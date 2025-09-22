Cristoiu despre finalul lui Bolojan: „Nu știe să negocieze, e provincial, i-a intrat în cap că este atottăietorul”
PSNews.ro, 22 septembrie 2025 18:20
Ion Cristoiu a făcut portretul premierului Ilie Bolojan la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache". Publicistul a subliniat că actulul șef al Executivului are „câteva caracteristici care-l exclud de la orice concurs din funcția de premier". „În curând îl înmormântează politic pe Bolojan. Nu mai rezistă. Vor să scape de el. Nu e bun de […]
Acum 5 minute
18:50
R. Moldova. Serviciile secrete și poliția au reținut 74 de persoane care pregăteau violențe după alegeri
Procurorii moldoveni, alături de reprezentanții serviciilor secrete de la Chișinău au anunțat reținerea a 74 de persoane, luni, în urma unor percheziții care au avut loc în această dimineață la peste 250 de adrese. „Toate aceste elemente erau pregătite în contextul unor eventuale măsuri de proteste, unde trebuiau să aibă rolul de provocare, de […]
18:50
Regizorul Cristian Mungiu: „Cea mai mare dramă a României e exodul. Milioane de oameni au plecat"
Regizorul și scenaristul Cristian Mungiu a vorbit într-un interviu pentru ȘtirileProTV.ro despre cel mai nou film la care a lucrat, Jaful secolului, regizat de Teodora Ana Mihai. Povestea, inspirată dintr-un fapt divers, devine un comentariu social despre România de azi, despre emigrație, lipsa de perspective și fragilitatea vieților noastre. Premiera „Jaful secolului" din Bucureşti, are […]
Acum 15 minute
18:40
AUR susține plafonarea în continuare la produsele de bază. Modificările cerute de partidul lui Simion
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a declarat luni, 22 septembrie, că agreează plafonarea în continuare a adaosului comercial la produsele de bază, dar a atras atenția că trebuie estimată perioada în care problema trebuie rezolvată. 'Noi ne opunem plafonării la producători și ne opunem plafonării care atinge distribuitorii și transportatorii români. Dacă vorbim de o […]
Acum 30 minute
18:30
Grav accident pe „drumul morții", în Bacău. Mai multe victime. Traficul pe DN2- E85, blocat pe ambele sensuri
Un accident rutier grav s-a produs luni după-amiază în localitatea Cleja, județul Bacău. Sunt trei victime, dintre care două au rămas încarcerate, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Bacău. La fața locului au intervenit pompieri cu autospeciale de stingere și descarcerare, echipaje medicale de la Serviciul de Ambulanță Județean și polițiști rutieri. „Ajunşi la […]
18:30
Gheorghe Șimon, fost parlamentar PSD și fost ministru al Economiei, este propunerea PSD pentru un loc în Comitetul de Reglementare al ANRE, în locul lui Valeriu Steriu, al cărui mandat a expirat în vară, potrivit unor surse politice. Gheorghe Șimon, născut în Vișeul de Sus, județul Maramureș, este de profesie inginer, absolvent al Institutului Politehnic […]
Acum o oră
18:20
18:10
Victor Ponta anunță că va vota pentru moțiunea împotriva ministrului Mediului din partea USR, motivând că decizia se bazează pe lipsa pregătirii profesionale și experienței necesare pentru funcție, și nu pe considerente politice, criticând în același timp conducerea și abordarea USR. Fostul premier Victor Ponta a declarat că va vota pentru moțiunea împotriva ministrului Mediului, […]
18:00
UE și Moldova au decis să prelungească valabilitatea actualului acord privind transportul rutier până la 31 martie 2027. Acordul are scopul de a sprijini accesul Moldovei la piețele globale, facilitând tranzitul prin țările UE și consolidând legăturile țării cu piața UE. De la semnarea sa inițială, la 29 iunie 2022, acordul a stimulat în mod […]
18:00
