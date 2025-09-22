Bassam Dabbas a răbufnit, după o situație incredibilă, la salon. Ce a pățit hairstylistul vedetelor, după ce o clientă a refuzat să plătească serviciile oferite

15:20

Fiecare sezon de la Mireasa aduce în fața telespectatorilor noi povești romantice, concurenții trăind cel mai important capitol din viața lor chiar în emisiune, alături de telespectatorii care îi privesc cu sufletul la gură. Loredana Tomoni face parte dintre cei care speră, din toată inima, să își găsească jumătatea, în noile ediții cu parfum de iubire mediteraneeană, iar concurenta ne-a oferit detalii exclusive despre reality show.