Cacealmaua sondajelor: Pieleanu trage cu AUR, „fratele” Buble umflă PSD, amândoi țin USR „sub capac”

23:10

În nici 20 de kilometri parcurși cu trenul, „eroul” era deja pe cai mari. Se lăudase cu lichidarea a 17 „ruși” care năpădiseră vagonul încă de la îmbarcarea sa. Curios, acea garnitură aparținea unei companii feroviare private, unde se presupunea că există condiții mult mai bune de călătorie decât în cea administrată de stat. Uite […] Articolul „Aveți grijă, că e plin de ruși pe-aici! Am omorât deja 17 până acum!” apare prima dată în Ziariștii.