Victor Chirilă, ambasadorul R. Moldova la București, în direct la Puterea Știrilor, marți de la ora 16:00
Interviu exclusiv cu Victor Chirilă, marți de la ora 16:00, la PS News TV Ambasadorul Republicii Moldova la București, invitat la emisiunea „Puterea Știrilor" cu Marinela Angheluș Temele actuale ale relațiilor România – Republica Moldova. În prim-plan, alegerile parlamentare de dumincă, 27 Septembrie, din R. Moldova Marți, de la ora 16:00, Victor Chirilă, ambasadorul Republicii […]
Acum 2 ore
17:50
Imagini din spațiu cu super-taifunul Ragasa, cea mai puternică furtună de pe Pământ din acest an
Imagini șocante cu taifunul Ragasa care a generat îngrijorare în estul Asiei pot fi urmărite în direct, pentru a vedea forța cu care lovește cea mai puternică furtună din acest an și pentru a-i urmări traiectoria. De asemenea, imagini cu taifunul Ragasa surprinse din spațiu de către sateliți au devenit virale pe rețelele de socializare. Unde se deplasează […]
17:40
Românii care de mâine pot folosi ajutoarele de energie pentru facturi. De ce nu s-a dat undă verde tuturor
Aproape 100.000 din totalul de peste 748.000 de cereri depuse în platforma EPIDS, dedicată pentru depunerea și validarea cererilor pentru voucherele de energie au fost încărcate de consumatorii vulnerabili cu ajutorul funcționarilor de la Poșta Română. Peste 97.000 de români au apelat la funcționarii de la Poșta Română pentru a-i ajuta să își depună cererile […]
17:30
Autostrada Moldovei: Alexandru Muraru cere PSD Iaşi să susţină includerea tronsoanelor A7 şi A8 în programul SAFE
Liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, face un apel către liderii ieşeni ai PSD să renunţe la războiul "retoric inutil" cu Guvernul Bolojan, din care şi social-democraţii fac parte, şi să susţină "cu fapte" includerea şi finanţarea urgentă a tronsoanelor A7 şi A8 prin programul SAFE. Totodată, liberalul îi solicită ministrului Transporturilor, Ciprian Şerban, membru […]
17:20
Nazare, spune că bugetul pentru 2025 a fost făcut greşit din primăvară, pe când la Finanţe era Tanczos Barna
Alexandru Nazare, ministrul de Finanţe, a declarat luni după-amiază, 22 septembrie, că bugetul pentru 2025 a fost făcut greşit încă de la începutul anului. În perioada respectivă, portofoliul Finanțelor era ocupat de actualul vicepremier Tanczos Barna. Nazare mai afirmat, la Antena 3 CNN, că situaţia gravă în care se află România poate fi remediată doar […]
17:10
Un cutremur de pământ cu magnitudinea 4,3 a stârnit panică în rândul locuitorilor din zona Golfului San Francisco luni dimineaţă. Epicentrul seismului a fost localizat în apropiere de Berkeley, un oraş situat la est de San Francisco, a raportat Serviciul de Prospectare Geologică al Statelor Unite (USGS). Deocamdată nu au fost raportate victime şi nici pagube […]
17:10
VIDEO Mihai Daraban, CCIR: „Nu pot intra în corul pesimiștilor. Cifrele arată creștere, nu prăbușire"
Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, a respins, luni, în emisiunea Puterea Știrilor, scenariile alarmiste privind situația mediului de afaceri din România. Acesta a subliniat că dinamica firească dintre înființări, închideri și insolvențe nu poate fi interpretată ca o „apocalipsă economică", așa cum încearcă unii analiști să transmită. „Totdeauna a existat […]
17:10
Ce pensie militară primește fostul milițian Dinel Staicu, patronul de acum două decenii al Universității Craiova
Dinel Staicu (69 de ani) propune o reformă fiscală: n-ar vrea să mai folosim bani fizici și nici monede virtuale, ci să folosim amprenta digitală, pentru a plăti la supermarket. Nici cu cardurile nu am mai avea ce să facem, socotește același Staicu. Teoria și-o vinde într-o carte cu două volume pe care dorește să […]
17:00
Economiști celebri cer ca guvernele să intervină pentru salvarea jurnalismului și limitarea influenței social media
