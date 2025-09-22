”Drill, baby, drill”. Donald Trump face presiuni asupra Băncii Mondiale pentru a finanța proiectele de exploatare a combustibililor fosili
Administrația Donald Trump face presiuni asupra Băncii Mondiale pentru a finanța mai multe proiecte bazate pe combustibili fosili, inclusiv forarea de noi gaze, ca parte a unei reacții mai ample împotriva eforturilor de combatere a schimbărilor climatice. Președintele SUA, care a promis că va elibera combustibilii fosili americani și a criticat vehement energia verde, a […]
Cu doar câteva zile înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova, cele în care se va decide dacă Putin sau Europa câștigă partida, președintele AUR George Simion pune din nou tunurile pe guvernarea pro-europeană de la Chișinău. Într-un podcast realizat de jurnalistul pro-rus Gheorghe Gonța, Simion și-a continuat povestea cu „Maia Sandu, președinta globalistă” care […]
Afacere uriașă: Nvidia anunță că investește 100 de miliarde în OpenAI, cei doi giganți devin parteneri strategici în Inteligența Artificială # Aktual24
Nvidia și OpenAI devin parteneri strategici, iar producătorul de cipuri afirmă că va investi până la 100 de miliarde de dolari în compania de IA. Cei doi giganți tehnologici au anunțat luni un acord prin care OpenAI va construi centre de date de IA cu o capacitate de „cel puțin 10 gigawați” care vor rula […]
Lucru nemțesc. Germania a calculat cam câte victime ar putea să aibă în cazul unui conflict cu Rusia: „Natura războiului s-a schimbat dramatic în Ucraina” # Aktual24
Armata germană îşi face planuri pentru tratarea a circa 1.000 de soldaţi răniţi pe zi în cazul unui război între NATO şi Rusia, în timp ce oficiali din ţările Alianţei susţin că armata rusă ar putea fi capabilă să lanseze un atac începând cu anul 2029, idee respinsă de Moscova, relatează luni Reuters, citată de […]
Opt gheţari ai Suediei s-au topit în întregime în anul 2024. Alţi 30 de gheţari sunt în pericol # Aktual24
Opt dintre cei 277 de gheţari ai Suediei s-au topit în întregime în anul 2024 şi au dispărut de acum în mod oficial din cauza schimbărilor climatice, a anunţat luni Centrul de cercetare Tarfala, situat în nordul acestei ţări scandinave, informează AFP, citată de Agerpres. Alţi 30 de gheţari sunt în pericol, a declarat directoarea […]
Preşedintele AUR, George Simion, a avut luni un nou discurs delirant în Parlament, în timpul moțiunii AUR contra ministrului Mediului, Diana Buzoianu. El a susținut că Buzoianu este ”dirijată nu de bandiţi, ci de ONG-şti, care sunt şi mai bandiţi de multe ori în ţara noastră”. „Din păcate, nu ştiu ce faceţi voi în această […]
ANALIZĂ Cum stă România pe legislația privind dezinformarea comparativ cu alte state europene # Aktual24
Peste tot în Europa există o preocupare crescândă pe marginea dezinformării, în special a celei de pe rețelele de socializare, pe fondul ofensivei online a Rusiei la acest capitol. În România, deși s-au făcut pași pentru combaterea fenomenului, legislația este încă în urmă comparativ cu alte state. Europa a ridicat în ultimul timp nivelul de […]
Presshub: Sute de percheziții în Republica Moldova, în ultima săptămână de dinaintea alegerilor # Aktual24
În Moldova au fost demarate, în dimineața zilei de luni, peste 250 de percheziții. Acestea au fost realizate prin coordonarea autorităților (Serviciul Național de Informații și Securitate, Inspectoratul Național de Investigații, procurorii PCCOCS și trupele BPDS „Fulger”). Peste 100 de persoane din diferite zone ale țării sunt acuzate de destabilizare, proces sprijinit financiar de Federația […]
Vlad Craioveanu: ”PSD și AUR, două fețe ale aceleiași monede ruginite, lustruite diferit” # Aktual24
Jurnalistul Vlad Craioveanu scoate în evidență modul în care PSD și AUR se completează reciproc, deși la nivel declarativ cele două formațiuni susțin că nu se suportă. ”Un sondaj CURS a pus reflectorul pe scena politică: AUR 34%, PSD 23%, PNL 16%, USR 12%. Restul sunt figuranți care își așteaptă replica într-o piesă de teatru […]
