupă abia locul 13 cu 7 puncte. Analizăm dezastrul de la campioana României în această seară, […]
15:50
Vladimir Putin îi propune lui Trump prelungirea cu un an a Tratatului armelor NUCLEARE /”Doar dacă Statele Unite procedează la fel” # Gândul
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a propus, luni, omologului său american, Donald Trump, prelungirea cu un an a Noului Tratat START (Noul Tratat privind Reducerea Armamentului Strategic), dacă Statele Unite vor proceda în același fel. ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE
15:50
Ion Cristoiu o compară pe Oana Țoiu, în funcția de șef al MAE, cu „o șoferiță proastă” : „Ea se străduiește săraca, dar nu se pricepe” # Gândul
Ion Cristoiu a comentat în emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, prestația Oanei Țoiu în funcția de ministru al Afacerilor Externe, în special vizita acesteia la Washington. Publicistul a comparat-o pe Oana Țoiu, în rolul de șef al MAE, cu o „șoferiță proastă”. „Ai văzut vreodată o șoferiță proastă. Ea ce să facă săraca? Dă […]
15:50
Prim-ministrul FRANȚEI încearcă să ajungă la un compromis cu forțele politice privind bugetul/ Lecornu așteaptă propuneri pentru descentralizare # Gândul
Noul prim-ministru al Franței, Sébastien Lecornu, care încearcă să ajungă la un compromis cu forțele politice pentru adoptarea bugetului, le-a cerut aleșilor locali să-i prezinte până la 31 octombrie propunerile lor privind descentralizarea. Premierul a promis un „act major de descentralizare”, care va face obiectul unui proiect de lege pentru „a defini cu precizie competența […]
15:50
Ion Cristoiu: „Nicușor dezleagă cuvinte ÎNCRUCIȘATE. La Primărie lua toate documentele și se încuia în birou, angajații îl strigau prin gaura cheii” # Gândul
În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Ion Cristoiu a lansat un val de critici la adresa președintelui Nicușor Dan, pe care l-a comparat cu un vagon uitat în gară sau cu o aplicație care nu a mai fost actualizată. Publicistul a amintit și de perioada când acesta era primarul general al Capitalei și […]
15:40
În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Ion Cristoiu a comentat activitatea Oanei Toiu, ministrul de Externe, comparând-o metaforic cu o muscă. Urmăriți aici emisiunea integrală. „Oana Țoiu este o muscă și bâzâie prin încăpere. Nu are nicio vină, misiunea ei e să bâzâie. Problema e că dumneavoastră deschideți geamul și o lăsați să […]
15:40
Cât costă să stai cu chirie în marile orașe în anul 2025. Cât vor, de fapt, să plătească oamenii # Gândul
Chiriașii vor să se mute, în această toamnă, în garsoniere sau apartamente cu două camere și vor să achite lunar proprietarilor sub 300 de euro, reiese dintr-un raport efectuat de o platformă imobiliară. Potrivit unei platforme imobiliare, vechimea imobilelor este puțin relevantă, cât timp prețul este bun, însă dacă ar putea să aleagă, chiriașii ar […]
15:40
Ion Cristoiu: „Numirea lui Țoiu este o crimă, cel care trebuie dat jos trebuie sa fie Nicusor, care a pus-o” # Gândul
Publicistul Ion Cristoiu a declarat în emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că numirea Oanei Țoiu în funcția de ministru al Afacerilor Externe este „o crimă” și că cel care ar trebui demis este Nicușor Dan, cel care i-a atribuit acest rol în cadrul Guvernului. Ion Cristoiu a comentat vizita Oanei Țoiu la Washington, dar […]
15:40
Ziua Z la CCR prin ochii ministrului Justiției. Un INTERVIU de EXCEPȚIE pe Gândul, marți la ora 8.00 # Gândul
Mâine, la ora 8.00, Gândul va publica un interviu de excepție realizat cu ministrul Justiției, Radu Marinescu. Veți afla, în ziua premergătoare deciziei capitale a Curții Constituționale a României pe sesizarea de neconstituționalitate a legii pensiilor magistraților asumată de Guvern, observațiile făcute de Ministerul Justiției pe acest proiect, cum a ajuns la forma finală și […]
15:40
Controversata Oana Țoiu, deținătoarea portofoliului de la Externe, a provocat o aprigă polemică în studioul emisiunii Ai Aflat! moderată de jurnalistul Ionuț Cristache. Verdictul invitatului său, jurnalistul și scriitorul Ion Cristoiu, a fost necruțător. În viziunea maestrului Cristoiu, ministrul de Externe, Oana Țoiu, se remarcă printr-o crasă inadecvare față de importanța și complexitatea postului pe […]
15:20
Germania va iniția procesul de recunoaștere a STATULUI palestinian, dar decizia va fi la finalul procesului de pace /„Este obiectivul nostru” # Gândul
Guvernul Friedrich Merz a semnalat, luni, că Germania este pregătită să lanseze procesul de recunoaștere a existenței unui stat palestinian, subliniind însă că aceasta este soluția care trebuie obținută la finalul procesului de negocieri între Israel și liderii palestinieni. Israelul este supus presiunilor tot mai mari din cauza politicii aplicate în Fâșia Gaza. În contextul […]