Unsprezece economiști prestigioși, inclusiv laureați ai Premiului Nobel Joseph Stiglitz și Daron Acemoglu, au solicitat luni autorităților să intervină pentru a asigura supraviețuirea ' jurnalismului de interes public', care oferă informații de calitate, pe care îl consideră necesar pentru democrație, dar și pentru stabilitatea financiară, transmite AFP. 'Accesul la informații fiabile este resursa fundamentală care […]
Acum 4 ore
16:50
Schema evazionistă prin care mai multe firme de ride-sharing ai prejudiciat statul cu 266 milioane lei
Inspectorii antifraudă din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală au descoperit o schemă de evaziune fiscală prin care s-a creat un prejudiciu de 266,5 milioane de lei la bugetul de stat. Frauda a fost generată de firmele care operează în domeniul transportului alternativ (ride-sharing). Neregulile descoperite de inspectori vizau impozitul pe venit şi neplata unor […]
16:50
Alstom a finalizat prima conversie a unei locomotive de manevră diesel la propulsie cu hidrogen. Compania a prezentat locomotiva modernizată la fabrica sa din Salzgitter, unde a efectuat și prima probă de funcționare, scrie Railway News. Motorul diesel al locomotivei a fost înlocuit cu un sistem care arde hidrogen direct, fără a elibera CO2. Operațiunile […]
16:40
Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român trage semnalul de alarmă: Multe federații au conturile goale
Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, a declarat, luni, că federaţiile sportive naţionale au de suferit în această perioadă din punct de vedere financiar şi că se aşteaptă ca Guvernul să acorde sportului atenţie în primul rând pentru a putea identifica soluţiile de depăşire a problemelor. „E într-adevăr o perioadă dificilă, lucrurile nu […]
16:30
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, luni, în exclusivitate pentru Digi24, că „este exclus ca PSD să preia premierul până în 2027". În replică, liderul PNL Iași, deputatul Alexandru Muraru spune că ceea ce spune de fapt Sorin Grindeanu este că PSD nu dorește să-și asume poziția de premier „în momentele grele pentru […]
16:30
Pelerinaj la Sfânta Parascheva 2025. Se pregătesc 150.000 de porţii cu mâncare pentru a fi oferite credincioşilor
Peste 40.000 de porţii de hrană, ceai şi apă vor fi împărţite de către restaurantele ieşene pelerinilor care vor sosi în oraş pentru a se închina la moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, pelerinajul de la Catedrala Mitropolitană urmând să înceapă pe 8 octombrie. Alte 100.000 de porţii cu mâncare vor fi oferite de parohiile şi mănăstirile […]
16:20
R. Moldova. Zece persoane au fost reținute, în urma investigației jurnalistice privind rețeaua „Evrazia"
Zece persoane au fost reținute în urma probelor puse la dispoziția autorităților
16:20
Comisiile economică și pentru energie ale Senatului au acordat, luni, raport favorabil cu amendamente OUG 35/2025 prin care și persoanele aflate în tratament la domiciliu cu dispozitive medicale, aparate sau echipamente medicale consumatoare de curent electric să poată beneficia de tichetul electronic pentru energie în valoare de 50 de lei. Ajutorul va fi acordat doar […] Articolul Senatul a decis extinderea beneficiarilor de tichete electronice pentru energie apare prima dată în PS News.
16:10
Alexandru Mitriţă, în vârstă de 30 de ani, mijlocaşul legitimat în China, la Zhejiang FC, a anunţat prin intermediul unei scrisori că îşi încheie cariera la echipa naţională a României. Fotbalistul care a bifat prezenţe la naţionalele de juniori ale României şi-a făcut debutul la prima reprezentativă pe 24 martie 2018, într-un amical câştigat cu […] Articolul Alexandru Mitriţă a anunţat că îşi încheie cariera la echipa naţională a României apare prima dată în PS News.