Diana Buzoianu a desființat moțiunea AUR: ”Există, în sfârşit, cineva care va transforma discursul lor gol de conţinut legat de patriotism în patriotism real” # Aktual24
Moţiunea simplă depusă de parlamentarii AUR reprezintă un exerciţiu democratic, dar care, din păcate, cere Parlamentului şi Guvernului să nu respecte legea, a afirmat luni ministrul Mediului, Diana Buzoianu. „Este un exerciţiu democratic, din păcate, acest exerciţiu se bazează pe nişte lucruri care se cer Parlamentului şi Guvernului să nu respecte legea care există, se […]
Declarație surpriză: Putin propune prelungirea temporară a acordului de control al armelor nucleare dintre SUA și Rusia, dar promite un răspuns la „orice amenințări” # Aktual24
Președintele rus Vladimir Putin a anunțat luni, 22 septembrie, că Rusia este pregătită să răspundă la orice amenințări, acuzând Occidentul că dorește superioritate în domeniul nuclear. Comentariile vin pe fondul tensiunilor crescânde dintre NATO și Rusia, în urma doborârii dronelor rusești deasupra Poloniei și a încălcărilor spațiului aerian din Estonia, relatează Kyiv Independent. Vorbind la […]
”Zid al dronelor”. România, Bulgaria și încă cinci țări UE vor să ridice o barieră de netrecut în calea Rusiei # Aktual24
Reprezentanţi ai guvernelor din Bulgaria, Estonia, Letonia, Finlanda, Lituania, Polonia şi România se vor întâlni vineri cu reprezentanţi ai Comisiei Europene (CE) pentru a discuta propunerea de construire a unui „zid european al dronelor”, a anunţat luni purtătorul de cuvânt al CE Thomas Regnier. Ucraina se va alătura, de asemenea, discuţiilor. Potrivit purtătorului de cuvânt, […]
Restaurant nord-coreean deschis la Moscova, se intră doar cu pașaportul. Cei care au vizitat Coreea de Sud au interdicție # Aktual24
Într-un restaurant nord-coreean, numit „Pyongyang” (Phenian) deschis în aceste zile la Moscova, accesul se face numai pe bază de pașaport, transmite Nexta TV. Un nou restaurant numit Pyongyang s-a deschis la Moscova, dar accesul este supus unor reguli stricte: doritorii trebuie să prezinte pașaportul, iar persoanelor care au vizitat vreodată Coreea de Sud li se […]
Investigație sub acoperire printre pro-ruși: ”Știi că pentru Georgescu a lucrat o echipă formată din 65 de oameni numai pe TikTok? Dar știi câți bani au fost investiți acolo?” # Aktual24
Jurnaliști de la NordNews din Republica Moldova, care cu lucrat cinci luni sub acoperire pentru rețeaua de propagandă Moscovei au aflat că doar în Moldova a existat un ”detașament” de 65 de oameni care a lucrat pentru promovarea lui Călin Georgescu pe TikTok, în perioada premergătoare prezidențialelor de anul trecut. Astfel, potrivit Dianei Cearskaia, responsabilă […]
Polonia, mesaj tranșant transmis Rusiei: ”Vom doborî orice obiect zburător care încalcă teritoriul nostru” # Aktual24
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a avertizat luni că țara sa nu va ezita să doboare orice obiecte care „încalcă teritoriul nostru și zboară peste Polonia”. Dar el a avertizat că va adopta o abordare mai prudentă în situațiile care nu sunt clare, a raportat Reuters. „Vom lua decizia de a doborî obiectele zburătoare atunci când […]
Revoltă în Franța după ce cel mai bogat om din Franța l-a atacat pe economistul care a propus taxarea bogaților cu 2% din avere: ”Pseudo-academician de extremă stângă” # Aktual24
Duminică, figuri de stânga din Franța au reacționat cu revoltă după ce cel mai bogat om din țară, magnatul brandurilor de lux Bernard Arnault, l-a descris pe academicianul din spatele planului de impozitare a averilor bogaților drept un „activist de extremă stângă” care dorește „să distrugă economia franceză”. În contextul în care Franța este sub […]
Schimbările din politica globală îi împing pe tot mai mulți investitori către „refugiul sigur” al aurului. Deciziile recente ale Rezervei Federale a SUA încurajează acest lucru. Prețul ar putea chiar să crească în continuare. Perspectiva scăderii ratelor dobânzilor în SUA a dus prețul aurului la un nivel record. Luni, o uncie troy (aproximativ 31,1 grame) […]