15:20
Măsuri suplimentare de protecție în școli, după alerta de duminică. Apelul autorităților către părinți # Gândul
După alerta de duminică dimineață, autoritățile au cerut pază şi atenţie sporită în școli și alte unități de învățământ. Ameninţările primite pe e-mail de mai multe unităţi medicale şi unităţi de învăţământ au pus pe jar părinții. În urma alertei de duminică dimineață, Poliția Română și SRI au infirmat riscul de pericol în școlile din […]
15:20
Ion Cristoiu, despre poziționarea site-ului Gândul pe locul 1 la nivel de audiență: „E victoria ADEVĂRULUI” # Gândul
În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Ion Cristoiu a comentat poziționarea site-ului Gândul pe locul 1 în România, la nivel de cititori unici. Acesta a descris situația prin sintagma „victoria adevărului” și a subliniat că Gândul este unul dintre puținele site-uri relevante din peisajul online actual. Urmăriți aici emisiunea integrală. „E victoria adevărului. […]
15:10
Ce femei sunt cele mai dorite de către bărbați, întrebarea care s-a aflat mereu pe buzele tuturor. Un nou trend a apărut pe rețelele de socializare, acesta sugerează o perspectivă complet neașteptată: femeile care par să critice bărbații sau să fie sceptice față de relații ar putea fi, de fapt, cele mai apreciate partenere. Potrivit […]
15:10
Mâine vei vedea lucrurile altfel. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de marți, 23 septembrie 2025. Berbec Astăzi, totul ți se poate părea greșit. Casa nu arată bine, mobilierul trebuie rearanjat și probabil că nici aspectul tău fizic nu te mulțumește. Perfecționismul tău ar putea să-și facă apariția și s-ar putea să te apuci […]
15:00
JUCĂRIA pe care părinții o caută cu disperare, deși prețurile nu sunt mici. Îi face pe copii să renunțe la telefoanele mobile # Gândul
Un adevărat fenomen în urmă cu aproape un deceniu, această jucărie care îi face pe copii să se dezlipească de ecranele telefoanelor mobile revine spectaculos pe piață. În anii 2016-2017, umplea curțile școlilor și aduna comunități întregi de pasionați, iar acum a redevenit atracția principală pentru adolescenți. Părinții sunt încântați că adolescenții nu mai stau […]
15:00
După ce Guvernul Bolojan a strâns cureaua la maximum, Ministrul Finanțelor evită să garanteze că nu vin TAXE noi: „Nu vreau să discutăm pe ipoteze” # Gândul
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat luni că speculațiile privind introducerea unor noi taxe nu corespund realității și că eventualele măsuri suplimentare sunt deja cuprinse în pachetele fiscale adoptate anterior. România continuă să implementeze măsuri fiscale menite să reducă deficitul bugetar. În ultimele luni, Guvernul condus de Ilie Bolojan a adoptat mai multe pachete fiscale […]
Acum 6 ore
14:50
Spaniolul Efren Llarena, campion european absolut la raliuri în 2022, este marele câștigător al primei ediții a Mamaia Rally Show, care a avut loc în weekend la malul mării cu un format spectaculos și a strâns mii de spectatori de-a lungul celor două zile de compețiție. Larena, venit la start cu un Hyundai i20 Rally2, […]
14:50
Ce deficiențe MAJORE au descoperit inspectorii ISC la Planșeul Unirii și ce a condus la degradările de la această structură # Gândul
Mai multe elemente au condus la degradările majore ale Planșeului Unirii, structură care se află în prezent în refacere totală. Ce au descoperit inspectorii ISC înainte de demolarea structurii. „Ca urmare a imposibilității accesului la principalele elemente ale Planșeului pentru întreținere și reparații, lipsa totală a lucrărilor de întreținere a planșeului, umiditate extremă dată de […]
14:50
Ilie Bolojan a discutat la Bruxelles cu comisarul european pentru Economie despre situația macroeconomică și FISCALĂ a României # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a discutat, luni, la Bruxelles, cu comisarul european pentru Economie și Productivitate, Valdis Dombrovskis, referitor la situația macroeconomică și fiscală a României, subliniind la finalul întrevederii că Guvernul de la București va continua reformele necesare pentru a consolida stabilitatea și a asigura sustenabilitatea finanțelor publice. „Schimb foarte bun de opinii cu comisarul […]
14:40
Cântărețul Marcel Pavel, în vârstă de 65 de ani, a făcut declarații despre cei trei copii ai săi, de care este extrem de mândru. Marcel Pavel este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști din țara noastră. În plan personal, acesta s-a căsătorit în 1992 cu Violeta Șmîșleaeva, fostă balerină a Teatrului Bolșoi […]