16:00
Bazinul acoperit de la Complexul Lia Manoliu, unde s-a antrenat David Popovici este închis din 2018 și necesită reabilitare. Deși a fost promis un bazin nou și modernizat după medaliile câștigate de sportiv, acesta a rămas închis, iar guvernul a afirmat în iulie 2025 că procesul de reabilitare este abia în etapa de documentație. Campionul […] Articolul David Popovici, dezamăgit de întârzierea redeschiderii bazinului de la „Lia Manoliu” apare prima dată în PS News.
16:00
Președintele Senatului: Nu cred că parlamentarii din coaliție vor vota împotriva Dianei Buzoianu # PSNews.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni, despre moţiunea simplă împotriva ministrului Diana Buzoianu, că nu crede că se va pune problema ca parlamentari din coaliţie să voteze împotriva ministrului susţinut de coaliţie. ”Poziţia PNL o să o exprime colegii din conducerea partidului. Eu cred că, fiind totuşi într-o coaliţie, vorbim de un ministru al […] Articolul Președintele Senatului: Nu cred că parlamentarii din coaliție vor vota împotriva Dianei Buzoianu apare prima dată în PS News.
15:50
Șase ani de închisoare pentru columbianul care plănuia sabotaje în România. Sentința e definitivă # PSNews.ro
Murillo Diosa Luis Alfonso, un columbian care intenționa să arunce în aer, la instigarea unei persoane rezidente în Rusia, obiective strategice din România, a fost condamnat definitiv, luni, de Înalta Curte de Casație și Justiție la șase ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la acte de diversiune. Instanța supremă a respins apelul columbianului, […] Articolul Șase ani de închisoare pentru columbianul care plănuia sabotaje în România. Sentința e definitivă apare prima dată în PS News.
15:50
Agenția cibernetică a UE afirmă că software-ul aeroporturilor a fost blocat de infractori # PSNews.ro
Agenția pentru securitate cibernetică a UE afirmă că infractorii utilizează ransomware pentru a provoca haos în aeroporturile din întreaga lume. Mai multe dintre cele mai aglomerate aeroporturi din Europa au petrecut ultimele zile încercând să restabilească funcționarea normală, după ce un atac cibernetic de vineri le-a perturbat software-ul automat de check-in și îmbarcare. Agenția Uniunii […] Articolul Agenția cibernetică a UE afirmă că software-ul aeroporturilor a fost blocat de infractori apare prima dată în PS News.
15:40
Ragasa, uraganul de categoria 5, lovește Filipine. Mii de persoane evacuate. Rafale de 230 km/h # PSNews.ro
Mii de persoane au fost evacuate în Filipine, în timp ce un super-taifun, descris de autoritățile regionale ca fiind potențial „catastrofal”, lovește regiunea nordică a țării. Super-taifunul Ragasa, cu rafale de vânt de 230 km/h, a lovit insula Panuitan, în provincia Cagayan din nordul Filipinelor, luni la ora locală 15:00, a anunțat autoritatea meteorologică a […] Articolul Ragasa, uraganul de categoria 5, lovește Filipine. Mii de persoane evacuate. Rafale de 230 km/h apare prima dată în PS News.
15:40
Mihai Fifor (PSD) susține că sondajul CURS confirmă prăbușirea încrederii în premierul Ilie Bolojan, pe fondul unei „reforme haotice” care lovește doar în oamenii corecți și vulnerabili, în timp ce „sinecuriștii și clienții politici” scapă neatinși. Senatorul PSD Mihai Fifor a comentat recentul sondaj CURS, potrivit căruia șapte din zece români nu mai au încredere […] Articolul Fifor (PSD): Sondajul CURS confirmă prăbușirea încrederii în premierul Ilie Bolojan apare prima dată în PS News.
15:30
Alexandru Nazare, ministrul de Finanţe, a declarat luni, la Antena 3 CNN, că „România nu are în acest moment nevoie de o schimbare de guvern” și că „stabilitatea este extrem de importantă”. El a precizat că ipoteza ca el să fie numit în funcția de premier nu este luată în calcul, în momentul de față. Oficialul […] Articolul Ce spune Nazare despre varianta în care ar putea să îi ia locul lui Bolojan apare prima dată în PS News.