Simion, delir în presa pro-rusă din Moldova: ”Călin Georgescu este sacrificat precum Horia, Cloşca şi Crişan, este echivalentul tragerii pe roată/ România este 100% colonie a Franței” – VIDEO # Aktual24
Liderul extremist AUR, George Simion, a susținut într-un interviu acordat jurnalistului pro-rus Gheorghe Gonţa din Republica Moldova că Rusia nu a intervenit în alegerile din România și a comparat situația juridică lui Călin Georgescu cu martiriul lui Horia, Cloşca şi Crişan. Jurnalistul pro-rus i-a ridicat mingea la fileu cu o astfel de întrebare: ”Ce se […]
SUA îi deschid porțile președintelui Siriei. Prima întâlnire din 1967 între președinți ai celor două state # Aktual24
Pentru prima dată din 1967, președintele sirian Ahmad al-Sharaa a sosit la Washington pentru o vizită istorică care ar putea avea un impact asupra relațiilor Siriei cu SUA și cu regiunea. Pe 21 septembrie, președintele sirian Ahmad al-Sharaa a sosit la Washington pentru o vizită oficială, marcând prima vizită a unui șef de stat sirian […]
Lovitură usturătoare: Ucraina a distrus un depozit al Rusiei în care se aflau peste 19.000 de drone de diferite modele # Aktual24
Forțele de apărare ale Ucrainei au distrus un important depozit de muniție rus în localitatea ocupată Bohdanivka, din regiunea Luhansk, eliminând stocurile de muniție de precizie pentru tancuri și cantități mari de drone. Potrivit Statului Major General al Ucrainei, trupele ruse au organizat locul ca punct de distribuție pentru Regimentul 17 Tancuri al Diviziei 70 […]
Americanii consideră ONU ca fiind necesară, dar ineficientă. Câți americani ar vrea ca SUA să plece din ONU # Aktual24
Americanii cred în mare măsură că Națiunile Unite joacă un rol necesar în lume, dar rămân critici față de eficacitatea organizației, potrivit unui nou sondaj Gallup. Sondajul, publicat luni înainte de cea de-a 80-a Adunare Generală a ONU din această săptămână, a constatat că, deși 60% dintre americani consideră ONU necesară – o ușoară scădere […]
Un tânăr de 26 de ani din localitatea Bilciureşti a fost reţinut de poliţişti, după ce a distrus uşa de la biserica din comună şi cinci cruci din cimitir, informează, luni, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Dâmboviţa. „Din investigaţii a rezultat că, în cursul nopţii de 21 spre 22 august, bărbatul ar fi provocat distrugeri […]
Ofensivă contra lui Bolojan. Al doilea lider PSD care sugerează PNL-ului să îl debarce pe Bolojan: ”Nimeni nu este de neînlocuit, nici domnul Bolojan” # Aktual24
Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a declarat, luni, că coaliţia poate să continue şi dacă Ilie Bolojan decide să nu mai continue în funcţia de prim-ministru. ”Nimeni nu este de neînlocuit”, a susținut Zamfir. Daniel Zamfir a fost întrebat luni, la Parlament, cum afectează populaţia concedierea a 13.000 de persoane angajate în administraţia publică locală. […]
Premierul Modi îndeamnă indienii să renunțe la produsele străine. Apel la patriotism pe fondul conflictului comercial cu SUA # Aktual24
Prim-ministrul indian Narendra Modi a îndemnat indienii să cumpere produse locale pe fondul relațiilor comerciale tensionate cu Statele Unite. Apelul a venit după ce SUA au impus un tarif de 50% asupra produselor indiene, ceea ce a dus la un boicot al mărcilor americane. Într-un discurs public de duminică, prim-ministrul indian Narendra Modi a cerut […]
Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a cerut, luni, ca ministrul Mediului, Diana Buzoianu (USR), să fie dată afară, el susținând că Buzoianu ar fi rău intenţionată pentru că nu emite avizele de mediu pentru hidrocentrale. Ea a precizat că, dacă ar fi deputat, ar vota împotriva ei, la moţiunea AUR de miercuri, din plenul Camerei […]
Palma dată lui Erdogan. Özgur Özel a fost reales lider al principalului partid de opoziție din Turcia # Aktual24
Partidul Popular Republican din Turcia (CHP), cea mai mare forță politică de opoziție din țară, l-a reales pe Özgur Özel în funcția de lider la un congres extraordinar desfășurat duminică. Duminică, delegații SNP s-au reunit la Ankara pentru al doilea congres extraordinar din ultimele șase luni. Özel a fost singurul candidat la conducerea partidului și […]
