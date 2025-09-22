Valeriu Stoica: Nu e nimic surprinzător în strategia Rusiei pentru a păstra Republica Moldova în sfera de influență a Moscovei

13:10

Un fost consilier local, actual preşedinte al organizaţiei municipale UDMR Braşov, a fost încătuşat de poliţişti, în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce ar fi făcut scandal în curtea unui liceu din Braşov, în timpul Zilelor Culturii Maghiare, manifestare al cărei principal organizator era. Potrivit presei locale, politicianul ar fi devenit agresiv şi recalcitrant, ar fi refuzat să se legitimeze şi chiar ar fi împins un poliţist în misiune. Conflictul a pornit de la o sesizare potrivit căreia la evenimentul respectiv muzica ar fi fost dată mult prea tare.