15:30
Italia, blocată de o grevă generală, în semn de solidaritate cu civilii din Gaza. Zeci de mii de oameni în stradă # PSNews.ro
Italia este blocată luni de o grevă generală care a scos în stradă zeci de mii de oameni, în semn de solidaritate cu civilii din Gaza. Manifestațiile, organizate în toate marile orașe, vizează atragerea atenției asupra situației dramatice din Orientul Mijlociu și transmiterea unui mesaj către guvernul italian pentru încetarea oricărei colaborări militare și instituționale […] Articolul Italia, blocată de o grevă generală, în semn de solidaritate cu civilii din Gaza. Zeci de mii de oameni în stradă apare prima dată în PS News.
15:30
Ministrul de Finanțe, după întâlnirile cu oficialii europeni. „Nu am discutat despre alte creșteri de taxe” # PSNews.ro
Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a declarat luni, 22 septembrie, că, deși la reuniunea informală ECOFIN de la Copenhaga nu s-au discutat creșteri suplimentare de taxe, nu poate garanta că acestea nu vor fi aplicate în viitor. Oficialul a precizat la Antena3 CNN că rectificarea bugetară va fi o „recalibrare responsabilă” a cheltuielilor statului, menită […] Articolul Ministrul de Finanțe, după întâlnirile cu oficialii europeni. „Nu am discutat despre alte creșteri de taxe” apare prima dată în PS News.
15:20
Mai multe cupluri merg marţi în faţa Guvernului să-i ceară lui Ilie Bolojan să reia finanţarea Programului Naţional de Fertilizare in Vitro. Protestul este organizat de Comunitatea Declic şi Asociaţia SOS Infertilitatea. Sute de scrisori de la cei care vor să devină părinţi sunt aduse premierului. Alături de cele două organizaţii, vor fi prezente cupluri […] Articolul Protest sub geamul lui Ilie Bolojan: S-au tăiat banii pentru fertilizări in vitro apare prima dată în PS News.
15:20
Sindicatul Europol cere staţii mobile pentru măsurarea vitezei trotinetelor electrice: Siguranța rutieră nu e opțională # PSNews.ro
Sindicatul Europol atrage atenţi, luni, că siguranţa rutieră nu e opţională şi solicită dotarea cu staţii mobile de măsurare a vitezei trotinetelor electrice. ”Siguranţa rutieră nu e opţională! În timp ce în România apar zilnic incidente tragice în care sunt implicaţi conducătorii de trotinete sau alte vehicule electrice, în multe ţări europene autorităţile au făcut […] Articolul Sindicatul Europol cere staţii mobile pentru măsurarea vitezei trotinetelor electrice: Siguranța rutieră nu e opțională apare prima dată în PS News.
15:10
„Nadia Darie: Basarabencele unesc comunitatea din România și construiesc punți spre Europa” # PSNews.ro
Nadia Darie, fondatoarea Clubului Basarabencelor din România, vorbește despre rolul comunității basarabene în sprijinirea diasporei, dezvoltarea antreprenoriatului feminin și apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Prin proiecte culturale, business și civice, basarabencele construiesc punți între România și Moldova, dovedind că solidaritatea și implicarea pot aduce schimbarea. Din interviu, principalele subiecte: Rolul Clubului Basarabencelor în sprijinirea […] Articolul „Nadia Darie: Basarabencele unesc comunitatea din România și construiesc punți spre Europa” apare prima dată în PS News.
15:10
România, locul 8 mondial la Anduranță Ecvestră – premieră istorică pentru echipa națională # PSNews.ro
România a scris istorie la Campionatul Mondial de Anduranță Ecvestră pentru tineret și juniori, competiție desfășurată la Buftea, unde echipa noastră națională a încheiat pe locul 8 în clasamentul mondial – cel mai bun rezultat obținut vreodată de țara noastră în această disciplină sportivă. Succes istoric la Campionatul Mondial de Anduranță Ecvestră 2023 Într-un peisaj […] Articolul România, locul 8 mondial la Anduranță Ecvestră – premieră istorică pentru echipa națională apare prima dată în PS News.