Paracetamolul ar fi cauza apariției autismului la copii. Trump: ”Mâine vom avea unul dintre cele mai mari anunțuri – din perspectivă medicală – din istoria țării noastre” # Aktual24
Administrația președintelui american Donald Trump intenționează să lege utilizarea paracetamolului (denumire comercială Tylenol) de către femeile însărcinate de riscul de autism la copii. Potrivit surselor publicației, Departamentul de Sănătate și Servicii Umane din SUA intenționează să avertizeze femeile aflate la începutul sarcinii cu privire la riscurile administrării de paracetamol, cu excepția cazului în care au […]
Șeful unei bande de hoți din România, arestat la Hamburg pentru că fura marfă din TIR-uri – prejudiciul se ridică la zeci de mii de euro # Aktual24
Mai mulți cetățeni români sunt vizați de o anchetă de amploare a poliției din Hamburg, după o serie de furturi de mare risc comise între lunile mai și august în cartierele Hausbruch, Veddel și Wilhelmsburg. Conform anchetatorilor, citați de revista Bild, hoții – toți de origine română – vizau în special camioane de transport marfă, […]
Chef cu scandal în Călărași: clienții unui bar i-au luat la bătaie pe polițiștii veniți să le ceară să dea muzica mai încet # Aktual24
Un incident violent a avut loc duminică seara, 21 septembrie, în comuna Unirea din județul Călărași, unde un echipaj de poliție a fost atacat în timpul unei intervenții la un bar local. Conform Inspectoratului de Poliție Județean Călărași, scandalul a izbucnit în jurul orei 17:42, când mai mulți localnici au apelat 112 pentru a reclama […]
Mașină furată din Danemarca, descoperită în posesia unui moldovean la vama Albița. Ce explicații a dat șoferul # Aktual24
Poliţiştii din Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa au descoperit la control un autoturism în valoare de 85.000 de lei care figura în bazele de date ca fiind furat din Danemarca. Potrivit unui comunicat de presă transmis, luni, de Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră (ITPF) Iaşi, autoturismul era condus de un bărbat din Republica […]
Surpriza din noul sondaj INSCOP. Chiar și votanții AUR s-au săturat de Simion și Garcea, vor partide noi pe scena politică # Aktual24
Cel mai recent sondaj INSCOP arată că mai mult de jumătate dintre români își doresc dispariția actualelor partide și apariția unor partide noi. Astfel, 55,1% dintre cei chestionați spun că partidele existente ar trebui să dispară și să fie înlocuite cu altele noi. ”Barometrul Informat -INSCOP: crește puternic disponibilitatea românilor de a sprijini partide noi. […]
Fostul președinte Traian Băsescu cere reintroducerea serviciului militar obligatoriu: „Tinerii trebuie să știe să țină o pușcă în mână” # Aktual24
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a relansat dezbaterea privind reintroducerea stagiului militar obligatoriu, într-un apel adresat guvernanților în contextul tensiunilor tot mai mari din Europa de Est. Într-o intervenție la România TV, Băsescu a criticat lipsa de reacție a autorităților române și a subliniat necesitatea instruirii tinerilor pentru a fi capabili să se apere […]
Trei miei la proțap pentru George Simion. Liderul AUR și-a sărbătorit ziua de naștere la un local de lux al lui Mohammad Murad, însă a negat că a fost la petrecere în ciuda dovezilor # Aktual24
George Simion, liderul AUR cunoscut pentru criticile constante la adresa risipei guvernamentale și apelurile la modestie în contextul sărăciei din România, a fost în centrul unui eveniment controversat după ce și-a serbat ziua de naștere într-un local de lux din centrul Capitalei. Liderul AUR George Simion și-a serbat duminică seară ziua de naștere într-un local […]
Guvernul Japoniei analizează recunoașterea statului palestinian: „Întrebarea nu este dacă, ci când o vom face” # Aktual24
Guvernul japonez ia în considerare recunoașterea oficială a statului Palestina, aliniindu-se tendințelor recente din politica internațională. Declarația, citată de nippon.com, a fost făcută de Yoshimasa Hayashi, secretarul-șef al Cabinetului, în contextul în care mai multe țări europene și asiatice au anunțat recunoașterea Palestinei ca stat independent. „Pentru țara noastră, întrebarea nu este dacă vom recunoaște […]
Președintele american Donald Trump a stârnit din nou controverse printr-o declarație directă și lipsită de menajamente, făcută în cadrul unui discurs de comemorare a activistului conservator Charlie Kirk, ucis recent. În fața unei audiențe numeroase, Trump a elogiat personalitatea lui Kirk, dar a subliniat o diferență fundamentală dintre ei: „Charlie nu-și ura adversarii. El voia […]
Avalanșă de amenințări către mai multe instituții din Capitală: ”Intru cu două pistoale Beretta. Toți meritați să suferiți, eu îndur durere în fiecare zi” # Aktual24
La data de 21 septembrie 2025, Poliția Capitalei a fost sesizată după ce mai multe instituții de învățământ și o unitate medicală din București au primit, pe adresele oficiale de e-mail, mesaje cu caracter de amenințare. Printre unitățile vizate se numără Colegiul German Goethe, Școala Gimnazială nr. 97 (str. Viorele nr. 7, Sector 4), Școala […]
„Bebelușii primesc 80 de vaccinuri, suficiente pentru un cal”, afirmă, în mod mincinos, Donald Trump, deși datele medicale relevă că din cauza mișcării anti-vaxx în America au reapărut boli eradicate de decenii – VIDEO # Aktual24
Președintele american Donald Trump a făcut duminică seara, în avionul Air Force One, o declarație controversată privind vaccinarea copiilor, susținând că „bebelușii primesc 80 de vaccinuri, suficiente pentru un cal”. Afirmația a stârnit imediat reacții din partea experților în sănătate, care au catalogat-o drept o exagerare gravă și o dezinformare periculoasă. Realitatea este că vaccinurile […]
Dosarul de corupție al unui înalt oficial al administrației Trump a fost închis „din lipsă de probe”, deși oficialul fusese mituit chiar de un ofițer FBI sub acoperire # Aktual24
Un oficial din administrația Trump a fost acuzat de mită într-un dosar care s-a încheiat recent fără să mai fie adusă vreo acuzație. Ancheta secretă privind o presupusă schemă de corupție în cadrul Departamentului de Justiție al Statelor Unite, ce îl viza pe fostul inspector al Serviciului de Imigrare și Vămă (ICE), Tom Homan, s-a […]
Stephen Miller, ideologul lui Trump, a rostit la comemorarea lui Charlie Kirk un discurs copiat după șeful propagandei naziste, Joseph Goebbels – VIDEO # Aktual24
La memorialul lui Charlie Kirk, Stephen Miller, unanim considerat ideologul regimului Trump, a susținut un discurs marcat de un puternic limbaj apocaliptic și o retorică de luptă culturală, care a stârnit reacții și analize critice. Mulți observatori au remarcat asemănările izbitoare dintre discursul său și celebrele discursuri ale lui Joseph Goebbels, ministrul propagandei naziste, în […]
Autoritățile sunt în alertă: un individ a amenințat, pe e-mail, că va comite luni un masacru în școli și spitale din București # Aktual24
Autoritățile din Capitală sunt în alertă după ce mai multe unități de învățământ și instituții medicale din București au primit e-mailuri de amenințare, transmise pe adresele oficiale. Mesajele conțin declarații extrem de violente, în care o persoană necunoscută afirmă că intenționează să comită un masacru folosind două arme de foc, relatează News.ro. „Voi intra în […]
Donald Trump, „președintele păcii”: „Eu îmi urăsc adversarii. Nu vreau ce e mai bun pentru ei!” – VIDEO # Aktual24
Președintele american Donald Trump a stârnit din nou controverse printr-o declarație directă și lipsită de menajamente, făcută în cadrul unui discurs de comemorare a activistului conservator Charlie Kirk, ucis recent. În fața unei audiențe numeroase, Trump a elogiat personalitatea lui Kirk, dar a subliniat o diferență fundamentală dintre ei: „Charlie nu-și ura adversarii. El voia […]
Intervision, varianta rusească a Eurovision, a fost urmărit „de jumătate din populația lumii”, pretind organizatorii # Aktual24