15:00
România se confruntă cu o explozie a prețurilor pentru alimente, iar premierul Ilie Bolojan vrea să nu mai prelungească plafonarea la anumite produse alimentare. Această decizie a provocat deja un scandal în coaliția de guvernare, pentru că PSD nu este dispus să renunțe la plafonare. România are cea mai mare inflație din Uniunea Europeană și […] Articolul România săracă, prețuri de lux: alimentele, mai scumpe decât în Italia și Spania apare prima dată în PS News.
15:00
Primul sindicat din România pentru soferii și curierii din aplicații. Anunțul făcut de BNS # PSNews.ro
BNS a lansat Sindicatul Lucrătorilor de pe Platforme Digitale (SLPD), prima organizaţie sindicală din România creată special pentru cei care lucrează prin aplicaţii precum Uber, Bolt, Glovo, Wolt şi altele, a anunţat luni organizaţia sindicală. SLPD va fi naţional, cu filiale în toate judeţele, iar înscrierea este deschisă atât cetăţenilor români, cât şi celor străini […] Articolul Primul sindicat din România pentru soferii și curierii din aplicații. Anunțul făcut de BNS apare prima dată în PS News.
15:00
Se încing spiritele în coaliție: Un deputatul PNL acuză partenerii de guvernare de „sabotaj politic” # PSNews.ro
Deputatul PNL Bogdan Huţucă acuză partenerii de coaliţie de sabotarea Guvernului şi avertizează că o criză politică ar bloca reformele, ar slăbi credibilitatea României în faţa UE şi ar afecta stabilitatea ţării, într-un moment marcat de provocări interne şi externe majore. Deputatul liberal Bogdan Huţucă a lansat un atac la adresa partenerilor de coaliţie, pe […] Articolul Se încing spiritele în coaliție: Un deputatul PNL acuză partenerii de guvernare de „sabotaj politic” apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
14:50
Un român dat în urmărire internațională de 3 ani a fost dat de gol de propriul câine și, în sfârșit, arestat # PSNews.ro
Un bărbat de 42 de ani, originar din Brașov, a fost capturat de polițiștii italieni în Verona, pe Corso Porta Nuova, după o urmărire care a durat luni de zile. Românul era dat în urmărire internațională în baza unui mandat european de arestare emis de autoritățile române, el era condamnat la 10 ani și 6 […] Articolul Un român dat în urmărire internațională de 3 ani a fost dat de gol de propriul câine și, în sfârșit, arestat apare prima dată în PS News.
14:50
Pe scurt: Mai multe atacuri cibernetice au afectat aeroporturile europene, fermierii din UE pregătesc proteste la Bruxelles, nemulțumiți de reducerile propuse la bugetul PAC, iar în Germania AfD conduce în sondaje. EUROPA Unele dintre cele mai mari aeroporturi din Europa s-au confruntat și luni cu perturbări după ce un grup de hackeri a blocat sistemele […] Articolul Știri din capitalele Europei, 22 septembrie apare prima dată în PS News.
14:50
Activişti Greenpeace din 5 ţări, inclusiv România, cer oprirea proiectelor noi de exploatare a gazelor din Marea Neagră # PSNews.ro
Peste 50 de activişti Greenpeace din România, Bulgaria, Ucraina, Croaţia şi Slovacia au lansat un apel la cooperare regională pentru protejarea Mării Negre şi la acţiune climatică urgentă din partea guvernelor. Printr-o petiţie online activiştii de mediu solicită oprirea proiectelor noi de exploatare a gazelor din Marea Neagră şi dezvoltarea infrastructurii pentru a face tranziţia […] Articolul Activişti Greenpeace din 5 ţări, inclusiv România, cer oprirea proiectelor noi de exploatare a gazelor din Marea Neagră apare prima dată în PS News.