Într-o încercare de a rivaliza cu faimosul concurs european Eurovision, Rusia a relansat în ultimii ani competiția muzicală „Intervision”, o inițiativă cu rădăcini în epoca sovietică. Potrivit agenției de stat TASS, citată de cotidianul Izvestia, organizatorii pretind că ediția recentă a fost urmărită de „jumătate din populația lumii” – o afirmație care a stârnit ironii […]
Umbrela nucleară a Pakistanului va acoperi acum Arabia Saudită, a declarat duminică un analist apropiat guvernului saudit, la câteva zile după semnarea surprinzătoare a unui tratat de apărare reciprocă între cele două țări aliate. Acest analist, Ali Shihabi, cunoscut ca fiind apropiat de curtea regală, a precizat că acordul a fost pregătit de ani de […]
Elena Lasconi susține că știa încă din noiembrie de anularea alegerilor: „O jurnalistă cunoscută mi-a spus, apoi am aflat că i-a scris strategia de campanie a lui Nicușor Dan cu o zi înainte de anulare” # Aktual24
Elena Lasconi, fosta candidată la Președinția României, a declarat duminică seara că știa despre anularea alegerilor încă din 27 noiembrie 2024, cu aproape zece zile înainte ca decizia oficială să fie anunțată. „Varianta cu 27 noiembrie o știam, că pornise de la un jurnalist. De la un jurnalist foarte cunoscut. O jurnalistă foarte cunoscută care […]
Portugalia a anunțat oficial, duminică seara, recunoașterea Statului Palestina, marcând un pas semnificativ în politica sa externă și aliniindu-se unui nou val de susținere internațională pentru cauza palestiniană. Declarația, citată de Reuters, a fost făcută de ministrul portughez de externe, Paulo Rangel, care a subliniat că această decizie reflectă angajamentul Portugaliei față de soluția celor […]
Zeci de mii de unguri au manifestat la Budapesta împotriva risipei de fonduri publice făcute de guvernul lui Viktor Orban # Aktual24
Zeci de mii de oameni au manifestat duminică pe străzile Budapestei, acuzându-l pe premierul ungar Viktor Orban că organizează consultări publice costisitoare, folosind fonduri publice, în scopuri partizane. Guvernul naționalist ungar intenționează să lanseze în octombrie o consultare publică privind impozitele, după ce un site apropiat puterii a afirmat că opoziția planifică creșteri de impozite […]
Emmanuel Macron condiționează deschiderea unei ambasade în Palestina de eliberarea de către Hamas a ostaticilor evrei # Aktual24
Franța condiționează deschiderea unei ambasade în Palestina de eliberarea ostaticilor deținuți de gruparea islamistă palestiniană Hamas în Fâșia Gaza. Declarația a fost făcută de președintele Emmanuel Macron într-un interviu difuzat duminică de canalul american CBS, în ajunul recunoașterii de către Paris a unui stat palestinian. Eliberarea lor ”este o condiție clară înainte ca noi să deschidem […]
Rușii testează și reacțiile militare ale Germaniei. Două avioane germane Eurofighters au fost ridicate de la sol după apariția unui avion al Rusiei # Aktual24
Două avioane germane Eurofighters au fost ridicate de la sol duminică dimineaţă ca reacţie la un survol al unui avion militar rusesc deasupra Mării Baltice, relatează DPA şi Reuters, citate de Agerpres. Avionul, care iniţial nu a putut fi identificat, zbura în spaţiul aerian internaţional fără să fi anunţat un plan de zbor şi fără […]
Extremistul pro-rus Călin Georgescu are nu mai puțin de șapte gărzi de corp, fapt care reiese cu ușurință din filmările efectuate de jurnaliști sai chiar de admiratorii săi. Iată o filmare în care pot fi numărați cu ușurință bodyguarzii lui Călin Georgescu. Cine plătește pentru gărzile de corp ale șomerului Călin Georgescu? pic.twitter.com/cmRxJMfFIn — Costin […]
Profesorul Papahagi: ”Eu n-am mai întâlnit un politician ca Bolojan. Nu e viclean. E serios, într-o lume plină de hahalere” # Aktual24
Adrian Papahagi, conferentiar universitar doctor la Universitatea Babes-Balyai de la Cluj, speră că Ilie Bolojan va rămâne prim-ministru, afirmând că ”dacă Bolojan e lăsat să asaneze statul, România va avea un imens noroc, și vom trăi cu toții într-o țară mai salubră”. ”Eu n-am mai întâlnit un politician ca Bolojan. Nu e viclean. Nu e […]