14:40
Femicid: O femeie de 41 de ani a fost ucisă de soţ în timpul unui conflict spontan. Cei doi urmau să divorțeze # PSNews.ro
O crimă șocantă a avut loc în localitatea Mihăilești, județul Giurgiu. O femeie în vârstă de 41 de ani a fost ucisă cu cruzime de soțul său, în vârstă de 46 de ani. Potrivit primelor informații, între cei doi nu ar fi existat un istoric de violență domestică, iar agresiunea s-ar fi declanșat pe fondul […] Articolul Femicid: O femeie de 41 de ani a fost ucisă de soţ în timpul unui conflict spontan. Cei doi urmau să divorțeze apare prima dată în PS News.
14:40
Fermieri: Culturile de porumb și floarea-soarelui sunt distruse în proporție de 80-90% în sudul țării # PSNews.ro
Culturile de porumb și floarea-soarelui sunt distruse în proporție de 80-90% în sudul țării. Fermieri Anul acesta suprafețele cultivate cu porumb și floarea-soarelui afectate de secetă sunt mai mari decât anul trecut când fermierii „au pierdut” peste 2 milioane de hectare, din datele LAPAR, una dintre asociațiile reprezentative pentru fermieri. În fiecare an peste 7,2 […] Articolul Fermieri: Culturile de porumb și floarea-soarelui sunt distruse în proporție de 80-90% în sudul țării apare prima dată în PS News.
14:30
Ministrul de Finanțe respinge desființarea ANAF, chiar dacă instituția „a provocat foarte multă dezamăgire” # PSNews.ro
Ministrul de Finanțe Alexandru Nazare recunoaște că ANAF „a provocat foarte multă dezamăgire de-a lungul timpului”, dar a respins propunerea de desființare a instituției, susținând în schimb o reformă până în 2026. Nazare a respins, la Antena 3 CNN, ideea desființării ANAF, propusă de consilierul onorific al premierului Ionuț Dumitru, susținând în schimb o reformă […] Articolul Ministrul de Finanțe respinge desființarea ANAF, chiar dacă instituția „a provocat foarte multă dezamăgire” apare prima dată în PS News.
14:30
Povestea bunicii Rosi, șoferiță de tir la 76 de ani: trăiește pe drumuri și ajunge acasă doar o dată pe săptămână # PSNews.ro
O femeie de 76 de ani, cunoscută sub numele de „Bunica Rosi”, este considerată cea mai în vârstă șoferiță de camion activă din Germania. După o carieră de 45 de ani ca taximetristă, a trecut la șofatul camioanelor, parcurgând milioane de kilometri prin Europa. „Îmi place să muncesc și să câștig bani astfel. Dar sunt […] Articolul Povestea bunicii Rosi, șoferiță de tir la 76 de ani: trăiește pe drumuri și ajunge acasă doar o dată pe săptămână apare prima dată în PS News.
14:20
Ministerul Sănătății cere pază sporită în spitale, după amenințările primite de mai multe unități medicale din țară # PSNews.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a cerut luni pază și atenție sporită în spitale în contextul amenințărilor primite pe e-mail de mai multe unități medicale și unități de învățământ. Alexandru Rogobete a solicitat spitalelor și să raporteze orice încercare de breșe de securitate și orice amenințare pe care o primesc, a confirmat luni pentru AGERPRES Ministerul […] Articolul Ministerul Sănătății cere pază sporită în spitale, după amenințările primite de mai multe unități medicale din țară apare prima dată în PS News.
14:20
Primul mesaj transmis de Ilie Bolojan de la Bruxelles, după întâlnirea cu comisarul pentru Economie # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan, care se află luni într-o vizită de lucru la Bruxelles, a transmis, după întâlnirea pe care a avut cu comisarul european pentru economie că „vom continua să lucrăm la reformele necesare”. După întâlnirea cu Valdis Dombrovskis, pe agenda premierului figurează întrevederi cu comisar european pentru Apărare și cu comisarul european pentru Drepturi […] Articolul Primul mesaj transmis de Ilie Bolojan de la Bruxelles, după întâlnirea cu comisarul pentru Economie apare prima dată în PS News.
